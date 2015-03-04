LG MUESTRA SUS NOVEDADES DE TELEFONÍA EN MWC 2015

Barcelona, 2 de marzo de 2015—LG muestra a partir de hoy en el Mobile World Congress, que se inaugura hoy en Barcelona, sus innovaciones en telefonía. Por ejemplo su terminal de gama alta, G Flex2, o sus smartphones de gama media. Bajo el lema “Innovación para una vida mejor”, estos nuevos dispositivos se mostrarán en cuatro diferentes zonas en el stand que LG tiene en la feria y que han sido diseñadas para mostrar la estrategia de LG para el próximo año.

Zona G Flex2 Zone: redefiniendo la curva

El G Flex2es, a día de hoy, el smartphone de LG más avanzado en el mercado. Diseñado con una pantalla curva, que tiene una función tanto ergonómica como estética. Su pantalla Full HD de 5.5 pulgadas mejora la experiencia de visionado gracias a que muestra unas imágenes más reales y vivas. Su rendimiento potente y sus características de experiencia de usuario destacan el liderazgo de LG tanto en diseño como en tecnología.

Zona gama media: El premium asequible

LGmostrará por primera vez sus nuevos smartphones de gama media inspirados en terminales premium y pensados para llegar a un mayor número de usuarios. Los cuatro modelos – Magna, Spirit, Leon y Joy- ofrecen un diseño elegante, pantallas con tecnología in-cell touch, así como funciones de experiencia de usuarios como, por ejemplo, Control por gestos y Vista rápida. Los cuatro nuevos dispositivos estarán disponibles tanto en LTE como en 3G para un equilibrio perfecto entre estilo y facilidad de uso.

Zona Wearables Zone: Harmonía perfecta de moda y tecnología

LGmostrará también, por primera vez en MWC 15, dos nuevos smartwatches. Con un diseño clásico y actual, el LG Watch Urbanerescata la belleza de un reloj de lujo. El LG Watch UrbaneLTE es el primer smartwatch del mundo que ofrece capacidades LTE y NFC. Este dispositivo único puede hacer llamadas VoLTE, así como enviar o recibir datos sin conectarse a un smartphone. El LG Watch Urbane LTE se puede utilizar como un walkie-talkie, gracias a la función push-to-talk (PPT), que se puede conectar con varios usuarios a la vez. Con la tecnología NFC, el LG Watch Urbane LTE permite hacer pagos móviles con los coches inteligentes de hoy y mañana.

Zona IoT: El centro de nuestras vidas móviles

Según el Korea Electronics Technology Institute (KETI), LG cuenta con 139 patentes servicio en IoT, más que ninguna compañía coreana y siendo el cuarto fabricante con el mayor número de patentes en el mundo. Este expertise se mostrará en la Zona IoT en el MWC. En colaboración con la operadora LG U+, la empresa demostrará cómo el G Flex2 puede controlar de forma remota las aplicaciones y los dispositivos en los hogares. Con el G Flex2, se puede monitorizar las casas a través de circuitos cerrados de cámaras cuando los habitantes estén fuera y puedan recibir mensajes de alerta en sus Smartphone si se produce una incidencia. Además, los usuarios pueden chatear por vídeo con otros miembros de la familia que estén en cualquier otra parte de la casa utilizando la red.

Además, LG y Audi demostrarán cómo el IoT puede mejorar la experiencia de conducir con la ayuda del LG Watch Urbane LTE. Con la característica NFC, los conductores pueden abrir y cerrar los vehículos y arrancar el motor desde este reloj. En el futuro, con él se podrá calcular la distancia a un destino, ayudar en la localización del coche aparcado, y activar el control de la climatización desde fuera del automóvil.

“En MWC habrá 170 productos que demuestran la variedad de tecnológica de LG,”destacó Juno Cho, presidente y CEO de LG Electronics Mobile Communications Company. “Desde smartphones a wearables del Internet de las Cosas, que hacen que nos sintamos seguros de no sólo participar, sino además de liderar. Nuestra presencia en Mobile World Congress lo avalará.”



El pabellón de LG en MWC 2015 está ubicado en el Hall 3 de la Fira Gran Via. Para más información sobre la nueva oferta de LG puede visitar www.LGnewsroom.com/MWC2015.

