LG PRESENTARÁ EN MWC 15 EL LG WATCH URBANE, UN NUEVO SMARTWATCH QUE COMBINA DISEÑO CLÁSICO CON LAS MEJORES PRESTACIONES

Madrid, 18 de febrero de2015—LG presentará en el Mobile World Congress 2015 (MWC) el LG Watch Urbane. Este nuevo wearable, el primero que LG fabrica en metal con Android Wear, está pensado para las personas que disfrutan de la última tecnología y los relojes clásicos.

El LG Watch Urbane sigue los pasos de su antecesor, el LG Watch R, que salió al mercado el pasado octubre y fue el primer smartwatch con pantalla circular de P-OLED. El LG Watch Urbane, a diferencia del LG Watch R que estaba diseñado para usuarios activos, es más distinguido y gracias a su contorno más delgado se adapta mejor a las muñecas de hombres y mujeres. Su diseño, que recuerda a los relojes de alta gama clásicos, destaca por su comodidad para el día a día y características de última generación.

El LG Watch Urbane cuenta también con una pantalla circular hecha de P-OLED pero, a diferencia del anterior modelo, tiene un engarzado más estrecho que hace de este smartwatch un complemento a la hora de vestir. En este sentido, viene equipado de serie con una correa de cuero que combina a la perfección con su cuerpo de acero inoxidable. Esta correa puede sustituirse por cualquiera de medidas estándar (22mm), lo que permite personalizar este gadget en función de los gustos de cada uno. Disponible en dos acabados: plata pulida y oro, este smartwatch funciona con una interfaz de usuario táctil muy intuitiva y es compatible con smartphones con Android 4.3 o superior.

El LG Watch Urbane hereda algunas de las funcionalidades de su predecesor como el monitor de ritmo cardiaco pensado para medir el pulso durante las actividades físicas. Además cuenta con el modo ambiente Always-on que muestra la hora en la pantalla en un tono tenue para ahorrar batería y mejorar el rendimiento de la misma.

“La combinación de especificaciones tecnológicas y diseño del nuevo LG Watch Urbane lo convierte en un smartwatch perfecto para alternar con nuestros Watch y Watch R, que son dispositivos más orientados a realizar actividades deportivas”,afirma Juno Cho, presidente y CEO de la división de telefonía móvil de LG Electronics. “LG Watch Urbane es una parte importante de nuestra estrategia de diseño de wearables que se vean y se lleven como accesorios para el día a día y no como dispositivos tecnológicos”.

Este dispositivo se podrá ver en el stand de LG del MWC 2015, y próximamente se anunciará su precio y disponibilidad en España.

Características técnicas

· Procesador: 1,2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 400

· Sistema Operativo: Android Wear™

· Pantalla: 1,3 pulgadas P-OLED circular (320 x 320 pixels / 245 ppi)

· Tamaño: 45,5 x 52,2 x 10,9 mm

· Memoria: 4GB eMMC / 512GB LPDDR2

· Batería: 410 mAh

· Sensores: 9-Axis (Giróscopo / Acelerómetro / Brújula), barómetro y monitor de ritmo cardiaco PPG

· Acabados: Oro / Plata pulida

· Resistente al agua y al polvo (IP67)

###