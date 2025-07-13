We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Extended Warranty Price List
TV
The product with 3 years original warranty
(TN / TP / TQ Series)
Inch
Series
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
27
TN / TP / TQ
300
600
28
TN
300
600
The product with 3 years original warranty
(StanbyME Series)
Inch
Series
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
27
StandbyME
950
1,900
The product with 3 years original warranty
(FHD / UHD / NANO / QLED series)
Inch
Series
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
32
FHD
300
600
43
UHD / NANO / QLED
300
600
50
UHD / NANO / QLED
500
1,000
55
UHD / NANO
600
1,200
QNED
950
1,900
65
UHD / NANO
950
1,900
QNED
1,600
3,200
70
UHD
1,300
2,600
75
UHD
1,600
3,200
NANO
1,300
2,600
QNED
4,000
8,000
86
QNED
6,000
12,000
The product with 3 years original warranty
(OLED series)
Inch
Series
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
42
OLED
850
1,700
48
OLED
950
1,900
55
OLED
1,300
2,600
55G
OLED
1,600
3,200
65
OLED
2,100
4,200
65G
OLED
4,000
8,000
77
OLED
6,000
12,000
77G
OLED
8,000
16,000
83
OLED
8,000
16,000
83G
OLED
N/A
97 G/M
OLED
N/A
The product with 2 years original warranty
Inch
Series
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
3 Years Price (HKD)
43
UR8000PCB / UT7800PCB
400
800
1,200
50
UR8000PCB / UT7800PCB
400
800
1,200
55
UT7800PCB
400
800
1,200
Washing Machine
Type
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
3 Years Price (HKD)
Top Loader Washer
600
1,200
1,800
Front Loader Washer
600
1,200
1,800
Combo Washer Dryer
1,000
2,000
3,000
Dryer
1,300
2,600
3,900
Styler
2,100
4,200
6,300
Refrigerator
Type
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
Top Freezer
300
600
Bottom Freezer
600
1,200
Side by Side
900
1,800
Monitor
Inch
Model
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
22
22MP410-B
200
400
22MR410-B
200
400
24
24BA560-B
320
640
24GN60R-B
320
640
24GQ50F-B
320
640
24GS60F-B
320
640
24MR400-B
200
400
27
27BA560-B
500
1,000
27BQ70QC-S
1,100
2,200
27G850A-B
1,300
2,600
27GP95R-B
1,100
2,200
27GP95U-B
1,100
2,200
27GQ50F-B
500
1,000
27GR75Q-B
500
1,000
27GR82Q-B
500
1,000
27GR93U-B
820
1,640
27GR95QE-B
1,500
3,000
27GS60QC-B
500
1,000
27GS75Q-B
500
1,000
27GS85Q-B
650
1,300
27GS94U-B
820
1,640
27GS95QE-B
1,100
2,200
27GX790A-B
2,100
4,200
27MR400-B
320
640
27SR50F-W
500
1,000
27U511SA-W
500
1,000
27UP650K-W
500
1,000
27UP650-W
500
1,000
27UP850K-W
650
1,300
27UQ850V-W
820
1,640
27UQ850-W
980
1,960
27US500-W
500
1,000
Inch
Model
Extended Warranty
1 Year Price (HKD)
2 Years Price (HKD)
28
28MQ780-B
1,300
2,600
29
29WQ600-W
500
1,000
32
32GQ850-B
1,500
3,000
32GQ950-B
1,500
3,000
32GR93U-B
980
1,960
32GS60QC-B
500
1,000
32GS75Q-B
650
1,300
32GS85Q-B
820
1,640
32GS94U-B
980
1,960
32GS95UE-B
2,100
4,200
32GX870A-B
2,100
4,200
32SQ730S-W
980
1,960
32SR50F-W
500
1,000
32SR83U-W
820
1,640
32U731SA-W
820
1,640
32UN880-B
1,100
2,200
32UR550-B
500
1,000
32UR550K-B
650
1,300
34
34GS95QE-B
2,100
4,200
34WQ75C-B
980
1,960
38
38WR85QC-W
2,100
4,200
39
39GS95QE-B
2,500
5,000
40
40WP95C-W
2,100
4,200
45
45GR95QE-B
3,300
6,600
45GS95QE-B
3,300
6,600
45GX950A-B
4,700
9,400
49
49WQ900G-B
2,100
4,200
49WQ95C-W
3,300
6,600