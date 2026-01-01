About Cookies on This Site

LG Therma V 5 Év Gondoskodás

LG Therma V 5 Év Gondoskodás

 

 

Hatékony fűtés
a tökéletes otthoni kényelemért
most 5 év Gondoskodással

A promóció időtartama: 2026.01.01 - 2026.12.31.

LG Therma V 5 Év Gondoskodás


Hatékony fűtés a tökéletes otthoni kényelemért!

Az LG-nél amellett, hogy innovatív megoldásokat kínálunk az Ön mindennapi életének megkönnyítésére, büszkék vagyunk termékeink minőségére és tartósságára is.

 

Azt is tudjuk, hogy a megbízhatóság és a nyugalom fontos a fogyasztóink számára, ezért vezettük be az LG Therma V 5 Év Gondoskodás promóciónkat.

 

A kiterjesztett garancia igénybevételéhez kérjük, töltse le és nyomtassa ki a "Therma-V-5-ev-gondoskodas-promocio-tanusitvany-2026" dokumentumot a vásárlástól számított 60 napon belül, és őrizze meg a számla vagy nyugta másolatával, valamint a készülékhez tartozó jótállási jeggyel együtt.*

 

A tanúsítványt az alábbi linkre kattintva éri el.

 

*A termék(ek)et 2026. január 1. és 2026. december 31. között kell megvásárolni.

TANÚSÍTVÁNY LETÖLTÉSEPROMÓCIÓ FELTÉTELEI

Az akcióban résztvevő modellek:

HE003TMSAN0.EPWNLEU, HE005TMSAN0.EPWNLEU, HE008TMSAN0.EPWNLEU, HE010TMSAN0.EPWNLEU, HE015TFSAN0.EPWNLEU, HE020TFSAN0.EPWNLEU, HM051HFS.UA41, HM051MR.U44, HM051MRS.UA40, HM071HF.UB40, HM071HFS.UA41, HM071MR.U44, HM071MRS.UA40, HM073HF.UB40, HM073HFS.UA41, HM091HF.UB40, HM091HFS.UA41, HM091MR.U44, HM091MRS.UA40, HM093HF.UB40, HM093HFS.UA41, HM093HFX.UB60, HM093MR.U44, HM093MRS.UA40, HM121HF.UB60, HM121HFS.UB41, HM121MR.U34, HM121MRS.UB40, HM123HF.UB60, HM123HFS.UB41, HM123MR.U34, HM123MRS.UB40, HM123MRS.UB60, HM141HF.UB60, HM141HFS.UB41, HM141MR.U34, HM141MRS.UB40, HM143HF.UB60, HM143HFS.UB41, HM143MR.U34, HM143MRS.UB40, HM143MRS.UB60, HM161HF.UB60, HM161HFS.UB41, HM161MR.U34, HM161MRS.UB40, HM163HF.UB60, HM163HFS.UB41, HM163MR.U34, HM163MRS.UB40, HM163MRS.UB60, HM513MR.UXC0, HN0613M.NK5, HN0613T.NK0, HN0913T.NK0, HN091MR.NK5, HN1600MC.NK1, HN1610H.NK3, HN1616HC.NK0, HN1616HY.NK0, HN1616M.NK5, HN1616T.NB0, HN1616Y.NB1, HN1636M.NK5, HN1639HC.NK0, HN1639HY.NK0, HN16XAHC.NK1, HN20XAHB.NK1, HN20XAHY.NK1, HU041MR.U20, HU051MR.U44, HU061MR.U20, HU071MR.U44, HU091MR.U44, HU121MA.U33, HU121MRB.U30, HU123MA.U33, HU123MRB.U30, HU141MA.U33, HU141MRB.U30, HU143MA.U33, HU143MRB.U30, HU161HA.U33, HU161MA.U33, HU161MRB.U30, HU163MA.U33, HU163MRB.U30, PHCM0.ENCXLEU, PHCML0.ENCXLEU, PHCS0.ENCXLEU, PHCS1.EEWXLEU, PHCSL0.ENCXLEU, SB006SAAN0.ENCXLEU, SB010SAAN0.ENCXLEU, SD020SASN0.ENCXLEU, SD025SASN0.ENCXLEU, SD030SASN0.ENCXLEU, SD030SSSN0.ENCXLEU, ST030SASN0.ENCXLEU, WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20S.F5, WH27S.F5

THERMA V

