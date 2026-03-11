We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A konyhánk régen és ma
Hogyan lett a „kötelező műszakból” újra közös élmény?
Bár azt hihetnénk, hogy az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése radikálisan csökkentette a házimunkát, a valóság azonban kijózanítóbb: ugyanannyi időt töltünk az otthoni teendőkkel, mint negyven éve. A konyha pedig különösen időigényes terep. A kérdés tehát nem csak az, hogyan végezzünk gyorsabban, hanem hogy hogyan használjuk ki ezt az időt, és hogyan legyen a konyha a stresszforrás és kötelező műszak helyett az öröm terepe? Az LG Bereczki Enikő generációkutatóval és Tóth Szilárd Michelin-csillagos séffel járt utána ennek a kérdésnek.
A KSH időmérleg adatai szerint 1986-ban a magyarok átlagosan napi 137 percet töltöttek házimunkával. Ez az idő négy évtized után is szinte percre pontosan ugyanennyi maradt, a háztartási feladatok továbbra is sok időt vesznek el a szabadidőnkből. Az azonban, hogy hogyan töltjük ezt az időt és mit várunk tőle, megváltozott.
Kötelességtől az élményig – ahány generáció, annyiféle konyha
„A főzés története valójában társadalomtörténet is: benne van, hogyan alakulnak a szerepek, a normák, hogyan fejlődik a technológia, és az is, hogyan gondolkodunk időről, minőségről, családról” – mondja Bereczki Enikő generációkutató. Minden generációt más fiatalkori élmények formálnak, és ez a szakember szerint a konyhához való viszonyukban is megjelenik.
Az idősebb generációk – veteránok (1925-1945 között születettek) és a baby boomerek (1946-1964 között születettek) – számára a főzés gyakran kötelességet és egyben gondoskodást jelentett. A dolgozó, gyermekeiket és idős nagyszülőket is segítő X generációnál (1965-1979 között születettek) a főzés már nem csak hagyomány, hanem logisztika is – időhiány, költségek, energiahatékonyság –, a konyhájukban felértékelődtek a gyorsan menedzselhető rutinok és a kiszámíthatóság, a gép pedig sokkal inkább „racionalizáló eszköz”, mint státuszszimbólum. A fiatalabb generációk számára a főzés ma már sokszor élmény és önkifejezés, a konyha pedig egy olyan tér, ahol a technológia, a fenntarthatóság és a kényelem, egyszerűség szintén fontos. Az Y generációnál (1980-1995 között születettek) a digitalizáció alapelvárás: applikációval vezérelhető sütők, energiamenedzsment és design is belép a döntésbe. A Z generáció (1996-2009 között születettek) pedig eleve digitálisan integrált térben nő fel: számukra a mobilvezérlés természetes, a technológia lényege nem a „kütyüzés”, hanem az élmény optimalizálása, offline és online megosztása, valamint a spórolt idő.
Az elmúlt évtizedek alatt a szerepek is látványosan átrendeződtek: míg a veteránok és a baby boomerek számára a konyha sokáig tipikusan „női tér” volt, ma egyre inkább természetes a nő és a férfi feladatmegosztása.
Tehát az, hogy ki áll a tűzhely mellett, és hogyan viszonyulunk a főzéshez, átalakult, a konyhai teendők pedig összetettebbek lettek, mint korábban: több tervezést igényelnek, előtérbe kerül az egészségtudatosság, a minőség, az új ízek, az esztétikum és persze a családtagok logisztikája. Talán ennek is köszönhető, hogy ma a 15–74 évesek átlagosan naponta közel egy órát, tehát hetente közel hét órát töltenek a konyhában vagy a konyhához kapcsolódó feladatokkal.[1]
Mit tehetünk annak érdekében, hogy a konyhában töltött idő ne stresszforrás, ne egy kötelező műszak legyen, hanem sokkal inkább az öröm terepe? És hogyan segíthetnek ebben a konyhai eszközeink?
Konyhai technológia: nem kütyü, segítség!
Míg korábban a háztartási gépek főleg a fizikai teher csökkentésére szolgáltak, ma sokkal inkább a nagyobb kényelem és az időmegtakarítás a céljuk. A technológia kulcsfontosságú a modern konyhák mindennapi feladatainak támogatásában, hogy több figyelmet szentelhessünk annak, ami igazán fontos, és azokra, akik miatt a konyhában serénykedünk. „Bár a különböző generációk eltérően viszonyulnak a technológiához – az idősebbeknél a megbízhatóság és az egyszerű használat a kulcs, a fiatalabbaknál az okosfunkciók, a távoli kontroll, az energiatudatosság és a design is fontos –, az elvárások most már egyre inkább megegyeznek: a konyha ne a munkanap utáni „második műszak” helye legyen, a technológia segítsen megtakarítani időt és energiát, egyszerűsítse a mindennapi feladatokat” – emelte ki Bereczki Enikő.
„A technológia lehetővé teszi, hogy jobban jelen legyünk és még kreatívabbak legyünk” – teszi hozzá Tóth Szilárd, a budapesti SALT Michelin-csillagos és zöld Michelin-csillagos séfje. Szerinte a modern konyhai technológiák segíthetnek abban, hogy azok a főzési vagy előkészítési folyamatok, amelyek régen akár fél napig tartottak, gyorsabbak legyenek, ugyanakkor az ételeket könnyebben és természetesebben készíthetjük el a segítségükkel, az eredmény pedig kiszámíthatóbb lesz.
A modern eszközökkel a lehetőségeink is kibővültek, olyan konyhai technológiák érhetőek el, amelyekkel korábban csak éttermekben vagy tévéműsorokban találkoztunk. Ilyen az LG InstaView™ beépíthető sütőjének Air Sous-Vide funkciója is, amely a tervezésben és az időzítésben lehet a segítségünkre. Amíg a hús alacsony hőmérsékleten, akár több órán keresztül készül a sütőben, addig akár a szeretteinkkel is időt tölthetünk. Nyugodtan ott hagyhatjuk a konyhát, hiszen akár a mobilunkon az LG ThinQ™ alkalmazással is nyomon tudjuk követni a folyamatot.
A mai konyhákban nemcsak az számít, mi készül el, hanem az is, mennyi stresszel jár. A stresszmentesebb konyhai létet segítheti az is, hogy egyszerre több mindent vagy nagyobb mennyiséget tudunk főzni, és persze gyorsabban. Ez a célja többek között az indukciós főzőlap összekapcsolható zónájának (Flex Zone) vagy a csúszkás vezérlésnek: míg előbbi nagyobb főzési területet kínál számunkra, utóbbival az egyes főzési zónák hőmérsékletét külön-külön tudjuk szabályozni az érintőfelület segítségével.
A menü elkészítésével azonban nem érnek véget a feladatok: a sütő kitakarítása és a mosogatás valószínűleg mindannyiunk számára nagy stresszfaktorok. Szerencsére ezekre is léteznek már megoldások. A 10 perc alatt végbemenő EasyClean™ technológia esetén a gőz fellazítja a ráégett maradékokat a sütőben, és a vízbarát belső bevonatnak köszönhetően egy mozdulattal eltávolítható a szennyeződés. A mosogatás terhét a mosogatógép TrueSteam™ funkciója veheti le a vállunkról, amely forró gőzzel oldja fel a makacs szennyeződéseket, és segít a poharak és edények vízfoltok nélküli száradásában. Ráadásul a Dual Zone segítségével a vízpermet intenzitása kosaranként állítható, így egy kis logisztikával egyszerre tudjuk mosogatni a kényesebb poharakat és a makacsabb szennyeződésű edényeket.
Átalakuló konyhai tér – a konyha újra találkozópont
A konyhai térnek ma talán még nagyobb a szerepe, mint korábban. Bereczki Enikő szerint egyre erősödik az individualizmus és eközben sokan elmagányosodást tapasztalnak, ezért a közös főzés és a közös étkezés felértékelődik. A konyha egyre inkább újra generációs „találkozási ponttá” válik, ahol a nemzedékek közötti különbségek beszélgetésindítók lehetnek.
„Az LG beépíthető konyhai készülékei közelebb visznek minket egy emberközpontú, élményorientált konyhához, ahol a főzés nemcsak élvezetes, hanem az egyén és a család boldogságának valódi forrása is” – mondta Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.
________________________________________________________
[1] https://www.ksh.hu/stadat_files/ido/hu/ido0002.html
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/a-konyhank-regen-es-maisCopied
