A konyhánk régen és ma





Bár azt hihetnénk, hogy az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése radikálisan csökkentette a házimunkát, a valóság azonban kijózanítóbb: ugyanannyi időt töltünk az otthoni teendőkkel, mint negyven éve. A konyha pedig különösen időigényes terep. A kérdés tehát nem csak az, hogyan végezzünk gyorsabban, hanem hogy hogyan használjuk ki ezt az időt, és hogyan legyen a konyha a stresszforrás és kötelező műszak helyett az öröm terepe? Az LG Bereczki Enikő generációkutatóval és Tóth Szilárd Michelin-csillagos séffel járt utána ennek a kérdésnek.

A KSH időmérleg adatai szerint 1986-ban a magyarok átlagosan napi 137 percet töltöttek házimunkával. Ez az idő négy évtized után is szinte percre pontosan ugyanennyi maradt, a háztartási feladatok továbbra is sok időt vesznek el a szabadidőnkből. Az azonban, hogy hogyan töltjük ezt az időt és mit várunk tőle, megváltozott.

Kötelességtől az élményig – ahány generáció, annyiféle konyha

„A főzés története valójában társadalomtörténet is: benne van, hogyan alakulnak a szerepek, a normák, hogyan fejlődik a technológia, és az is, hogyan gondolkodunk időről, minőségről, családról” – mondja Bereczki Enikő generációkutató. Minden generációt más fiatalkori élmények formálnak, és ez a szakember szerint a konyhához való viszonyukban is megjelenik.

Az idősebb generációk – veteránok (1925-1945 között születettek) és a baby boomerek (1946-1964 között születettek) – számára a főzés gyakran kötelességet és egyben gondoskodást jelentett. A dolgozó, gyermekeiket és idős nagyszülőket is segítő X generációnál (1965-1979 között születettek) a főzés már nem csak hagyomány, hanem logisztika is – időhiány, költségek, energiahatékonyság –, a konyhájukban felértékelődtek a gyorsan menedzselhető rutinok és a kiszámíthatóság, a gép pedig sokkal inkább „racionalizáló eszköz”, mint státuszszimbólum. A fiatalabb generációk számára a főzés ma már sokszor élmény és önkifejezés, a konyha pedig egy olyan tér, ahol a technológia, a fenntarthatóság és a kényelem, egyszerűség szintén fontos. Az Y generációnál (1980-1995 között születettek) a digitalizáció alapelvárás: applikációval vezérelhető sütők, energiamenedzsment és design is belép a döntésbe. A Z generáció (1996-2009 között születettek) pedig eleve digitálisan integrált térben nő fel: számukra a mobilvezérlés természetes, a technológia lényege nem a „kütyüzés”, hanem az élmény optimalizálása, offline és online megosztása, valamint a spórolt idő.

Az elmúlt évtizedek alatt a szerepek is látványosan átrendeződtek: míg a veteránok és a baby boomerek számára a konyha sokáig tipikusan „női tér” volt, ma egyre inkább természetes a nő és a férfi feladatmegosztása.

Tehát az, hogy ki áll a tűzhely mellett, és hogyan viszonyulunk a főzéshez, átalakult, a konyhai teendők pedig összetettebbek lettek, mint korábban: több tervezést igényelnek, előtérbe kerül az egészségtudatosság, a minőség, az új ízek, az esztétikum és persze a családtagok logisztikája. Talán ennek is köszönhető, hogy ma a 15–74 évesek átlagosan naponta közel egy órát, tehát hetente közel hét órát töltenek a konyhában vagy a konyhához kapcsolódó feladatokkal.[1]

Mit tehetünk annak érdekében, hogy a konyhában töltött idő ne stresszforrás, ne egy kötelező műszak legyen, hanem sokkal inkább az öröm terepe? És hogyan segíthetnek ebben a konyhai eszközeink?

Konyhai technológia: nem kütyü, segítség!

Míg korábban a háztartási gépek főleg a fizikai teher csökkentésére szolgáltak, ma sokkal inkább a nagyobb kényelem és az időmegtakarítás a céljuk. A technológia kulcsfontosságú a modern konyhák mindennapi feladatainak támogatásában, hogy több figyelmet szentelhessünk annak, ami igazán fontos, és azokra, akik miatt a konyhában serénykedünk. „Bár a különböző generációk eltérően viszonyulnak a technológiához – az idősebbeknél a megbízhatóság és az egyszerű használat a kulcs, a fiatalabbaknál az okosfunkciók, a távoli kontroll, az energiatudatosság és a design is fontos –, az elvárások most már egyre inkább megegyeznek: a konyha ne a munkanap utáni „második műszak” helye legyen, a technológia segítsen megtakarítani időt és energiát, egyszerűsítse a mindennapi feladatokat” – emelte ki Bereczki Enikő.

„A technológia lehetővé teszi, hogy jobban jelen legyünk és még kreatívabbak legyünk” – teszi hozzá Tóth Szilárd, a budapesti SALT Michelin-csillagos és zöld Michelin-csillagos séfje. Szerinte a modern konyhai technológiák segíthetnek abban, hogy azok a főzési vagy előkészítési folyamatok, amelyek régen akár fél napig tartottak, gyorsabbak legyenek, ugyanakkor az ételeket könnyebben és természetesebben készíthetjük el a segítségükkel, az eredmény pedig kiszámíthatóbb lesz.

A modern eszközökkel a lehetőségeink is kibővültek, olyan konyhai technológiák érhetőek el, amelyekkel korábban csak éttermekben vagy tévéműsorokban találkoztunk. Ilyen az LG InstaView™ beépíthető sütőjének Air Sous-Vide funkciója is, amely a tervezésben és az időzítésben lehet a segítségünkre. Amíg a hús alacsony hőmérsékleten, akár több órán keresztül készül a sütőben, addig akár a szeretteinkkel is időt tölthetünk. Nyugodtan ott hagyhatjuk a konyhát, hiszen akár a mobilunkon az LG ThinQ™ alkalmazással is nyomon tudjuk követni a folyamatot.

A mai konyhákban nemcsak az számít, mi készül el, hanem az is, mennyi stresszel jár. A stresszmentesebb konyhai létet segítheti az is, hogy egyszerre több mindent vagy nagyobb mennyiséget tudunk főzni, és persze gyorsabban. Ez a célja többek között az indukciós főzőlap összekapcsolható zónájának (Flex Zone) vagy a csúszkás vezérlésnek: míg előbbi nagyobb főzési területet kínál számunkra, utóbbival az egyes főzési zónák hőmérsékletét külön-külön tudjuk szabályozni az érintőfelület segítségével.

A menü elkészítésével azonban nem érnek véget a feladatok: a sütő kitakarítása és a mosogatás valószínűleg mindannyiunk számára nagy stresszfaktorok. Szerencsére ezekre is léteznek már megoldások. A 10 perc alatt végbemenő EasyClean™ technológia esetén a gőz fellazítja a ráégett maradékokat a sütőben, és a vízbarát belső bevonatnak köszönhetően egy mozdulattal eltávolítható a szennyeződés. A mosogatás terhét a mosogatógép TrueSteam™ funkciója veheti le a vállunkról, amely forró gőzzel oldja fel a makacs szennyeződéseket, és segít a poharak és edények vízfoltok nélküli száradásában. Ráadásul a Dual Zone segítségével a vízpermet intenzitása kosaranként állítható, így egy kis logisztikával egyszerre tudjuk mosogatni a kényesebb poharakat és a makacsabb szennyeződésű edényeket.

Átalakuló konyhai tér – a konyha újra találkozópont

A konyhai térnek ma talán még nagyobb a szerepe, mint korábban. Bereczki Enikő szerint egyre erősödik az individualizmus és eközben sokan elmagányosodást tapasztalnak, ezért a közös főzés és a közös étkezés felértékelődik. A konyha egyre inkább újra generációs „találkozási ponttá” válik, ahol a nemzedékek közötti különbségek beszélgetésindítók lehetnek.

„Az LG beépíthető konyhai készülékei közelebb visznek minket egy emberközpontú, élményorientált konyhához, ahol a főzés nemcsak élvezetes, hanem az egyén és a család boldogságának valódi forrása is” – mondta Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.

________________________________________________________

[1] https://www.ksh.hu/stadat_files/ido/hu/ido0002.html

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.