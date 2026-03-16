We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Legyen a konyha újra az öröm terepe!
Budapesten mutatkoztak be az LG beépíthető konyhai eszközei a régiós sajtónak
Budapest, 2026. március 16. – Az LG budapesti showroomjában mutatták be a közép-európai sajtó képviselőinek a koreai márka beépíthető konyhai eszközeinek megújuló kínálatát. A horvát, szlovén és bolgár újságírók részvételével tartott esemény aköré a megfigyelés köré épült, hogy az egyes generációk számára mit jelent a konyhában töltött idő és milyen szerepet kap a technológia. Az eseményt a Mediator szervezte a márkának.
Az LG budapesti, régiós eseményén a beépíthető konyhai portfólió bemutatója nemcsak termékdemó volt, hanem egy tágabb történet is arról, miért lett a konyha újra központi tér a hétköznapokban. A vendégeknek Tóth Szilárd, a budapesti SALT étterem Michelin- és zöld csillagos séfje, valamint Bereczki Enikő generációkutató beszéltek arról, hogyan változott a konyha szerepe, miért lett a főzés sok családban egyszerre logisztikai kihívás és élmény, és hogyan segíthet a technológia abban, hogy a konyhában töltött időből több legyen a közös pillanat – és kevesebb a stressz.
„Ahány generáció, annyiféle kapcsolat a konyhához: az idősebbeknél a főzés sokáig inkább kötelesség és gondoskodás volt, a fiatalabbaknál egyre inkább élmény és önkifejezés. De a közös pont ugyanaz: mindenki azt keresi, hogy a konyhában töltött időnek legyen értelme, és ne csak feladat legyen” – mutatott rá Bereczki Enikő előadásában. A szakember szerint a konyha ma újra találkozópont lehet generációk között. A fiatalok sokszor YouTube-ról, TikTokról tanulnak főzni, az idősebbek pedig adják a családi recepteket, praktikákat, alapízeket – és ebből kölcsönös tanulás válhat. „A technológia pedig akkor jó, ha nem főszereplő, hanem háttértámogatás: időt és energiát takarít meg, egyszerűsít, és segít abban, hogy a közös főzés és a közös étkezés megint a családi élet természetes, jóleső rítusa legyen” – tette hozzá.
„A professzionális konyhában a pörgés természetes, otthon viszont a legnagyobb érték a nyugalom. Nekem az a fontos, hogy a konyha ne egy újabb műszak legyen, hanem egy olyan tér, ahol jó lenni – és ahol az eszközök tényleg támogatnak: kiszámíthatóvá teszik az időzítést, segítenek a folyamatokban, és leveszik a vállunkról azt, ami a legtöbb stresszt okozza” – utalt Tóth Szilárd az éttermi és otthoni környezet különbségére, hozzátéve, hogy ma már egyre több olyan eszköz vesz bennünket körül, amely akár éttermi minőségű ételekhez vezethet. Szilárd – aki nem először tartott bemutatót az LG beépíthető konyhai eszközeivel – szerint az alapanyagok gondos megválasztása, a tudatos tervezés és persze a konyhai eszközeink minősége és funkcionalitása is segíthet abban, hogy a konyhában töltött idő ne nyűg legyen, hanem valódi örömforrás. „Ha a konyha kiszámíthatóan működik, nekünk is könnyebb nyugodtnak maradni, és több figyelem jut arra, amiért főzünk: az együtt töltött időre” – érvelt a séf.
Az LG 2022-ben jelent meg beépíthető mosogatógépeivel a régiós piacon, mostanra azonban a portfólió teljes konyhai sorozattá (https://www.lg.com/hu/beepitheto-keszulekek/) bővült: a mosogatógépek mellé beépíthető sütők, indukciós főzőlapok, beépíthető mikrók, beépíthető konyhai elszívók, valamint beépíthető hűtők is érkeztek. 2025 karácsonya előtt került sor a sikeres hazai termékbevezetésre, most a régió három további országára is sor kerül.
„Az LG filozófiája – Life’s Good – a konyhában is azt jelenti, hogy az embereket tesszük a középpontba: olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek a hétköznapi helyzetekben segítenek – időt adnak vissza, egyszerűsítik a folyamatokat, és jobb élményt teremtenek. Hiszünk abban, hogy a konyha újra az otthon szíve lehet: ahol főzünk azoknak, akiket szeretünk, vendégeket fogadunk” – részletezte az esemény koncepcióját Szili Krisztián, az LG Magyarország marketing csoportvezetője, aki hozzátette: az LG beépíthető konyhai portfólióját úgy tervezték, hogy valóban komplett, összehangolt rendszert adjon – a sütőtől és főzőlaptól a mikrón, páraelszívón és mosogatógépen át egészen a hűtőig. „A narratívánk egyszerű: ha ennyire központi tér lett a konyha a mindennapokban, akkor a technológia segítségével tegyük kiszámíthatóbbá, kényelmesebbé és élhetőbbé. A beépíthető konyhai eszközeink segítenek abban, hogy a főzés vagy éppen az az utáni mosogatás vagy a sütő kitakarítása ne a stresszről szóljon, a konyha legyen örömforrás, és az együtt töltött idő kerülhessen fókuszba” – összegezte a szakember.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/a-konyhank-regen-es-ma/legyen-a-konyha-ujra-az-orom-terepeisCopied
paste