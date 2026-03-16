Legyen a konyha újra az öröm terepe!

Budapest, 2026. március 16. – Az LG budapesti showroomjában mutatták be a közép-európai sajtó képviselőinek a koreai márka beépíthető konyhai eszközeinek megújuló kínálatát. A horvát, szlovén és bolgár újságírók részvételével tartott esemény aköré a megfigyelés köré épült, hogy az egyes generációk számára mit jelent a konyhában töltött idő és milyen szerepet kap a technológia. Az eseményt a Mediator szervezte a márkának.

Az LG budapesti, régiós eseményén a beépíthető konyhai portfólió bemutatója nemcsak termékdemó volt, hanem egy tágabb történet is arról, miért lett a konyha újra központi tér a hétköznapokban. A vendégeknek Tóth Szilárd, a budapesti SALT étterem Michelin- és zöld csillagos séfje, valamint Bereczki Enikő generációkutató beszéltek arról, hogyan változott a konyha szerepe, miért lett a főzés sok családban egyszerre logisztikai kihívás és élmény, és hogyan segíthet a technológia abban, hogy a konyhában töltött időből több legyen a közös pillanat – és kevesebb a stressz.

„Ahány generáció, annyiféle kapcsolat a konyhához: az idősebbeknél a főzés sokáig inkább kötelesség és gondoskodás volt, a fiatalabbaknál egyre inkább élmény és önkifejezés. De a közös pont ugyanaz: mindenki azt keresi, hogy a konyhában töltött időnek legyen értelme, és ne csak feladat legyen” – mutatott rá Bereczki Enikő előadásában. A szakember szerint a konyha ma újra találkozópont lehet generációk között. A fiatalok sokszor YouTube-ról, TikTokról tanulnak főzni, az idősebbek pedig adják a családi recepteket, praktikákat, alapízeket – és ebből kölcsönös tanulás válhat. „A technológia pedig akkor jó, ha nem főszereplő, hanem háttértámogatás: időt és energiát takarít meg, egyszerűsít, és segít abban, hogy a közös főzés és a közös étkezés megint a családi élet természetes, jóleső rítusa legyen” – tette hozzá.

„A professzionális konyhában a pörgés természetes, otthon viszont a legnagyobb érték a nyugalom. Nekem az a fontos, hogy a konyha ne egy újabb műszak legyen, hanem egy olyan tér, ahol jó lenni – és ahol az eszközök tényleg támogatnak: kiszámíthatóvá teszik az időzítést, segítenek a folyamatokban, és leveszik a vállunkról azt, ami a legtöbb stresszt okozza” – utalt Tóth Szilárd az éttermi és otthoni környezet különbségére, hozzátéve, hogy ma már egyre több olyan eszköz vesz bennünket körül, amely akár éttermi minőségű ételekhez vezethet. Szilárd – aki nem először tartott bemutatót az LG beépíthető konyhai eszközeivel – szerint az alapanyagok gondos megválasztása, a tudatos tervezés és persze a konyhai eszközeink minősége és funkcionalitása is segíthet abban, hogy a konyhában töltött idő ne nyűg legyen, hanem valódi örömforrás. „Ha a konyha kiszámíthatóan működik, nekünk is könnyebb nyugodtnak maradni, és több figyelem jut arra, amiért főzünk: az együtt töltött időre” – érvelt a séf.

Az LG 2022-ben jelent meg beépíthető mosogatógépeivel a régiós piacon, mostanra azonban a portfólió teljes konyhai sorozattá (https://www.lg.com/hu/beepitheto-keszulekek/) bővült: a mosogatógépek mellé beépíthető sütők, indukciós főzőlapok, beépíthető mikrók, beépíthető konyhai elszívók, valamint beépíthető hűtők is érkeztek. 2025 karácsonya előtt került sor a sikeres hazai termékbevezetésre, most a régió három további országára is sor kerül.

„Az LG filozófiája – Life’s Good – a konyhában is azt jelenti, hogy az embereket tesszük a középpontba: olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek a hétköznapi helyzetekben segítenek – időt adnak vissza, egyszerűsítik a folyamatokat, és jobb élményt teremtenek. Hiszünk abban, hogy a konyha újra az otthon szíve lehet: ahol főzünk azoknak, akiket szeretünk, vendégeket fogadunk” – részletezte az esemény koncepcióját Szili Krisztián, az LG Magyarország marketing csoportvezetője, aki hozzátette: az LG beépíthető konyhai portfólióját úgy tervezték, hogy valóban komplett, összehangolt rendszert adjon – a sütőtől és főzőlaptól a mikrón, páraelszívón és mosogatógépen át egészen a hűtőig. „A narratívánk egyszerű: ha ennyire központi tér lett a konyha a mindennapokban, akkor a technológia segítségével tegyük kiszámíthatóbbá, kényelmesebbé és élhetőbbé. A beépíthető konyhai eszközeink segítenek abban, hogy a főzés vagy éppen az az utáni mosogatás vagy a sütő kitakarítása ne a stresszről szóljon, a konyha legyen örömforrás, és az együtt töltött idő kerülhessen fókuszba” – összegezte a szakember.

