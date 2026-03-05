A rejtett energiafalók nyomában: mit tehetünk otthon a hatékonyságért?
Március 6. a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap. Ilyenkor rendszerint előkerülnek a jól ismert tanácsok: kapcsoljuk le a villanyt, húzzuk ki a töltőt, vegyük lejjebb a termosztátot. A 2026-os otthonok energiafogyasztása azonban már nem elsősorban az égve felejtett izzókon múlik, hanem azon, hogyan működnek – és hogyan használjuk – a nagy teljesítményű háztartási gépeinket.
Az LG szakértőjével most végigjárjuk a modern háztartás konnektorba dugott világát: szobáról szobára haladva mérlegeljük, hol és hogyan szivárog el észrevétlenül az energia, és mit tehetünk azért, hogy a technológia valóban hatékonyan dolgozzon helyettünk.
Fürdőszobai mítoszok: a 60 fok ára
A magyar háztartások jelentős része még mindig a „forró víz tisztít” dogmájában él. A 60 fokos mosási rutin azonban nem tisztaságot, hanem feleslegesen pörgő villanyórát eredményez. A ciklus energiaigényének oroszlánrészét ugyanis a víz felfűtése emészti fel, miközben a modern mosószerek és korszerű gépek alacsonyabb hőmérsékleten is hatékony tisztítást biztosítanak. A 30–40 °C-os mosásra való áttérés éves szinten érezhető különbséget jelenthet a fogyasztásban, ami nemcsak a ruháinkat, de havi költségeinket is kíméli.
Sokan idegenkednek az ECO szócskától a gépeken, leginkább azért, mert hosszabb ciklusidővel járnak. Fontos azonban tudni, hogy ezek a programok alacsonyabb hőmérsékleten, optimalizált víz- és dobmozgással dolgoznak, így összességében kevesebb energiát használnak fel. A hosszabb idő nem nagyobb fogyasztást, hanem hatékonyabb energiaelosztást jelent.
„A modern mosógépek tehát képesek alkalmazkodni, ám a valódi megtakarítás akkor valósul meg, ha a felhasználó is tudatosan választ programot” – hangsúlyozta Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.
A konyha: a folyamatos üzem rejtett költsége
Ha kilépünk a fürdőből, a következő kritikus pont a konyha. A hűtőszekrény az egyetlen készülék, amely megállás nélkül működik, így a hatékonysága nem napi, hanem éves szinten számít.
A túl alacsony hőmérséklet-beállítás az egyik leggyakoribb hiba. A 2–3 °C-ra állított hűtőtér nem tartja frissebben az élelmiszereket, viszont folyamatos többletterhelést jelent a kompresszornak. Az optimális 5 °C-os beállítás stabil egyensúlyt biztosít minőség és fogyasztás között.
Az LG Smart Inverter és Lineáris Inverter Kompresszora egyenletesebb működést biztosít, csökkentve a hirtelen teljesítményingadozásokat, míg a DoorCooling+™ technológia az ajtónyitáskor keletkező hőveszteséget kompenzálja gyorsabban. Mindezeken felül pedig a prémium hűtőszekrények ajtajában lévő InstaView™ panel lehetővé teszi, hogy ajtónyitás nélkül ellenőrizzük a hűtőtér tartalmát, ugyanis ez az ajtóba épített üvegpanel két koppintásra átlátszóvá válik.
„A hűtésnél nemcsak a készülék típusa, hanem a használat fegyelme is meghatározó: meleg étel behelyezése, túlzsúfolt polcok, indokolatlan ajtónyitogatás – ezek mind energiába kerülnek” – emelte ki a szakember.
A konyha energiafogyasztásának másik kulcsszereplője a mosogatógép. Bár még mindig sokan azt hiszik, a kézi mosogatás olcsóbb, ez tévedés. Egy modern mosogatógép tizedannyi vizet használ, mint az áztatás és a folyóvizes öblítés a csap alatt.
Az LG termékspecialistája arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes kihasználni a készülékben megtalálható technológiákat. Így például, a ’Half load’ technológiának köszönhetően egy kisebb háztartás esetén sem kell összevárnunk a gazdaságos mosogatáshoz a szennyes edényeket, mivel ekkor csak az egyik kosárban történik a mosogatás kevesebb vízfelhasználás mellett. Ha pedig mégis a ritkább mosogatás mellett döntünk, akkor a TrueSteam technológia siet a segítségünkre, amely már a rászáradt ételmaradékokat is könnyedén eltávolítja. Továbbá használjuk bátran az éjszakai vagy ECO üzemmódot, és kerüljük a forró levegős szárítást, ha van ajtónyitós opció a program végén, a maradék hő ingyen megszárítja az edényeket.
A nappali: a kisfogyasztók birodalma
Ahogy tovább haladunk a lakásban, a nappaliban már kevésbé látványos, de összeadódó energiafogyasztókkal találkozunk. Itt nem egyetlen nagy teljesítményű készülék dominál, hanem sok apró eszköz: televízió, játékkonzol, set-top box, router, hangrendszer, laptop- és telefontöltők, tablet-adapterek, okosóradokkolók.
Egyenként elhanyagolhatónak tűnnek, együtt azonban folyamatos alapfogyasztást jelentenek. A konnektorban hagyott telefontöltő, a csatlakoztatva maradt laptopadapter vagy az egész nap készenléti módban tartott játékkonzol mind apró, de állandó energiafelvételt jelent.
A televízió külön kategória. Bár egy átlagos, 55 hüvelykes képátlójú, G energiaosztályba sorolt tévé - energiacímke szerinti – 100 kWh éves áramfogyasztása eltörpül egy háztartás teljes áramfogyasztása mellett, a „sok kicsi sokra megy” elv alapján itt is tudunk takarékoskodni az energiával. A modern tévékészülékek rendszerén belül gyakran választható energiatakarékos eco üzemmód, amit érdemes legalább az esti tévézésnél aktiválni.
A nappaliban tehát nem egyetlen nagy döntésen múlik a takarékosság, hanem azon, hogy tudatosan kezeljük-e az állandóan csatlakoztatott eszközök hálózatát.
Az energiatakarékosság nem funkció, hanem szemlélet
„A modern készülékek ma már képesek arra, hogy valós időben reagáljanak a terhelésre és a felhasználói szokásokra. A valódi megtakarítás azonban akkor történik meg, ha a technológiát partnerként kezeljük, nem pedig automatikus háttérrendszerként” – összegezte a szakember.
A Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap üzenete így nem az, hogy használjunk kevesebb eszközt – ez ma már szinte lehetetlen is –, hanem az, hogy használjuk őket tudatosabban. Ha végignézünk a lakáson, és mérlegeljük mindazt, ami árammal működik, gyorsan kiderül: az apró döntések összeadódnak.
A wattokon lehet spórolni anélkül, hogy az élményből engednénk. A technológia készen áll, a következő lépés a tudatos használat.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
