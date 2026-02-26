Az LG új szintre emeli az autóipari telematikát a 2026-os MWC Barcelonán

BUDAPEST, 2026. február 26. – Az LG Electronics (LG) a világ legnagyobb és legjelentősebb távközlési- és mobilkommunikációs szakkiállításán, a 2026. március 2–5. között Barcelonában megrendezésre kerülő Mobile World Congress-en (MWC) mutatja be következő generációs okos telematikai megoldását. Az LG új rendszere jelentős előrelépést képvisel a járműfedélzeti kommunikációs technológiák terén: a telematikai vezérlőegységet (TCU) és az antennát egyetlen, integrált modulban egyesíti.

Az LG járműipari megoldások üzletágának (Vehicle Solution Company) bemutatkozása az MWC-n egybeesik azzal az iparági átmenettel, amelynek során a szoftveralapú járműveket (SDV) fokozatosan felváltják az AI-alapú járművek (AIDV). Ebben az új korszakban a járműfedélzeti kommunikáció a mobilitási versenyképesség egyik kulcstényezőjévé válik. Az önvezető funkciók és a fedélzeti infotainment rendszerek fejlődésével párhuzamosan az LG célja, hogy tovább erősítse stratégiai együttműködéseit azon globális autógyártókkal és távközlési vállalatokkal, amelyek a következő generációs konnektivitási megoldásokat keresik.

Zártkörű bemutató B2B partnerek számára

A 2026-os MWC Barcelonán az LG exkluzív, zártkörű bemutatóteret alakít ki kifejezetten autógyártók és más B2B partnerek számára. A vállalat itt ismerteti továbbfejlesztett járműkommunikációs megoldásait, és új üzleti lehetőségeket tár fel, megerősítve szerepét a hálózatba kapcsolt mobilitás korszakának megbízható partnereként.

Igazolt piacvezetői szerep

Az LG az MWC-n való részvételével hangsúlyozni fogja vezető technológiai pozícióját a globális telematikai piacon. A TechInsights független kutatócég becslései szerint a vállalat 2025-ben vezető szerepet töltött be a globális telematikai piacon, 23%-os részesedéssel. A siker alapját az LG átfogó tervezési kompetenciája adja a telematikai rendszerek kulcskomponensei terén, beleértve a hálózati hozzáférési eszközöket, az antennákat és a teljes rendszerarchitektúrát.

Integrált telematikai architektúra a következő generációs járművekhez

Az LG új generációs okos telematikai megoldása egy többféle külső jel vételére – mint például 5G, GPS, V2X („vehicle-to-everything”, azaz jármű és minden más közötti kommunikáció), valamint műholdas kapcsolat – alkalmas antennát egyesít a telematikai vezérlőegységgel (TCU), amely az adatokat feldolgozza és továbbítja a jármű fedélzeti rendszerei felé. Az integráció révén jelentősen javul a rendszer teljes hatékonysága.

A házon belül fejlesztett és optimalizált megoldás kompaktabb modulmérettel, továbbfejlesztett jelfeldolgozó algoritmusokkal és kibővített szoftverfunkciókkal rendelkezik. Az eddig különböző helyeken elhelyezett komponensek egyesítése csökkenti a csatlakozási pontokon fellépő jelveszteséget, valamint gyors és stabil adatfeldolgozást tesz lehetővé – mind a külső hálózati adatok, mind a jármű fedélzeti IT-rendszereivel cserélt információk esetében. A rendszer megfelel a vezető nemzetközi kiberbiztonsági és szabályozási előírásoknak.

Az egyszerűsített architektúra csökkenti a kábelezés bonyolultságát, ezáltal hatékonyabb járműösszeszerelést tesz lehetővé. A hagyományos „cápauszony” (shark-fin) antenna elhagyása tisztább, letisztultabb karosszériadizájnt eredményez.

Az autóipari konnektivitás terén betöltött vezető szerep erősítése

Az LG innovatív technológiáival és stratégiai partnerségeivel tovább erősíti globális vezetői szerepét az autóipari kommunikációs megoldások terén. A vállalat korábban együttműködést kötött a Saint-Gobain Sekurittel, a globális autóüveg-gyártóval, és közösen kifejlesztettek átlátszó fóliatípusú antennákat – üvegre ragasztható (on-glass) és üvegbe integrált (in-glass) kivitelben –, amelyek a járműdizájnt illető kompromisszumok nélkül alkalmazhatók különböző modellekben.

Az LG emellett erősíti versenyképességét az LG AlphaWare fedélzeti szoftvercsomaggal is, amely gyorsítja a járműtechnológiai innovációt és támogatja az SDV-korszakból az AIDV-korszakba történő átmenetet.

Az AlphaWare elemei:

• PlayWare, amely prémium fedélzeti szórakoztató élményt biztosít.

• MetaWare, amely AR/MR- és AI-technológiák segítségével hasznos, kontextusérzékeny információkat és immerzív utastéri élményt kínál.

• VisionWare, amely fejlett vezetéstámogató rendszert (ADAS – Advanced Driver Assistance System), AI-algoritmusokat és kamerás szenzorokat alkalmaz a vezető és az utasok viselkedésének elemzésére, a balesetek megelőzésének és a biztonságos közlekedés támogatásának érdekében.

Az LG elsőként alkalmazta autóipari tartalomszolgáltató platform (ACP – Automotive Content Platform) megoldását elektromos haszongépjárművekben is.

„A járműfedélzeti adatkapcsolat a mobilitási versenyképesség egyik alappillérévé vált” – mondja Eun Seok-hyun, az LG járműipari megoldások üzletágának elnöke. – „Világszinten vezető telematikai kompetenciáinkra építve az LG továbbra is olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek túlmutatnak az SDV-paradigmán, és az iparágat az AIDV-korszakba vezetik.”

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.