We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Rengeteg díjat söpört be az LG az iF Design Award 2026 versenyen
A vállalat formatervezési kiválóságát termék-, UX-, építészeti és társadalmi innovációs kategóriákban ismerték el
BUDAPEST, 2026. február 26. – Az LG Electronics (LG) bejelentette, hogy összesen 26 díjat nyert az iF Design Award 2026 nemzetközi formatervezési versenyen, elismerve a vállalat kiemelkedő teljesítményét számos kategóriában. Az iF International Forum Design GmbH által szervezett megmérettetés a nevezéseket az innováció, a funkcionalitás, a megkülönböztethetőség és a hatás szempontjai alapján értékeli kilenc területen: Termék, Kommunikáció, Felhasználói élmény (UX), Felhasználói felület (UI), Csomagolás, Belsőépítészet, Szakmai koncepció, Építészet és Service design.
A díjazott innovációk között szerepel az LG CLOiD™ otthoni robot, amely számos háztartási feladat ellátására képes, miközben kialakítása harmonikusan illeszkedik az otthoni környezetbe. Szintén elismerést kapott az LG OLED evo W6, a mindössze 9 milliméter vékony, valódi vezeték nélküli Wallpaper TV, amely a Hyper Radiant Színtechnológiának köszönhetően az OLED képminőség új szintjét képviseli.
Díjazták továbbá az ultrakönnyű „Aerominum” anyagból készült LG gram Pro laptopot; az LG UltraGear OLED evo™ ívelt gamer monitort; három LG XBOOM audióterméket, amelyek különböző zenehallgatási igényekhez kínálnak élményt; a letisztult, minimalista formavilágú LG Whisen Objet Collection Cool légkondicionálót; az LG PuriCare™ fürdőszobai légtisztító rendszert, amely integrált levegő- és páratartalom-kezeléssel javítja a beltéri komfortot; valamint az LG WallFit légtisztító megoldást, amely falra szerelhető, karcsú kialakításával a helykihasználást optimalizálja. Emellett elismerésben részesült egy, a munkavállalók számára fejlesztett mesterséges intelligencia-alapú UX-megoldás is.
A termékeken túl az LG szöuli Flagship Store D5 üzlete az Építészet kategóriában részesült elismerésben. Ezt azzal érdemelte ki, hogy térbeli kialakításán keresztül is megjeleníti a vállalat innovációs szemléletét és márkavízióját.
Díjat kapott továbbá a befogadó és fenntartható tervezéséért egy útmutató is, amely segíti a fejlődési különbségekkel élő gyermekeket a háztartási készülékek használatának és működési elveinek megértésében.
„Továbbra is a felhasználóközpontú formatervezési innováció erősítésére törekszünk, miközben alaptevékenységeinket is fejlesztjük, és új növekedési lehetőségeket keresünk” – mondta Chung Wook-jun, az LG Electronics Vállalati Design Központjának (Corporate Design Center) vezetője.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/rengeteg-dijat-soport-be-az-LG-az-iF-Design-Award-2026-versenyenisCopied
paste