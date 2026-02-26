Rengeteg díjat söpört be az LG az iF Design Award 2026 versenyen

BUDAPEST, 2026. február 26. – Az LG Electronics (LG) bejelentette, hogy összesen 26 díjat nyert az iF Design Award 2026 nemzetközi formatervezési versenyen, elismerve a vállalat kiemelkedő teljesítményét számos kategóriában. Az iF International Forum Design GmbH által szervezett megmérettetés a nevezéseket az innováció, a funkcionalitás, a megkülönböztethetőség és a hatás szempontjai alapján értékeli kilenc területen: Termék, Kommunikáció, Felhasználói élmény (UX), Felhasználói felület (UI), Csomagolás, Belsőépítészet, Szakmai koncepció, Építészet és Service design.

A díjazott innovációk között szerepel az LG CLOiD™ otthoni robot, amely számos háztartási feladat ellátására képes, miközben kialakítása harmonikusan illeszkedik az otthoni környezetbe. Szintén elismerést kapott az LG OLED evo W6, a mindössze 9 milliméter vékony, valódi vezeték nélküli Wallpaper TV, amely a Hyper Radiant Színtechnológiának köszönhetően az OLED képminőség új szintjét képviseli.

Díjazták továbbá az ultrakönnyű „Aerominum” anyagból készült LG gram Pro laptopot; az LG UltraGear OLED evo™ ívelt gamer monitort; három LG XBOOM audióterméket, amelyek különböző zenehallgatási igényekhez kínálnak élményt; a letisztult, minimalista formavilágú LG Whisen Objet Collection Cool légkondicionálót; az LG PuriCare™ fürdőszobai légtisztító rendszert, amely integrált levegő- és páratartalom-kezeléssel javítja a beltéri komfortot; valamint az LG WallFit légtisztító megoldást, amely falra szerelhető, karcsú kialakításával a helykihasználást optimalizálja. Emellett elismerésben részesült egy, a munkavállalók számára fejlesztett mesterséges intelligencia-alapú UX-megoldás is.

A termékeken túl az LG szöuli Flagship Store D5 üzlete az Építészet kategóriában részesült elismerésben. Ezt azzal érdemelte ki, hogy térbeli kialakításán keresztül is megjeleníti a vállalat innovációs szemléletét és márkavízióját.

Díjat kapott továbbá a befogadó és fenntartható tervezéséért egy útmutató is, amely segíti a fejlődési különbségekkel élő gyermekeket a háztartási készülékek használatának és működési elveinek megértésében.

„Továbbra is a felhasználóközpontú formatervezési innováció erősítésére törekszünk, miközben alaptevékenységeinket is fejlesztjük, és új növekedési lehetőségeket keresünk” – mondta Chung Wook-jun, az LG Electronics Vállalati Design Központjának (Corporate Design Center) vezetője.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.