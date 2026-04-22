Az EuroCucina 2026-on debütál az LG új beépíthető konyhai készülékcsaládja

BUDAPEST, 2026. április 22. – Az LG Electronics (LG) első alkalommal mutatja be új, teljeskörű beépíthető konyhai termékcsaládját az EuroCucina nemzetközi konyhai szakkiállításon, melyet április 20. és 26. között rendeznek a milánói designhét részeként. A bemutató az LG európai beépíthető kínálatának bővülését jelzi. A vállalat a korábbi, főzőkészülék-fókuszt túllépve a hűtés, a főzés és a mosogatás területét is lefedő, teljesebb konyhai portfólióval lép piacra.

A kibővített portfólióval az LG új megközelítést vázol fel a beépíthető konyhák világában – olyat, amely túllép a hagyományos, elsősorban a múltbéli örökségre és a műszaki specifikációkra épülő piaci szemléleten. A vállalat „Built for Your Today” („A jelenre hangolva”) koncepciója az olyan gyakorlati, mindennapi igényeket helyezi előtérbe, mint az energiahatékonyság, a tér optimális kihasználása és a teljes felhasználói élmény. Az LG gondoskodó intelligencia (Affectionate Intelligence) szemléletére építve, ez a megközelítés a beépíthető készülékeket nem különálló termékek összességeként, hanem egy integrált és intelligens térrendezési megoldásként értelmezi.

Beépíthető megoldások az európai konyhai környezetekhez

Az emelkedő energiaköltségekre és az egyre kisebb európai konyhai terekre reagálva az LG beépíthető termékcsaládja az energiahatékonyságot, a rugalmas térkialakítást és az intelligens teljesítményt egységesen valósítja meg az egész konyhában, ahelyett, hogy az egyes készülékeket külön-külön optimalizálná. A hat új termékvonalat három alapvető felhasználói előny köré tervezték: maximális hatékonyság az energiafogyasztás csökkentése érdekében, maximális kapacitás a rugalmasabb konyhatervezésért, valamint AI-alapú teljesítmény az egyenletes, magas minőségű eredményekért.

Hűtés

A Wide Combi hűtőszekrény intelligens megközelítést alkalmaz az élelmiszerek tárolásában, ötvözve a magas energiahatékonyságot, a nagy kapacitást és az alkalmazkodó hűtési teljesítményt. Az AI Inverter Compressor™ segítségével a hűtő a valós idejű használathoz igazítja a hűtési teljesítményt, ezáltal A energiaosztályú hatékonyságot ér el. A 384 literes, tágas belső térrel rendelkező hűtő DoorCooling+™ funkcióval gondoskodik az ajtórekeszeinek gyors hűtéséről, míg a FRESHConverter+™ fiók lehetővé teszi az élelmiszer típusához igazított hőmérséklet-beállítást. Az AI Fresh™ mód megtanulja a használati szokásokat, és az intenzívebb használati időszakok előtt előhűti a hűtőt, hogy segítsen megőrizni az optimális tárolási körülményeket.

Sütők

A beépített intelligenciával és kényelmi funkciókkal rendelkező Camera Oven sütőt úgy tervezték, hogy a folyamat elejétől a végéig új szintre emelje a sütés élményét. A belső kamera segítségével az AI Gourmet™ azonosítja az ételt, és megfelelő sütési beállítást javasol, míg a No Preheat Air Cooking funkció előmelegítés nélkül teszi lehetővé a gyorsabb sütést. Az InstaView™ ablak koppintásra megvilágítja a sütő belsejét, így a folyamat egyszerűen ellenőrizhető anélkül, hogy hő veszne el. Az EasyClean™ technológia pedig egy 10 perces gőzciklussal könnyíti meg a sütő tisztítását.

A Compact Oven egy helytakarékos, 6 az 1-ben multifunkciós sütő, amely a légkeveréses sütést, az air fry funkciót, a gőzölést és a mikrohullámú sütést ötvözi, így nagyobb rugalmasságot kínál a konyhában. Fejlett Combi Mode üzemmódja a légkeveréses hőt mikrohullámú energiával kombinálja, így gyorsabban készíti el az ételt, miközben megőrzi annak állagát.

Mindkét sütő az Inverter ProBake™ technológiát használja, amely az LG kulcsfontosságú sütési megoldása: egyenletes hőáramlást biztosít a sütő minden pontján az egyenletesebb eredmény érdekében. A nagy sebességű légáramlás emellett a sütési idő csökkentésében is segít.

Indukciós főzőlapok

A modern, nyitott kialakítású konyhákhoz tervezett Hood Integrated Induction Cooktop egy olyan indukciós főzőlap, amely beépített páraelszívóval a keletkező gőzt közvetlenül a forrásnál fogja fel. Erőteljes elszívási teljesítménye halk működéssel párosul, ami kellemesebb légkört teremt a nyitott konyhai környezetben. A 189 milliméteres ultravékony kialakítás emellett maximalizálja a munkapult alatti fióktér kihasználását, és zavartalan rálátást biztosít a konyhaszigetes elrendezésekben. A funkcionális teljesítményt és az intuitív használatot ötvöző kifinomult formatervezést az iF Design Award 2026 díjjal is elismerték.

A Full-Flex Induction Cooktop még nagyobb szabadságot kínál: a különböző méretű és formájú edények a főzőlap felületén gyakorlatilag bárhová elhelyezhetők. A hő pontosan oda jut, ahol szükség van rá, megszüntetve a kötött főzőzónák korlátait, és rugalmasabb főzési elrendezést biztosítva. Az olyan okosfunkciók, mint a Water Boiling Alert segítenek csökkenteni a kifutás kockázatát: a rendszer a forrás észlelése után automatikusan csökkenti a hőfokot.

Mosogatás

Az LG új mosogatógépe fejlett mosogatási és szárítási technológiákat egyesít, így egy teljes ciklust egy óra alatt képes elvégezni. A QuadWash™ Pro négy szórókarral, nagy nyomású vízsugarakkal és mikrobuborékokkal több irányból tisztítja meg az edényeket. A Dynamic Heat Dry+ nedvességelnyelő anyag segítségével távolítja el a párát, és meleg, száraz levegőt állít elő jobb energiahatékonyság mellett. A TrueSteam™ magas hőmérsékletű gőzzel higiénikus tisztaságot garantál az edényeken, és segít csökkenteni a vízfoltok kialakulását. Érdemes kiemelni, hogy az A-osztályú energiahatékonyság a legfontosabb modellekben egyaránt elérhető lesz, mind a prémium, mind a tömegszegmensben.

„A ‘Built for Your Today’ („A jelenre hangolva”) koncepciónk kiegyensúlyozottabb megközelítést tükröz a konyhai élmény terén – olyat, amely reagál a fogyasztók energiahatékonysággal, jobb helykihasználással és mindennapi használattal kapcsolatos igényeire” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartási elektronikai megoldásokért felelős üzletágának (LG Home Appliance Solution Company) elnöke. „Ezzel a megközelítéssel célunk, hogy tovább erősítsük az LG pozícióját prémium márkaként az európai beépíthető készülékek piacán” – tette hozzá Baek Seung-tae.

Az új fejlesztések az EuroCucina 2026 kiállításon mutatkoznak be először, hazai- és regionális bevezetésükre azonban még várni kell.

