Világszerte tarol az LG WashTower™
A WashTower™ iránt világszerte erős a kereslet: az egybeépített mosó- és szárítógépből már több mint 3,2 millió darabot adtak el
BUDAPEST, 2026. április 23. – Az LG Electronics (LG) WashTower™ elnevezésű egybeépített mosó- és szárítógépének összesített globális értékesítései meghaladták a 3,2 millió készüléket. A mindennapi kényelem szolgálatában álló, helytakarékos kialakítású készülék az LG kulcstechnológiáira építkezve egyetlen egységben egyesít egy mosógépet és egy szárítógépet.
Világszerte elnyerte a vásárlók bizalmát
A 2020-ban bemutatott LG WashTower™ jelenleg 77 országban érhető el, és világszerte egyre népszerűbb a vásárlók körében. Észak-Amerikában az összesített eladások meghaladták az 1,6 millió készüléket, Latin-Amerikában elérték a 160 ezret, Ázsiában pedig a 130 ezret. Az erős nemzetközi kereslet tisztán jelzi, hogy a fogyasztók egyre inkább olyan kényelmes mosási megoldásokat keresnek, amelyek egyszerre helytakarékosak és energiahatékonyak.
AI és fejlett LG-technológiák a nagyobb kényelemért
A WashTower™ teljesítményének alapját többek között az LG saját fejlesztésű Artificial Intelligence Direct Drive™ motorja (AI DD™; AI-alapú közvetlen meghajtású motor) és a DUAL Inverter HeatPump™ technológiája adja. A mosógép AI DD™ technológiája érzékeli a töltet súlyát, és a szövetek lágyságát, majd ezek alapján választ megfelelő mosási programot – így a ruhák hatékony tisztítása mellett az anyagok károsodását is csökkenti. A DUAL Inverter HeatPump™ technológia segítségével a WashTower™ alacsony hőmérsékletű szárítást tesz lehetővé, amely kíméletesebb a kényes ruházatokkal és a vászon textíliákkal.
A kényelmet további hasznos funkciók is támogatják. A Smart Pairing™ révén a mosógép és a szárítógép kommunikál egymással, így az aktuális mosási ciklus alapján a szárítógép automatikusan kiválasztja az ideális szárítási programot, míg a Prepare to Dry (szárítás-előkészítő) funkció már a mosási ciklus vége előtt előmelegíti a szárítót, így csökkentve a teljes mosás-szárítási időt.
Bővülő megoldások a különböző vásárlói igényekre
Az LG a jövőben tovább bővíti ruhaápolási kínálatát, hogy még inkább alkalmazkodjon a felhasználók különféle életstílusához és igényeihez. A vállalat új modellek, AI-funkciók és színváltozatok bevezetését tervezi, hogy még szélesebb körben kínáljon megoldásokat a különböző felhasználói szükségletekhez, preferenciákhoz és térigényekhez.
„Az LG WashTower a saját fejlesztésű kulcstechnológiáinkat használja fel annak érdekében, hogy világszerte kényelmesebb ruhaápolási élményt nyújtson vásárlóinknak” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartási elektronikai megoldásokért felelős üzletágának (LG Home Appliance Solution Company) elnöke. „Továbbra is ügyfeleink életmódjának mélyreható megértésére építünk. Olyan termékekkel, illetve megoldásokkal kívánjuk elnyerni a vásárlók bizalmát világszerte, amelyek még nagyobb kényelmet kínálnak.”
Magyarország kiemelkedően teljesít az európai piacon
A magyar piacon 2024 végén vált elérhetővé az LG WashTower™, amely rövid idő alatt jelentős érdeklődést váltott ki: a hazai értékesítések már az ezredik eladott példányhoz közelítenek, míg régiós szinten az ötezredik készülék is gazdára talált. Az eredmények alapján a közép- és délkelet-európai régió az európai piac élmezőnyébe került, ami arra utal, hogy az itt élő fogyasztók nyitottabbak erre az újdonságra, mint a kontinens többi országában.
A termék az LG mosási technológiák terén felhalmozott tudását sűríti egyetlen készülékbe, ötvözve a funkcionalitást és a modern dizájnt. A vállalat szerint a márka iránti, hosszú évek alatt kialakult bizalom ebben a kategóriában is megmutatkozik, amit a kedvező ár-érték arány és a mindennapi használat során nyújtott fogyasztói élmény tovább erősít.
„A termék adekvát válaszokat nyújt létező és égető problémákra, ugyanakkor abszolút beleillik egy modern belsőépítészeti dizájntrendbe is” – mondja Tóth Gyula, az LG háztartási elektronikai üzletágának közép- és délkelet-európai értékesítési vezetője. „Egy minőségi, innovatív termék, megkapó dizájnnal és rendkívül praktikus napi használati élménnyel, elérhető áron, mindenképp sikerre van ítélve.”
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
