Vadonatúj mosogatógépeket mutatott be az LG az EuroCucina 2026 kiállításon

BUDAPEST, 2026. április 24. – Az LG Electronics (LG) az EuroCucina 2026 kiállításon – a Milánói Design Hét részeként megrendezett, nemzetközi konyhai szakkiállításon – mutatta be új mosogatógép-kínálatát. Az új termékcsalád az LG beépíthető mosogatógép-kínálatának első teljeskörű megújulását is jelenti az elmúlt kilenc évet követően. Az új modelleket kifejezetten az európai piacra tervezték, hogy a helyi fogyasztók igényeinek megfelelő gyorsaságot, teljesítményt és energiahatékonyságot nyújtsanak.

Gyorsabb, hatékonyabb mosogatás és szárítás

Az LG új mosogatógépe mindössze egy óra alatt teljesíti a teljes mosogatási- és szárítási programot. A készülék az LG legújabb mosogatási technológiáira támaszkodik a még hatékonyabb összteljesítmény érdekében. A QuadWash™ Pro mikrobuborékokat képez, amelyek segítik a mosogatószer behatolását az ételmaradékokba, így a készülék a különböző edénytípusok, valamint az eltérő szennyezettségi szintek esetén is alaposabb tisztítást nyújt, miközben csökkenti az előöblítés szükségességét. A Dynamic Heat Dry+ funkció egy olyan kémiai vegyület alkalmazásán alapszik, amely hőt termel, miközben felszívja a mosogatógép belsejében található nedvességet. Ez javítja a légáramlást, lerövidíti a szárítási időt és csökkenti az energiafogyasztást. Mindezt a TrueSteam™ technológia egészíti ki, amely segít minimalizálni az edényeken visszamaradó vízfoltok kialakulását a makulátlan végeredmény érdekében[1].

Intelligens működés fejlett AI-technológiával

Az AI SenseClean™ programmal az új mosogatógép egy digitális érzékelő segítségével felméri a szennyezettség mértékét az elő- és a fő tisztítási, valamint az öblítési szakaszban. Az így gyűjtött adatok alapján a rendszer automatikusan módosítja a vízhőmérsékletet, az öblítések számát és a mosogatószer mennyiségét – akár 32 kombináció lehetséges –, hogy a tisztítási teljesítmény még jobban igazodjon a mosogatógépben lévő edényekhez, és még kényelmesebb használatot biztosítson.

A gépi tanulás tovább javítja a működést: kisebb töltet, vagy kevésbé szennyezett edények esetén gyorsabb és energiatakarékosabb mosogatást tesz lehetővé, miközben az erősen szennyezett edényeknél is alapos és hatékony tisztítást biztosít.

A modern európai háztartások igényeire tervezve

Az új modell tökéletesen illeszkedik a modern európai konyhákban gyakori beépített konyhabútorokhoz. Sík kialakítása harmonikusan simul a környező szekrények és fiókok vonalához, letisztult és egységes összhatást teremtve.

A gép belső terében az állítható SmartRack™ Plus rendszer segít a kihasználhatóság és a kényelem növelésében, rugalmas elrendezést biztosítva a különböző típusú edények számára. A Bottle Wash funkció a tudatosan elhelyezett fúvókáival a palackok és a mélyebb poharak célzott és precíz tisztítását biztosítja, míg a rejtett LED-kijelző a programból hátralévő időt mutatja, a belső világítás pedig jobb átláthatóságot biztosít a be- és kipakolás során.

A termékcsalád két olyan szempontnak is megfelel, amelyet az európai piacon különösen fontosnak tartanak: az alacsony zajszintnek és az energiahatékonyságnak. Egyes modellek képesek mindössze 37 dB zajszint mellett működni kellemesen csendes otthoni környezetet biztosítva. Emellett az A-osztályú energiahatékonyság a prémium és a tömegszegmens kulcsmodelljeiben egyaránt elérhető.

„Az új mosogatógép-kínálat jól tükrözi törekvésünket, hogy tovább javítsuk a mosogatás és a szárítás alapvető teljesítményét, miközben olyan funkciókat és formavilágot kínálunk, amelyek az európai vásárlók ízléséhez és életstílusához igazodnak” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartási elektronikai megoldásokért felelős üzletágának (LG Home Appliance Solution Company) elnöke.

Az új fejlesztések az EuroCucina 2026 kiállításon mutatkoztak be először, hazai- és regionális bevezetésükre azonban még várni kell.

[1] A TrueSteam™ egy opcionális mosogatási funkció, amelyet a felhasználónak külön ki kell választania.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.