Több mint TV: 5+1 funkció, ami túlmutat a hagyományos tévézésen



A televízió szerepe az elmúlt években jelentősen megváltozott: ma már jóval több, mint egyszerű műsorfogyasztási eszköz. Sokan talán nem is sejtik, mennyi lehetőség rejlik készülékükben, ezért az LG Electronics magyarországi szakértőinek segítségével összegyűjtöttünk 5+1 funkciót, amely bemutatja, mi mindenre képes egy korszerű okostévé, és hogy teszi még élvezhetőbbé az általa nyújtott szórakozási lehetőségeket.

A modern televízió ma már komplex digitális központként működik, amely egyszerre szolgál szórakoztató-, munkavégzési- és információs platformként. A gyártók – látva a tartalomfogyasztási szokások drasztikus átalakulását – szoftveres svédasztallá formálták a készülékeket, ahol a mesterséges intelligencia nemcsak a képminőséget polírozza, hanem a felhasználó kényelmét is kiszolgálja. Ebben a környezetben a tévéválasztás már nem csupán esztétikai döntés, hanem egy hosszú távú beruházás egy olyan interaktív központba, amely képes kiváltani a játékkonzolt, a külső médiaboxokat, vagy a munkához szükséges extra monitort is. Lássuk azokat a technológiai megoldásokat és beépített szolgáltatásokat, amelyek alapjaiban tágítják ki a hagyományos televíziózás kereteit!

1. Beépített streamingközpont

Egy modern tévé esetében már nincs szükség hagyományos antennára vagy külső médiaboxra ahhoz, hogy filmeket, sorozatokat vagy akár élő tévéközvetítéseket nézz. A legnépszerűbb streamingplatformok natív alkalmazásként érhetők el, így nem kell külön eszközökkel bajlódnod a kívánt tartalmak eléréséhez. Emellett több olyan alkalmazás is rendelkezésre áll, amely internetalapú, lineáris televízióscsatorna-szolgáltatást kínál az előfizetők számára. Ez nagyobb szabadságot adhat a készülék elhelyezését illetően, hiszen a használathoz elegendő egy vezetékes vagy vezeték nélküli internetkapcsolat.

Az LG webOS felületén akár személyre szabott ajánlásokat is kaphatsz, amelyek gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a tartalomfelfedezést, így nem kell hosszú perceket töltened azzal, hogy eldöntsd, mit is szeretnél nézni.

2. Internetes keresés közvetlenül

A beépített böngésző és keresési funkció lehetővé teszi, hogy információt keress, recepteket nézz meg, vagy akár gyorsan utánanézz egy film színészének anélkül, hogy külön eszközért nyúlnál, vagy megszakítanád a tartalom nézését. Ha egy fárasztó nap végén már nem bajlódnál a távirányítóval történő gépeléssel, egy fejlett eszközön a mikrofon gomb segítségével akár hangalapú keresést is indíthatsz, ezáltal pillanatok alatt megtalálhatod a keresett információt.

3. Home office a nagyképernyőn

Ha otthonról dolgozol, jól jöhet egy nagyobb kijelző. Egy fejlett technológiákkal rendelkező tévé lehetőséget ad arra, hogy a laptopod képét vezeték nélkül tükrözd, prezentációt mutass be, vagy akár online megbeszélést tarts. A nagy képátló átláthatóbb munkafelületet jelent, emellett kevésbé fárad a szemed, így hatékonyabban tudsz koncentrálni is – különösen igaz ez az OLED modellekre, amelyek alacsony kékfény kibocsátásúak, így még kímélőbbek a szemeddel.

4. Játék korlátok nélkül

Amikor játszol, minden ezredmásodperc számít. Egy korszerű készülék alacsony késleltetéssel reagál a kontroller mozdulataira, így a karakter pontosan akkor ugrik vagy fordul, amikor te szeretnéd. A jó képminőség pedig akár előnyhöz is juttathat a játék során: a fekete stabilizátor mód bekapcsolásával nő a kontraszt a sötét képernyőn, fedve a színkülönbségeket, így könnyedén észreveheted a sötét területeken megbújó ellenséget a kompetitív játékokban.

A modern tévék a felhőalapú játékszolgáltatásokat is közvetlenül támogatják, így nem kell külön készüléket venned ahhoz, hogy elérd a kedvenc játékaidat. Az LG Gaming Portal például egy helyen gyűjti össze az elérhető játékos tartalmakat és a népszerű felhőalapú szolgáltatásokat. Bizonyos alkalmazásoknál akár mozgásérzékelős távirányító segítségével is irányíthatod a játékot, így nincs szükséged külön játékkonzolra sem.

5. Multimédiás központ a családnak

Legyen szó fotókról, videókról vagy zenéről, a tévéden keresztül ma már egyszerűen és gyorsan megoszthatod kedvenceidet az egész családdal. Az újszerű készülékeken a tartalmak átvitele – akár vezeték nélkül is – pillanatok alatt lehetséges, így a családi esemény képei vagy egy utazás videói néhány mozdulattal a nagyképernyőre kerülhetnek, közös élménnyé varázsolva a digitális tartalmakat. Sőt, a kedvenc családi pillanatokat akkor is megjelenítheted a tévéden, ha csak dekorelemként díszítenéd velük az otthonod.

A csúcskategóriás tévék segítségével akár híres műalkotásokat is megjeleníthetsz: az idén debütáló LG Gallery TV még a színeket és a fényerőt is úgy optimalizálja, hogy a kép visszaadja az eredeti mesterművek textúráját.

+1: A tévé, amely figyel rád

Egy prémium televízió ma már nemcsak megjeleníti a tartalmakat, hanem alkalmazkodik is hozzájuk. A legkorszerűbb tévéken elérhető AI-alapú kép- és hangoptimalizálás figyelembe veszi a nézett tartalom típusát, a helyiség fényviszonyait, sőt a szoba akusztikai adottságait is, így külön állítgatás nélkül is ideális képi- és hangélményt nyújt. A tévé kijelzője emellett az okosotthon egyik központi felülete is lehet: egy felületen képes megjeleníteni a csatlakoztatott eszközök állapotát, és segíthet a beállítások módosításában is.

„A televízió szerepe ma már messze túlmutat a hagyományos tévézésen: a nappali egyik legsokoldalúbb digitális felületévé vált. Az LG okostévék a tartalomfogyasztást, a munkavégzést, a játékot és az okosotthon-funkciók kezelését is egyetlen, könnyen használható rendszerben egyesítik, ezzel nemcsak kényelmesebbé téve, de új szintre is emelve a felhasználók mindennapjait” – mondja Slezsák Dániel, az LG média és szórakoztatóelektronikai termékspecialistája.

A tévéválasztás ma már nem csupán a képátlóról szól, hanem arról is, milyen extra funkciókat szeretnél napi szinten használni – legyen szó streamingről, játékról, munkáról vagy az okoseszközök összehangolt működtetéséről.

