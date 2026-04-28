Erősít az LG a prémium beépíthető konyhai gépek piacán







BUDAPEST, 2026. április 28. – Az LG Electronics (LG) a 2026-os Milánói Design Hét (Milan Design Week 2026) alatt mutatta be az SKS luxusmárka és az LG beépíthető konyhai termékcsaládjának átfogó portfólióját. A technológia és a formatervezés harmóniáját középpontba helyező kiállítás tükrözte az LG mélyreható ismereteit a kortárs életmód kapcsán, valamint egyre erősödő jelenlétét az európai prémium beépíthető készülékek piacán.

Új vízió az európai prémium beépíthető készülékek piacán

Az SKS milánói bemutatótermében megrendezésre került kiállítás, az SKS újrapozícionálásának első évfordulóját jelölte. A lenyűgöző bemutató hangsúlyozta az SKS jellegzetes arculatát, a márka technológiai innovációit és formatervezési versenyképességét, valamint erősítette a márkaismertséget és a vállalat elkötelezettségét az európai vásárlók elvárásainak felülmúlása mellett.

A kiállításon az SKS legújabb megoldásai az LG felsőkategóriás beépíthető készülékeivel együtt jelentek meg, bemutatva a technológia és a dizájn zökkenőmentes összhangját, valamint a modern konyha színvonalát javító lehetőségek széles skáláját. Az olasz prémium konyhabútor-márkával, a Schiffinivel közös együttműködés jóvoltából a showroom látogatói a konyhák kialakításának egyedi, rendkívül kifinomult megközelítésével találkozhattak.

Az olasz művészet és a mesteri készülékgyártás találkozása: a Tracce kapszulakollekció

Az LG a neves olasz dekoratív laminátumgyártóval, az Abet Laminati vállalattal együttműködésben fejlesztett Tracce kapszulakollekciót is bemutatta. A kollekció az SKS Undercounter (pult alá építhető) borhűtőjét és szintén pult alá beépíthető fiókos hűtőszekrényét foglalja magában. A készülékeknek az olasz építészet és formatervezés legendái – Alessandro Mendini, Ettore Sottsass és a Superstudio – kölcsönöznek lenyűgöző stílust, történelmi ihletésű grafikai mintáikkal.

„A Milan Design Week 2026 a tökéletes alkalom volt arra, hogy megmutassuk a világnak a beépíthető luxus készülékekről alkotott szemléletünket” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartási elektronikai megoldásokért felelős üzletágának (LG Home Appliance Solution Company) elnöke. „Az európai életmód és kultúra mélyreható ismeretére építve tovább erősítjük vezető szerepünket az európai piacon olyan készülékekkel, amelyek a kifinomult formatervezést fejlett technológiákkal ötvözik.”

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek.