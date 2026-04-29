Az NBA Bounce kosárlabdaélményt kínál az LG okostévéken és okosmonitorokon

BUDAPEST, 2026. április 29. – Megérkezett az NBA Bounce az LG okostévékre és okosmonitorokra: az LG Electronics (LG) az Outright Games és a Blacknut partnerségében hozza el a játékot a webOS 6.0 vagy újabb készülékekre. Az LG Gaming Portalon és az LG Apps felületén elérhető játék¹ pörgős, arcade stílusú kosárlabdaélményt kínál a nagyképernyőn.

Akciódús kosárlabdaszórakozás az egész család számára

Az NBA Bounce egy lendületes tempójú kosárlabdajáték, amelyben a játékosok egyedül is pályára léphetnek, de össze is foghatnak családtagjaikkal és barátaikkal – vagy épp meg is mérkőzhetnek ellenük – hogy átéljék a látványos és szórakoztató meccsek hangulatát.

A különböző korosztályok és játéktudás-szintek igényeihez igazodó játék könnyen elsajátítható, és irányítható hagyományos kontrollerrel vagy kompatibilis vezérlőalkalmazással okostelefonról is. Akár négy helyi játékost támogat, emellett három nehézségi szintet és az első lépésekhez útmutatást is kínál.

Hivatalos NBA-licenccel rendelkező játékként az NBA Bounce mind a 30 csapatot felvonultatja. A játékosok testre szabhatják a pályán megjelenő karakterüket különféle megjelenésekkel és kiegészítőkkel, sőt akár kedvenc csapatuk kabalájaként is pályára léphetnek.

Az NBA Bounce többféle játékmódot kínál: a 3x3 gyors mérkőzésektől kezdve a teljes NBA-szezonokon át az egyedi tornákig. A játék része a Party mód is, amely minden negyedben új játékelemekkel dobja fel a mérkőzéseket. Ezek között olyan különleges kihívások is megjelennek, mint az elektromosan feltöltött labdával játszott „Electroball”, vagy a konfettivel teli, felrobbanó labdákat használó „Ball Pop”.

Azok a vásárlók, akik az NBA Bounce játékot az LG Gaming Portalon vagy az LG Apps felületén keresztül szerzik be, további költségek nélkül kapják meg a Retro Party Pack letölthető tartalmat (DLC). A csomag vintage stílusú mezeket, klasszikus logókat, speciális pályaeffekteket és tematikus kiegészítőket tartalmaz a játékosok számára. Emellett egy Steam-kulcs² is jár a vásárláshoz, amely lehetővé teszi a játék használatát PC-n és más, Steam-kompatibilis eszközökön is.

A nagyképernyős játékélmény új szintje

Az LG Gaming Portal jól tükrözi az LG elkötelezettségét a nagyképernyős gaming élmény fejlesztése iránt, hiszen minden korosztály, ízlés és tudásszint számára széles választékban kínál minőségi tartalmakat. A platform folyamatosan bővülő kínálatában jelenleg többezer felhőalapú játék, valamint többszáz webalapú egy- és többjátékos cím érhető el. Az LG belső adatai szerint az aktív felhasználók száma egy év alatt több mint a duplájára nőtt.³

Az LG okostévé-kínálata – köztük a legújabb QNED evo és Micro RGB modellek – 100 colos vagy annál nagyobb képernyős megoldásokat is kínál, közvetlen hozzáféréssel az LG Gaming Portal játékkönyvtárához. A felhasználók konzol, PC vagy külön letöltés nélkül is azonnal játszani kezdhetnek.

Az LG továbbra is elkötelezett amellett, hogy új, izgalmas címekkel és kényelmi funkciókkal bővítse az LG Gaming Portalt, lehetővé téve, hogy a felhasználók közvetlenül LG okostévéiken és okosmonitorjaikon élvezhessék a nagyképernyős gaming izgalmát. További információ az LG.com oldalon érhető el.

¹ Az NBA Bounce a webOS 6.0 vagy újabb rendszert futtató LG okostévéken és monitorokon 58 országban válik elérhetővé: Kambodzsa, Grúzia, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Japán, Jordánia, Malajzia, Katar, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Thaiföld, Marokkó, Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Moldova, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Ukrajna, Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia és Peru.

² Regionális korlátozások mellett.

³ Az LG 2026. januári és 2025. januári belső adatai alapján.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.