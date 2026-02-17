Az LG Electronics B2B ügyfelek számára kialakított kijelző- és szoftvermegoldásokat mutatott be

BUDAPEST, 2026. február 17. – Az LG Electronics (LG) február elején, a Barcelónában megrendezett Integrated Systems Europe (ISE) 2026 kiállításon mutatta be legújabb, kifejezetten üzleti felhasználásra tervezett megoldásait. A „Kijelzőkön túli megoldások” („Solutions Beyond Displays”) koncepció jegyében az LG olyan komplex, ügyfélközpontú B2B környezeteket tárt a látogatók elé, ahol a kereskedelmi célú kijelzőket szoftveres megoldásokkal és mesterséges intelligenciával ötvözték.

Az LG hatalmas, 1184 négyzetméteres standján iparág-specifikus bemutatóterek sora kapott helyet: a szállodától és vezérlőtermektől kezdve, a tárgyalók és oktatási terek világán át, egészen az autós, drive-thru éttermekig. Az egyes zónákban bemutatott kereskedelmi célú kijelzők és az azokhoz kapcsolódó megoldások, minden esetben az adott szektor sajátos igényeihez igazodtak.



• Hotel zóna: átfogó, vendéglátóipari környezetekre szabott megoldásokat mutatott be, amelyek a vendégélmény fokozását, valamint a személyzet napi operatív feladatainak támogatását szolgálják.

• Vezérlőterem zóna: itt mutatkozott be az „LG Shield”, az LG integrált biztonsági rendszere, amely biztosítja a működés stabilitását és biztonságát.

• Oktatási zóna: az LG CreateBoard segítségével interaktív oktatási szcenáriókat vonultatott fel, ahol a mesterséges intelligenciával támogatott funkciók a különböző oktatási módszertanokhoz alkalmazkodnak.

• Drive-thru zóna: nagy fényerejű kijelző-megoldásokat mutatott be, amelyeket kültéri használatra terveztek, és amelyek az időjárási hatásokkal és a fizikai igénybevétellel szemben is megbízható működést nyújtanak.

Integrált szoftvermegoldásokkal támogatott, magával ragadó koreai kiskereskedelmi élmények

Az LG az LG Business Cloud-ra, a kereskedelmi kijelzők üzemeltetésére és menedzsmentjére szolgáló integrált platformra épülő, széles körű szoftvermegoldás-portfóliót mutatott be. A fejlett kijelző-technológia gyakorlati alkalmazásának bemutatása érdekében az LG különböző szektorokban működő koreai márkákkal lépett partnerségre.

A kiállítás célja az volt, hogy a látogatók egy valódi kiskereskedelmi üzletben tett látogatás élményét kapják: testközelből ismerhessék meg és próbálhassák ki az LG kijelző-termékeinek széles választékát, többek között a StanbyME, a Smart Monitor Swing, a kioszkok, az átlátszó OLED és az E-Paper kijelzők megoldásait. Emellett az LG Business Cloud platform kulcsfontosságú elemeiként bemutattak olyan szoftveres megoldásokat is, mint az LG ConnectedCare, az LG SuperSign és az LG SoundCast.

Az LG ConnectedCare központosított felügyeleti lehetőséget biztosít a digitális kijelzők kezelésére több üzlethelyszínen, akár egyetlen laptopról. A szolgáltatás magában foglalja az energiafogyasztás figyelemmel kísérését és előrejelző elemzéseket, támogatva ezzel a nagyléptékű kiskereskedelmi üzletek integrált irányítását.

Az LG SoundCast egy helyalapú megoldás, amely nem hallható hangfrekvenciák segítségével szinkronizálja a digitális kijelzőket a vásárlók okostelefonos alkalmazásaival, lehetővé téve a személyre szabott reklámokat és tájékoztatást. Amikor a vásárlók egy kijelző közelébe érnek, az alkalmazás kedvezményeket vagy a gyakran vásárolt termékek aktuális készletinformációit jelenítheti meg, míg az átvételre érkező ügyfelek esetében a rendelési adatok is megjelennek. Ez lehetővé teszi az üzlet munkatársai számára a gyors és hatékony kiszolgálást.

Az LG SuperSign egy praktikus és könnyen használható megoldást kínál a szöveges és képi tartalmak létrehozására, valamint azok üzleten belüli kijelzőkre történő terjesztésére. A mesterséges intelligencián alapuló tartalomgenerálás lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy alacsonyabb költségek mellett is magas minőségű reklámanyagokat állítsanak elő.

Új, ultra-nagy felbontású LG MAGNIT kijelzők és rendkívül alacsony energiafogyasztású E-Paper megoldások

Az LG emellett bemutatta az új, ultra-nagy felbontású LG MAGNIT Micro LED digitális kijelzőmegoldásokat is, amelyek piaci bevezetése a közeljövőben várható, valamint az LG E-Paper kijelzőt, egy papírvékony, minimális energiafogyasztásra tervezett modellt.

Az új LG MAGNIT a kijelző elülső részén fekete bevonatot használ, hogy élénk, élethű képminőséget biztosítson. A színek széles látószögön át egyenletesek maradnak, míg a sötét jelenetek pontos szín- és fényerő-visszaadása kiváló vizuális élményt nyújt.

Az LG MAGNIT moduláris kialakítása támogatja a skálázhatóságot, a LED-kabinetek blokkokként összeállíthatók, ami egyszerűsíti a telepítést és lehetővé teszi a kabinetek közötti illesztések elülső hozzáféréssel történő beállítását. A kabinetek és a vezérlők akár 10 kilométerre is elhelyezhetők egymástól*, és a tűzgátló anyagok segítik lassítani a tűz terjedését vészhelyzetekben.

Az egyik kulcsfontosságú technológia a Line to Dot (LTD) megoldás, amely jelentősen növeli az üzembiztonságot. A hagyományos LED-meghajtó IC-k soronként vezérlik a fényforrásokat, így egyetlen hibás pixel akár egy teljes sor működésképtelenségét is okozhatja. Az LG LTD technológiája automatikusan átvált sorvezérlésről pontvezérlésre, elkülöníti az érintett pixelt, ezáltal minimalizálja a vizuális zavaró hatásokat, és kellemesebb nézői élményt biztosít.

Az LG emellett bemutatta az LG E-Paper kijelzőt is, amely az elektromosan töltött színrészecskék elektromos tér segítségével történő mozgatásával hozza létre a képet. Papírszerű textúrája és ultra-alacsony energiafogyasztású működése lehetővé teszi, hogy a statikus képek folyamatos áramellátás nélkül is megmaradjanak a kijelzőn. Karcsú kialakításának köszönhetően vastagsága 17,8 milliméter, amely a legvékonyabb pontján 8,6 milliméterre keskenyedik, tömege pedig körülbelül három kilogramm, így ideális választás a legkülönfélébb kereskedelmi környezetekben történő alkalmazásra és ha könnyen mozgathatóságra van szükség.

„Az integrált ökoszisztémák révén újradefiniáljuk a kereskedelmi tereket, messze túllépve a pusztán hardverközpontú megközelítésen” – mondta Park Hyoung-sei, az LG Media Entertainment Solution Company elnöke. „Szoftveres megoldásaink és technológiáink folyamatos erősítésével kiváló helyzetben vagyunk ahhoz, hogy megőrizzük vezető szerepünket a globális kereskedelmi kijelzőpiacon, és ügyfeleink számára olyan testre szabott értéket nyújtsunk, amely elősegíti üzleti növekedésüket.”

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.