We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Szárítási hibák a magyar otthonokban: négy textilfajta, amely különösen érzékeny
Magyarországon a mosás utáni rutin évtizedek óta változatlan: a nappali vagy a hálószoba sarkában felállított szárítóállvány a hazai otthonok állandó, bár kevéssé esztétikus kellékévé vált. A beltéri ruhaszárítás növeli a levegő páratartalmát, terheli a fűtési rendszert, miközben egyes textíliák szerkezetét is károsíthatja. Megvizsgáltuk azt a négy kritikus anyagot, amit a legtöbben notóriusan tévesen szárítanak, ezzel komoly károkat okozva a textileknek és akár a lakásuknak is.
Miközben egyre nagyobb figyelmet fordítunk otthonaink energiahatékonyságára – energetikai tanúsítványokra, korszerű fűtési rendszerekre, hőszivattyúkra –, a ruhaszárítás kérdése gyakran kívül marad ezen a tudatosságon. A logikánk egyszerű: a levegő ingyen van, a szobahőmérséklet pedig megoldja a többit. A valóságban viszont a lakótérben párolgó többliternyi víz nem tűnik el, csak átalakul: penésszé a falon, vetemedéssé a parkettán és extra költséggé a fűtésszámlában.
Az LG Magyarország szakértőivel négy olyan ruhadarabot vettünk górcső alá, amelyeknél következetesen elrontjuk a szárítást, majd csodálkozunk a kemény, gyűrött vagy épp összement végeredményen.
1. A farmer, ami páncéllá válik
A farmer a tartósság jelképe, de radiátoron szárítva hamar elveszíti mindazt, amitől kényelmes és időtálló darab. A denim nagy sűrűségű pamutszövés, amelynek tartását a rostok természetes olaj- és nedvességtartalma is befolyásolja. Ha ezt a textilfajtát radiátoron vagy egyenetlen hőhatás mellett szárítjuk, a gyors felületi vízvesztés miatt a szálak merevebbé válnak, a szövet struktúrája feszesedik, miközben a festékanyag is gyorsabban fakul. A túl lassú, párás beltéri száradás ezzel szemben hosszan terheli a textilt nedvességgel, ami szintén rontja a szálak rugalmasságát.
A mai korszerű szárítógépek többsége – köztük az LG hőszivattyús modelljei is – már nem a hagyományos, magas hőfokú levegővel dolgozik, hanem hőszivattyús technológiával működik. Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb, egyenletes hőmérsékleten szárítanak, miközben beépített szenzorok folyamatosan figyelik a ruhák nedvességtartalmát. A szárítás így nem hirtelen hőterheléssel történik, hanem szabályozott, kíméletes vízelvonással, amely nem sokkolja a szövetet. Ennek köszönhetően a farmer megőrzi eredeti esését és lágyságát – nem kemény, túlmelegített „páncélként”, hanem viselhető formában kerül vissza a szekrénybe.
2. A törülköző, ami smirglivé változik
Mindenki ismeri a jelenséget, amikor a törülköző két mosás után elveszíti nedvszívó képességét és inkább hámlasztásra alkalmas, mint szárítkozásra. A rostok összetapadása a lassú száradás egyenes következménye. A gépi szárítás itt textúrát ment: a mozgás és a levegő befúvása fellazítja az anyagot anélkül, hogy túlsütné azt.
3. A mini gyapjúkardigán esete
A gyapjú pulóver mosási- és szárítási szempontból a ruhatárunk egyik legveszélyeztetettebb faja. Aki csinált már gyerekruhát a kedvenc kardigánjából egy rossz programmal, az tudja, miről beszélünk. A gyapjú különösen érzékeny szálstruktúrával rendelkezik. A rostok felületén található réteg hő és mechanikai hatás együttes jelenlétében – mosás közben – könnyen összekapaszkodik, ami filcesedéshez és visszafordíthatatlan méretcsökkenéshez vezet.
A hagyományos, fektetve szárítás valóban csökkenti a mechanikai terhelést, ugyanakkor helyigényes és lassú, miközben a lakótér páraterhelését is növeli, a lecsöpögő vízről nem is beszélve. A kímélő programmal működő, alacsony hőmérsékletű dobmozgás ezzel szemben minimalizálja a súrlódást és a hősokkot, így a gyapjúszálak szerkezete megmarad, a nedvesség pedig kontrolláltan távozik az anyagból.
4. A kondis szettek szagcsapdája
A sportruházat jellemzően poliészter és elasztán alapú, hidrofób tulajdonságú szálakból készül, amelyek a nedvességet nem felszívják, hanem a felületükön tartják. Ha ezek a ruhák lassan, egyenetlenül száradnak, a szálak közé szorult nedvesség ideális környezetet teremt a baktériumok számára, így a kellemetlen szag gyakorlatilag rögzül az anyagban.
A szenzorvezérelt szárítógépes programok éppen ezt a problémát kezelik: egyenletes légáramlással és kontrollált hőmérséklettel biztosítják a gyors, de kíméletes nedvességelvonást. Így a textília nemcsak száraz lesz, hanem higiénikus, miközben az elasztikus szálak rugalmassága sem sérül. A sportruházat esetében tehát a szárítógép nem kényelmi eszköz, hanem a funkcionális tulajdonságok megőrzésének része.
„A hagyományos szárítással szemben a hőszivattyús technológia nem egyszerűen meleg levegővel dolgozik, hanem alacsonyabb, irányított hőmérsékleten, energiahatékony módon vonja el a nedvességet a textíliákból” – mondta Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája. „A DUAL Inverter Heat Pump™ rendszer és a szenzorvezérelt programok folyamatosan figyelik a ruhák nedvességtartalmát, így a ciklus a valós állapothoz igazodik. Ez nemcsak a gyűrődés csökkentésében és a szálak rugalmasságának megőrzésében segít, hanem mérsékli a lakótér páraterhelését és az energiafelhasználást is” – tette hozzá a szakértő.
Mennyibe kerül az „ingyen” szárítás?
Gazdasági szempontból a teregetés rejtett költségei – magasabb fűtési igény a pára miatt, penészmentesítés, tönkrement textilek – gyakran meghaladják egy C kategóriás szárítógép üzemeltetési költségét. A mosás 2026-ban már nem csupán tiszta ruhákról, hanem tudatos energia- ingatlanmenedzsmentről, valamint ruhamegőrzésről is szól. Aki továbbra is a nappaliban állítja fel a szárítót a vizes ruháknak, az valójában a saját lakása és ruhái értékét, illetve a saját idejét áldozza fel a spórolás oltárán.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/szaritasi-hibak-a-magyar-otthonokbanisCopied
paste