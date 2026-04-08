Az LG átfogó HVAC-megoldásokat mutatott be az MCE 2026 kiállításon

BUDAPEST, 2026. április 08. – Az LG Electronics (LG) a Milánóban megrendezett Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2026 kiállításon mutatta be átfogó fűtési-, szellőztetési- és légkondicionálási (HVAC) megoldásait. Az LG új lakossági és kereskedelmi rendszereit – köztük a 2026-os iF Design Award díjas levegő-víz hőszivattyús beltéri egységeit – az európai piac gyorsan terjedő elektrifikációs tendenciáihoz és a változatos telepítési környezetéhez igazodva fejlesztették.

Megerősített használati melegvíz-megoldások, az európai otthonokra szabva

Az LG kibővítette lakossági fűtési kínálatát európai otthonokra szabott használati melegvíz-megoldásokkal. A bővített termékpaletta része az egybeépített R290 hűtőközeggel működő Therma V™ Monobloc S is, amely kombinálható puffertartállyal, használati melegvíz-tartállyal és vezérlőegységgel is, egyetlen, nagy hatékonyságú megoldást1 kínálva fűtéshez és melegvíz-ellátáshoz.

Az MCE kiállításon az LG a levegő-víz hőszivattyús rendszerekhez fejlesztett új beltéri egységeit is bemutatta. A Control (vezérlőegység), Hydro (hidraulikus beltéri egység) és Combi (kombinált beltéri egység) egységek letisztult, prémium megjelenést kaptak, amelyek jól illeszkednek a legtöbb otthoni környezet,stílusához valamint 6,8 hüvelykes színes érintőkijelzővel rendelkeznek, amely az egyszerű kezelést segíti. A Combi egység a fűtést, a hűtést és a használati melegvíz-ellátást is támogatja, míg a Hydro egység – elölről hozzáférhető kialakításnak és a konzolos rögzítőrendszernek köszönhetően – könnyebb telepítést tesz lehetővé. A Control egység beépített fűtésvezérlési logikával rendelkezik, így kevesebb kiegészítőelemre van hozzá szükség.

Mindegyik egység kompakt, helytakarékos kialakítású a rugalmas elhelyezhetőség érdekében, emellett Wi-Fi- és LG ThinQ-kompatibilisek, így támogatják a távfelügyeletet, az egyszerűbb üzembe helyezést és a kényelmes rendszerkezelést.

Az LG európai piacra szánt lakossági vízmelegítő-kínálata többféle hőszivattyús és elektromos modellt foglal magába, hogy megfeleljen a különböző telepítési körülményeknek és melegvíz-igényeknek. A hőszivattyús vízmelegítő R290 hűtőközeget használ – amely alacsony globális felmelegedési potenciállal (GWP)2 rendelkezik –, így csökkenti a környezeti terhelést, míg az LG elektromos modelljei szilárd teljesítményt, hosszabb élettartamot és magasabb higiéniai szintet kínálnak.

Az MCE látogatói emellett megismerkedhettek az LG falra szerelhető, konzolos és szekrényes kivitelű beltéri egységekből álló kínálatával is. A helyi körülményekhez igazított fan-coil egységekkel (FCU) felszerelt megoldások könnyebben illeszthetők az európai otthonok változatos telepítési környezetéhez. Az okosotthon-összekapcsolhatóság jegyében az LG egy EEBUS-kompatibilis átjárót is bemutatott, amely intelligens energiavezérlést és szélesebb körű okoshálózat-kompatibilitást tesz lehetővé.

Lakossági klímaberendezések: AI-alapú kényelem és egyszerűbb használat

Az LG lakossági klímaberendezés-kínálata – köztük a DUALCOOL™ AI, az ARTCOOL™ AI3 és az ARTCOOL™ Gallery modellek – AI-alapú intelligens vezérléssel nyújt személyre szabott kényelmet.

Ezek a fejlett modellek a vállalat AI Air™ technológiáját használják, amely a használati szokások és a beltéri körülmények elemzésével pontosan szabályozza a légáramlás irányát, sebességét és hőmérsékletét. A karbantartást könnyen elérhető szűrőrendszerek és hatékony belső tisztítási funkciók segítik. Az LG ThinQ csatlakoztathatóságának köszönhetően a felhasználók távolról is vezérelhetik LG klímaberendezésüket, kezelhetik annak energiafogyasztását, és nyomon követhetik otthonuk levegőminőségét.

Fejlett HVAC-megoldások kereskedelmi felhasználásra

A kereskedelmi szegmens számára az LG olyan teljeskörű, integrált megoldásokat kínál, amelyek a hatékonyságot, a biztonságot és a bővíthetőséget helyezik előtérbe. Az újratervezett Multi V™ i VRF-rendszer intelligens és energiahatékony működést biztosít az alacsony GWP-értékű R32 hűtőközeggel. Emellett fejlett hűtőközeg-biztonsági funkciókat is kínál, köztük olyan érzékelőket, amelyek hűtőközeg-szivárgás észlelése esetén automatikusan védelmi reakciókat indítanak el, ezzel támogatva a folyamatos működést és a helyszíni biztonságot.

Az LG a légkezelő egységek (AHU) vezető európaispecialistájával, a Hovallal együttműködésben mutatja be a Multi V i kibővített csatlakoztathatóságát. Az LG VRF-megoldásának és a Hoval légkezelő egységeinek ötvözete egy olyan nagy teljesítményű megoldást hoz létre, amely jól használható a különböző kereskedelmi terekben.

A rendszerirányítás egyszerűsítésére fejlesztett LG ACP i vezérlő könnyen kezelhető, AI-optimalizált felületet kapott, amely segíti a hatékony helyszíni vezérlést, és pontos képet ad az energiafelhasználásról.

Az LG inverteres scroll hőszivattyús folyadékhűtői modulárisan bővíthetők4, így nagyobb léptékű alkalmazásokhoz is megfelelőek. Több modul összekapcsolható a nagyobb teljesítmény érdekében, miközben a rendszer hatékony, összehangolt működést és stabil teljesítményt nyújt.

„Az LG elkötelezett, hogy az európai telepítési környezethez, éghajlati viszonyokhoz és energetikai szabványokhoz illeszkedő, teljeskörű HVAC-rendszereket kínáljon” – mondta James Lee, az LG energetikai megoldásokért felelős üzletágának (LG ES Company) elnöke. „Folyamatos innovációink révén hatékony, intelligens és a jövő kihívásaira termett megoldásokkal alakítjuk a HVAC-ipar színvonalát Európában és világszerte.”





1 Az energiahatékonysági besorolás 35/55 Celsius-fokon A+++/A++.

2 Az R290 hűtőközeg GWP-értéke 0,02, míg az R32 hűtőközegé 675 az EU-2024/573 rendelet (IPCC 6.) alapján.

3 Az LG ARTCOOL AI modellválasztéka matt és fényes felületű kivitelben érhető el.

4 Az LG inverteres scroll hőszivattyús folyadékhűtői 105 kW-os moduláris kialakítással rendelkeznek. A termékegységek 105/210/315 kW teljesítményű kivitelben érhetők el, és akár 1890 kW-ig (6 egység) bővíthetők.

