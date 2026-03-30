13 éve piacvezető a globális OLED TV piacon az LG
BUDAPEST, 2026. március 30. – Az LG Electronics (LG) immár 13 éve áll az OLED-innováció élvonalában, formálva a prémium televíziók kategóriáját a hosszú távú piacvezetői szerepe, valamint következetes technológiai fejlesztései által. A vállalat – 2025-ös sikereire építve – új OLED-fejlesztésekkel és a felhasználói élményt javító megoldásokkal kezdi a 2026-os évet, készen arra, hogy továbbra is meghatározza az ütemét ennek a gyorsan fejlődő iparágnak.
Az LG vezeti a globális OLED TV-piacot
Az Omdia piackutató vállalat adatai szerint az LG 2025-ben a globális OLED TV-piac 49,7%-át tette ki, megközelítőleg 3,22 millió értékesített készülékkel. Ugyanebben az időszakban a globális OLED TV-értékesítések elérték a 6,47 millió készüléket, ami éves szinten 6,6% növekedést jelent. Ez jól mutatja a fokozódó keresletet a magas teljesítményű, prémium kijelzők iránt – az LG pedig megőrizte vezető szerepét a szegmensben, az OLED kategória növekedésével párhuzamosan.
Európa 2025-ben ismét az OLED egyik kiemelkedő piacának bizonyult. A régióban első alkalommal haladta meg az OLED TV-értékesítések száma az évi 3 millió készüléket, ami a prémium otthoni szórakoztatási megoldások iránti erős keresletet tükrözi. Ezen a kulcsfontosságú piacon az LG mintegy 1,59 millió OLED TV-t értékesített, ami a régió teljes OLED TV-értékesítéseinek körülbelül 50,5%-át tette ki.
Az LG vezető szerepe Európán kívül más meghatározó régiókra is kiterjedt: Észak-Amerikában 50,1%-os, míg az Ázsia–Óceánia térségében 62,3%-os részesedést ért el az OLED TV-piacon. Ezek az eredmények együttesen azt tükrözik, hogy a fogyasztók világszerte bíznak az LG OLED-technológiájában, valamint abban, hogy a vállalat képes megfelelni a különböző piacok eltérő igényeinek.
Miért fontos az LG vezető szerepe a globális OLED-piacon?
A vállalat 2025-ös eredményei jól mutatják, hogy az OLED mára a prémium televíziók kategóriájának központi elemévé vált. A fogyasztók továbbra is az OLED-et választják a magával ragadó képminőség, az elegáns formavilág és a különböző otthoni környezetekben is egyenletes teljesítmény miatt. A kategória fejlődésével együtt a fényerőre, a részletgazdagságra és a dizájnra vonatkozó elvárások is folyamatosan emelkednek.
Az OLED-innováció 2026-ban is folytatódik
A 2025-ben elért eredmények szilárd alapot teremtettek az LG 2026-os OLED evo TV termékcsaládja számára is. A széria olyan fejlesztéseket vonultat fel, amelyek gondoskodnak arról, hogy a tévék derültebb fényviszonyok mellett is jobb teljesítményt nyújtsanak, miközben még nagyobb vizuális pontosságot biztosítanak.
Az LG új Hyper Radiant Színtechnológiája javítja a színpontosságot, és a hagyományos OLED televíziókhoz képest akár 3,9-szer nagyobb fényerőt biztosít1. Mindezt az új α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 teszi lehetővé, amelynek továbbfejlesztett neurális feldolgozóegysége (NPU) támogatja a kettős AI-motor (Dual AI Engine) működését. A zajcsökkentő és a textúramegőrző algoritmusok egyidejű futtatásával a kettős AI-motor (Dual AI Engine) tiszta, részletgazdag képet hoz létre, anélkül, hogy az – a hagyományos képfeldolgozási megoldásokra gyakran jellemző – túlélesítéssel vagy éppen életlenséggel járna.
Az LG emellett az iparágban elsőként szerezte meg az Intertek Reflection Free Premium (prémium tükröződésmentesség) minősítését2, tovább erősítve a tükröződésmentes megjelenítés terén nyújtott teljesítményét. Ezek a fejlesztések együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2026-os OLED evo TV-k a tükröződések kezelésében is a kategória legjobbjai közé tartozzanak, és a világos, tükröződésnek fokozottan kitett nappalikban is tiszta és egyenletes képminőséget biztosítsanak. Az LG a valós otthoni fényviszonyokra reagálva tovább fejleszti az OLED-technológiát, hogy az bármilyen otthoni környezetben kiváló teljesítményt nyújtson.
Az LG-nél a prémium televíziós innováció lehetőségeinek bővítése a dizájn és a képminőség területén egyaránt folytatódik. Ennek legújabb példája a Wallpaper OLED evo TV W6, amely a komponensek aprólékos miniatürizálásának és a belső architektúra teljes újratervezésének köszönhetően kb. 9 milliméteres vastagságot3 ér el, anélkül, hogy az a szerkezeti stabilitás vagy a vizuális teljesítmény rovására menne. Ezt az áttörést nemrégiben iF Design Award díjjal is elismerték, amely jól mutatja, miként ötvözi a Wallpaper TV a kifinomult esztétikát a fejlett mérnöki megoldásokkal.
A merész formatervezési innováció és a következő generációs képminőség ötvözésével az LG továbbra is elkötelezett az OLED-fejlesztések előremozdítása és a prémium otthoni szórakoztatás új mércéinek meghatározása mellett.
1A fényerő modellenként, képernyőméretenként és piaconként eltérhet. A csúcsfényerő a belső mérések szerint, 3%-os ablakérték mellett, 3,9-szer magasabb a hagyományos OLED televíziókéhoz képest.
2A visszaverődés mérése az 550 nanométeren mért, tükrözött komponenst is tartalmazó SCI-érték alapján történt, az Intertek független vizsgálata szerint. Az LG OLED kijelző visszaverődése az IDMS 11.2.2 mintagömbös mérési módszerével 0,5 százalék alatti értéket mutatott. A tényleges eredmények a körülményektől függően eltérhetnek.
3A tényleges vastagság 9,95 milliméter, amely a mérési körülményektől függően kis mértékben eltérhet.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
