Díjnyertes újdonságokkal bővíti hőszivattyús kínálatát az LG

BUDAPEST, 2026. március 26. – Az LG Electronics (LG) a március 24–27. között, Milánóban megrendezésre kerülő Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2026 kiállításon mutatja be levegő-víz hőszivattyús rendszereihez fejlesztett új beltéri egységeinek családját. Az új Combi Unit (kombinált beltéri egység), Hydro Unit (hidraulikus beltéri egység) és Control Unit (vezérlőegység) modellek egységes formatervezéssel, rugalmas telepíthetőséggel és fejlettebb rendszerintegrációval bővítik az LG lakossági fűtési megoldásainak portfólióját.

Egységes formatervezés európai lakókörnyezetekhez

Mindhárom beltéri egység következetes formatervezési nyelvet követ, így egy összehangolt termékcsaládot alkot, amely elnyerte a 2026-os iF Design Award díjat. A korábbi modellekhez képest a kezelőfelületet egy 6,8 hüvelykes színes érintőkijelzővel és beépített Wi-Fi-kapcsolattal fejlesztették tovább, amely lehetővé teszi a távoli elérést az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül. Az előlapon található LED-es jelzőfény révén a felhasználók egyetlen pillantással ellenőrizhetik a készülék aktuális működési állapotát.

A kompakt kialakítást az európai lakókörnyezetek adottságaihoz igazították, ahol a gépészeti helyiségek és a telepítési terek gyakran korlátozottak. A kulcsfontosságú hidraulikai elemek integrálásával és a belső elrendezés finomhangolásával az LG a korábbi modellekhez képest csökkentette az egyes egységek térfogatát, nagyobb rugalmasságot biztosítva a gépészeti helyiségekben vagy akár szekrényekben történő telepítéshez.

Modellspecifikus jellemzők

A Combi Unit (kombinált beltéri egység) egyetlen konfigurációban támogatja a fűtést, a hűtést és a használati melegvíz-ellátást. A modell integrált, 200 literes Duplex rozsdamentes acél tartállyal, valamint vízhőmérséklet-érzékelőkkel rendelkezik a stabil melegvíz-ellátás érdekében. A hátsó csőcsatlakozások rugalmasabb telepítést tesznek lehetővé, míg a Two-Zone (kétzónás) modell a keverőszelepes szivattyúcsoportot és a puffertartályt is integrálja a rendszerkialakítás egyszerűsítése érdekében.

A Hydro Unit (hidraulikus beltéri egység) térfogata több mint 30 százalékkal kisebb elődjénél¹. Beépített háromutas szelepet és csepegtetőtálcát tartalmaz, a tágulási tartály kapacitását pedig 12 literre növelték. Ezen funkciók integrálása csökkenti a különálló alkatrészek szükségességét, és egyszerűbbé teszi a vezetékezést. Az elölről hozzáférhető kialakítás és az új konzolos rögzítőrendszer szintén megkönnyíti a telepítést, és a helyszíni adottságoktól függően akár egyszemélyes szerelést is lehetővé tesz.

A Control Unit (vezérlőegység) ugyanazt a formatervezési nyelvet követi, mint a Hydro és a Combi egységek, miközben még nagyobb telepítési rugalmasságot kínál. Mivel közvetlen hidraulikus csatlakozások nélkül, sorkapcsos bekötéssel vezérli a fűtési rendszert, szűkebb helyeken is telepíthető. A beépített fűtésvezérlési logika tovább egyszerűsíti a telepítést és a rendszertervezést a kiegészítő elemek iránti igény csökkentésével. A kibővített termékcsalád révén az LG a különböző telepítési körülményekhez és ügyféligényekhez jobban igazodó, személyre szabott megoldásokat kínálhat.

Kompatibilitás az R290 Monobloc rendszerekkel

Az új beltéri egységeket az LG R290 Monobloc kültéri rendszereivel való együttes használatra tervezték. Ezek a rendszerek nagyon alacsony globális felmelegedési potenciállal (GWP)² rendelkező természetes hűtőközeget használnak. A kombinált megoldás akár -28 °C-os külső hőmérséklet mellett is képes fűtési teljesítményt nyújtani, és akár 75 °C-os használati melegvíz előállítására is alkalmas³. Monobloc kialakításának köszönhetően a beltéri és kültéri egység összekötéséhez csak vízvezeték-rendszer szükséges, így nincs szükség hűtőközeg-csővezetékek kiépítésére a belső terekben.

„Az európai otthonokban gyakran kisebbek a gépészeti terek, változatosabbak az alaprajzok, miközben az elvárt komfortszint is magas” – mondta James Lee, az LG energetikai megoldásokért felelős üzletágának (ES Company) elnöke. „Új beltéri egységeinket ezeket szem előtt tartva terveztük, tovább erősítve HVAC-portfóliónkat egységes dizájnnal, fejlettebb rendszerintegrációval és a telepíthetőséget előtérbe helyező műszaki megoldásokkal, igazodva a folyamatosan változó ügyféligényekhez.”

Az új beltéri egységek európai bevezetése az év első felében várható. Az elérhetőség országonként eltérhet.



¹ A térfogatmérés a korábbi modellel (HN1616/39HC NK0) összevetve történt.

² Az R290 hűtőközeg GWP-értéke 0,02 az EU-2024/573 rendelet (IPCC 6.) alapján.

³ Az üzemi hőmérséklet-tartomány a telepítési körülményektől függően változhat.

