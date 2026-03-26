Michelin-csillagos séftippek, hogy a húsvét ne a konyhai robotolásról szóljon

Sonka, kalács, tojás, vendégvárás – a húsvéti menü önmagában is elég kihívás, főleg, ha azt szeretnénk, hogy az ünnep ne a kapkodásról szóljon. Tóth Szilárd Michelin- és zöldcsillagos séf szerint néhány tudatos döntéssel és jól megválasztott konyhai megoldással a húsvéti készülődés nemcsak egyszerűbb, hanem kiszámíthatóbb is lehet. Az LG Electronics magyarországi képviselete összegyűjtötte a séf 5 praktikus húsvéti tippjét a menütervezéstől a ropogós végeredményig.

1. Ne főzd túl az ünnepet: először a menüt tervezd meg!

Tóth Szilárd, a budapesti SALT étterem séfje és a Konyhafőnök c. műsor zsűritagja szerint szinte minden ünnepkor az egyik leggyakoribb hiba, hogy túl későn kezdünk el gondolkodni a beszerzésen, vagy egyszerűen túltervezzük a menüt. A jól sikerült ünnepi menü első lépésének a tudatos tervezésnek kell lennie! Érdemes időben beszerezni a sonkát, valamint előre átgondolni, pontosan hány főre készülünk, és mire lesz valóban szükség. Kevesebb, de jól átgondolt fogással sokkal nyugodtabb lehet a húsvéti készülődés.

2. Amit lehet, készíts el előző nap!

Az ünnepi konyhai nyugalom egyik titka az előkészítés. A Michelin-csillagos séf azt javasolja, hogy ne hagyjunk mindent az utolsó pillanatra. A hidegsültek és a saláták egy része elkészíthető már előző nap, sőt a sonkát például kifejezetten érdemes már korábban megfőzni, mert a főzési idő könnyen tartogathat meglepetéseket. Szilárd ehhez egy praktikus tanácsot is ad: „Mindenképpen kóstoljuk meg a sonkát főzés előtt, hogy mennyire sós. Ha túl sósnak érezzük, áztassuk be langyos vízbe kb. 6-8 órára, és csak azután főzzük meg!” Az ilyen apró előkészületek sokszor többet számítanak, mint hinnénk: így lehet nem a kapkodásé, hanem a vendégeké a főszerep, és a csalódás is elkerülhető.

3. Főzz párhuzamosan, ne egymás után!

Az ünnepi főzés egyik legnagyobb kihívása, hogy egyszerre több dolog készül, ráadásul nem mindegy, melyik mikor kerül sorra. Ilyenkor minden megoldás felértékelődik, ami egy kis rugalmasságot ad a kezünkbe. Egy Flex Zone funkcióval rendelkező indukciós főzőlap például abban segíthet, hogy nagyobb edényekben több adaggal is kényelmesebben lehessen dolgozni, hiszen az egyes zónák összekapcsolhatók. Egy Air Sous Vide funkcióval rendelkező sütő pedig igazi időnyerő lehet: amíg alacsony hőmérsékleten készül a hús több órán keresztül, nyugodtan foglalkozhatunk más elemekkel. Ezek a megoldások nemcsak időt spórolhatnak, hanem az egész folyamatot átláthatóbbá is teszik, a főzés szervezettebbé válhat.

4. Bízd a pontosságot a technológiára!

„Korábban sok mindent rutinból, érzésből, tapasztalatból oldottak meg az előző generációk, a modern konyhai technológiák segítségével azonban az ünnepi fogások elkészítése pontosabb, kiszámíthatóbb és nyugodtabb lehet” – fogalmaz Tóth Szilárd. Ez különösen igaz azokra a fogásokra, ahol az egyenletesség és a kontroll sokat számít. A séf szerint egy gőzfunkcióval rendelkező sütő például kifejezetten hasznos lehet gőzgombóc, knédli vagy párolt zöldség készítésekor, mert az idő, a hőfok és a gőz mennyisége is pontosan szabályozható. „Az eredmény egyenletesebb, kiszámíthatóbb lesz, és nekünk sem kell állandóan a sütőt figyelnünk.”

5. Tegyél róla, hogy a fogások emlékezetesek legyenek!

Az ünnepi fogásoknál gyakran a befejezés teszi igazán emlékezetessé a végeredményt – a technológia pedig képes ráerősíteni azokra a részletekre, amelyektől a végeredmény látványosabb és magabiztosabb lesz. „A kedvenc húsvéti ételem a töltött tyúk, amely akkor igazán emlékezetes, ha a bőre ropogós. Ezt a sütő Air Fry funkciójával tudjuk elérni a sütés végén” – mondja a Michelin-csillagos séf. Ha főzőlapon dolgozunk, akkor a Boost funkciót javasolja, hogy a hús látványosan megpiruljon, szép kérget kapjon.

+1: Nem attól leszel jó házigazda, hogy hány órát töltesz a konyhában!

Ma már talán nem az a jó vendéglátás fokmérője, hogy valaki hány órát töltött a konyhában. Sokkal inkább az, hogy az ünnepi asztalnál mindenki jól érzi magát – beleértve azt is, aki készítette az ételt. Tehát a húsvét a valódi jelenléttől, az együtt töltött időtől lesz igazán ünnep. A modern konyhai megoldások pont ebben tudnak segíteni: időt takarítanak meg nekünk, valamint egyszerűbbé, kiszámíthatóbbá és stresszmentesebbé teszik a főzést.

„Az LG modern beépíthető konyhai megoldásainak fejlesztésekor arra helyeztük a hangsúlyt, hogy egyszerűsítsük a konyhai folyamatokat, ezáltal a konyhában töltött idő kiszámíthatóbbá, kényelmesebbé és élvezhetőbbé váljon – teret adva mindannak, ami igazán fontos, és azoknak, akikért főzünk” – mondta Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai üzletágának szakértője.

