4 tévhit, amely feleslegesen növeli a vízszámlád
Március 22. a Víz Világnapja, amely remek alkalmat biztosít arra, hogy megvizsgáljuk, mit tehetünk otthonunkban a vízpazarlás visszaszorítása érdekében. A korszerű technológiának köszönhetően a fölösleges vízhasználat elkerülése ma már egyszerűbb, mint valaha – léteznek azonban olyan rossz beidegződések, amelyekkel akarva-akaratlanul növelhetjük a vízszámlát. Az LG Magyarország szakértőjével összegyűjtöttük azokat a máig népszerű tévhiteket, amelyek sok esetben akadályozhatják azt, hogy környezettudatosabban használjuk háztartási készülékeinket.
Az elmúlt évtizedekben végbement technológiai fejlődésnek köszönhetően háztartási gépeink vízfelhasználása jelentősen csökkent: míg az 1990-es évek végén egy mosógép átlagosan 65 liter/ciklus vizet fogyasztott, addig mára ez 46 liter/ciklusra mérséklődött, a mosogatógépek vízhasználata pedig közel 20 literről mindössze 9,5 liter/ciklus szintre esett vissza[1]. Hiába azonban a csúcstechnológia, ha a magyar háztartásokban még mindig generációs tévhitek pörgetik a vízmérőt – mutatjuk a leggyakoribbakat!
1. tévhit: „A kézi mosogatás takarékosabb, mint a gépi”
Elterjedt tévhit, hogy a kézi mosogatás kevesebb vizet igényel, mint a gépi – ez azonban korántsem így van. „Egy átlagos mosogatási program kb. 9–9,5 liter vizet használ el, miközben egy erősebben megnyitott csap mellett ez a mennyiség kb. 3 perc alatt elfolyik a lefolyón – ennyi idő alatt senki sem tudna kézzel elmosni 14 terítéknyi edényt” – mutat rá Kékesi Martin, az LG Magyarország háztartási elektronikai termékspecialistája.
Jelentősen növelheti továbbá a vízfogyasztást a kézi előöblítés is, ugyanakkor ez a praktika megóvhatja a készüléket egy esetleges dugulástól vagy szűrőeltömődéstől. A szakértő szerint előöblítést csak abban az esetben érdemes alkalmaznunk, ha nagymennyiségű ételmaradékot szeretnénk leoldani az edényeinkről. Ha azonban a tányéron csak rászáradt szennyeződés található, célszerűbb a mosogatógép gőzfunkcióját igénybe vennünk: a TrueSteam™ technológia a gőz segítségével fellazítja a makacs szennyeződéseket, így a vízsugár könnyebben eltávolítja a maradékokat.
2. tévhit: „Nem számít, hogyan pakoljuk be az edényeket”
Az otthoni vízpazarlás egyik leggyakoribb, azonban könnyen elkerülhető oka a mosogatógép ismételt elindítása, amikor nem a várt eredményt kapjuk. Ennek hátterében sokszor nem a gép hibája áll, hanem a bepakolás módja: ha az edények egymást takarják, a vízsugár nem ér el minden felületet egyenletesen, és az eredmény elmarad a megszokottól. Az LG szakértője szerint a megfelelő pakoláson túl érdemes evőeszköztálcával ellátott készüléket választanunk: ezen az evőeszközök sokkal egyenletesebben teríthetőek el, mint a hagyományos gyűjtőkosárban, ami a tisztítás hatékonyságán is meglátszódhat.
3. tévhit: „Csak teli töltettel szabad elindítani a mosó- vagy a mosogatógépet”
Sokakban él még az a beidegződés, hogy meg kell várnunk, amíg összegyűlik egy egész kosárnyi szennyes, vagy hogy a mosogatógépet mindig teljesen meg kell töltenünk, különben vizet pazarolunk. Az LG szakértője szerint azonban ez a logika ma már elavult. „Korábban igaz volt, hogy kevés töltettel nem érte meg beindítani a gépet. A modern készülékeknél azonban már nyugodtan használhatunk kisebb töltetet is" – mondja.
Ezt a mosógépeknél a súlyautomatika funkció teszi lehetővé, amely a betöltött ruha mennyiségéhez igazítja a felhasznált vízmennyiséget, így kisebb töltettel is nyugodtan elindítható a mosás. A mosogatógépek esetében az LG „Half Load” (azaz féltöltet) funkciója kínál rendkívül hasznos megoldást. Ennek lényege, hogy szükség esetén csak a felső vagy az alsó kosárban mosogat el a gép, felesleges vízfelhasználás nélkül.
4. tévhit: „Az Eco program a leggazdaságosabb”
Kékesi Martin szerint nyugodtan elfelejthetjük azt is, hogy mindig az Eco program lenne a leggazdaságosabb: a modern mosógépek ugyanis már annyira érzékenyek a töltetre, hogy nem minden esetben kell Eco programot használnunk ahhoz, hogy vizet spóroljunk. „Az Eco ciklust elsősorban akkor érdemes elindítanunk, ha teljes töltettel mosunk, és van elegendő időnk a hosszabb program lefutására, mivel egy nagyobb kapacitású gépnél ez akár 3–4 órát is igénybe vehet” – tanácsolja a szakértő.
Érdemes azonban odafigyelnünk a mosószer- és öblítőhasználatra. Előfordulhat ugyanis, hogy ha túl sok mosószert vagy öblítőt használunk, a mosógép dobjában túlzott habképződés alakul ki. Ilyenkor a készülék érzékeli, hogy a hab nem tűnik el, ezért plusz öblítéseket indít az optimális öblítési eredmény elérése érdekében, ami fokozott vízhasználatot eredményez.
Mit javasol a szakértő?
Kékesi Martin néhány praktikus tippet is megosztott, amelyek segítenek az otthoni vízpazarlás csökkentésében: „Elsőként azt javaslom, hogy ismerjük meg a saját készülékünk funkcióit, és bátran kísérletezzünk a különböző programokkal” – fogalmaz a szakértő. „Másodszor: ha a mosógépben súlyautomatika áll rendelkezésünkre, ne féljünk a kisebb adagok gyakrabban történő mosásától, ugyanakkor igyekezzünk tudatosan tervezni – akár egy saját „mosási naplóval”, amelyben előre beosztjuk, hogy mondjuk hetente csak négyszer mosunk. Harmadszor pedig: ne féljünk a mosogatógép használatától sem, mert lényegesen takarékosabb, mint a kézi mosogatás” – teszi hozzá.
[1] https://statreport2024.applia-europe.eu/files/pdf/pillar-1/APPLiA-AverageWaterConsumptionOfWashingMachinesAndDishwashers.pdf
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
