Az LG teljeskörű alkatrészmegoldásokat mutatott be kereskedelmi tetőrendszerekhez az AHR EXPO 2026 kiállításon

BUDAPEST, 2026. február 4. – Az LG Electronics (LG) a világ egyik legnagyobb, kifejezetten a fűtési, szellőzési, légkondicionálási és hűtési (HVAC) iparágnak szentelt szakkiállításán és vásárán, a február 2-4. között, Las Vegasban megrendezésre kerülő AHR Expo 2026 kiállításon mutatta be kereskedelmi tetőegységekhez készült teljeskörű alkatrészmegoldásait. Az alkatrészportfóliójának kereskedelmi alkalmazásokra való kiterjesztésével az LG az átfogó termékcsaládja – amely spirálkompresszorokat, elektronikusan kommutált (EC) motorokat, EC ventilátorokat és meghajtókat tartalmaz – révén integrált képességeket biztosít. Az LG saját fejlesztésű alaptechnológiáira épülő megoldások megerősítik a vállalat globálisan vezető szolgáltatói pozícióját a fűtési, szellőztetési és légkondicionáló (HVAC) iparágban.

Az LG vertikálisan integrált tervezési és gyártási megközelítése olyan teljeskörű HVAC-alkatrészmegoldásokat eredményez, amelyek javítják a rendszerek kompatibilitását, megbízhatóságát és hosszú távú teljesítményét. Az ügyfelek számára egyetlen megbízható kapcsolattartón keresztüli egyszerűsített rendszertervezést, valamint racionalizált karbantartást és szervizelést jelent az, hogy a kritikus alkatrészeket egy szolgáltatótól szerzik be. A termékcsaládba 6–27,5 hűtési tonna teljesítményű, nagy spirálkompresszorok, valamint ventilátor motorok, EC motorok és meghajtók tartoznak, amelyeket a kereskedelmi tetőrendszerekbe való hatékony integrációra terveztek.

A vállalat fejlett alkatrészmegoldásai proaktívan igazodnak az észak-amerikai kereskedelmi és lakossági HVAC-rendszerekre vonatkozó, 2029-ben hatályba lépő energiahatékonysági és hűtőközeg-átállási előírásokhoz. Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szigorúbb szabványokat jelentett be, amelyek a hagyományos teljes terhelésű kapacitásmetrikákkal szemben a valós, részterheléses üzemi feltételeket helyezik előtérbe – ez pedig alapvető változásokat eredményez a terméktervezésben. Az LG teljes kereskedelmi alkatrészválasztékot kínál a különböző hűtőközeg-típusokhoz és tápegység-konfigurációkhoz, miközben állandó kapacitásszintet biztosít. Ez a megközelítés nagyobb rugalmasságot biztosít az ügyfeleknek az átállás során, és lehetővé teszi a berendezések cseréjét anélkül, hogy a rendszert teljesen át kellene tervezni.

A rugalmas tandem és trio1 konfigurációs lehetőségekkel az LG spirálkompresszorai akár 70 tonnáig is kiterjesztik a kapacitást. A párhuzamos kialakítás részleges terhelések esetén is lehetővé teszi a megnövelt kapacitást és a nagy hatékonyságot, míg a fix sebességű és kétfokozatú kompresszorok kombinációja 12–27,5 tonnás kapacitástartományt biztosít, amely megfelel a különböző kereskedelmi tetőszerkezetek igényeinek.2

Az LG fix sebességű spirálkompresszorai tovább fejlesztett motorhatékonysággal és kifinomult csapágykialakítással rendelkeznek, amelyek csökkentik a súrlódást, így megbízható teljesítményt biztosítanak. A kétfokozatú spirálkompresszorok további rugalmasságot biztosítanak a kapacitásuk 67 és 100 százalék közötti modulálásával3, így a működési körülmények változása esetén is optimális teljesítményt nyújtanak.

A kompresszorok kínálatát kiegészítve az LG nagy teljesítményű EC ventilátorokat is bemutatott, amelyeket nagyobb hatékonyságra és tartósságra terveztek. Az optimalizált szerkezeti kialakítás csökkenti a légellenállást, míg a megerősített ventilátor szerkezet mérsékli az energiaveszteséget és támogatja az igényes kereskedelmi alkalmazásokat. Az LG saját fejlesztésű EC motor technológiája tovább növeli a hatékonyságot, a csendes működést és az intelligens rendszervezérlést.

„Teljeskörű alkatrészmegoldásaink lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy hatékonyabb és megbízhatóbb kereskedelmi HVAC-rendszereket fejlesszenek ki, miközben egyszerűsítik a szervizelést és a karbantartást” – mondta Kim Cheol, az LG Electronics Otthoni megoldások vállalatának (Home Appliance Solution Company) alkatrészmegoldások üzletágának vezetője. „Azáltal, hogy egyetlen, megbízható forrásból széles körű alapalkatrész-portfóliót kínálunk, továbbra is előmozdítjuk az ügyfélközpontú innovációt, és demonstráljuk hosszú távú elkötelezettségünket a fenntartható és előremutató HVAC-megoldások iránt.”



_________________________________________________________________________________________

1 A tandem vagy trió kompresszorok két vagy három kompresszort jelentenek, amelyek párhuzamosan vannak összekapcsolva, hogy ugyanazon hűtő- vagy légkondicionáló rendszerben együtt működjenek.

2 A termék jellemzői, specifikációi és teljesítményadatai belső tesztelésen alapulnak, és a tényleges működési környezettől függően változhatnak.

3 Az LG kétfokozatú spirálkompresszora kettős üzemmódban működik: egyfokozatú működés körülbelül 67%-on az energiatakarékos üzemmódért mérsékelt környezetben, illetve kétfokozatú működés 100%-on nagy igénybevétel mellett. A tényleges teljesítmény és hatékonyság a rendszer konfigurációjától, a telepítési környezettől és a működési feltételektől függően eltérhet.

