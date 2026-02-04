We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG teljeskörű alkatrészmegoldásokat mutatott be kereskedelmi tetőrendszerekhez az AHR EXPO 2026 kiállításon
A kereskedelmi kültéri egységek alapvető alkatrészeinek teljeskörű gyártójaként az LG Electronics a hatékonyságot, a rugalmasságot és az egyszerűsített szervizelést helyezi előtérbe
BUDAPEST, 2026. február 4. – Az LG Electronics (LG) a világ egyik legnagyobb, kifejezetten a fűtési, szellőzési, légkondicionálási és hűtési (HVAC) iparágnak szentelt szakkiállításán és vásárán, a február 2-4. között, Las Vegasban megrendezésre kerülő AHR Expo 2026 kiállításon mutatta be kereskedelmi tetőegységekhez készült teljeskörű alkatrészmegoldásait. Az alkatrészportfóliójának kereskedelmi alkalmazásokra való kiterjesztésével az LG az átfogó termékcsaládja – amely spirálkompresszorokat, elektronikusan kommutált (EC) motorokat, EC ventilátorokat és meghajtókat tartalmaz – révén integrált képességeket biztosít. Az LG saját fejlesztésű alaptechnológiáira épülő megoldások megerősítik a vállalat globálisan vezető szolgáltatói pozícióját a fűtési, szellőztetési és légkondicionáló (HVAC) iparágban.
Az LG vertikálisan integrált tervezési és gyártási megközelítése olyan teljeskörű HVAC-alkatrészmegoldásokat eredményez, amelyek javítják a rendszerek kompatibilitását, megbízhatóságát és hosszú távú teljesítményét. Az ügyfelek számára egyetlen megbízható kapcsolattartón keresztüli egyszerűsített rendszertervezést, valamint racionalizált karbantartást és szervizelést jelent az, hogy a kritikus alkatrészeket egy szolgáltatótól szerzik be. A termékcsaládba 6–27,5 hűtési tonna teljesítményű, nagy spirálkompresszorok, valamint ventilátor motorok, EC motorok és meghajtók tartoznak, amelyeket a kereskedelmi tetőrendszerekbe való hatékony integrációra terveztek.
A vállalat fejlett alkatrészmegoldásai proaktívan igazodnak az észak-amerikai kereskedelmi és lakossági HVAC-rendszerekre vonatkozó, 2029-ben hatályba lépő energiahatékonysági és hűtőközeg-átállási előírásokhoz. Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szigorúbb szabványokat jelentett be, amelyek a hagyományos teljes terhelésű kapacitásmetrikákkal szemben a valós, részterheléses üzemi feltételeket helyezik előtérbe – ez pedig alapvető változásokat eredményez a terméktervezésben. Az LG teljes kereskedelmi alkatrészválasztékot kínál a különböző hűtőközeg-típusokhoz és tápegység-konfigurációkhoz, miközben állandó kapacitásszintet biztosít. Ez a megközelítés nagyobb rugalmasságot biztosít az ügyfeleknek az átállás során, és lehetővé teszi a berendezések cseréjét anélkül, hogy a rendszert teljesen át kellene tervezni.
A rugalmas tandem és trio1 konfigurációs lehetőségekkel az LG spirálkompresszorai akár 70 tonnáig is kiterjesztik a kapacitást. A párhuzamos kialakítás részleges terhelések esetén is lehetővé teszi a megnövelt kapacitást és a nagy hatékonyságot, míg a fix sebességű és kétfokozatú kompresszorok kombinációja 12–27,5 tonnás kapacitástartományt biztosít, amely megfelel a különböző kereskedelmi tetőszerkezetek igényeinek.2
Az LG fix sebességű spirálkompresszorai tovább fejlesztett motorhatékonysággal és kifinomult csapágykialakítással rendelkeznek, amelyek csökkentik a súrlódást, így megbízható teljesítményt biztosítanak. A kétfokozatú spirálkompresszorok további rugalmasságot biztosítanak a kapacitásuk 67 és 100 százalék közötti modulálásával3, így a működési körülmények változása esetén is optimális teljesítményt nyújtanak.
A kompresszorok kínálatát kiegészítve az LG nagy teljesítményű EC ventilátorokat is bemutatott, amelyeket nagyobb hatékonyságra és tartósságra terveztek. Az optimalizált szerkezeti kialakítás csökkenti a légellenállást, míg a megerősített ventilátor szerkezet mérsékli az energiaveszteséget és támogatja az igényes kereskedelmi alkalmazásokat. Az LG saját fejlesztésű EC motor technológiája tovább növeli a hatékonyságot, a csendes működést és az intelligens rendszervezérlést.
„Teljeskörű alkatrészmegoldásaink lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy hatékonyabb és megbízhatóbb kereskedelmi HVAC-rendszereket fejlesszenek ki, miközben egyszerűsítik a szervizelést és a karbantartást” – mondta Kim Cheol, az LG Electronics Otthoni megoldások vállalatának (Home Appliance Solution Company) alkatrészmegoldások üzletágának vezetője. „Azáltal, hogy egyetlen, megbízható forrásból széles körű alapalkatrész-portfóliót kínálunk, továbbra is előmozdítjuk az ügyfélközpontú innovációt, és demonstráljuk hosszú távú elkötelezettségünket a fenntartható és előremutató HVAC-megoldások iránt.”
_________________________________________________________________________________________
1 A tandem vagy trió kompresszorok két vagy három kompresszort jelentenek, amelyek párhuzamosan vannak összekapcsolva, hogy ugyanazon hűtő- vagy légkondicionáló rendszerben együtt működjenek.
2 A termék jellemzői, specifikációi és teljesítményadatai belső tesztelésen alapulnak, és a tényleges működési környezettől függően változhatnak.
3 Az LG kétfokozatú spirálkompresszora kettős üzemmódban működik: egyfokozatú működés körülbelül 67%-on az energiatakarékos üzemmódért mérsékelt környezetben, illetve kétfokozatú működés 100%-on nagy igénybevétel mellett. A tényleges teljesítmény és hatékonyság a rendszer konfigurációjától, a telepítési környezettől és a működési feltételektől függően eltérhet.
###
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/az-LG-teljeskoru-alkatreszmegoldasokat-mutatott-be-kereskedelmi-tetorendszerekhez-az-AHR-EXPO-2026-kiallitasonisCopied
paste