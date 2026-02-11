Az otthoni mindennapok szempontjából a technológia akkor igazán hasznos, ha nem követel figyelmet, csak csendben segít: a rutinmunkák átvállalásával terhet vesz le a vállunkról, hozzájárul a kényelmünkhöz, nyugalmunkhoz, és időt ad vissza nekünk, hogy olyan dolgokkal foglalkozhassunk, amik igazán számítanak. Az LG víziója szerint ilyen lesz a jövő otthona, és nemrégiben be is mutatta, milyen eszközök fognak ebben nekünk segíteni.

Hazaérkezni az egyik legjobb dolog, főleg egy fárasztó nap után – még akkor is, ha sokszor a hivatalos munka után kezdődik az otthoni második műszak az olyan háztartási feladatokkal, mint a rendrakás, a takarítás, a főzés vagy a mosás. Valljuk be, nem mindig van kedvünk ezekhez a feladatokhoz! Ezzel nincs is baj, hiszen rohanó világunkban mindannyian arra vágyunk, hogy az otthonunk a nyugalom szigete legyen, ahol minőségi időt tölthetünk a szeretteinkkel vagy olyan tevékenységekkel, amik feltöltenek minket. Az LG is így képzeli el a jövő otthonát. Nemrégiben a világ legnagyobb technológiai kiállításán, a Las Vegasban megrendezett CES-en (Consumer Electronics Show) bemutatott mesterséges intelligenciával támogatott megoldásai ezen vágyainkat tükrözik vissza: észrevétlenül simulnak bele a mindennapjainkba és segítenek a házimunkában vagy a konyhában.

Okos otthoni robot – kevesebb házimunka, több minőségi idő

Az LG Zero Labor Home víziója egy olyan otthont vázol fel, ahol a mindennapi teendők, a házimunka nem uralja az életünket. Ebben kulcsszerepet kap az LG CLOiD otthoni robot, amely nem látványos sci-fi szereplő, hanem valódi segítőtárs, amelynek célja, hogy a háztartás körüli teendők jelentette fizikai és mentális leterheltséget, valamint a házimunkák elvégzéséhez szükséges időt egyaránt csökkentse.

Valódi otthonokra tervezték: stabilan mozog – akkor sem jön zavarba, ha gyerekek vagy kisállatok szaladgálnak körülötte –, autonóm navigációra képes, valamint emberi mozgáshoz hasonló szabadságfokkal működő karjai és ötujjas „kezei” lehetővé teszik, hogy a finom, precíz feladatokat is elvégezze. Például előkészíti a reggelit, elindítja a mosást, összehajtogatja a ruhákat, rendet rak, összehangolja az okoseszközöket. Feladatai elvégzése mellett megtanulja a lakók szokásait, és ezekhez igazítja a működését – így idővel egyre személyesebb segítséget tud nyújtani.

A koncepció lényege egyszerű, mégis merész: az otthon ne feladatlista legyen, hanem olyan tér, ahol az intelligens gépek és a robotika átveszik a rutinmunkát, miközben a mi időnk felszabadul.

Okos konyhai eszközök – kevesebb kötelező feladat, több szabadság

A konyha a legtöbb háztartásban az otthon szíve – és emellett az egyik legnagyobb stresszforrás is. Mi legyen a vacsora, minden van a hűtőben hozzá? Ezek a kérdések valószínűleg sokunknál szinte minden nap felmerülnek.

Az LG új, társalgási AI-jal felszerelt SIGNATURE hűtőszekrénye megkönnyítheti a helyzetünket, hiszen személyre szabott javaslatokkal segít. Felismeri a benne lévő alapanyagokat, azok alapján recepteket ajánl, illetve alternatívákat is kínál, ha hiányzik egy hozzávaló. Sőt, segít az alapanyagok optimális frissességéhez szükséges hűtési szintek fenntartásában is.

Kiválasztottuk a receptet, és már csak a főzés van hátra, de nincs idő folyamatosan a sütőt nézegetni? Az LG erre is hoz megoldást: okos SIGNATURE sütőik automatikusan beállítják az ideális sütési módot, figyelik a pirulást, és szólnak, amikor minden pont jó. A ThinQ applikáció akár arra is lehetőséget nyújt, hogy a főzés végén time-lapse összefoglalót készítsünk, amit megoszthatunk a közösségi médiában.

A mindenki által ismert rohanós hétköznapokon, amikor nincs idő receptek böngészésére vagy kísérletezésre, ezek az eszközök különösen hasznosak lehetnek. Velük a főzés stresszes, kötelező „feladat” jellege csökkenhet, és sokkal inkább egy élménnyé, önfeledt időtöltéssé válhat.

Összehangolt, személyre szabott gondoskodás – hozzánk igazodó háztartási berendezések

A mesterséges intelligenciának köszönhetően a gépeink nemcsak hatékonyabban segíthetnek nekünk, de igazodhatnak is hozzánk.

Az LG ThinQ UP lehetővé teszi, hogy a nagy háztartási készülékeink – például a mosógépünk, a szárítógépünk vagy a hűtőszekrényünk – folyamatosan tanuljanak a felhasználási szokásaink alapján, és olyan új funkciókat kapjanak, amelyek lekövetik az életritmusunkat. Mivel a berendezések folyamatosan monitorozzák a használatot, a ThinQ Care segítségével minden apró problémát észrevesznek, és képesek arra, hogy az esetleges problémák megszüntetésére egyszerű megoldásokat javasoljanak, vagy előre jelezzék a lehetséges meghibásodásokat.

A ThinQ UP és a ThinQ Care szolgáltatások által nyújtott összehangolt, proaktív gondoskodás hozzájárul ahhoz, hogy az otthon gazdagabb, empatikusabb környezetté váljon, amely megérti és rugalmasan követi változó igényeinket.

Bár ezek a megoldások Magyarországon még nem elérhetők, a jövőben a mi háztartásunknak is részei lehetnek.





