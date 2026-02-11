We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ilyen lesz a jövő otthona
Az otthoni mindennapok szempontjából a technológia akkor igazán hasznos, ha nem követel figyelmet, csak csendben segít: a rutinmunkák átvállalásával terhet vesz le a vállunkról, hozzájárul a kényelmünkhöz, nyugalmunkhoz, és időt ad vissza nekünk, hogy olyan dolgokkal foglalkozhassunk, amik igazán számítanak. Az LG víziója szerint ilyen lesz a jövő otthona, és nemrégiben be is mutatta, milyen eszközök fognak ebben nekünk segíteni.
Hazaérkezni az egyik legjobb dolog, főleg egy fárasztó nap után – még akkor is, ha sokszor a hivatalos munka után kezdődik az otthoni második műszak az olyan háztartási feladatokkal, mint a rendrakás, a takarítás, a főzés vagy a mosás. Valljuk be, nem mindig van kedvünk ezekhez a feladatokhoz! Ezzel nincs is baj, hiszen rohanó világunkban mindannyian arra vágyunk, hogy az otthonunk a nyugalom szigete legyen, ahol minőségi időt tölthetünk a szeretteinkkel vagy olyan tevékenységekkel, amik feltöltenek minket. Az LG is így képzeli el a jövő otthonát. Nemrégiben a világ legnagyobb technológiai kiállításán, a Las Vegasban megrendezett CES-en (Consumer Electronics Show) bemutatott mesterséges intelligenciával támogatott megoldásai ezen vágyainkat tükrözik vissza: észrevétlenül simulnak bele a mindennapjainkba és segítenek a házimunkában vagy a konyhában.
Okos otthoni robot – kevesebb házimunka, több minőségi idő
Az LG Zero Labor Home víziója egy olyan otthont vázol fel, ahol a mindennapi teendők, a házimunka nem uralja az életünket. Ebben kulcsszerepet kap az LG CLOiD otthoni robot, amely nem látványos sci-fi szereplő, hanem valódi segítőtárs, amelynek célja, hogy a háztartás körüli teendők jelentette fizikai és mentális leterheltséget, valamint a házimunkák elvégzéséhez szükséges időt egyaránt csökkentse.
Valódi otthonokra tervezték: stabilan mozog – akkor sem jön zavarba, ha gyerekek vagy kisállatok szaladgálnak körülötte –, autonóm navigációra képes, valamint emberi mozgáshoz hasonló szabadságfokkal működő karjai és ötujjas „kezei” lehetővé teszik, hogy a finom, precíz feladatokat is elvégezze. Például előkészíti a reggelit, elindítja a mosást, összehajtogatja a ruhákat, rendet rak, összehangolja az okoseszközöket. Feladatai elvégzése mellett megtanulja a lakók szokásait, és ezekhez igazítja a működését – így idővel egyre személyesebb segítséget tud nyújtani.
A koncepció lényege egyszerű, mégis merész: az otthon ne feladatlista legyen, hanem olyan tér, ahol az intelligens gépek és a robotika átveszik a rutinmunkát, miközben a mi időnk felszabadul.
Okos konyhai eszközök – kevesebb kötelező feladat, több szabadság
A konyha a legtöbb háztartásban az otthon szíve – és emellett az egyik legnagyobb stresszforrás is. Mi legyen a vacsora, minden van a hűtőben hozzá? Ezek a kérdések valószínűleg sokunknál szinte minden nap felmerülnek.
Az LG új, társalgási AI-jal felszerelt SIGNATURE hűtőszekrénye megkönnyítheti a helyzetünket, hiszen személyre szabott javaslatokkal segít. Felismeri a benne lévő alapanyagokat, azok alapján recepteket ajánl, illetve alternatívákat is kínál, ha hiányzik egy hozzávaló. Sőt, segít az alapanyagok optimális frissességéhez szükséges hűtési szintek fenntartásában is.
Kiválasztottuk a receptet, és már csak a főzés van hátra, de nincs idő folyamatosan a sütőt nézegetni? Az LG erre is hoz megoldást: okos SIGNATURE sütőik automatikusan beállítják az ideális sütési módot, figyelik a pirulást, és szólnak, amikor minden pont jó. A ThinQ applikáció akár arra is lehetőséget nyújt, hogy a főzés végén time-lapse összefoglalót készítsünk, amit megoszthatunk a közösségi médiában.
A mindenki által ismert rohanós hétköznapokon, amikor nincs idő receptek böngészésére vagy kísérletezésre, ezek az eszközök különösen hasznosak lehetnek. Velük a főzés stresszes, kötelező „feladat” jellege csökkenhet, és sokkal inkább egy élménnyé, önfeledt időtöltéssé válhat.
Összehangolt, személyre szabott gondoskodás – hozzánk igazodó háztartási berendezések
A mesterséges intelligenciának köszönhetően a gépeink nemcsak hatékonyabban segíthetnek nekünk, de igazodhatnak is hozzánk.
Az LG ThinQ UP lehetővé teszi, hogy a nagy háztartási készülékeink – például a mosógépünk, a szárítógépünk vagy a hűtőszekrényünk – folyamatosan tanuljanak a felhasználási szokásaink alapján, és olyan új funkciókat kapjanak, amelyek lekövetik az életritmusunkat. Mivel a berendezések folyamatosan monitorozzák a használatot, a ThinQ Care segítségével minden apró problémát észrevesznek, és képesek arra, hogy az esetleges problémák megszüntetésére egyszerű megoldásokat javasoljanak, vagy előre jelezzék a lehetséges meghibásodásokat.
A ThinQ UP és a ThinQ Care szolgáltatások által nyújtott összehangolt, proaktív gondoskodás hozzájárul ahhoz, hogy az otthon gazdagabb, empatikusabb környezetté váljon, amely megérti és rugalmasan követi változó igényeinket.
Bár ezek a megoldások Magyarországon még nem elérhetők, a jövőben a mi háztartásunknak is részei lehetnek.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
