Tiszta otthon percek alatt
Így győzzük le az őszi káoszt
Beköszöntött az ősz és egyszerre indult be minden: újra iskolába, óvodába, bölcsődébe mennek a gyerekek, a munkahelyeken felpörögnek a projektek, és a családi naptár is egyre telítettebbé válik programokkal. A hirtelen felpörgő mindennapokban hajlamosak lehetünk háttérbe szorítani az otthoni teendőket, pedig a tisztaság és a rend megőrzése nem pusztán esztétikai kérdés, hiszen a rendezett környezet egészségünk és a közérzetünk szempontjából is fontos.
A nyárra jellemző jó idő manapság akár szeptember végéig is kitart, ilyenkor pedig természetes, hogy sokat hagyjuk nyitva az ablakokat. Csakhogy ezzel nemcsak a friss levegő jut be a lakásunkba, hanem a por és a pollen is. Az allergiások különösen megszenvedhetik ezt az időszakot, hiszen a tünetek ilyenkor felerősödnek, de valójában mindenkit érinthet a kérdés: a poros levegő fáradtabbá tehet, ronthatja az alvás minőségét, és a gyerekek is hajlamosabbá válhatnak a légúti megbetegedésekre. A rohanós hétköznapokban könnyebben elöl maradnak a cipők, táskák is, márpedig a rendetlenség pszichésen is megterhelő lehet, míg a tiszta és rendezett otthon békésebbé teszi a mindennapokat.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a hétvégéinket nagytakarítással kellene töltenünk. A szeptemberi hajtásban erre sokszor nincs idő, ezért érdemes új szemléletet kialakítani: a nagy munkák helyett inkább a rövid, rendszeres rutintakarításokra koncentrálni. Ha például a konyhapultot minden főzés után áttöröljük, illetve este, vacsora után gyorsan átmegyünk porszívóval a nappalin és a konyhán, másnap reggel már rendezett környezetben indulhat a nap. Ha a cipőket hazaérkezéskor azonnal a helyükre tesszük és legalább néhány naponta gyorsan felporszívózunk, feltörlünk, elkerülhetjük, hogy az előszobában felgyűljön a sok kintről behozott piszok.
Sokat segíthet az is, ha a takarításhoz használt eszközök mindig kéznél vannak. Minél kevesebb előkészület kell ahhoz, hogy nekiálljunk, annál valószínűbb, hogy tényleg meg is tesszük. A hagyományos, testes, kerekeken guruló porszívó előszedése és összeszerelése sokszor már önmagában elveszi a kedvet a gyors beavatkozástól. Ezzel szemben például egy vezeték nélküli állóporszívó pontosan azt a rugalmasságot adja, amire a rohanó hétköznapokban szükségünk van. Az LG CordZeroTM sorozat például praktikus részletekkel könnyíti meg a mindennapokat: Az A9T All-in-One Tower állomása nemcsak töltőként és tárolóként szolgál, hanem automatikusan ki is üríti a portartályt, az A9K modellel, a két cserélhető akkumulátorának köszönhetően gond nélkül végigporszívózhatjuk az egész lakást, az A9 pedig – rendkívül könnyű, mindössze 1,97 kilogrammos súlyánál fogva – a plafonon és a sarkokban felgyülemlett porcicák fáradságmentes letakarításában nyújt nagy segítséget.
Az is nagy könnyebbség, ha a feladatokat nem egy családtag végzi. Érdemes mindenkit bevonni: a gyerekek kisebb feladatokat kapva játékosan sajátíthatják el a rend fontosságát, miközben segítségükkel a szülőket is tehermentesítik. Ezek a rendszeres műveletek hosszú távon összeadódnak, és így hétvégén sem kell órákat rászánni a takarításra.
A szeptemberi mindennapokban minden perc számít, és a tisztaság megőrzése nem kell, hogy nyűg legyen. Ha megtanuljuk beépíteni a napi rutinba a rövid, gyors, egy-egy területre koncentráló takarítást, és ehhez olyan eszközöket választunk, amelyek valóban megkönnyítik a dolgunkat, akkor nemcsak az otthonunk lesz rendezettebb, hanem mi magunk is nyugodtabbnak érezzük majd magunkat.
