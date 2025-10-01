We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Háromhavi Xbox GamePass Ultimate előfizetést kap most ingyen, aki októberben LG AI TV-t vesz
Az LG Electronics (LG) és az Xbox közti együttműködés idén új szintre emelte a szórakozást az LG webOS 24 vagy újabb rendszerrel futó Smart TV-in: az Xbox applikáción keresztül ugyanis immár konzol nélkül, egyetlen kontrollerrel játszhatunk több száz játékkal. Az LG és a MediaMarkt közös októberi promóciójában most háromhavi ingyenes hozzáférést kapunk az Xbox Game pass Ultimate játékaihoz a megjelölt LG AI TV-k mellé, felhőn keresztül pedig akár játékkonzol nélkül, azonnal belevethetjük magunkat a szórakozásba.
Lenyűgöző képminőség, fejlett technológiák és felhasználóbarát webOS okostévé-rendszer – az LG OLED evo AI, LG OLED AI és LG QNED evo AI televíziók eddig is remek választást jelentettek, októberben viszont extra meglepetést kapnak azok, akik újonnan vesznek ilyen tévét a MediaMarktnál. Ebben a hónapban ugyanis az áruházlánc bármely magyarországi értékesítő pontján vagy a MediaMarkt Webáruházában vásárolt megjelölt LG AI tévéhez 3 hónapos Game Pass Ultimate előfizetés jár ajándékba. A díjmentes háromhavi előfizetést az az első 150 vásárló kapja, aki e-mailes formában regisztrálja blokkját az LG Ügyfélszolgálaton keresztül.
Ezzel pedig egy teljesen új gaming világ nyílik ki: az Xbox Game Pass Ultimate előfizetés birtokában több száz játékot streamelhetünk felhőn keresztül kiváló minőségben az Xbox alkalmazáson keresztül, konzol közbeiktatása nélkül. A játékok ugyanis egy távoli szerveren futnak, a tévé pedig valós időben streameli azokat, így a tévénk játékkonzol nélkül is teljesértékű élményt biztosít. Az LG tévék tulajdonosainak tehát csupán egy kontrollerre és stabil internetkapcsolatra van szükségük a gaminghez.
Az Xbox alkalmazásban a gamerek egy folyamatosan frissülő játékkínálathoz szereznek hozzáférést: a csomagban a Call of Duty®: Black Ops 6-hoz hasonló népszerű FPS játékok és RPG tételek – például az Avowed vagy a South of Midnight – is megtalálhatók, de a régóta várt Towerborne vagy a Clair Obscur Expedition 33 is elérhető.
Az alkalmazás az LG televíziókon a Gaming Portal felületen és az LG Apps kínálatában érhető el. A Gaming Portalon az Xbox Game Studios mellett többek között az Activision, a Bethesda, a Blizzard és a Mojang játékai is várják a felhasználókat.
A promócióban részt vevő modellek teljes listája és a további részletek és feltételek elérhetők az LG hivatalos weboldalán.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
- ElőzőTiszta otthon percek alatt30/09/2025
- Következő
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/haromhavi-Xbox-GamePass-Ultimate-elofizetest-kap-most-ingyen-aki-oktoberben-LG-AI-TV-t-veszisCopied
paste