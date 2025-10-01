Skip to contentSkip to accessibility help
Háromhavi Xbox GamePass Ultimate előfizetést kap most ingyen, aki októberben LG AI TV-t vesz

CORPORATE10/01/2025
Az LG Electronics (LG) és az Xbox közti együttműködés idén új szintre emelte a szórakozást az LG webOS 24 vagy újabb rendszerrel futó Smart TV-in: az Xbox applikáción keresztül ugyanis immár konzol nélkül, egyetlen kontrollerrel játszhatunk több száz játékkal. Az LG és a MediaMarkt közös októberi promóciójában most háromhavi ingyenes hozzáférést kapunk az Xbox Game pass Ultimate játékaihoz a megjelölt LG AI TV-k mellé, felhőn keresztül pedig akár játékkonzol nélkül, azonnal belevethetjük magunkat a szórakozásba.

 

Lenyűgöző képminőség, fejlett technológiák és felhasználóbarát webOS okostévé-rendszer – az LG OLED evo AI, LG OLED AI és LG QNED evo AI televíziók eddig is remek választást jelentettek, októberben viszont extra meglepetést kapnak azok, akik újonnan vesznek ilyen tévét a MediaMarktnál. Ebben a hónapban ugyanis az áruházlánc bármely magyarországi értékesítő pontján vagy a MediaMarkt Webáruházában vásárolt megjelölt LG AI tévéhez 3 hónapos Game Pass Ultimate előfizetés jár ajándékba. A díjmentes háromhavi előfizetést az az első 150 vásárló kapja, aki e-mailes formában regisztrálja blokkját az LG Ügyfélszolgálaton keresztül.

 

Ezzel pedig egy teljesen új gaming világ nyílik ki: az Xbox Game Pass Ultimate előfizetés birtokában több száz játékot streamelhetünk felhőn keresztül kiváló minőségben az Xbox alkalmazáson keresztül, konzol közbeiktatása nélkül. A játékok ugyanis egy távoli szerveren futnak, a tévé pedig valós időben streameli azokat, így a tévénk játékkonzol nélkül is teljesértékű élményt biztosít. Az LG tévék tulajdonosainak tehát csupán egy kontrollerre és stabil internetkapcsolatra van szükségük a gaminghez.

 

Az Xbox alkalmazásban a gamerek egy folyamatosan frissülő játékkínálathoz szereznek hozzáférést: a csomagban a Call of Duty®: Black Ops 6-hoz hasonló népszerű FPS játékok és RPG tételek – például az Avowed vagy a South of Midnight – is megtalálhatók, de a régóta várt Towerborne vagy a Clair Obscur Expedition 33 is elérhető.

 

Az alkalmazás az LG televíziókon a Gaming Portal felületen és az LG Apps kínálatában érhető el. A Gaming Portalon az Xbox Game Studios mellett többek között az Activision, a Bethesda, a Blizzard és a Mojang játékai is várják a felhasználókat.

 

A promócióban részt vevő modellek teljes listája és a további részletek és feltételek elérhetők az LG hivatalos weboldalán.

 

# # #

 

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.

