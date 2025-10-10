Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG XBOOM Go PL5

LG XBOOM Go PL5

LG XBOOM Go PL5

PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5
LG XBOOM Go PL5, PL5

Fő tulajdonságok

  • Meridian technológiával
  • 20 W-os hangteljesítmény
  • Kettős passzív membrán
  • Hosszú akkumulátor-üzemidő (18 óra)
  • Többszínű fények
  • Vízálló (IPX5)
Több
Fény csillan az XBOOM Go környezetében, és annak előlapja látható mindkét oldalán kék fénnyel.

Fény csillan az XBOOM Go környezetében, és annak előlapja látható mindkét oldalán kék fénnyel.

LG XBOOM Go PL5

Kiegyensúlyozott hang új külsőben

Új XBOOM Go

Egyszerűen stílusos

Kifinomult, lekerekített külső gumírozott felülettel, melyet könnyű tartani, és kényelmesen elfér a kézben, miközben a mélyhangszóró gyűrű alakú fényei színes hangulatvilágítással egészítik ki a teret.

Az LG XBOOM Go előlapjának átlós felülnézete látható zöld fénnyel és fehér háttérrel.

Meridian technológia

Tapasztald meg a kiváló hangot

Az LG XBOOM Go PL5 a Meridian technológiával prémium minőségű hangzást biztosít. Minden zenehallgatáskor erős mélyhangot és gazdag hangszínt tapasztalhat.

Ráközelítés az LG XBOOM Go magenta színben megvilágított Meridian logójára fehér háttérrel.

Alkossunk hangot együtt

A „Meridian” logó képe

Prestigious British Audio, MERIDIAN

A Meridian 1977 óta teremt innovatív és elegáns, nagy teljesítményű hangmegoldásokat. Kiterjesztette a határokat, szakított a szokványossal, és olyan termékeket alkotott, amelyek újraértelmezik, ahogy az emberek zenét hallgatnak és filmet néznek, bárhol is legyenek.

Kollázs. A bal felső képtől kezdve az óramutató járásával egyező irányban: két kép a Meridian belső hardveréről, egy fehér Meridian hangszóró és egy Meridian R

A Meridian vezető technológiái

A Meridian szigorú, kutatáson alapuló filozófiája folyamatosan feszegeti a hangtechnika határait. A nagy felbontású hang brit úttörőjeként és a digitális jelfeldolgozás (DSP) mestereként a Meridian fontos szerepet töltött be az úttörő technológiák fejlesztésében és bevezetésében.

Digitális jelfeldolgozás

A DSP abszolút vezérlést biztosít az audiojel fölött, és így olyan fejlett technológiákat tesz lehetővé, amelyek bármilyen környezetben javítják a zenehallgatási élményt.

Meridian veszteségmentes tömörítés

A Meridian hosszú ideje technológiai partnerként működik együtt a Dolby vállalattal. A Dolby licenc alapján használja a Meridian veszteségmentes tömörítési technológiáját a DVD audioszabványaként.

Hitelesített, mesteri minőség

A Meridian kifejlesztette az MQA technológiát – amely egy forradalmi technológia a zene lehető legmagasabb hangminőségben történő online továbbításához.
Hangkiemelés

Életre kelti a zenét

A hangkiemelés felerősíti a hangteljesítményt, és szélesíti a hangteret. Csak a gombot kell megnyomni a buli hangulatának emeléséhez.

Jobb felső irányban álló LG XBOOM Go lila fénnyel és fehér háttérrel, a termék alatt hullámeffekttel.

Kettős passzív membrán

Érezd a hangosabb ritmust

A hangsugárzók a kettős passzív membránnal olyan erőteljes basszusra képesek, amellyel bárhol bulit tudsz rendezni. A ritmussal összhangban vibrálnak a gyűrű alakú fények, és színes mozgásukkal tovább emelik a buli hangulatát.

Két XBOOM Go egymással szemben fehér háttérrel. Mindkettőn piros fény világít.

IPX5

Időjárásbiztos élvezet

Az IPX5-ös besorolás azt jelenti, hogy a hangszóró még nedvesen is tovább működik, így semmi nem állítja meg a táncot.

A bal felső irányba néző LG XBOOM Go fehér háttérrel. Az LG XBOOM Go készüléken és körülötte vízcseppek láthatók.

Az IPX5-ös védelem minden irányból véd az alacsony nyomású vízsugarak ellen.

Hosszú akkumulátor-üzemidő

Hosszabb lejátszás

A 18 órás akkumulátor-üzemidővel szabadon élvezheted a zenét út közben, és nem kell aggódnod a töltés miatt.

A levegőben lebegő LG XBOOM Go balra dőlve. A mélyhangszóró magenta fényben világít.

A 18 órás üzemidő 50%-os hangerő esetén érvényes fényhatások nélkül.
Egyéb környezeti hatások befolyásolhatják az akkumulátor-üzemidőt.

Többszínű fények

Zene jobb hangulattal

A színes LED fények a zene ritmusára változnak, így további élménnyel gazdagítják a zenét.

Öt XBOOM Go látható különböző fényekkel, fehér háttérrel.

Testreszabott fények
Az XBOOM alkalmazás My Style funkciójával könnyedén kiválaszthatod a hangulatodnak megfelelő színű fényt.

Fehér háttér előtt látható okostelefonon egy alkalmazás fut a fények vezérlésére, és egy XBOOM Go látható sárga fénnyel.

A képen látható fények eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

Vezeték nélküli összekapcsolás

Sokszorozd meg a zenét

A hangteljesítmény sokszorozása érdekében akár száz LG XBOOM Go PL5 is összekapcsolható vezeték nélkül. A nagyobb hang egy dolgot jelent – jobb bulit és több szórakozást.

LG XBOOM Go fehér háttér előtt, és különböző fények láthatók a kapcsolódás ikon körül.

Az asztalon két LG XBOOM Go található égszínkék fénnyel egy TV előtt, melyen egy vízesés látható.
Bluetooth térhatású hangzásra kész

Merülj bele még jobban a TV hangjába

Csatlakoztass két LG XBOOM Go PL5 hangszórót egy LG TV-hez, és használhatod őket a TV hangjához. Könnyű beállítani, és élénk, tárhatású hangot nyújt mindenhez, amit nézel.

A hangszóróknak ugyanolyan típusúnak kell lenniük.
Csak 2020-tól érhető el az OLED, a NanoCell és az UHD típusok esetén.

Egy kéz megnyomja a gombot az LG XBOOM Go készüléken. Mellette egy okostelefon. Egy beszédbuborék is látható. A Google logó a jobb felső sarokban látható.
Hangvezérlés

Élvezd a zenét és még sok mást csupán a hangoddal

Tartsd nyomva meg a lejátszás gombot két másodpercig, majd beszéddel aktiválhatod a Google Asszisztenst Android™ telefonon vagy a Sirit iOS-en. Lejátszhatsz zenét, podcastokat és még sok mást egyszerű hangparancsokkal.

A Google és az Android a Google LLC védjegyei.
A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.

Oszd meg a lejátszási listát a többkapcsolatos Bluetooth® technológiával

Egy időben két eszközt is csatlakoztathatsz az XBOOM alkalmazáson keresztül. Zökkenőmentesen vezérelheted a lejátszási listát bármely csatlakoztatott eszközről anélkül, hogy megszakadna a zene.

Hívásokat fogadhatsz kihangosítva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tatio

Teljes vezérlés az XBOOM alkalmazással

Zenelejátszás közben az LG XBOOM Go PL5 automatikusan átvált a bejövő hívásra, és könnyen megoszthatod a hívást a barátaiddal.

Válaszd ki a kedvenc XBOOM Go készülékedet

Az XBOOM PL sorozat könnyebb és kisebb, miközben hosszabb akkumulátor-üzemidőt nyújt, így a kiegyensúlyozott hangot bárhol élvezheted.

LG XBOOM Go PL7

Élvezd a Meridian technológiát és a 24 órás akkumulátor-üzemidőt.
További információk

LG XBOOM Go PL5

Élvezd a Meridian technológiát és a 18 órás akkumulátor-üzemidőt.
Hol vásárolható meg?

LG XBOOM Go PL2

Élvezd a Meridian technológiát és a 10 órás akkumulátor-üzemidőt.
További információk

Válaszd ki a kedvenc XBOOM Go készülékedet

LG XBOOM Go PL5

Könnyebb és kisebb hosszabb akkumulátor-üzemidővel, így a kiegyensúlyozott hangot bárhol élvezheted.
Hol vásárolható meg?

LG XBOOM Go PK5

Könnyen megfogható az X alakú markolatnál. Bárhová magaddal viheted, hogy élvezhesd a kiegyensúlyozott hangot.
További információk
Nyomtatás

Összes adat

MÉRETEK

  • Méret (mm)

    201 x 79 x 79

  • Tömeg (kg)

    0.62

AKKUMULÁTOR

  • Kapacitás

    3.8V, 3900mAh

  • Töltési idő

    4óra

  • Üzemidő

    18óra ↑

KÉNYELEM

  • Multipoint

    Igen

  • Wireless party link (Dual)

    Igen

  • Wireless party link (Multi)

    Igen

  • BLE (Automatikus )

    Igen

  • Firmware frissítés (FOTA)

    Igen

  • Bluetooth Applikáció

    Igen (Android/iOS)

  • Hangutasítás

    Igen (Google assistant, Siri)

  • Világítás

    Igen

  • Vízálló

    Igen (IPX5)

  • Bluetooth

    Igen

  • Töltés jelző

    Igen

  • Telefon kihangosító

    Igen

TARTOZÉKOK

  • Kezelési útmutató

    Igen

  • Garanciajegy

    Igen

  • USB Type-C kábel

    Igen

CSATLAKOZÓK

  • AUX bemenet (Φ3.5)

    Igen

  • Töltés-USB Type-C

    Igen

  • Töltés kimenet

    Nem

HANGZÁS

  • Csatornák száma

    2ch

  • Teljesítmény

    20W

  • Passive radiator

    Igen

  • EQ - Sound Boost

    Igen

  • EQ - Standard

    Igen

AUDIÓ TÁMOGATÁS

  • SBC

    Igen

  • AAC

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható