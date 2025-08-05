Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
INSPIRÁCIÓ
A kijelző kiválósága: Az LG OLED TV elérte a 10 milliós eladást Európában
Az LG OLED innovációs térképe
Új korszak a világ első kereskedelmi OLED 55” tévéje révén
2013-ban az LG bemutatta a világ első 55 hüvelykes OLED TV-jét, amely tökéletes fekete színt és végtelen kontrasztot kínáló, önvilágító pixelekkel rendelkezett. Az áttörést jelentő kijelző elnyerte a CES innovációs díját azzal a nyilatkozattal együtt, hogy „az OLED potenciálisan a valaha volt legjobb televíziós technológia”.3 (A link angol nyelvű oldalra vezet)
A 4K és HDR felbontás bemutatkozása az OLED TV-kben
Az LG mutatta be az első HDR-támogatással rendelkező 4K OLED TV-t4 (a link angol nyelvű oldalra vezet), amely egyedülállóan valósághűvé tette az otthoni tévézést.4 A készülék olyan tekintélyes orgánumoktól kapott legjobb értékelést, mint az AV Forums és a Which?, megerősítve vezető szerepét a képminőség terén.
A világ legvékonyabb Wallpaper OLED TV-je
Az ultravékony 2017-es OLED W5 (a link angol nyelvű oldalra vezet) lenyűgözte az iparágat 3,85 mm-es borotva-vékony kialakításával6 (a link angol nyelvű oldalra vezet) és lenyűgöző kijelzőteljesítményével. Kivitele Red Dot és iF Design Awards díjat kapott a formatervezési innováció kategóriában.
A forradalmi OLED R - a világ első feltekerhető TV-je
Az OLED R révén az LG újragondolta a képernyőtervezést azzal, hogy 2020-ban megalkotta a világ első feltekerhető televízióját - egy olyan mérnöki teljesítményt, amely egyszerre volt funkcionális és futurisztikus, dizájnja pedig világszerte elismeréseket kapott.7 (A link angol nyelvű oldalra vezet)
A világ első valódi vezeték nélküli OLED TV-je
Az LG OLED evo M sorozat 2023-ban indult útjára valós vezeték nélküli kapcsolattal és Zero Connect boxszal, amely zökkenőmentes telepítést nyújt. A What Hi-Fi a „kiváló képminőséget”8 (a link angol nyelvű oldalra vezet) hangsúlyozta, az OLED M pedig szintet lépett a házimozizás terén.
Az OLED T átlátszó technológiája
A 2024-ben bemutatott átlátszó OLED T egyesíti a technológiát és a kivitelt, új lehetőségeket teremtve a kiskereskedelem, a galériák és az otthoni terek számára. Ez az innováció elnyerte a CES legjobb innovációjának díját.9 (A link angol nyelvű oldalra vezet)
Az LG OLED növekedése Európában
Miért az LG OLED a legjobb választás az otthoni szórakozás terén?
A színpontosság az LG OLED TV-k egyik kiemelkedő jellemzője, amely a páratlan élmény érdekében tökéletes színeket és tökéletes fekete színt biztosít, színpontossága megkapta a „Valódi vizuális élmény beltéri megvilágítás mellett”10 minősítést a TÜV Rheinlandtól, egy neves német tesztelő és tanúsító szervezettől, ezzel az első televíziós márka lett, amely ilyen minősítést szerzett.10 Az LG OLED kiválóságának középpontjában az exkluzív α (Alpha) AI processzor is áll, egy OLED dedikált processzor, amelyet 1,6 milliárd kép és 40 millió hang adatpont alapján fejlesztettek ki.1 (A link angol nyelvű oldalra vezet) A fejlett AI funkciókat az AI Magic Remote távirányító segítségével juttatja el a fogyasztókhoz, egyszerű vezérlést biztosít a Voice ID segítségével, és minden felhasználónak megfelelő, hiper-személyre szabott tartalmakat kínál.
Az LG OLED készülékek a fejlett mesterséges intelligencia adta lehetőségeket is kihasználják11 - hiper-személyre szabott képet és hangot biztosítanak, amelyet az AI Magic Remote távirányítóval könnyen vezérelhetnek, így a felhasználók minden eddiginél könyebben, manuális beállítások nélkül élvezhetik az optimalizált szórakozást. A tartalmakhoz történő hozzáférés további javítása érdekében az LG olyan jelentős tartalomszolgáltatókkal áll partnerségben, mint az RTL+, a Disney+, az Apple TV+, a Rakuten12 (a link angol nyelvű oldalra vezet) vagy a Mubi, és olyan kezdeményezéseket indít, mint az LG ‘Streaming’ hetek, amely május 19. és június 30. között13 Európa 42 országának lakói számára kínál széles körű ingyenes és kedvezményes streaming-tartalmakat.
OLED TV-k Európában összeszerelve
Az LG számos OLED TV-je az LG lengyelországi Mławában található gyárában készül15 (a link lengyel nyelvű oldalra vezet) – diverzifikált termelési lábnyomot biztosítva, az európai ügyfelek számára biztosított kapacitást növelve.14 Az 1999-ben létrehozott mlawai gyár mára közel 5000 alkalmazottal támogatja a regionális növekedést és járul hozzá az adóbevételekhez. A gyár a termékek széles skáláját gyártja, többek között LG QNED-, OLED- és NanoCell TV-ket, valamint monitorokat és információs kijelző megoldásokat. Minden egyes terméket szigorú tartóssági teszteknek - például színpontossági ellenőrzéseknek, szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak és ejtési teszteknek - vetnek alá annak érdekében, hogy a legmagasabb minőségben jussanak el a végfelhasználókhoz
Az OLED kiválóságának elismerése Európa-szerte
Az LG OLED TV-k elnyerték a legjobb díjakat és a fogyasztók elismerését Európa-szerte, ami a páratlan képminőséget, az innovációt és a formatervezést tükrözi.
- Az LG OLED M készüléket, a világ első 120Hz-es vezeték nélküli 4K tévéjét16 (a link angol nyelvű oldalra vezet) a TIME 2023 úttörő innovációjaként ismerte el.
- Az LG OLED C3 elnyerte a Stuff Awards 2023 legjobb prémium TV17 (a link angol nyelvű oldalra vezet) díját, annak filmek, sportközvetítések és játékok terén nyújtott csúcsteljesítményének köszönhetően.
- Az LG OLED TV-i az Egyesült Királyság fogyasztói tesztjeinek élén végeztek, minek köszönhetően az LG öt egymást követő évben elnyerte a Which? Év szórakoztatóipari márkája18 (a link angol nyelvű oldalra vezet) díját.
- 2025-re az LG OLED 12 ország ügyfél-értékelésében végzett az élen19, Egyesült Királyságot, Németországot, Franciaországot, Olaszországot és Spanyolországot, 52,4%-os piaci részesedést érve el ezzel a globális OLED TV piacán.
- A Les Numériques nevű francia műszaki outlet maximális, 5/5-ös pontszámot adott az LG OLED Evo G5 készüléknek, “2025 egyik legjobb TV-jének” 20 (a link angol nyelvű oldalra vezet) nevezve azt.
Az OLED és a művészet találkozása
A filmrendezők elismerése
Számos neves filmes, többek között Sean Baker21 (a link angol nyelvű oldalra vezet) és Natasha Braier22 (a link angol nyelvű oldalra vezet) dicséri az LG OLED technológiát annak élethű képi megjelenítéséért, ami miatt az a rendezők kedvenc képernyőjévé vált.
Az európai digitális művészek támogatása
Az LG olyan neves események partnere, mint a Frieze London 2024 „Digital Tour” 23 (a link angol nyelvű oldalra vezet) Sir John Akomfrah-hal illetve a 2021-es Damien Hirst x LG OLED.24 (A link angol nyelvű oldalra vezet) A művészetek iránti elkötelezettségének további hangsúlyozása érdekében az LG olyan művészekkel dolgozott együtt, mint például Anish Kapoor25 (a link angol nyelvű oldalra vezet) és Tobias Rehberger,26 (a link angol nyelvű oldalra vezet) az LG OLED ART kezdeményezés révén pedig platformot biztosít a digitális művészetnek.
A jövőre nézve az LG továbbra is a nézői élmény élesebb képernyőkkel és intelligensebb platformokkal történő növelésére összpontosít. Ahogy azt Heaven Lee, az LG Electronics európai régiójának képviselője mondta: „A 2025-ös LG OLED evo az eddiginél még élesebb képernyővel és egy intelligensebb, AI-alapú webOS platformmal rendelkezik majd, amely magával ragadó tévézési élményt nyújt.”27 A tervezés, a teljesítmény és a tartalomszolgáltatások terén elért folyamatos fejlesztések révén az LG OLED továbbra is élen jár az európai tévénézés újra-definiálása terén.
Life's Good!
