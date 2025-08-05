Life's Good!

A színpontosság az LG OLED TV-k egyik kiemelkedő jellemzője, amely a páratlan élmény érdekében tökéletes színeket és tökéletes fekete színt biztosít, színpontossága megkapta a „ Valódi vizuális élmény beltéri megvilágítás mellett ”10 minősítést a TÜV Rheinlandtól, egy neves német tesztelő és tanúsító szervezettől, ezzel az első televíziós márka lett, amely ilyen minősítést szerzett.10 Az LG OLED kiválóságának középpontjában az exkluzív α (Alpha) AI processzor is áll, egy OLED dedikált processzor, amelyet 1,6 milliárd kép és 40 millió hang adatpont alapján fejlesztettek ki.1 (A link angol nyelvű oldalra vezet) A fejlett AI funkciókat az AI Magic Remote távirányító segítségével juttatja el a fogyasztókhoz, egyszerű vezérlést biztosít a Voice ID segítségével, és minden felhasználónak megfelelő, hiper-személyre szabott tartalmakat kínál.

Az LG OLED készülékek a fejlett mesterséges intelligencia adta lehetőségeket is kihasználják11 - hiper-személyre szabott képet és hangot biztosítanak, amelyet az AI Magic Remote távirányítóval könnyen vezérelhetnek, így a felhasználók minden eddiginél könyebben, manuális beállítások nélkül élvezhetik az optimalizált szórakozást. A tartalmakhoz történő hozzáférés további javítása érdekében az LG olyan jelentős tartalomszolgáltatókkal áll partnerségben, mint az RTL+, a Disney+, az Apple TV+, a Rakuten12 (a link angol nyelvű oldalra vezet) vagy a Mubi, és olyan kezdeményezéseket indít, mint az LG ‘Streaming’ hetek, amely május 19. és június 30. között13 Európa 42 országának lakói számára kínál széles körű ingyenes és kedvezményes streaming-tartalmakat.