A londoni konyha koreai lélekkel

A koreai konyha világszerte egyre nagyobb érdeklődést vált ki, és London sem kivétel ez alól: a helyi séfek saját interpretációjukkal gazdagítják a koreai ételeket, hogy egyedi ízélményt nyújtsanak. Következzen egy olyan séf története, aki London szívében egy koreai-brit fine dining éttermet vezet, ahol arra törekszik, hogy a helyiek megismerjék Korea egyedi ízvilágát és stílusát.

KOREAI-BRIT FINE DINING A SOLLIP-BAN

Park Woongchul séf, az első koreai, aki Michelin-csillagot kapott Londonban, öt éve működteti a Sollip nevű modern európai fine dining éttermét, amely a koreai ízvilággal ismerteti meg a helyieket, öt éve a cukrász Ki Bomee segítségével.

Bemutatjuk azt az otthont, ahol mindennapi élete találkozik azokkal az inspirációkkal és értékekkel, amelyek a főzésben és azon túl is irányítják.