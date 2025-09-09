Skip to contentSkip to accessibility help
LG Webáruház Magazin | Szeptember

A londoni konyha koreai lélekkel

Fedezze fel a K-Food-ot, a határokon átívelő vonzerővel rendelkező ételeket, ezen a globális gasztronómiai utazáson, amely a kulturális fúziót és a kiemelkedő LG háztartási eszközöket helyezi előtérbe.

 

 

 

 

 

Szeptemberi kiemelt ajánlatunk

09/09/2025 ~10/10/2025

Olvassa el a Michelin-csillagos séf különleges receptjét, és vásároljon akár 10% kedvezménnyel LG termékeket az LG Webáruházban. Ne hagyja ki ezt a különleges ajánlatot!

  • InstaView™ Keskeny négyajtós hűtőszekrény ThinQ™ technológia, 530L kapacitás
  • Elölnézet
  • GSXV91MBAE
  • GSXV80PZLE

10%

kedvezmény

Kuponkód

szeptember10

 

A koreai konyha világszerte egyre nagyobb érdeklődést vált ki, és London sem kivétel ez alól: a helyi séfek saját interpretációjukkal gazdagítják a koreai ételeket, hogy egyedi ízélményt nyújtsanak. Következzen egy olyan séf története, aki London szívében egy koreai-brit fine dining éttermet vezet, ahol arra törekszik, hogy a helyiek megismerjék Korea egyedi ízvilágát és stílusát.

KOREAI-BRIT FINE DINING A SOLLIP-BAN

Park Woongchul séf, az első koreai, aki Michelin-csillagot kapott Londonban, öt éve működteti a Sollip nevű modern európai fine dining éttermét, amely a koreai ízvilággal ismerteti meg a helyieket, öt éve a cukrász Ki Bomee segítségével.

Bemutatjuk azt az otthont, ahol mindennapi élete találkozik azokkal az inspirációkkal és értékekkel, amelyek a főzésben és azon túl is irányítják.

 

 

 

 

K. MI MOTIVÁLTA ÖNT, HOGY KOREAIKÉNT LONDONBAN NYISSON EGY FINE DINING ÉTTERMET?

Különböző londoni éttermekben tanultam meg főzni, és idővel természetes vonzódást éreztem a város multikulturális étkezési kultúrája iránt. Ez az élmény inspirált arra, hogy megnyissam a saját koreai éttermemet, amely bemutatja örökségemet.

A Sollip étterem neve a koreai sol-ip szóból származik, amelynek jelentése „fenyőtű”. Ahogyan a fenyőtűk a négy évszak során változatlanok maradnak és finom illatot árasztanak, úgy mi is tartós érzelmeket és kifinomult szépséget szerettünk volna közvetíteni mind ételeinkben, mind pedig az étteremben.

 

 

 

 

K. VAN-E OLYAN RECEPT, AMELYIK SEGÍTSÉGÉVEL OTTHON IS MEGÉLHETŐ A SOLLIP-ÉLMÉNY?

Manapság az egyik kedvenc egyszerű koreai receptünk a gomba sot-bap. Bármilyen gombát felhasználunk, ami a hűtőben van, és egy edényben főzzük meg a rizzsel. Az alapanyagok egyszerűek, de minden gomba más illattal és állaggal rendelkezik, így az ízkombinációk meglepően összetettek és gazdagok. Hűtőszekrényünk kiválóan megőrzi a gombák frissességét, így mosás vagy vágás közben azonnal érzékelem a minőségüket, és biztos lehetek benne, hogy csak a legjobbat használom. A jelenleg használt LG hűtőszekrényünk lehetővé teszi, hogy az alapanyagokat külön tároljuk, anélkül, hogy aggódnunk kellene a szagok miatt, és stabil hőmérsékletet tart fenn, így az érzékeny alapanyagok, mint például a gomba, sokkal hosszabb ideig maradnak frissek.

Szeretjük, ha a főzés egyszerű és élvezetes, bárhol is legyünk. Még az is megadja a harmonikus Sollip-élményt, ha otthon főzünk rizst minőségi alapanyagokból.

 

Egy férfi gombát vesz ki a hűtőszekrényből, miközben gondosan megvizsgálja a választékot.

Gomba Sot-Bap

Hozzávalók

Áztatott rizs 320 g, víz 280 g, szárított tengeri moszat (dashima) 5 g, vegyes gombák (kagylógomba 10 g, shiitake gomba 15 g, maitake gomba 100 g), fűszerek (mirin 80 g, szójaszósz, vaj 41 g, só, fekete bors, apróra vágott metélőhagyma), szőlőmagolaj

Recept

① Egy rizsfőzőben vagy fazékban keverje össze az áztatott rizst, a vizet és egy csipet sót. Forralja fel, majd csökkentse a hőmérsékletet alacsonyra, és főzze 13 percig.

② Hagyja a rizst 15 percig párolódni, majd keverje hozzá a mirint és a szójaszószt.

③ Melegítsen szőlőmagolajat egy serpenyőben. Pirítsa meg a háromféle gombát, amíg szép színt nem kapnak. Adjon hozzá vajat, sót és borsot, és folytassa a főzést, amíg a vaj gazdag barnává nem válik.

④ Kanállal tegye a pirított gombát és a barna vajat az elkészített rizsre. Végül szórjon rá fekete borsot és apróra vágott metélőhagymát.

Tipp! Ez az étel még finomabb, ha buggyantott tojással vagy pácolt zöldségekkel tálaljuk.

Különböző gombafajták frissen főzött sotbapba esnek.

K. VAN VALAMI, AMIRE KÜLÖNÖSEN FIGYEL, AKÁR AZ ÉTTEREMBEN, AKÁR OTTHON?

Mivel természetemnél fogva nagyon rendes vagyok, mindig igyekszem rendben tartani a környezetemet. Úgy gondolom, hogy ez a tulajdonságom természetesen tükröződik az ételekben, amelyeket készítek, és még a munkámban is, mind az étteremben, mind otthon. Különösen szeretem azonnal elintézni a mosást. Általában típus és rendeltetés szerint külön mosom a ruhákat. A konyhai egyenruhák és kötények különösen nehezen tisztíthatók az olajfoltok és a szennyeződések miatt. Ráadásul a gyerekek miatt sok mosnivaló van, és sokféle anyagot kell szétválogatni.

A mosógép, amit mostanában használok, automatikusan felismeri az anyagokat, és ennek megfelelően állítja be a programot, így egy dologgal kevesebb miatt kell aggódnom.

 

 

 

Régebben gyakran előfordult, hogy a ruháim megsérültek, még akkor is, ha tisztítóba vittem őket, de most már egyedül is képes vagyok újszerű állapotban tartani őket. Az LG mosógépem különösen hatékony foltok, olajfoltok és makacs szagok eltávolításában, így mind én, mind a konyhám tisztán maradunk.

Ahogy az interjú után csendben nézelődött otthonában, világossá vált, hogy ezt a helyet nem lakóhelyének tekinti, hanem egy másik konyhának, ahol filozófiája és szenvedélyei összeolvadnak mindennapi életével.

Férfi ruhákat rak a mosógépbe, miközben beállítja a programot.

A KOREAI KONYHÁT AZ AUTENTIKUS KOREAI ÉTELEKEN KERESZTÜL SZERETNÉM BEMUTATNI.

Egy férfi és egy nő főznek az étkezőasztalnál, a hűtőszekrény előtt.

Az otthonom egy olyan hely, ahol apaként időt tölthetek a gyerekekkel, ugyanakkor nyugodtan szervezhetem a hétköznapokat vagy gondolkodhatok. Ezekben a pillanatokban látom világosan, hogy milyen életet szeretnék, és milyen ételeket szeretnék főzni akár az otthonomban, akár az étteremben.

Ezért szereti az LG termékeket

*Ez a videó illusztrációs célokat szolgál, és eltérhet a tényleges terméktől.

Kép az LG hűtőszekrény használatáról

Hogyan tartja frissen az ételeket az LG hűtőszekrény?

· Linear Cooling™:
Csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, frissen tartja az élelmiszereket

· InstaView™ :
Kopogjon kétszer és pillantson bele

· Smart Inverter Compressor™ :
Csendes energiatakarékosság okos hűtéssel

Kép az LG mosógép használatáról.

Az LG mosógépek mennyire hatékonyan távolítják el a foltokat?

· AIDD™:
Az AI technológia felismeri a szövetet és annak megfelelően állítja be a mosást

· TurboWash™360°:
Maximális hatékonyság gyors mosási idővel

· Steam™:
Gőz a baktériumok eltávolításához és az allergia kezeléséhez

