LG Webáruház Magazin | November

LG Black November: vásárlói értékelések LG termékekre

A november minden évben a hatalmas akciókról szól az LG Webáruházban is. Ez az a hónap, amikor végre nagy kedvezménnyel vásárolhatjuk meg azt a műszaki terméket, amire már régóta vágytunk. De néha a nagy megtakarítás ellenére is bizonytalanok lehetünk választásunkban.

Hogy segítsük a döntést, az LG Webáruház Magazin e havi cikkében valódi vásárlói visszajelzéseket gyűjtöttünk össze, amelyek megmutatják, hogyan segítik az LG készülékek a mindennapi életet, és mennyire elégedettek vásárlóink LG termékeikkel.

*A képek AI segítségével készültek, illusztrációs célokra.
*A tartalomban szereplő vélemények az LG.com/hu, LG.com/uk, LG.com/de és LG.com/es weboldalakon közzétett, ellenőrzött vásárlói visszajelzéseken alapulnak. Néhányat rövidítettünk vagy kissé szerkesztettünk, de a jelentésük nem változott. A vélemények az egyes fogyasztók véleményét tükrözik, a termék teljesítménye a használati körülményektől, a környezettől és a modelltől függően változhat.

 

 

 

 

 

LG Black November


Akár 100 000 Ft kedvezmény és akár 0% THM az LG Webáruházban!

LG Black November Érdekel

LG OLED TV

LG OLED C5 - tökéletes választás, tökéletes feketével

"

★★★★★

Tökéletes készülék, a webOS a legjobb TVs OS, amivel eddig találkoztam. A Magic Remote-nak a távirányítók között nincs párja. (Emiatt döntöttem végül az LG mellett - előtte is ilyen TV-m volt.) Az LG Webáruház használata, a szállítás, a beígért kedvezmények és az ügyfélszolgálat tökéletesen működik! (OLED55C5ELB, lg.com/hu, Budapest, 45-54 éves férfi)

"

"

★★★★★

PC monitort és tv- t kerestem egyben. Kiváló mindkettőre. Tudja a leírásban foglaltakat. 144hz késleltetés, kiváló kép.(OLED42C5ELB, lg.com/hu, Piár)

"

"

★★★★★

„Az LG C5 egy kiemelkedő OLED TV, amely mércét állít az árkategóriájában. A kép lenyűgöző kontraszttal, gazdag feketeszintekkel és ragyogó színekkel kápráztat el – ideális filmekhez, sorozatokhoz és játékokhoz. A magas képfrissítési gyakoriságnak és a HDMI 2.1-nek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a következő generációs konzolokhoz. A webOS-en keresztüli kezelés zökkenőmentes és intuitív, a dizájn pedig kifinomult, kiváló minőségű kidolgozást sugároz. A C5 valóban ragyog a sötét szobákban, igazi moziélményt nyújtva otthon. Az áráért az LG C5 kiváló összképet kínál prémium képminőséggel és erőteljes teljesítménnyel.” (OLED65C5ELB, lg.com/de, Mazlum62)

"

átlátszó háttér

Tökéletes kép és hang, sok konfigurálható beállítás, könnyen kezelhető, átlátható, gyors menürendszer. (OLED65C5ELB, lg.com/hu, Bálint)

Amikor végre van idő leülni és megnézni egy sorozatot, élvezze a moziszerű élményt egy LG OLED tévén. Az LG OLED TV mesterséges intelligenciával ellátott processzora jelenetről jelenetre módosítja a fényerőt és a színeket, a sötét jeleneteket úgy állítja be, hogy minden részlet látható legyen, és a gyors mozgásokat belesimítja a képbe. Még a régebbi, alacsonyabb felbontású filmeket is felskálázza, hogy azok képe újra friss és éles legyen.

LG tipp!
Váltson AI Picture Mode beállításra, és élvezze az automatikus fényerő- és színbeállítást, nappal és éjszaka egyaránt.

 

 

 

 

LG UltraGear Gaming Monitor

Játszon nagyobb léptékben. Reagáljon gyorsabban.

"

★★★★★

Best of the Bests! A legjobb képarány, legjobb felbontás, legjobb képcső! Well done!(45GX950A-B, lg.com/hu, 35-44 éves férfi)

"

"

★★★★★

Ez a monitor teljesen őrületes játékra. A képminőség egyszerűen lenyűgöző, élénk színek, mély feketék és olyan részletesség, ami minden játékot sokkal magával ragadóbbá tesz. A görbület körülölel, és igazán magával ragad a játékban. Ha egy magasabb szintű játékélményre vágysz, ez a monitor nem fog csalódást okozni.(45GX950A-B, lg.com/es, Ro_gbi)

"

"

★★★★★

Szép kép, könnyű összeszerelés, sok irányú állíthatóság. (27GR93U-B, lg.com/hu, Feri)

"

átlátszó háttér

A képminőség kiváló, a válaszidő verhetetlen, a 180 fokos látószög pedig nagyobb látómezőt biztosít. (45GX950A-B, lg.com/es, Mc1012)

A játékban egy pillanatnyi késés is sokat számít, ezért az LG UltraGear monitor 240 Hz-es képfrissítési frekvenciával, villámgyors 0,03 ms-os válaszidővel és jellegzetes, élénk OLED-képpel biztosítja a győzelmet. A gaming monitor a látómezőt követi, így az első lépéstől a végső győzelemig teljesen elmerülhetünk a játékban. Teljes koncentrációra, gyors döntésekre és végső diadalra tervezett kijelzőnkkel megmutathatjuk igazi képességeinket.

LG tipp!
A Dual-Mode funkcióval egyetlen kattintással válthat a játék és a munka beállításai között.

 

 

LG mosógép

Csendesen mos és kíméletesen bánik a szövetekkel

"

★★★★★

Kitűnő termék
Professzionális mosógép, gyönyörűen dolgozik, van lehetőség külön szárításra több fokozatban. Az AI mosás is tökéletes, a rövid mosás is szépen tisztít. Nagyon elégedett vagyok, csak ajánlani tudom.(F4DR510S2M, lg.com/hu, 45-54 éves nő)

"

"

★★★★★

Szuper csöndes, kiválóan teszi a dolgát
Tökéletesen teszi, amit ígér. Széles program választék, okos mosás funkció. Applikáció is praktikus, jól működik. A ruhák tiszták és szinte szárazak lesznek. Rendkí­vül csöndes a működése. Alacsony a fogyasztása.(F4WR711S2W, lg.com/hu, Olivia)

"

"

★★★★★

A valaha volt legjobb mosógépem! :)
Lassan 10 hónapja használom az eddigi legjobb mosógépem! Csendes, a nagy kapacitásnak köszönhetően nagyobb dogok, mint pl egy ágytakaró is simán belefér, nem kell emiatt a tisztítóba menni. Minden igényt kielégítően sokféle mosási program közül lehet választani. Csak ajánlani tudom! (F4WR711S2W, lg.com/hu, Tina)

"

"

★★★★★

"Egy szintén LG mosógép volt az elödje, 10 év hibátlan szolgálat után lett nyugdíjazva. Eddig ebben sem csalódtunk, nagyon halk jóval gyorsabban mossa ki ugyanazt a mennyiségű ruhát, és a fogyasztása is jobb lett, pedig az előd is A+++-os volt az akkori tábla szerint." (F2WR909P3W, lg.com/hu, Msanyi)

"

átlátszó háttér

„LG Washtower
Rendkívüli design, innovatív funkciók és működés. Elégedettek vagyunk.” (WT1210EGF, lg.com/hu, L.Kitti)

Unja már a mosógép hangos dübörgését? A rezgés miatt nem mer mosni a délutáni szunyókálás idején? Az LG AI DD motornak köszönhetően bármikor nyugodtan moshat. Emellett az AI DD™ technológia kíméletesen ápolja a szöveteket, anélkül, hogy a tisztítóerő csökkenne.

LG tipp!
Az LG ThinQ applikáció segítségével nyomon követheti a mosást és a szárítást.

LG hűtőszekrény és mosogatógép

Csendes és praktikus segítség a konyhában

"

★★★★★

Álmaim hűtője. Nem bántam meg. Ellenkezőleg! Csendes óriás és lenyűgöz a szépsége. A konyha ékszere! Azt hinné az ember, hogy pici lesz, de nem. Minden elfér benne, ami csak kell. A tároló dobozban frissen maradnak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ajtóban az ajtó pedig szuper dolog. Nincs felesleges nyitogatás. A világí­tás meg elengedhetetlen, hiszen nem kell több percig nyitva lenni az ajtónak, hogy megtaláljuk, amit keresünk. Én csak ajánlani tudom. (GSXV91MBAE, lg.com/hu, Emma)

"

"

★★★★★

Meg vagyunk elégedve a hűtővel. Az eleje matt fehér üveg. Nem mondanám hófehérnek, mint a képen. Inkább melegebb fehér hatású, nagyon szép élőben. Az összecsukható polc nagyon hasznos. A belső fényerőt lehet applikációból állítani, hogy hány óra után hány százalék fényerővel világítson. Hangosnak sem mondanám, ha bekapcsol a kompresszor, annak nyilván van hangja, de nem vészes. Ajtót is könnyen megfordí­totta a szakember, így másik oldalról nyílik. A polcok jó elrendezésűek, könnyen pakolható. (GBB72TW9DQ, lg.com/hu, Dávid)

"

"

★★★★★

Három hete használjuk és nagyon elégedettek vagyunk. A gép nagyon csendes és mellette nagyon szépen, tisztán, foltmentesen mosogat. A gőznek és az extra dry funkciónak köszönhetően tényleg csepp és foltmentesre szárítja a poharakat. Nagyon szuper, hogy teljesen az igényeknek megfelelően alakíthatóak a kosarak (1.: összes tüske felhajtva, 2.: csak minden második tüske felhajtva, 3.: összes tüske lehajtva), így nagyon könnyen pakolható ki és be egyaránt és a mosogatandó edényekhez lehet igazítani a kosarakat. A felső kosár magassága mellett a felső evőeszkösz tartó kosár bal oldala is állítható magasságban, így merőkanalak kávéscsészék is pakolhatóak oda. Nem bántuk meg a vásárlást, és a hétvégi akciónak köszönhetően nagyon jó áron jutottunk hozzá, amit egy ingyenes házhozszállítás és a régi gép ingyenes elvitelével koronáztak meg. További plusz, hogy nagyon gyorsan megérkezett: vasárnap délután rendeltük és kedden délután már le is szállították. Határozottan ajánlott a gép is és a hivatalos magyar LG webshop is. (DF455HPS, lg.com/hu, drgyusz)

"

átlátszó háttér

Nagyon szép hűtőszekrény, nagyon csendes, ha kétszer kopogtatunk az ajtóba épített üvegpanelen, a fény kigyullad és betekinthetünk a hűtő belsejébe. A hűtőszekrény teljes kinyitása nélkül is kinyithatjuk az ajtó egy részét. Nagyszerű készülék, csak ajánlani tudom és fogom is!!! (GSXV91MBAE, lg.com/de, Tatti)

Állandóan nyitogatja a család a hűtő ajtaját? Az LG InstaViewTM hűtőszekrény üvegpaneljén elég kétszer kopogni és az ajtóba épített panel átlátszóvá válik, így segít az energiaspórolásban.
Gyakran foltosak maradnak az evőeszközök? Az LG QuadWashTM gőzös mosogatógépekkel az edények ragyogóan tiszták lesznek.

LG tipp!
Az LG hűtőszekrények DoorCooling+TM technológiája segít az italokat gyorsabban lehűteni és az ételek tovább megőrzik frissességüket. Az LG mosogatógépek TrueSteamTM technológiája a magas hőmérsékletű gőz segíségével az evőeszközök és az edények teljes felületéről könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket, így azok ragyogóan tiszták lesznek. Ráadásul a gőz ereje még a vízfoltokat is csökkenti.

 

 

 

Az LG Black November akcióban most jelentős kedvezménnyel kínáljuk csúcstechnológiás készülékeinket, amik energiatakarékos működésükkel tovább csökkentik az Ön költségeit. Ráadásul kiemelkedő funkcióikkal hosszútávon könnyítik meg vásárlóink életét.
Ne maradjon le a legjobb ajánlatainkról!

Novemberi kiemelt ajánlataink

