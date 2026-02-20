About Cookies on This Site

LG Webáruház Magazin | Február - Március

2026, Új rutinok a hétköznapi örömökért

A jó élet (Life's Good) az otthonunkban kezdődik

 

 

 

 

Februártól az új év érzése halványulni kezd, és a hétköznapok újra beindulnak.  Amire ilyenkor szükségünk lehet, az nem a drasztikus szilveszteri fogadalmak betartása, hanem új rutinok kialakítása, amelyek illeszkednek a mindennapjainkhoz. Kövessük Ria történetét, ahogy LG termékek segítségével alakítja ki új napi rutinjait.

A történet és a hozzá tartozó képek egyes elemei mesterséges intelligencia felhasználásával készültek, és illusztratív történetmesélési célokat szolgálnak.

Februári - márciusi kiemelt ajánlat

20/02/2026 ~17/03/2026

Tudjon meg többet arról, hogyan segítik az LG termékek a hétköznapokat és vásároljon akár 15% kedvezménnyel az LG Webáruházban!

Reggeli kis nyugalom szigete

Ria, Marketinges (32)

"A hosszú megbeszélések és az éjszakázások között… tavaly sok olyan nap volt, amikor már azelőtt kimerültnek éreztem magam, hogy a nap elkezdődött volna. Szóval idén azt akartam, hogy a reggeleim csak rólam szóljanak."


Az új év kezdete óta Ria szokásává vált, hogy 20 perccel korábbra állítja az ébresztőóráját.
Ez egy tudatos döntés, hogy a reggele egy részét teljes nyugalomban töltse.


Ebben az időben egy rövid, otthoni edzésvideóval kezd, amely könnyű nyújtást vagy relaxáló jógát tartalmaz.
Amikor bekapcsolja a TV-t, a webOS képernyő pontosan azt a tartalmat ajánlja, amit keres, és a távirányító néhány kattintásával a személyes reggeli edzésprogramja elindul.


"Azzal kezdeni a reggelt, hogy magamra koncentrálok egy olyan környezetben, ami már készen áll a napi rutinomra, az egész napot könnyebbé teszi."


Ria számára ez a reggeli rituálé új napi szokássá vált – egy rövid pillanat a munka előtt, hogy feltöltődjön testben és lélekben.

Nő reggeli jógát végez otthon, miközben egy edzést követ a tévében.

Egy kollázs, amely friss ételkészítést és LG hűtőszekrényben tárolt, rendezett zöldségeket mutat.

Hogyan lett az ebéd a nap kihagyhatatlan pillanata?

"Amikor beindul a pörgés, az ebédről a legkönnyebb lemondani.
És minél többször tettem ezt, annál inkább éreztem, hogy az egészségem lassan hanyatlik."


Azokon a napokon, amikor a munka felhalmozódott, az ebéd kihagyása lassan szokássá vált, így januártól Ria újévi célként egészségesebb étkezést tűzött ki: egy hétre előre elkészítette az ebédjét.


Mivel a napirendje annyira tele van, gyakran nehéz bevásárolni is, ezért egy hétvégi vásárlás alkalmával rengeteg zöldséget vesz.
A hűtőszekrényében lévő FreshBalancer™ az élelmiszerek ideális tárolásához beállítja a páratartalmat, így még néhány nap után is érezhetően frissek maradnak az alapanyagok.
Ennek köszönhetően egy bevásárlás megfelelő minőségben kitart az egész heti ebédre.


Mivel minden előre el van készítve, a hétköznapi ebédidők sokkal könnyedebben menedzselhetők.
Néha saláta, máskor egy egyszerű párolt étel, de a frissesség mindig adott.


"Mivel minden friss és jó minőségű marad, ritkán hagyom ki az ebédet."


Riának az ebéd már nem valami nyűg, amit könnyen kihagyhat, hanem olyan pillanat a napjában, ami hozzájárul az újévi diétás terveihez.

Egy hétvégi rutin, ami pihentető alvást biztosít

"Amikor teljesen kimerült vagyok, az egész hétvégét elpazarlom.
Az ágynemű nagyban befolyásolja az alvásom minőségét, szóval ha nincs időm odafigyelni a megfelelő feltételek biztosítására, végül fáradtan ébredek."


Szóval Ria egy apró változtatást eszközölt a hétvégi reggelekben.
Amint felébred, az ágyneműje rendbetétele a szombati rutinjának elsődleges prioritása lesz, de ez nem egy különösen nehéz feladat.
A TurboWash™360 gondoskodik az egész héten használt ágyneműről.


Maga a folyamat egyszerű, de a különbség utána észrevehető.
A mosógépe hosszabb ideig frissen tarthatja az ágyneműjét, anélkül, hogy aggódnia kellene a gyakori mosás okozta károk miatt. Micsoda megnyugvás!


Miután a mosási és szárítási ciklus befejeződött, újraágyazza az ágyat a felfrissült ágyneművel.
Ezután a hétvége valóban elkezdődik, és a hét fáradtsága lassan kezd elhalványulni.


"Amikor magamra húzom a takarót, úgy érzem, képes leszek menedzselni a következő hetet."


Ezt a kis szokást minden hétvégén megismételve nemcsak a hálószoba tisztasága, hanem az ő lelkiállapota is helyreáll.

Egy nő frissíti az ágyneműt egy LG mosógéppel egy nyugodt hétvégi rutin részeként.

Ria napi rutinjai nem rendkívüliek, de változást hoztak az életébe és megkönnyítik a hétköznapokat.

Ezek az apró szokások, amik beleszövődnek a mindennapokba, talán egy kezdet, ami formálja az előttünk álló évet.

Önnek milyen új rutinjai lesznek idén?

TV termékfotó

Hogyan segíthet egy LG TV abban, hogy tudatosabban kezdjük a reggelt?

• AI Picture Pro és AI Sound Pro
A nagyméretű képernyőn megjelenő festői természet és a kiegyensúlyozott hangzás olyan reggeli környezetet teremt, amely segít a légzésre és az érzékekre összpontosítani.

• Ultravékony kialakítás
A karcsú kialakításnak köszönhetően természetesen illeszkedik a mindennapi rutinunkba, és nem zavarja a környező teret.

Hűtőszekrény termékfotó

Hogyan teheti egészségesebbé egy LG hűtőszekrény az étkezési szokásainkat?

• LinearCooling™
Minimalizálja a hőmérséklet-ingadozásokat, hogy az alapanyagok hosszabb ideig frissek maradjanak.

• Fresh Balancer™
A páratartalmat a gyümölcsökhöz és zöldségekhez igazítja, és segít megőrizni a hosszan tartó frissességet.

Mosógép termékfotó

Hogyan teheti egy LG mosógép könnyebbé a hétvégéket?

• ThinQ™
Könnyedén kezelheti a mosást és szárítást egyetlen érintéssel, csökkentve a hétvégi reggelek terheit.

• TurboWash™360
Mosson gyorsabban anélkül, hogy károsítaná a textíliákat.

Februári - márciusi kiemelt ajánlat

19/02/2026 ~17/03/2026

Tudjon meg többet arról, hogyan segítik az LG termékek a hétköznapokat és vásároljon akár 15% kedvezménnyel az LG Webáruházban!

*Az LG Webáruház exkluzív ajánlata. Az ajánlat a promócióban felsorolt készülékekre az LG Webáruházban 2026.02.20. és 2026.03.17. között leadott vásárlásokra, vagy a készlet erejéig érvényes. Az ajánlatban szereplő termékek köre a promóció ideje alatt változhat! Az ajánlatban szereplő készletek elérhetősége limitált, az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen promócióban biztosított kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók.

