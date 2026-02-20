2026, Új rutinok a hétköznapi örömökért

Reggeli kis nyugalom szigete

Ria, Marketinges (32)

"A hosszú megbeszélések és az éjszakázások között… tavaly sok olyan nap volt, amikor már azelőtt kimerültnek éreztem magam, hogy a nap elkezdődött volna. Szóval idén azt akartam, hogy a reggeleim csak rólam szóljanak."



Az új év kezdete óta Ria szokásává vált, hogy 20 perccel korábbra állítja az ébresztőóráját.

Ez egy tudatos döntés, hogy a reggele egy részét teljes nyugalomban töltse.



Ebben az időben egy rövid, otthoni edzésvideóval kezd, amely könnyű nyújtást vagy relaxáló jógát tartalmaz.

Amikor bekapcsolja a TV-t, a webOS képernyő pontosan azt a tartalmat ajánlja, amit keres, és a távirányító néhány kattintásával a személyes reggeli edzésprogramja elindul.



"Azzal kezdeni a reggelt, hogy magamra koncentrálok egy olyan környezetben, ami már készen áll a napi rutinomra, az egész napot könnyebbé teszi."



Ria számára ez a reggeli rituálé új napi szokássá vált – egy rövid pillanat a munka előtt, hogy feltöltődjön testben és lélekben.