27”-os 4K UHD IPS Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel
27"-os 4K UHD IPS Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel
Díjnyertes kiválóság
CES Innovációs Díj 2025 - Díjazott
webOS Re:New Program
a Kiberbiztonság kategóriában
AVForums Editor's Choice 2024/25
webOS 24
A webOS 24 elegáns, gyors, könnyen használható intelligens élményt nyújt, ami friss és letisztult
*A CES Innovációs Díj elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján történik A CTA nem ellenőrizte a benyújtott anyagok pontosságát, a benyújtott állítások valódiságát, és nem végzett tesztelést a díjazott terméken.
Egy képernyő. Végtelen számú lehetőség.
Alkalmazkodik bármilyen feladathoz vagy környezethez számos lehetőséggel. A webOS segítségével PC nélkül is elvégezheti a home office feladatokat, miközben zökkenőmentesen válthat a munka és a szórakozás között. Élvezze a nagyméretű 27"-os kijelzőt és a lenyűgöző 4K képminőséget!
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A billentyűzetet és az egeret nem tartalmazza a csomag (külön megvásárolható).
27"-os 4K UHD IPS kijelző
Nagyszerű képernyő munkához és szórakozáshoz egyaránt
A 4K UHD (3840x2160) IPS kijelző HDR 10 és akár 90%-os DCI-P3 színskálával magas kontrasztarányt és pontos színeket biztosít. Lenyűgöző vizuális élményt nyújt – legyen szó szórakozásról vagy munkavégzésről.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*Fényerő: 350 nit (Tip.), színskála: DCI-P3 90% (Tip.)
webOS
Zökkenőmentes szörfölés a csatornák között
A webOS rendszernek köszönhetően könnyedén elérheti kedvenc tartalmait olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube és az Apple TV. Élvezze a személyre szabott ajánlásokat, fedezze fel a Sport, Játék vagy LG Fitness alkalmazásokat, és irányítson mindent egyszerűen a távirányítóval! A 3 oldalról szegély nélküli vékony fehér kialakítás fokozza az elmélyülést, míg a 2×5 W-os sztereó hangszórók kristálytiszta hangzást biztosítanak a tökéletes moziélményhez.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A beépített streaming szolgáltatások és alkalmazások országonként eltérőek lehetnek.
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. Egyes szolgáltatásokért további díjakat kell fizetni, mivel azok nem tartoznak a szolgáltatáscsomagba, és külön előfizetést igényelnek.
*Minden regisztrált fiók számára számos testreszabott alkalmazást és szolgáltatást kínál, beleértve a zene, sport, home office és felhőalapú játékokat.
webOS
Otthoni iroda PC nélkül
A webOS lehetővé teszi, hogy a Remote PC funkcióval távolról elérje számítógépét vagy felhőalapú PC-jét. Így külön számítógép használata nélkül is könnyedén igénybe veheti az otthoni munkavégzéshez szükséges szolgáltatásokat – például videókonferenciákat vagy felhőalapú alkalmazásokat.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller, webkamera (Pogo típus) nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).
*A Remote PC csak Windows 10 Pro vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken érhető el.
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).
*A Remote PC funkció a Windows 10 Pro vagy újabb verziókon támogatott és kompatibilis a távoli PC-kapcsolatot támogató harmadik féltől származó PC-kkel, beleértve a gramot is.
*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
Játék
Ugorjon bele a játékba
Nincs szükség játékkonzolra – az LG Smart Monitor segítségével közvetlenül játszhat felhőalapú játékokat a kezdőképernyőről. Gyorsan csatlakozhat streamingalkalmazásokhoz a játéktartalmak eléréséhez.
Zene
Az Ön zenei ízlése szerint válogatva
Élvezze a személyre szabott zenei élményt a 2×5 W-os sztereó hangszórókkal! Kedvenc zenéire könnyedén rákereshet és gyorsan elérheti a korábban lejátszott számokat streaming szolgáltatásain keresztül. A rendszer az Ön ízléséhez igazodva népszerű dalokat is ajánl.
Sport
Kövesse kedvenc sportcsapatait!
Szurkoljon kedvenceinek személyre szabott szolgáltatással! A rendszer a profilja alapján megmutatja a kedvenc csapata legfrissebb híreit.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).
*A Gaming Portal elérhetősége régiónként változhat. A nem támogatott régiókban a felhasználókat a már meglévő Gaming Hub-ra irányítja át.
*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
Fényerőszabályozás
Intelligens fényerő bármilyen környezetben
A fényerőszabályozás érzékeli a környezeti fényforrásokat és automatikusan igazítja a képernyő fényerejét, hogy nappal és éjjel egyaránt éles és tiszta képet biztosítson.
A bal oldali kép a nappali megjelenítést mutatja be fényerő-beállítás funkcióval, míg a jobb oldali kép az éjszakai megjelenítést mutatja be ugyanezzel a funkcióval.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Dinamikus színárnyalat-leképezés
Élethű képek optimális fényerővel és kontraszttal
Élvezd a látványt úgy, ahogyan azt a készítők elképzelték! A Dinamikus színárnyalat-leképezés segítségével a fényerő és a kontraszt beállítása optimális részletességet és realizmust biztosít. A filmek és a játékok életre kelnek, gazdag megjelenítéssel és egyenletes minőséggel minden tartalom esetén.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*Kizárólag HDR videojel bemenet esetén érhető el.
Egyszerű kialakítás
Optimalizálja környezetét és fokozza a stílusát!
A 3 oldalról szegély nélküli kialakítás a vékony, lapos állvánnyal kombinálva beleolvad irodájába vagy otthonába, minimális helyet foglalva. A kényelmes döntésbeállítás révén ideális látványt biztosít.
Stílusos, helytakarékos kialakítás.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*Dönthetőség: -5-15˚
USB-C
Hatékony munkaállomás egyszerű csatlakoztathatósággal
Az USB-C port lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (legfeljebb 65 W teljesítménnyel), így minden támogatást egyszerre biztosít a laptop számára egyetlen kábelen keresztül.
Egy laptop USB-C-n keresztül csatlakozik egy LG Smart Monitorhoz. Az USB-C-n keresztül töltődik, miközben ugyanazt a képernyőt jeleníti meg.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ” alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App Store-ból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat létrehozása. A részletes használati utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.
*A készülékek LG ThinQ alkalmazásban történő regisztrálásához otthoni vezeték nélküli internet szükséges.
*Az LG ThinQ alkalmazás tényleges funkciói terméktől és modelltől függően változhatnak.
*Ez a termék tévéként van regisztrálva az LG ThinQ alkalmazásban. A regisztrált készülék nevét az LG ThinQ alkalmazásban módosíthatja.
*Az LG ThinQ alkalmazáson keresztül használhatja a hangerőszabályzó, a mutató és a bekapcsolási funkciókat.
Hangvezérlés a Magic Remote távirányítóval
A ThinQ alkalmazásnak és az Alexa-kompatibilitásnak köszönhetően a monitor távolról, hangutasításokkal is vezérelhető, hogy az intelligens eszköz ne csak kijelzőként szolgáljon. A szórakoztató és produktivitási igények központjává válik, emelve az általános multimédiás élményt. Mindehhez csak a Magic Remote távirányítóra van szükség.
Egy nő a Magic Remote távirányítóval felhangosítja az LG Smart Monitor hangerejét.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A megfelelő működéshez csatlakoztatnia kell az LG Smart Monitort a ThinQ alkalmazáshoz.
*A képernyőn látható képek eltérhetnek a tényleges alkalmazástól. A szolgáltatások régiótól/országtól vagy az alkalmazás verzióitól függően változhatnak.
*Megváltoztathatja a nyelvi és regionális beállításokat 22 nyelven, 146 ország számára: angol / koreai / spanyol / francia / német / olasz / portugál / orosz / lengyel / török / japán / arab (szaúdi/UAE) / vietnámi / thai / svéd / tajvani / indonéz / dán / holland / norvég / görög / izraeli (pl. USA/angol).
**A csomag tartalmazza a távirányítót.
**A Magic Remote távirányítót külön kell megvásárolni, és országonként eltérő lehet.
**Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. A részletekért kérjük, olvassa el a termékleírásokat.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Tükrözés közvetlenül az eszközeiről
Okos eszközéről könnyedén oszthat meg tartalmakat a monitoron az AirPlay 2* (Apple eszköz esetén) vagy a Screen Share** (Android eszköz esetén) segítségével. Csatlakozzon azonnal, és élvezze a zökkenőmentes megtekintési és hangzási élményt egy nagyobb képernyőn, mindössze néhány érintéssel!
*Az Apple és a kapcsolódó védjegyek és logók az Apple Inc. védjegyei. A támogatott funkciók országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
*Az AirPlay és a HomeKit használatához az iOS, iPadOS vagy macOS legújabb verziója ajánlott. Az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek. A Works with Apple Home embléma az Apple Inc védjegye.
*Screen Share: Android-on vagy Windows 10 és újabb operációs rendszereken támogatott.
*Csatlakoztassa eszközét ugyanahhoz a hálózathoz, mint a monitort.
LG Switch alkalmazás
Könnyedén optimalizálható az LG Switch segítségével
Az LG Switch alkalmazás optimalizálja monitorját munkához és mindennapi használathoz egyaránt. Gyorsan navigálhat és választhat az okos funkciók között billentyűzet és egér segítségével, miközben egyszerűen válthat PC-je és a webOS között a gyorsbillentyűkkel. Könnyedén feloszthatja a képernyőt akár 6 részre, módosíthatja a téma kialakítását vagy akár elindíthat egy videóhívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel.
Gyorsvezérlés
Ismerje meg az LG Smart Monitor gyorsvezérlés funkciójának kényelmét, amely egyszerű műveletekkel biztosít gyors hozzáférést a menühöz!
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*Az LG Switch alkalmazás kizárólag PC-n használható.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.
Több port
Többféle interfész
Okos monitorunk két HDMI, két USB-A és egy USB-C-porttal rendelkezik, amelyek kompatibilisek a különböző eszközökkel a zökkenőmentes megjelenítés érdekében. Ezáltal rendezett, helytakarékos asztali elrendezést tesz lehetővé.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*Az állvány 4–6,5 kg közötti kijelzőfej-tömeg megtartására alkalmas. A megengedett határérték túllépéséből eredő károkra a garancia nem terjed ki.
*A telepített monitortól függően előfordulhat, hogy az elforgatás (Pivot) funkció nem áll rendelkezésre.
*Az állvány nem tartozék (külön megvásárolható).
Legfontosabb műszaki adatok
Képernyőméret [hüvelyk]
27"
Felbontás
3840 x 2160
Paneltípus
IPS
Képarány
16:9
Színskála (tip.)
DCI-P3 90%
Fényerő (tip.) [cd/m²]
350 cd/m²
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
27”-os 16:9 képarányú Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel
-
Év
2025
Képernyőméret [hüvelyk]
27"
Képarány
16:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Felbontás
3840 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
350 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 90%
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
280 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
700:1
Képernyőméret [cm]
68.4 cm
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Nem
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen (1 db)
Fejhallgató kimenet
Nem
LAN (RJ-45)
Nem
USB Downstream Port
Igen (2 db /USB-A)
USB Upstream Port
Igen (1 db /USB-C)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
65W
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
Nem
Automatikus fényerő
Igen
Color Weakness
Nem
Smart Energy Saving
Igen
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Nem
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Nem
Feketestabilizátor
Nem
Célkereszt funkció
Nem
Világítás
Nem
Olvasó mód
Nem
FPS számláló
Nem
Super Resolution+
Nem
Dolby Vision™
Nem
VESA DisplayHDR™
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Nem
Auto Input Switch
Nem
RGB LED világítás
Nem
Kamera
Nem
Mikrofon
Nem
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
Bluetooth kapcsolódás
Igen
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
5W x 2
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
768 x 130 x 435 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
613.2 x 452 x 209.9 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
613.2 x 372.6 x 45.6 mm
Súly - doboz [kg]
8.05 kg
Súly - talppal [kg]
5.85 kg
Súly - talp nélkül [kg]
4.55 kg
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,5W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Display Port
Nem
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen
Távkapcsoló
Igen
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
Teljes webböngésző
Igen
LG ThinQ®
Igen
Tükrözés
Igen
Wi-Fi
Igen
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
