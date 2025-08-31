We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32"-os 4K UHD IPS Smart Monitor Swing érintőképernyővel és guruló állvánnyal
32U889SA-W
Fő tulajdonságok
- 31,5”-os 4K UHD (3840x2160) IPS érintőképernyő
- Dönthető, állítható magasságú, forgatható és portré módban is beállítható guruló állvány
- webOS
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
- 3xUSB-C (1 Upstream / 2 Downstream, 65W-os tápellátás), 2xHDMI
- Magic Remote távirányító és webkamera (POGO) kompatibilitás (külön megvásárolható)
Díjnyertes kiválóság
AVForums Editor's Choice 2024/25
webOS 24
A webOS 24 elegáns, gyors, könnyen használható intelligens élményt nyújt, ami friss és letisztult
Maximális rugalmasság munkához és szórakozáshoz egyaránt
Tapasztalja meg az LG érintőképernyős Smart Monitor rugalmasságát, amely guruló állvánnyal alkalmazkodik a különféle pozíciókhoz és látószögekhez. Élvezze a gördülékeny érintőképernyős vezérlést, a 31,5"-os kijelzőt és a lenyűgöző 4K képminőséget – legyen szó munkáról vagy szórakozásról.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
LG Smart Monitor Swing – Rugalmas megoldás minden igényre
31,5"-os 4K UHD IPS érintőképernyő
Élethű képek, egyetlen érintéssel
Merüljön el a lenyűgöző színek és részletek világában a 31,5"-os 4K UHD IPS kijelzőnkkel! Az intuitív érintőképernyő egyszerű és gyors vezérlést biztosít, így könnyedén hozzáférhet a beállításokhoz. A 95%-os DCI-P3 színtér-lefedettség és 350 nites fényerő garantálja a tiszta képet és a pontos színmegjelenítést. Tapasztalja meg a lenyűgöző tisztaságot és az élethű megjelenítést, amely életre kelti a tartalmakat!
A képen egy nő és három gyermek játszik az LG Smart Monitor Swing-en.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Fényerő: 350 nit (Tip.), Színskála: DCI-P3 95% (Tip.)
Rugalmas pozicionálás az ideális látószögért
Okos monitorunk rugalmas állvánnyal rendelkezik, amely torziós rugós csuklóval van felszerelve, így könnyedén állítható a dőlés, a forgatás, a magasság és portré mód az ideális látószög eléréséhez. A masszív, négyzet alakú talp biztosítja a stabilitást, a karcsú szürke-fehér tónusú kialakítás pedig zökkenőmentesen illeszkedik bármely otthonba vagy munkahelyre.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az állvány 4–6,5 kg közötti kijelzőfej-tömeg megtartására alkalmas. A megengedett határérték túllépéséből eredő károkra a garancia nem terjed ki.
Guruló állvány rejtett adapterrel
Stabil kerekeinek köszönhetően könnyedén mozgathatja bárhová, ahol szüksége van rá, miközben élvezheti a zökkenőmentes és stabil mobilitást. Ráadásul a rejtett adapter a kábeleket gondosan elrejti, így biztosítva a tiszta és rendezett megjelenést.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A beépített adapter országonként eltérő lehet.
A rugalmasság a hatékonyság kulcsa
Alkalmazkodik bármilyen feladathoz vagy környezethez számos lehetőséggel. A webOS segítségével PC nélkül is elvégezheti a home office feladatokat, miközben zökkenőmentesen válthat a munka és a szórakozás között. Emellett az intuitív érintőképernyő és a rugalmas állvány növeli a hatékonyságot, könnyed irányítást és dinamikus beállításokat biztosítva.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
USB-C
Hatékony munkaállomás egyszerű csatlakoztathatósággal
A három USB-C port lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (akár 65W teljesítménnyel), így minden támogatást egyszerre biztosít a laptop számára egyetlen kábelen keresztül.
Egy laptop USB-C-n keresztül csatlakozik egy LG Smart Monitor Swing-hez. Az USB-C-n keresztül töltődik, miközben ugyanazt a képernyőt jeleníti meg.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB-C kábelt csatlakoztassa a monitor USB-C portjához. Felhívjuk figyelmét, hogy a kábel nem minden országban része a csomagnak.
LG Switch alkalmazás
Könnyedén optimalizálható az LG Switch segítségével
Az LG Switch alkalmazás optimalizálja monitorját munkához és mindennapi használathoz egyaránt. Gyorsan navigálhat és választhat az okos funkciók között billentyűzet és egér segítségével, miközben egyszerűen válthat PC-je és a webOS között a gyorsbillentyűkkel. Könnyedén feloszthatja a képernyőt akár 6 részre, módosíthatja a téma kialakítását vagy akár elindíthat egy videóhívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel.
Gyorsvezérlés
Ismerje meg az LG Smart Monitor Swing gyorsvezérlés funkciójának kényelmét, amely egyszerű műveletekkel biztosít gyors hozzáférést a menühöz! Emellett a billentyűparancsok segítségével zökkenőmentes váltást tesz lehetővé a PC és a webOS között.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az LG Switch alkalmazás kizárólag PC-n használható.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Tükrözés közvetlenül az eszközeiről
Okos eszközéről könnyedén oszthat meg tartalmakat a monitoron az AirPlay 2* (Apple eszköz esetén) vagy a Screen Share** (Android eszköz esetén) segítségével. Csatlakozzon azonnal, és élvezze a zökkenőmentes megtekintési és hangzási élményt egy nagyobb képernyőn, mindössze néhány érintéssel!
Ugyanazt a képernyőt az LG Smart Monitor Swing, a laptop, a táblagép és az okostelefon is megosztja az AirPlay 2 és a képernyőmegosztás segítségével.
*Az Apple és a kapcsolódó védjegyek és logók az Apple Inc. védjegyei. A támogatott funkciók országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
*Az AirPlay és a HomeKit használatához az iOS, iPadOS vagy macOS legújabb verziója ajánlott. Az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek. A Works with Apple Home embléma az Apple Inc védjegye.
*Screen Share: Android-on vagy Windows 10 és újabb operációs rendszereken támogatott.
*Csatlakoztassa eszközét ugyanahhoz a hálózathoz, mint a monitort.
webOS
Otthoni iroda PC nélkül
A webOS lehetővé teszi, hogy a Remote PC funkcióval távolról elérje számítógépét vagy felhőalapú PC-jét. Így külön számítógép használata nélkül is könnyedén igénybe veheti az otthoni munkavégzéshez szükséges szolgáltatásokat – például videókonferenciákat vagy felhőalapú alkalmazásokat.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller, webkamera (Pogo típus) nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).
*A Remote PC csak Windows 10 Pro vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken érhető el.
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).
*A Remote PC funkció a Windows 10 Pro vagy újabb verziókon támogatott és kompatibilis a távoli PC-kapcsolatot támogató harmadik féltől származó PC-kkel, beleértve a gramot is.
*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
Évente új frissítés 5 éven át
a díjnyertes webOS Re:New programmal
Élvezze a legújabb funkciók és szoftverek előnyeit az éves frissítésekkel - öt év alatt akár négyszer is. A CES Innovációs Díj kiberbiztonsági kategóriájában díjazott webOS minden frissítéssel gondoskodik az Ön védelméről és adatainak biztonságáról.
*A webOS Re:New Program azokra az LG Smart Monitor modellekre vonatkozik, amelyek 2025-ben a webOS 24 verzióval kerülnek piacra.
*Tervek szerint az LG Smart Monitor modellek nem a webOS 25, hanem a webOS 26 verzióra fognak frissülni.
*A frissítések és az egyes funkciók, alkalmazások és szolgáltatások ütemezése modellenként és régiónként eltérő lehet.
*A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a monitor készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is.
webOS
Zökkenőmentes váltás a csatornák között
A webOS rendszernek köszönhetően könnyedén elérheti kedvenc tartalmait olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube és az Apple TV. Élvezze a személyre szabott ajánlásokat, fedezze fel a Sport, Játék vagy LG Fitness alkalmazásokat, és irányítson mindent egyszerűen a távirányítóval! A 3 oldalról szegély nélküli vékony fehér kialakítás fokozza az elmélyülést, míg a 2×5 W-os sztereó hangszórók kristálytiszta hangzást biztosítanak a tökéletes moziélményhez.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A beépített streaming szolgáltatások és alkalmazások országonként eltérőek lehetnek.
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. Egyes szolgáltatásokért további díjakat kell fizetni, mivel azok nem tartoznak a szolgáltatáscsomagba, és külön előfizetést igényelnek.
*Minden regisztrált fiók számára számos testreszabott alkalmazást és szolgáltatást kínál, beleértve a zene, sport, home office és felhőalapú játékokat.
Játék
Ugorjon bele a játékba
Nincs szükség játékkonzolra – az LG Smart Monitor segítségével közvetlenül játszhat felhőalapú játékokat a kezdőképernyőről. Gyorsan csatlakozhat streamingalkalmazásokhoz a játéktartalmak eléréséhez.
Zene
Az Ön zenei ízlése szerint válogatva
Élvezze a személyre szabott zenei élményt a 2×5 W-os sztereó hangszórókkal! Kedvenc zenéire könnyedén rákereshet és gyorsan elérheti a korábban lejátszott számokat streaming szolgáltatásain keresztül. A rendszer az Ön ízléséhez igazodva népszerű dalokat is ajánl.
Sport
Kövesse kedvenc sportcsapatait!
Szurkoljon kedvenceinek személyre szabott szolgáltatással! A rendszer a profilja alapján megmutatja a kedvenc csapata legfrissebb híreit.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).
*A Gaming Portal elérhetősége régiónként változhat. A nem támogatott régiókban a felhasználókat a már meglévő Gaming Hub-ra irányítja át.
*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
Fényerőszabályozás
Intelligens fényerő bármilyen környezetben
A fényerőszabályozás érzékeli a környezeti fényforrásokat és automatikusan igazítja a képernyő fényerejét, hogy nappal és éjjel egyaránt éles és tiszta képet biztosítson.
A bal oldali kép a nappali megjelenítést mutatja be fényerő-beállítás funkcióval, míg a jobb oldali kép az éjszakai megjelenítést mutatja be ugyanezzel a funkcióval.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Dinamikus színárnyalat-leképezés
Élethű képek optimális fényerővel és kontraszttal
Élvezd a látványt úgy, ahogyan azt a készítők elképzelték! A Dinamikus színárnyalat-leképezés segítségével a fényerő és a kontraszt beállítása optimális részletességet és realizmust biztosít. A filmek és a játékok életre kelnek, gazdag megjelenítéssel és egyenletes minőséggel minden tartalom esetén.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Kizárólag HDR videojel bemenet esetén érhető el.
*A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ” alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App Store-ból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat létrehozása. Részletes használati utasításokat az alkalmazás súgójában talál.
*A készülékek LG ThinQ alkalmazásban történő regisztrálásához otthoni vezeték nélküli internet szükséges.
*Az LG ThinQ alkalmazás tényleges funkciói terméktől és modelltől függően változhatnak.
*Ez a termék tévéként van regisztrálva az LG ThinQ alkalmazásban. A regisztrált készülék nevét az LG ThinQ alkalmazásban módosíthatja.
*Az LG ThinQ alkalmazáson keresztül használhatja a hangerőszabályzó, a mutató és a bekapcsolási funkciókat.
Hangvezérlés a Magic Remote távirányítóval
A ThinQ alkalmazásnak és az Alexa-kompatibilitásnak köszönhetően a monitor távolról, hangutasításokkal is vezérelhető, hogy az intelligens eszköz ne csak kijelzőként szolgáljon. A szórakoztató és produktivitási igények központjává válik, emelve az általános multimédiás élményt. Mindehhez csak a Magic Remote távirányítóra van szükség.
Egy nő a Magic Remote távirányítóval felhangosítja az LG Smart Monitor Swing hangerejét.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A megfelelő működéshez csatlakoztatnia kell az LG Smart Monitort a ThinQ alkalmazáshoz.
*A képernyőn látható képek eltérhetnek a tényleges alkalmazástól. A szolgáltatások régiótól/országtól vagy az alkalmazás verzióitól függően változhatnak.
*Megváltoztathatja a nyelvi és regionális beállításokat 22 nyelven, 146 ország számára: angol / koreai / spanyol / francia / német / olasz / portugál / orosz / lengyel / török / japán / arab (szaúdi/UAE) / vietnámi / thai / svéd / tajvani / indonéz / dán / holland / norvég / görög / izraeli (pl. USA/angol).
**A csomag tartalmazza a távirányítót.
**A Magic Remote távirányítót külön kell megvásárolni, és országonként eltérő lehet.
**Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. A részletekért kérjük, olvassa el a termékleírásokat.
Produktivitás bármilyen munkakörnyezetben
Többfunkciós megoldás az üzleti hatékonyságért
Sokoldalú funkciói, állítható állványa és kibővített csatlakoztathatósága tökéletes társsá teszi, amely bármilyen munkakörnyezetben zökkenőmentesen alkalmazkodik az Ön igényeihez – legyen szó irodai munkáról, ügyféltalálkozóról vagy otthoni munkavégzésről. Dolgozzon okosabban, gyorsabban és hatékonyabban – bárhol is legyen!
Személyes iroda: Okos monitorunk sokoldalú megoldást kínál a kisebb prezentációk és megbeszélések számára személyes irodájában.
Kisvállalkozás: Okos monitorunk egyszerű érintéssel lehetővé teszi a könnyű és hatékony együttműködést és ötletelést.
Kórház: Okos monitorunk állítható kialakítása lehetővé teszi, hogy a betegek kényelmesen tekinthessék meg vizsgálati eredményeiket, anélkül hogy mozogniuk kellene.
Beltéri golfpálya: Helyezze el okos monitorunkat a kívánt beltéri térben és alakítsa ki saját gyakorlóhelyét könnyedén!
Kiskereskedelem: Okos monitorunk reklámvideókat vagy események transzparenseit jelenít meg, így hatékony eszköze az üzleti promóciónak.
VIP váróterem: Okos monitorunk privát képernyőként szolgálhat várakozó ügyfelek számára, legyen szó hírek megtekintéséről vagy dokumentumok átolvasásáról.
Szállodai szoba: Okos monitorunk a beépített webOS segítségével segít a produktivitás megőrzésében, amely kedvenc alkalmazásait és szolgáltatásait kínálja, hogy zökkenőmentesen dolgozhasson.
Távoktatás: Okos monitorunk nagy felbontású kijelzővel és a rugalmas állvánnyal támogatja az otthoni tanulást, segítve a koncentrációt és a hatékony tanulást.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Legfontosabb műszaki adatok
Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Felbontás
3840 x 2160
Paneltípus
IPS
Képarány
16:9
Színskála (tip.)
DCI-P3 95%
Fényerő (tip.) [cd/m²]
350 cd/m²
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
32"-os 4K UHD IPS Smart Monitor Swing érintőképernyővel és guruló állvánnyal
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Képarány
16:9
Paneltípus
IPS
Felbontás
3840 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.18159 x 0.18159 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
350 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Színskála (tip.)
DCI-P3 95%
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Kontrasztarány (min.)
700:1
Fényerő (min.) [cd/m²]
280 cd/m²
Képernyőméret [cm]
80 cm
HANG
Hangszóró
5W x 2
Bluetooth kapcsolódás
Igen
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Nem
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen (3 db)
Fejhallgató kimenet
Nem
LAN (RJ-45)
Nem
USB Downstream Port
Igen (2 db /USB-C)
USB Upstream Port
Igen (1 db /USB-C)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
65W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
Advanced True Wide Pol.
Nem
AMD FreeSync™
Nem
Automatikus fényerő
Igen
Auto Input Switch
Nem
Feketestabilizátor
Nem
Kamera
Nem
Gyári színkalibráció
Nem
Color Weakness
Nem
Célkereszt funkció
Nem
Dolby Vision™
Nem
Dynamic Action Sync
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
FPS számláló
Nem
HDR 10
Igen
Hardveres szinkalibráció
Nem
Mikrofon
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
NVIDIA G-Sync™
Nem
OverClocking
Nem
PIP
Nem
PBP
Nem
Olvasó mód
Igen
RGB LED világítás
Nem
Smart Energy Saving
Igen
Super Resolution+
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Nem
VESA DisplayHDR™
Nem
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
900 x 617 x 337 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8 mm
Súly - talppal [kg]
21.2 kg
Súly - talp nélkül [kg]
6.1 kg
TÁPELLÁTÁS
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
TARTOZÉKOK
Display Port
Nem
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen
Távkapcsoló
Igen
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
OKOS FUNKCIÓK
Teljes webböngésző
Igen
LG ThinQ®
Igen
Tükrözés
Igen
Wi-Fi
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
