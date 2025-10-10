Melyik LG tévé illik legjobban Önhöz?

1A funkciók modellenként és képernyőméretenként eltérhetnek. A részletes specifikációkért tekintse meg az egyes termékoldalakat.

²Ez az eredmény nincs jóváhagyva az LGE vagy annak termékei által. További információkért kérjük, keresse fel a https://www.tomsguide.com/ weboldalt.

³Szimulált képernyőképek.

⁴Az LG OLED modellek támogatják a Dolby Vision™, a HDR10 és a HLG formátumokat. Az LG QNED modellek a HDR10 és a HLG formátumokat támogatják.

⁵Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód a Dolby Vision-t is támogatja.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

⁶A funkció elérhetősége régiónként és országonként eltérő lehet.

⁷A 83/77/65/55 colos LG OLED G5 csak olyan játékokkal vagy PC bemenettel működik, amely támogatja a 165Hz-et. És akár 144hz-en működik Dolby Vision bemenettel.

8A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

⁹A VRR 60 Hz-től 165 Hz-ig terjed, és HDMI 2.1 hitelesített specifikációja. A tényleges teljesítmény a beállításoktól, a hálózati kapcsolattól és a használati környezettől függően változhat.

10A Gaming Portal támogatása országonként eltérő lehet.

A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok támogatása országonként változhat.

Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

11A ClearMR egy VESA tanúsítási program, amely a képernyő mozgáselmosódás teljesítményét értékeli.

A funkciók modellenként eltérhetnek. ClearMR 10000 tanúsítvánnyal rendelkezik az LG OLED G5 modellek (83, 77, 65, 55 col) esetében.

ClearMR 9000 tanúsítvánnyal rendelkezik az LG OLED M5 (83, 77, 65 colos), az LG OLED G5 (48 colos) és az LG OLED C5 modellek esetében.

¹²Az elérhető tartalmak (beleértve a sport csatornákat) és alkalmazások ligánként, országonként és régiónként eltérhetnek. Az egyes sport alkalmazásokhoz és kapcsolódó szolgáltatásaikhoz külön előfizetés szükséges.

¹³A kép- és hangbeállítások mindkét képernyőn azonosak.

Az Apple, az Apple logó, az Apple TV, az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek.

Az AirPlay 2, HomeKit és a Google Cast támogatása régiótól és nyelvtől függően eltérő lehet.

¹⁴A világ első átlátszó tévéje a hagyományos tévékhez képest, amelyek tunerrel rendelkeznek a sugárzáshoz.

A termék belső teszteléssel meghatározott átlátszósága 43%, ez a tényleges használati környezettől és körülményektől függően változhat.

¹⁵A 4K 144Hz az LG OLED M5 83/77/65 colos modellekre vonatkozik. A 144Hz csak olyan játékokkal vagy PC bemenetekkel működik, amelyek támogatják a 144Hz-et.

A vezeték nélküli LG OLED TV a Zero Connect Box és a képernyő közötti csatlakoztathatóságra vonatkozik.

A Zero Connect Box szekrényben történő elhelyezése a szekrény anyagától és vastagságától függően jelinterferenciát okozhat.

A Zero Connect Boxot a TV vezeték nélküli vevőegységénél alacsonyabban kell telepíteni.

A készülékeket vezetékkel kell csatlakoztatni a Zero Connect Boxhoz.

A TV-képernyőhöz és a Zero Connect Boxhoz tápkábeles csatlakozás szükséges.

Vásárláskor az ügyfelek az LG OLED evo vagy az LG OLED Signature Zero Connect Box dobozt kapják meg.

¹⁶A Location-Free funkciónál megjelenő kép egy LG Signature OLED M5 TV.

¹⁷A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.

Az OLED G5 97/83/77/65/55 colos modellek falra illeszkedő kialakítással rendelkeznek.

Az OLED G5 48 colos modellje Ultravékony kialakítással rendelkezik, élérhetősége régiónként eltérő lehet.

¹⁸Szimulált jelenet látható.

A termék képernyőjén egy szimulált kép látható, amely eltérhet a tényleges terméktől.

A beépített akkumulátor akár 3 órányi vezeték nélküli használatot is lehetővé tesz (ez 3 óra normál üzemmódban történő használaton alapul, de az akkumulátor üzemideje a használati körülményektől függően változhat).

A StanbyME TV csak Wi-Fi alapú tartalmakat támogat, ezért vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

A termék képernyőjén egy szimulált kép látható, amely eltérhet a tényleges terméktől.

A függőleges képernyő üzemmód a használt alkalmazástól függően eltérően működhet.

A termék nem vízálló.

A kezdőképernyő és a támogatott alkalmazások országonként eltérőek lehetnek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.