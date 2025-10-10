About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Stílusos nappali egy penthouse lakásban. Gyönyörű városkép látható az ablakon túl. Egy férfi a kanapén ül a falra szerelt tévét nézve.

Melyik LG tévé illik legjobban Önhöz?

Az LG TV-k a legmodernebb technológiát kínálják minden életstílushoz.

Akár filmeket, sportot vagy játékot szeretne prémium minőségben élvezni, akár a tökéletes dizájn darabot keresi, nálunk megtalálja az ideális modellt.

Mozi-imádókGamerekSportrajongókDizájn-fantikusok

Mi tesz egy tévét igazán alkalmassá filmnézésre?

A lélegzetelállító akciók, a feszült pillanatok és az érzelmekkel teli közelik csak akkor hatnak igazán, ha minden részlet tökéletes. A HDR technológia ezt teszi lehetővé, fokozott színmélységgel és kifinomult kontrasztvezérléssel.¹

Mi az a HDR?

A HDR (High Dynamic Range) egy technológiai szabvány, amely szélesebb kontraszt- és színtartományt biztosít. HDR-támogatott tartalmaknál minden képkocka fényesebb és élénkebb lehet. A Dolby Vision™ a HDR legmagasabb szintű szabványa, amely több mint 68 milliárd szín megjelenítésére képes, akár 10 000 nites maximális fényerővel. Dinamikus metaadatai jelenetenként optimalizált színeket és fényerőt biztosítanak a valódi moziélményhez.

Egy robbanás elől menekülő űrhajós jelenete ketté osztva. SDR oldalon a színek életlenek, a HDR oldal éles és élettel teli

Miért különlegesek a Dolby Vision™-nel rendelkező tévék?

Dolby Vision™ támogatással élvezheti a Netflix, Apple TV és más platformok Dolby Vision™-ben készült tartalmait. A Dolby Vision™ 68 milliárd színárnyalatot kínál, amely megakadályozza a sávosodást (color banding), és pontosabb fényerő- és színvezérlést biztosít. Élvezze a moziélményt otthon, a nappaliban is.¹ ²

Falra szerelt LG TV készüléken film látható, a színek, a tisztaság és a kontraszt hihetetlen. A Dolby Vision logo is látható.

Miért válasszon LG TV-t filmezéshez?

A Dolby Vision™ életre kelti a filmeket otthoni környezetben. Az Ambient FILMMAKER üzemmód fénykompenzációval alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, így biztosítva a legjobb képminőséget, amely megfelel a legnevesebb filmesek elvárásainak is. A Dolby Atmos pedig élethű térbeli hangzást biztosít, hogy úgy érezhesse magát, mintha benne lenne a jelenetben.¹ ³ ⁴ ⁵

A legjobb filmesek az LG OLED-et választják

OLED tévéink megfelelnek a legmagasabb szintű mozis szabványoknak. Hallgassa meg, hogy elismert iparági szakemberek személyesen hogyan részesítik előnyben az LG OLED TV-k innovativitását és minőségét.

Interjú Sean Baker rendezővel, Natasha Braier filmkészítőve és Walter Volpatto filmkészítővel.

Interjú Sean Baker rendezővel, Natasha Braier filmkészítőve és Walter Volpatto filmkészítővel.

Hasonlítsa össze az LG TV-ket, és találja meg az igazit filmezéshez

Egyszerűen összehasonlíthatja a funkciókat egymás mellett, hogy megtalálja a tökéles választást.¹ ⁶

Table Caption
FunkciókOLED M5OLED G5OLED C5
További információk
OLED M5
További információk
OLED G5
LG OLED C5 termék kép
OLED C5
KijelzőLG SIGNATURE OLED (97 col) LG OLED evo (83,77,65 col)LG OLED evoLG OLED evo
MéretAkár 97 col (97,83,77,65 col)Akár 97 col (97, 83, 77, 65, 55, 48 col)Akár 83 col (83, 77, 65, 55, 48, 42 col)
Processzoralpha 11 2.generációs AI Processzoralpha 11 2. generációs AI Processzoralpha 9 8. generációs AI Processzor
AI fényerőszabályozásBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 col)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 col)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 col)
AI KépAI Szuper Felskálázás, Dynamic Tone Mapping (Dinamikus színárnyalat-leképezés), AI Director Processing (AI Rendezői Színkezelés)AI Szuper Felskálázás, Dynamic Tone Mapping (Dinamikus színárnyalat-leképezés), AI Director Processing (AI Rendezői Színkezelés)AI Szuper Felskálázás, Dynamic Tone Mapping Pro (Professzionális Dinamikus színárnyalat-leképezés)
SzínTökéletes Fekete, Tökéletes SzínTökéletes Fekete, Tökéletes SzínTökéletes Fekete, Tökéletes Szín
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER üzemmódFILMMAKER üzemmódFILMMAKER üzemmódFILMMAKER üzemmód
AI HangAI Sound Pro (virtuális 11.1.2 csat.), AI Tárgyfelismerés fokozó, Dynamic Sound Booster (Dinamikus Hangerőnövelés)AI Sound Pro (virtuális 11.1.2 csat.), AI Tárgyfelismerés fokozó, Dynamic Sound Booster (Dinamikus Hangerőnövelés)AI Sound Pro (virtuális 11.1.2 csat.), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster (Dinamikus Hangerőnövelés)
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
További információkTovábbi információkTovábbi információk

Mi a fontos egy gamer tévénél?

Senki sem szereti a késleltetést vagy az akadozó képet. A legizgalmasabb kalandokhoz és csatákhoz pedig elengedhetetlen a magas képfrissítési sebesség és a VRR technológia, a valóban zökkenőmentes, magával ragadó játékélményért.

Mi az a képfrissítési sebesség?

A képfrissítési sebesség azt mutatja meg, hogy a kijelző másodpercenként hányszor frissíti a képet. Ezt Hertzben (Hz) mérik, és ez határozza meg, mennyire simán jelennek meg a mozgások a képernyőn. A 120Hz-es képfrissítési sebesség például azt jelenti, hogy a kijelző másodpercenként 120-szor frissül. Minél magasabb ez az érték, annál folyamatosabb a mozgás – különösen gyors játékok vagy akciódús jelenetek esetén észrevehető.

Egy versenyautós játék egymás melletti összehasonlítása és a frissítési sebesség közötti különbség. Az egyik oldalon a frissítési sebesség alacsonyabb elmosódást eredményezve a mozgásban. A másik oldalon a frissítési sebesség magas, a versenyautót teljesen fókuszban mutatja.f

Mi az a VRR (Változó frissítési sebesség)?

A VRR egy olyan technológia, amely valós időben szinkronizálja a játék frissítési sebességét a kijelzővel. Ha a két érték nincs összhangban, az képszakadást vagy akadozást okozhat. A legelterjedtebb formátumok közé tartozik az NVIDIA G-Sync és az AMD FreeSync Premium. A VRR elengedhetetlen funkció a gamerek számára, akik zökkenőmentes és magával ragadó játékélményt szeretnének.

Játékvezérlőt tartó kéz egy LG TV előtt, a képernyőn versenyautós játék. VRR, változó frissítési sebesség logo látható.

Miért jó választás az LG TV gamer tévének?

Akár 165Hz-es képfrissítési sebesség

Élvezze a csúcsminőségű játékélményt G-Sync kompatibilitással, 165Hz VRR-rel, 0,1 ms-os pixel válaszidővel, AMD FreeSync Premium-mal és ClearMR 10000 tanúsítvánnyal. Játsszon késleltetés és mozgás elmosódás nélkül!³ ⁶ ⁸ ⁹

Versenyautós játék, élénk, éles kép. Nvidia G-Sync, 165Hz, gaming hitelesítések, bemutatva az LG TV játékteljesítményét.

Versenyautós játék, élénk, éles kép. Nvidia G-Sync, 165Hz, gaming hitelesítések, bemutatva az LG TV játékteljesítményét.

LG AI TV + Gaming Portal = csúcskategóriás játék központ

Több ezer játékot játszhat közvetlenül LG AI TV-jén a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid és már az Xbox alkalmazásokkal! Élvezze a játékélmény széles skáláját - a gamepaddal játszható AAA címektől a távirányítóval játszható hagyományos játékokig!

Gaming Portalon népszerű játékok, amiket a játékvezérlő típusától függően választhat ki, gamepad vagy távirányító.

Car racing game that looks vivid, completely in focus without any distracting motion blur. Nvidia G-Sync logo and 165Hz logo is visible. Other gaming certifications are also seen on the bottom showcasing the LG TV's great gaming performance.

Játsszon nagyobb képernyőn, élvezze az igazán magával ragadó játékélményt

Nagyobb képernyő, nagyobb élmény. Próbálja ki Ultranagy TV modelljeinket, és tegye a játékot még izgalmasabbá!³

Falra szerelt LG Ultranagy TV, a képernyőn egy autóverseny játék. A képernyőméret miatt a tartalom sokkal magával ragadóbb.

Falra szerelt LG Ultranagy TV, a képernyőn egy autóverseny játék. A képernyőméret miatt a tartalom sokkal magával ragadóbb.

Hasonlítsa össze az LG gamer TV-ket, és találja meg az igazit

Egyszerűen összehasonlíthatja a funkciókat egymás mellett, hogy megtalálja a tökéles választást.

Table Caption
FunkciókOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 termék kép
OLED M5
LG OLED G5 termék kép
OLED G5
LG OLED C5 termék kép
OLED C5
KijelzőLG SIGNATURE OLED (97 col) LG OLED evo (83,77,65 col)LG OLED evoLG OLED evo
MéretAkár 97 col (97,83,77,65 col)Akár 97 col (97, 83, 77, 65, 55, 48 col)Akár 83 col (83, 77, 65, 55, 48, 42 col)
Képfrissítési sebesség120Hz120Hz120Hz
G-Sync Kompatibilis (Nvidia)
FreeSync Kompatibilis (AMD)
VRR (Változó frissítési sebesség)Akár 144HzAkár 165HzAkár 144Hz
HDMI funkciókALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
MozgásClearMR 9000ClearMR 10000ClearMR 9000
GamingGaming Portál, Játék irányítópult és optimalizálóGaming Portál, Játék irányítópult és optimalizálóGaming Portál, Játék irányítópult és optimalizáló
További információkTovábbi információkTovábbi információk

Milyen TV-t válasszon a tökéletes sportélményhez?

A sporthoz gyors reakció és tiszta kép kell. Az LG tévék magas képfrissítéssel, elmosódásmentes mozgással és nagy képernyővel biztosítják a magávalragadó élményt, miközben naprakészen tartják a statisztikákat.

Merüljön el az akcióban – válasszon LG tévét!

Egymás melletti összehasonlítás egy baseball játékról. Az egyik oldalon a „hagyományos” felirat látható, sok elmosódás látható a játékos baseballütője és a labda körül. A másik oldalon az „LG OLED evo” felirat látható, az akció tökéletesen megörökített, elmosódás nélkül.

VESA által hitelesített ClearMR minőség

Az LG OLED evo VESA minősítéssel biztosítja, hogy a gyors mozgások is hibátlanul jelenjenek meg – elmosódás nélkül, maximális tisztasággal.¹¹

Merüljön el az élményben óriási képernyőn

Lenyűgöző élmény LG Ultranagy TV-kel, akár 100 colos kijelzőig

Egy család összegyűlt az LG Ultra Big TV körül, és egy izgalmas focimeccset néz a hatalmas képernyőn.

Egy család összegyűlt az LG Ultra Big TV körül, és egy izgalmas focimeccset néz a hatalmas képernyőn.

Ne maradjon le kedvenc mérkőzéseiről, válasszon LG TV-t!

Sport Portal

Minden, ami sport egy képernyőn. Élő közvetítések, statisztikák, tabellák és kedvenc csapatainak meccsei – személyre szabottan. ³ ¹²

Minden,ami sport egy képernyőn. Élő közvetítések, statisztikák, tabellák és kedvenc csapatainak meccsei – személyre szabottan. ³ ¹²

The UI of the Sports Portal page is shown showing you a user can register their teams and how content is organized to be more convenient for a sports fan.

Sport értesítések

Ne maradjon le semmiről! Regisztrálja kedvenc csapatait, és kapjon értesítéseket a sporteseményekről – az eredményektől a videós összefoglalókig.

A sport értesítés látható. Egy emlékeztető a bajnokok ligája mérkőzésről, amely hamarosan kezdődik. A CTA gombok is láthatóak, nézze élőben, nézze alkalmazásban, nincs értesítés.

Maximalizálja a szórakozást: használjon több képernyőt a Multi View funkcióval!

Hozza ki a legtöbbet a TV-ből a Multi View funkció segítségével: Tükrözze egyéb eszközeinek képét Google Cast-on vagy AirPlay-en keresztül a TV készülékére, és használja a képernyő-felosztó előnyeit, hogy egyszerre lásson több tartalmat egymás mellett!

Egy személy a nappalijában a telefonját tartja a kezében. A telefonon egy átviteli ikon jelzi, hogy a telefon képernyője a tévén tükröződik. A tévén egy kosárlabda-mérkőzés látható, oldalt pedig a tükrözött képernyő, amely a játékosok statisztikáit mutatja.

Egy személy a nappalijában a telefonját tartja a kezében. A telefonon egy átviteli ikon jelzi, hogy a telefon képernyője a tévén tükröződik. A tévén egy kosárlabda-mérkőzés látható, oldalt pedig a tükrözött képernyő, amely a játékosok statisztikáit mutatja.

Hasonlítsa össze LG TV-ket, és találja meg az igazit a sportélményekhez

Egyszerűen összehasonlíthatja a funkciókat egymás mellett, hogy megtalálja a tökéles választást.

Table Caption
FunkciókOLED G5 OLED C5 QNED85
LG OLED G5 termék kép
OLED G5
LG OLED C5 termék kép
OLED C5
LG QNED85 termékkép
QNED85
KijelzőLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
MéretAkár 97 col (97,83,77,65 col)Akár 83 col (83, 77, 65 col)Akár 100 col (100, 86, 75, 65 col)
MozgásClearMR 10000 tanúsítvány, Tru Motion (mozgáselsimítási funkció)ClearMR 9000 tanúsítvány, Tru Motion (mozgáselsimítási funkció)Tru Motion (mozgáselsimítási funkció)
Processzoralpha 11 2. generációs AI Processzoralpha 9 8. generációs AI Processzoralpha 8 2. generációs AI Processzor
AI Felskálázás4K AI Szuper Felskálázás4K AI Szuper Felskálázás4K AI Szuper Felskálázás
Operációs rendszer (OS)webOS 25, webOS Re:New program, Sport Portal, Sport értesítésekwebOS 25, webOS Re:New program, Sport Portal, Sport értesítésekwebOS 25, webOS Re:New program, Sport Portal, Sport értesítések
További információkTovábbi információkTovábbi információk

Miért jó választás az LG TV a dizájn szerelmeseinek?

Több mint egy képernyő: az LG tévék elegáns kiegészítői otthonának, amelyek tökéletesen illeszkednek a környezethez és stílusához.

Azoknak, akik különleges hangulatot szeretnének otthonukban

A világ első átlátszó és valódi vezeték nélküli tévéje új dimenziót ad otthonának – a képek és a valóság tökéletes harmóniájával.¹⁴

LG OLED T4 egy penthouse lakásban. Az ablakok a városra és az óceánra néznek. Az LG OLED T4 átlátszó módban egy jacht képét jeleníti meg. A TV helyzete és a képernyő átlátszósága miatt a jacht úgy néz ki, mintha az óceánon úszna.

LG OLED T4 egy penthouse lakásban. Az ablakok a városra és az óceánra néznek. Az LG OLED T4 átlátszó módban egy jacht képét jeleníti meg. A TV helyzete és a képernyő átlátszósága miatt a jacht úgy néz ki, mintha az óceánon úszna.

Azoknak, akik a letisztult minimalizmust és a csúcstechnológiát keresik

Szabaduljon meg a kábelrengetegtől, és élvezze az ultra letisztult megjelenést a 4K 144Hz valódi vezeték nélküli TV-vel. Csatlakoztassa az összes eszközt a Zero Connect Boxhoz, és egyszerűsítse a beállítást a fejlett vezeték nélküli adatátvitellel.¹⁵

LG OLED evo AI M5
Falra szerelt LG OLED M5 TV és LG Soundbar egy menő lakás nappalijában. A Zero Connect Box elrejtve egy kisasztal/komód alatt.

Falra szerelt LG OLED M5 TV és LG Soundbar egy menő lakás nappalijában. A Zero Connect Box elrejtve egy kisasztal/komód alatt.

Helyhezkötöttségtől mentes

A Zero Connect Box könnyen telepíthető, és a vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően nincs szükség közvetlen TV-kábelre. Tervezze meg a helyiséget úgy, ahogy szeretné.¹⁶

Rendetlenségtől mentes

Teremtse meg a tökéletesen rendezett környezetet. Mondjon búcsút a kábeleknek, és élvezze az esztétikus megjelenést.

Problémamentes

Csatlakoztassa összes eszközét a Zero Connect Boxhoz a TV helyett, és alakítsa ki kényelmesen tereit a szórakozáshoz.

Azoknak, akik a vékony, falra illeszkedő kialakítást keresik

A falra simuló kialakításával szinte résmentesen illeszkedik annak síkjára.¹⁷

LG OLED evo AI G5
Színes nappaliban falra szerelt LG OLED G5 TV és LG Soundbar látható oldalról. Ez a szög kiemeli az egy falas kialakítást és hogy a keret és a dizájn síkban illeszkedik a falhoz.

Színes nappaliban falra szerelt LG OLED G5 TV és LG Soundbar látható oldalról. Ez a szög kiemeli az egy falas kialakítást és hogy a keret és a dizájn síkban illeszkedik a falhoz.

Azoknak, akik szabadon mozgatható képernyőt szeretnének

Nézze kedvenc tartalmait bárhol az LG StanbyMe mozgatható kijelzővel. Vezeték nélküli kialakítás és állítható magasság a maximális mobilitásért és kényelemért – bárhol, bármikor.¹⁸

LG Lifestyle kijelzők
Nő egy tágas otthonban jógázik. Mellette az LG StanbyME TV egy állványon. Függőleges helyzetben van és egy jóga oktatóvideót játszik le, amit a nő követ.

Nő egy tágas otthonban jógázik. Mellette az LG StanbyME TV egy állványon. Függőleges helyzetben van és egy jóga oktatóvideót játszik le, amit a nő követ.

Hasonlítsa össze LG TV-ket, és találja meg az Önhöz illőt

Egyszerűen összehasonlíthatja a funkciókat egymás mellett, hogy megtalálja a tökéles választást.

Table Caption
FunkciókOLED T4OLED M5OLED G5
LG OLED T4 termék kép
OLED T4
LG OLED M5 termék kép
OLED M5
LG OLED G5 termék kép
OLED G5
KijelzőLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 col) LG OLED evo (83,77,65 col)LG OLED evo
Valódi vezetéknélküliValódi vezetéknélküli Valódi vezetéknélküli -
KialakításA világ első átlátszó OLED TV-készülékeFalra illeszkedőFalra illeszkedő (97, 83, 77, 65, 55 col)
Méret77 colosAkár 97 col (97,83,77,65 col)Akár 97 col (97, 83, 77, 65, 55, 48 col)
Processzoralpha 11 2. generációs AI Processzoralpha 11 2. generációs AI Processzoralpha 11 2. generációs AI Processzor
További információkTovábbi információk

Okos tippek TV választáshoz

Mi az ideális tévéméret az Ön terébe? >

Mitől lesz igazán jó egy TV képminősége? >

Hogyan teszik még okosabbá az AI TV-k a Smart tévéket? >

Böngéssze az összes TV vásárlási útmutatót >

1A funkciók modellenként és képernyőméretenként eltérhetnek. A részletes specifikációkért tekintse meg az egyes termékoldalakat.

²Ez az eredmény nincs jóváhagyva az LGE vagy annak termékei által. További információkért kérjük, keresse fel a https://www.tomsguide.com/ weboldalt.

³Szimulált képernyőképek.

⁴Az LG OLED modellek támogatják a Dolby Vision™, a HDR10 és a HLG formátumokat. Az LG QNED modellek a HDR10 és a HLG formátumokat támogatják.

⁵Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód a Dolby Vision-t is támogatja.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

⁶A funkció elérhetősége régiónként és országonként eltérő lehet.

⁷A 83/77/65/55 colos LG OLED G5 csak olyan játékokkal vagy PC bemenettel működik, amely támogatja a 165Hz-et. És akár 144hz-en működik Dolby Vision bemenettel.

8A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

⁹A VRR 60 Hz-től 165 Hz-ig terjed, és HDMI 2.1 hitelesített specifikációja. A tényleges teljesítmény a beállításoktól, a hálózati kapcsolattól és a használati környezettől függően változhat.

10A Gaming Portal támogatása országonként eltérő lehet.

A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok támogatása országonként változhat.

Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

11A ClearMR egy VESA tanúsítási program, amely a képernyő mozgáselmosódás teljesítményét értékeli.

A funkciók modellenként eltérhetnek. ClearMR 10000 tanúsítvánnyal rendelkezik az LG OLED G5 modellek (83, 77, 65, 55 col) esetében.

ClearMR 9000 tanúsítvánnyal rendelkezik az LG OLED M5 (83, 77, 65 colos), az LG OLED G5 (48 colos) és az LG OLED C5 modellek esetében.

¹²Az elérhető tartalmak (beleértve a sport csatornákat) és alkalmazások ligánként, országonként és régiónként eltérhetnek. Az egyes sport alkalmazásokhoz és kapcsolódó szolgáltatásaikhoz külön előfizetés szükséges.

¹³A kép- és hangbeállítások mindkét képernyőn azonosak.

Az Apple, az Apple logó, az Apple TV, az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek.

Az AirPlay 2, HomeKit és a Google Cast támogatása régiótól és nyelvtől függően eltérő lehet.

¹⁴A világ első átlátszó tévéje a hagyományos tévékhez képest, amelyek tunerrel rendelkeznek a sugárzáshoz.

A termék belső teszteléssel meghatározott átlátszósága 43%, ez a tényleges használati környezettől és körülményektől függően változhat.

¹⁵A 4K 144Hz az LG OLED M5 83/77/65 colos modellekre vonatkozik. A 144Hz csak olyan játékokkal vagy PC bemenetekkel működik, amelyek támogatják a 144Hz-et.

A vezeték nélküli LG OLED TV a Zero Connect Box és a képernyő közötti csatlakoztathatóságra vonatkozik.

A Zero Connect Box szekrényben történő elhelyezése a szekrény anyagától és vastagságától függően jelinterferenciát okozhat.

A Zero Connect Boxot a TV vezeték nélküli vevőegységénél alacsonyabban kell telepíteni.

A készülékeket vezetékkel kell csatlakoztatni a Zero Connect Boxhoz.

A TV-képernyőhöz és a Zero Connect Boxhoz tápkábeles csatlakozás szükséges.

Vásárláskor az ügyfelek az LG OLED evo vagy az LG OLED Signature Zero Connect Box dobozt kapják meg.

¹⁶A Location-Free funkciónál megjelenő kép egy LG Signature OLED M5 TV.

¹⁷A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.

Az OLED G5 97/83/77/65/55 colos modellek falra illeszkedő kialakítással rendelkeznek.

Az OLED G5 48 colos modellje Ultravékony kialakítással rendelkezik, élérhetősége régiónként eltérő lehet.

¹⁸Szimulált jelenet látható.

A termék képernyőjén egy szimulált kép látható, amely eltérhet a tényleges terméktől.

A beépített akkumulátor akár 3 órányi vezeték nélküli használatot is lehetővé tesz (ez 3 óra normál üzemmódban történő használaton alapul, de az akkumulátor üzemideje a használati körülményektől függően változhat).

A StanbyME TV csak Wi-Fi alapú tartalmakat támogat, ezért vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

A termék képernyőjén egy szimulált kép látható, amely eltérhet a tényleges terméktől.

A függőleges képernyő üzemmód a használt alkalmazástól függően eltérően működhet.

A termék nem vízálló.

A kezdőképernyő és a támogatott alkalmazások országonként eltérőek lehetnek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.