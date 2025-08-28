LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeでの先行販売で、モニター関連プロジェクト歴代1位（※1）の応援購入総額1億2100万円超を記録した「LG Smart Monitor Swing」を、本日2025年8月28日（木）より順次発売します。

「LG Smart Monitor」シリーズは、LG独自のwebOSを搭載し、インターネットに接続することで、パソコンやスマホなどの外部機器に接続しなくても、NetflixやYouTube、TVerなどの動画視聴を行うことができ、仕事からプライベートタイムまで、ユーザーの日常に寄り添う便利な機能を詰め込んだ、新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。

本日発売する同シリーズの新モデル「LG Smart Monitor Swing」は、高精細な4K解像度に、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用。31.5インチのディスプレイは、タッチ操作に対応しています。さらに、ホイールが付いた可動式フレキシブルスタンドを備えているため、部屋中好きな場所に移動させることができるほか、前後左右・上下、ピボットにも対応しているため、モニターの角度も姿勢や目線に合わせて調整できます。ホームオフィスでの作業や寝室での映画鑑賞など、好きな場所に移動させ、仕事でも遊びでも、あらゆる垣根を越えて活躍する1台です。

ラインナップは、モニター＋ホイール付き可動式フレキシブルスタンドの「LG Smart Monitor Swing」（型番：32U889SA-W）、モニター＋HASスタンドの「LG Smart Monitor」（型番：32U880SA-W）、ホイール付き可動式フレキシブルスタンドの「LG Smart Monitor Swing Stand」（型番：STA32F）の計3モデルで、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。（※2）

さらに、本日2025年8月28日（木）より、LG公式オンラインショップ限定で、「LG Smart Monitor」シリーズの他モデルと、ホイール付き可動式フレキシブルスタンド「LG Smart Monitor Swing Stand」を同時購入でおトクにお求めいただけるセット販売を開始します。この機会にぜひ、特設ページをご確認ください。

（※1）2025年8月28日（木）時点、LG Electronics Japan調べ。

（※2）「LG Smart Monitor Swing」（型番：32U889SA-W）は、販売店限定モデルです。

＜発売概要＞

モデル名 発売日 価格（※予想実売価格・消費税込） 「LG Smart Monitor Swing」

（型番：32U889SA-W） 2025年8月28日（木）より順次 オープン価格（149,800円前後） 「LG Smart Monitor」

（型番：32U880SA-W） オープン価格（129,800円前後） 「LG Smart Monitor Swing Stand」

（型番：STA32F） オープン価格（39,800円前後）

【主な特長】



■31.5インチ4K IPSディスプレイ | タッチスクリーン | DCI-P3 95% | HDR10



31.5インチの設置しやすいサイズのディスプレイは、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用。タッチスクリーンで直感的な操作が可能なほか、高精細な4K解像度（3840×2160）で、デジタルシネマ規格の色域「DCI-P3」を95%カバーし、HDR10にも対応しているため、本格的な動画視聴環境だけではなく、画像・映像編集などのクリエイティブなニーズにも応えます。

■オートピボット対応



ディスプレイの縦表示と横表示を自動で切り替えるオートピボット機能により、モニターの向きを変えれば、ディスプレイ表示も自動で切り替わり、スマホやタブレット感覚で使用できます。

■webOS搭載 | AirPlay 2、Miracast™、ScreenShare、Google Cast対応



インターネットに接続することで、PCやスマホなどの外部機器に接続しなくても、YouTube、TVer、Netflix、Disney+、Prime Video や Apple TV+、DAZN、FIFA⁺、Twitch、TikTokなど600以上のVODアプリを通じて、世界中の映画やドラマ、スポーツ、ゲーム配信などのストリーミングコンテンツが楽しめます。その他にも、モニターだけで各種インターネットサービスでのWebブラウジングも可能です。

さらに、iPhoneやiPadなどのiOSデバイス向けのAirPlay 2と、Android搭載デバイス向けのMiracast™に対応しているほか、ScreenShareとGoogle Castにも対応。お手持ちのスマホやタブレットとのリンクすることで、ワンタップでデバイス上のコンテンツを大画面で楽しめます。

■USB Type-C™端子搭載



ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップでき、モニター周りもスッキリときれいになります。（※3）

（※3）USB Type-Cケーブルは別売です。

■コード不要のダイレクト接続も可能



PCやスマホ、タブレットなどのデバイス、マウスやキーボード、スピーカー、イヤホンはBluetoothで無線接続できます。壁際やコーナースペースなどの限られたスペースにも置くことができ、置くだけでお部屋が理想のパーソナルスペースに生まれ変わります。Windows PCの場合は、ウィンドウズマークを押しながらKを押すことで、すぐに無線でデュアルモニター環境で作業ができます。



■5W+5Wの2.0chステレオスピーカー内蔵



5W+5Wの2.0chステレオスピーカーを搭載し、立体感と臨場感のあふれるサウンドでお部屋が“瞬間”シアタールームに。また、SpotifyやAmazon Musicなどの音楽アプリをスマートモニター単体で楽しむことができるだけでなく、スマホやタブレットを繋げばワンランク上の音質をいつでも楽しめます。

■付属リモコンやスマホアプリでかんたん操作



専用のリモコンを付属し、基本操作もスムーズ。さらに、LG ThinQアプリを使用すれば、付属のリモコンと同じ操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、ボイスコントロールも可能になり、「ボリュームをあげて」「明日の天気は？」など、音声で簡単に操作や検索ができます。（※4）

（※4）スマホと本製品が同じWi-Fiネットワークに接続している必要があり、音声検索機能のご使用には「LG ThinQアプリ」がご利用いただけるスマホが必要です。なお、本製品では、一部使用できないコマンドがあります。

■モニター＋HASスタンドの「LG Smart Monitor」（型番：32U880SA-W）



デスクの上でのみ使用する方には、通常のスタンドを採用した「LG Smart Monitor」（型番：32U880SA-W）もラインナップ。LG独自のwebOSや高精細なディスプレイ、高音質なスピーカー、インターフェースなどの特長は「LG Smart Monitor Swing」と共通しています。スタンドは、110mmの高さ調整、前－5°後20°のチルト、左右20°のスイベル、90°のピボットに対応しており、姿勢や目線に合わせて調整可能です。



■ホイール付き可動式フレキシブルスタンド「LG Smart Monitor Swing Stand」（型番：STA32F）



ホイール付き可動式フレキシブルスタンド「LG Smart Monitor Swing Stand」は、329mmの高さ調整、前－20°後50°のチルト、左右60°/90°のスイベル、90°のピボットに対応しており、姿勢や目線に合わせて調整可能。さらに、スタンド底面の5つのホイールによって、モニターを好きな場所にスムーズに移動させることができます。

加えて、「LG Smart Monitor Swing Stand」は、マウント規格（100mm×100mm）に対応しているため、本規格に準拠しているモニター製品に取り付けることが可能です。

※Amazon、Prime Video および関連する全てのロゴは Amazon.com,Inc. またはその関連会社の商標です。

※Google、Android™、YouTube™はGoogle LLCの商標です。

※©2025 Disney and its related entities

※Apple、Apple ロゴ、Apple TV、AirPlay、および HomeKit は、米国および他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

※モデルにより利用可能なコンテンツが異なります。

※各アプリを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。

【LG Smart Monitor×LG Smart Monitor Swing Standセット販売について】

この度、「LG Smart Monitorの他モデルでも、LG Smart Monitor Swing Standを使いたい」というお客様からの声を受け、LG Smart Monitor各モデルと「LG Smart Monitor Swing Stand」（型番：STA32F）を同時購入でおトクにお求めいただけるセット販売を開始することといたしました。27インチフルHDでIPSパネルを採用した「27U511SA-W」は、通常同時購入価格77,600円のところ、 32%オフの52,001円（消費税込）でお求めいただけるなど、LG Smart Monitorのさまざまなモデルと「LG Smart Monitor Swing Stand」（型番：STA32F）のセットをご用意しています。詳しくは、特設ページをご確認ください。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。