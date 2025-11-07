About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
465L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL
Productinformatieblad

465L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

Productinformatieblad

465L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

GBBS322CEV
LG vriezer onderin (GBBS322CEV) vooraanzicht in matzwarte afwerking
LG vriezer onderin (GBBS322CEV) met open deur en zicht op de koel- en vriescompartimenten
LG 465L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL, GBBS322CEV
Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
LG koel-vriescombinatie (GBBS322CEV) close-up van een wijnrek met vier flessen en een doos macarons, waarbij het rekontwerp vergroot is in een cirkelvormige afbeelding
Bovenaanzicht van LG koel-vriescombinatie (GBBS322CEV)
Onderaanzicht van de LG koel-vriescombinatie (GBBS322CEV)
LG koelkast met vriezer (GBBS322CEV) plank gemarkeerd in blauw met pijlen omhoog en omlaag. De afbeelding rechts toont een uitgeklapte plank met twee waterflessen.
LG vriezer onderin (GBBS322CEV) voorzijde met exterieurontwerp
Achteraanzicht van LG-diepvriezer (GBBS322CEV) met achterpaneel
LG vriezer onderin (GBBS322CEV) vooraanzicht in matzwarte afwerking
LG vriezer onderin (GBBS322CEV) met open deur en zicht op de koel- en vriescompartimenten
LG 465L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL, GBBS322CEV
Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
LG koel-vriescombinatie (GBBS322CEV) close-up van een wijnrek met vier flessen en een doos macarons, waarbij het rekontwerp vergroot is in een cirkelvormige afbeelding
Bovenaanzicht van LG koel-vriescombinatie (GBBS322CEV)
Onderaanzicht van de LG koel-vriescombinatie (GBBS322CEV)
LG koelkast met vriezer (GBBS322CEV) plank gemarkeerd in blauw met pijlen omhoog en omlaag. De afbeelding rechts toont een uitgeklapte plank met twee waterflessen.
LG vriezer onderin (GBBS322CEV) voorzijde met exterieurontwerp
Achteraanzicht van LG-diepvriezer (GBBS322CEV) met achterpaneel

Belangrijkste functies

  • FRESHConverter+™
  • Zero Clearance
  • My Box
  • Uitneembare Bak
Meer
Fixed Bottom Left Button
Matzwarte vriezer met lg-bodem (GBBS322CEV) ingebouwd in grijze kasten naast marmeren aanrechtblad met inductiekookplaat en groot raam aan de rechterkant

Past bij je levensstijl, maximale frisheid

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) ingebouwd in hoge grijze kasten met blauwe pijlen die naar de boven- en voorkant wijzen

Seamless Fit

LG onderste vriezer (GBBS322CEV) met smartphone met ThinQ-app aan de voorkant en gloeiend lichtblauw AI-pictogram naast de koelkast

AI-functies

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) binnenaanzicht met planken met fruit, groenten, dranken en snacks met blauwe luchtstroomlijnen vanaf de linkerkant

Maximale versheid

LG vriezer aan de onderkant (GBBS322CEV) volledig open met bovenste koelkastcompartiment met voedsel in lades met blauwe overlays en pijlen die het ruime interieur benadrukken

Maximale opslagefficiëntie

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) met de rechterdeur 110 graden geopend, met een gebogen scharnier aan de bovenkant nauw uitgelijnd met een aangrenzende grijze kastwand.

Geen speling

Ontworpen om in elke keuken te passen

Open wijd, zelfs in de buurt van de muur of in krappe ruimtes met Zero Clearance

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) met de rechterdeur 110 graden geopend, met een gebogen scharnier aan de bovenkant nauw uitgelijnd met een aangrenzende grijze kastwand.

*Om een goede werking van de deur te garanderen, is een minimale afstand van 4 mm tussen de zijkanten van de koelkast en de muur vereist.

*Als de speling minder dan 4 mm is, kan de deur mogelijk niet volledig openen of de muur hinderen, wat de productprestaties kan beïnvloeden.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Premium Flat Door

Strakke en moderne look voor een naadloze fit

Geniet van een eersteklas flatdeurontwerp en een ruim interieur dat verfijnde elegantie en bruikbaarheid in uw moderne keuken brengt.

LG matzwarte koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) ingebouwd in grijze keukenkasten met wijnkelder aan de linkerkant en bereik met keukengerei aan de rechterkant
LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) links in lichtgrijze kasten met marmeren achterwand rechts in donkere kasten naast planken en kookgerei
AI-functies

Slimmere koeling voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™¹⁾

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) in leefruimte met nachtelijk uitzicht op de stad bedekt met AI Saving Mode grafische en fluctuerende energiegrafiek

AI-besparende modus

Geoptimaliseerde koeling tijdens weinig gebruik

De AI-besparingsmodus2) analyseert je gebruikspatronen over een periode van 3 weken en identificeert wanneer de koelkastdeur minder vaak wordt geopend, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en je voedsel vers blijft.1)

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) naast lichtgrijze kasten in leefruimte met uitzicht op de rivier bedekt met grafiek en AI Fresh-pictogram

AI Vers

Proactieve koeling voor het vaak openen van deuren

Minimaliseert temperatuurstijgingen tijdens frequente deuropeningen met datagestuurde analyse, waarbij de koeling twee uur van tevoren wordt geïntensiveerd op basis van gedetailleerde gebruikspatronen.1)

*Als de insteltemperatuur van de Fridge Room 1°C of 2°C is, wordt deze functie niet geactiveerd.

LG onderste vriezer (GBBS322CEV) bovenste deur iets open met rode golfafbeelding die het pictogram van de open deur en het waarschuwingspictogram samen toont

Detectie van een lichte deuropening

Blijf fris met slimme deurwaarschuwingen

Detectie van lichte deuropening1) zorgt ervoor dat je boodschappen vers blijven en minimaliseert energieverspilling door u te waarschuwen voor onjuiste deursluitingen.

Maximale versheid

Nauwkeurige koeling, constante versheid

LinearCooling™ houdt voedsel langer vers door temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) grafiek met verse tomaat na 7 dagen met blauwe fluctuatiegrafiek en tekst ±0,5°C

LineairKoeling™

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) grafiek met verwelkte tomaat na 7 dagen met rode fluctuatiegrafiek en tekst ±1,0°C

Conventioneel

*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.

LG Koel-vriescombinatie (GBBS322CEV) open met lichtblauwe lucht die van de linker ventilatieopening naar deurmanden stroomt voor het bewaren van fruit, flessen en containers

DoorCooling+™

Lever versheid sneller aan de deur mand

Dranken en etenswaren blijven vers met de snelle prestaties van DoorCooling+™3).

Veelgestelde vragen

Q.

Waar moet je op letten bij het kopen van een koelkast met vriesvak?

A.

*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.

Q.

Welke maat koelkast met vriesvak heb ik nodig?

A.

De juiste maat koelkast met vriesvak hangt af van uw huishouden en opslagbehoeften. Als algemene richtlijn:

 

-Hoge koelkasten met vriesvak, met een inhoud van 304-387 liter, zijn ideaal voor 1-2 personen.

-Slanke modellen met meerdere deuren, met 506-530 liter, geschikt voor gezinnen van 3-4 personen.

-Voor grotere huishoudens zijn modellen met meerdere deuren of modellen in Amerikaanse stijl, met 635-750 liter opslagruimte, een goede keuze.

 

Bedenk hoe vaak u winkelt, hoeveel vers versus diepvriesvoedsel u bewaart en uw beschikbare keukenruimte bij het selecteren van de juiste capaciteit.

Q.

Hoe wijzig ik de temperatuurinstelling op mijn LG koelkast met vriesvak?

A.

Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriezer in te stellen. Op ondersteunde modellen kunt u ook de LG ThinQ-app op uw smartphone gebruiken om de temperatuurinstelling op afstand te wijzigen.

Q.

Wat betekent het voor een koelkast met vriesvak om vorstvrij te zijn?

A.

Vorst ontstaat wanneer waterdamp ijskoude koelspiralen raakt en vervolgens condenseert tot water, dat onmiddellijk bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspiraal rond de koelspiraal in te schakelen om het ijs te smelten, waardoor vorstvorming automatisch wordt voorkomen.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) Fresh Balancer voor het opslaan van sla, paprika, sinaasappel en appels met pijlen op en neer en Moist Balance Crisper close-up

FRESHBalancer™

Vochtigheidsverzorging voor groenten en fruit

FRESH Balancer™ houdt de vochtigheid van je groenten en fruit op peil met de Moist balance Crisperr™, waardoor ze vers blijven.

*Gebaseerd op interne tests van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer bij -18°C, koelkast bij 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

VERSConverter+ ™

Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen

Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de temperatuur — met FRESHConverter™ 4) kun je de instellingen eenvoudig aanpassen aan verschillende soorten voedsel.

Vlees

Vis

Kaas

Maximale opslagefficiëntie

Maximale capaciteit, slim georganiseerd

Maximaliseer de opslagefficiëntie met slimme, nette oplossingen die uw voedsel vers houden.

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) binnenaanzicht met fruit op de wijnflessen van de bovenste plank in het midden en meer fruit op de onderste plank

*Afbeeldingen en video's zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koelkast diepvriezer (GBBS322CEV) close-up van wijnrek met vier flessen en doos macarons met rekontwerp vergroot in cirkelvormig beeld

Wijnrek

Gebruik je ruimte verstandig, van wijn tot meer

Eén plank voor zowel flessen als dagelijkse benodigdheden - efficiënt georganiseerd zonder ruimte te verspillen.

*Afbeeldingen en video's zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) plank gemarkeerd in blauw met pijlen omhoog en omlaag rechts afbeelding toont gevouwen plank met twee waterflessen

Intrekbare plank

Maak ruimte wanneer je het nodig hebt

Extra ruimte voor grote of hoge ingrediënten, wat de flexibiliteit en het opberggemak verbetert.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Flexibele opslag, netjes geordend

Doordacht ontworpen planken en accessoires helpen u je koelkast netjes te houden en zich aan te passen aan uw behoeften.

LG koelkast (GBBS322CEV) binnenaanzicht met vijf planken en verstelbare hoogteniveaus weergegeven met blauwe pijlen die verticale beweging aangeven

Verstelbare plank

Maximale ruimte-efficiëntie met zeven instelbare hoogteniveaus

LG bodem vriezer (GBBS322CEV) interieur met verplaatsbare emmer met juice packs en container geplaatst boven de Fresh Balancer lade

Uitneembare Bak

Flexibel gebruik in koelkast of vriezer

LG bodem vriezer (GBBS322CEV) interieur met transparante schuifdeurmand met zes kleine sausflesjes

Mini Deur Bak

Schuifbak voor kleine sausflesjes

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) linker afbeelding toont gesloten filterdoos met kaas en geurverdrijvend icoon linksonder rechts, afbeelding toont doos open onthullende kaas

My Box

Geurabsorberend koolstoffilter

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) matzwart vooraanzicht in lichte ruimte met verticale jaloezieën met 10 jaar compressorgarantie en energie-efficiëntie A-pictogrammen hieronder

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) matzwart vooraanzicht in lichte ruimte met verticale jaloezieën met 10 jaar compressorgarantie en energie-efficiëntie A-pictogrammen hieronder

Betere energie-efficiëntie

Past bij je levensstijl, maximale frisheid

De LG Smart Inverter Compressor™ past het koelvermogen naar behoefte aan, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en tegelijkertijd stil en betrouwbaar werkt. Het wordt ook geleverd met een garantie van 10 jaar.

Disclaimer

1) LG ThinQ™

-Om ThinQ-functies te gebruiken, moet u de 'LG ThinQ'-app uit de Google Play Store of Apple App Store op uw smartphone installeren en verbinding maken met Wi-Fi. LG ThinQ-app™ beschikbaar op compatibele smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon en Wi-Fi thuis Dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.

-LG ThinQ-functies™ kunnen variëren, afhankelijk van het product en het land.

2) AI-besparende modus

-De AI-besparingsmodus kan in twee fasen worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2), en het besparingspercentage varieert afhankelijk van de energieclassificatie en specificaties van het product.

-Het AI-besparingspercentage voor elke fase kan variëren, afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

-De specifieke testdetails voor de spaarquote zijn als volgt:

1. Testmodel: GBBW322CEV

2. Testomstandigheden: vriezer bij -18 °C, koelkast bij 3 °C, geen lading

3. Installatievoorwaarden: kamertemperatuur bij 25°C, vochtigheid bij 55%

4. Testmethode: 8 uur opening, 16 uur geen opening Totale openingstijden tijdens de openingstijden: koelkast 28 keer, vriezer 6 keer Energieresultaten voor elke AI-besparingsmodusfase gedurende 3 dagen worden omgerekend naar 24-uurs energieverbruik en vergeleken.

5. Bij gebruik van de AI-besparingsmodus kunnen de vorstverwijderingscyclus en de compressorsnelheid worden aangepast aan de omgeving. Het toepassen van fase 2 kan leiden tot een verhoging van de interne temperatuur van de vriezer en koelkast.

6. De testresultaten zijn geverifieerd door TÜV Rheinland Inc. met behulp van de gespecificeerde testmethode, maar ze kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomgeving.

7. De AI-besparingsmodus wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ kan enkele beperkingen hebben op het gebied van ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.

3) Deurkoeling + ™

-Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van LG's interne testmethode waarbij de afkoelsnelheid van een watercontainer in de bovenste korf wordt gemeten van 25 °C tot 6 °C, toonde DoorCooling+ ™ een 15,1% snellere afkoelsnelheid in open toestand dan in gesloten toestand.

-DoorCooling+ ™ stopt wanneer de deur wordt geopend.

-De resultaten kunnen variëren in daadwerkelijk gebruik. Alleen van toepassing zijnde modellen.

4) VERSE STER™

-De temperatuurinstelling kan worden gewijzigd door op de selectieknop te drukken. Er zijn drie verschillende standen: Vlees (-3°C), Vis (0°C) en Kaas (2°C)

-Gebaseerd op interne testresultaten van LG met behulp van LG's interne testmethode voor het meten van gemiddelde temperatuurfluctuaties in het FRESHConverter+-™ compartiment met onbelast en 25°C-instelling.

-De resultaten kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de buitentemperatuur of de instelling van de binnentemperatuur.

Samenvatting

Printen

AFMETINGEN

GBBS322CEV

Belangrijkste specs

  • CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)

    375

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)

    175

  • BASIS SPECIFICATIE - Energielabel

    C

  • PRESTATIES - Compressor type

    BMK110NAMV

  • KENMERKEN - InstaView

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)

    Essence Zwart Staal

Alle specificaties

BASIS SPECIFICATIE

  • Type product

    B/Vriezer

  • Standaard/Blad Diepte

    Bladdiepte

  • Energielabel

    C

CAPACITEIT

  • Totaal inhoud (L)

    375

  • Inhoud diepvriezer (L)

    113

  • Inhoud koelkast (L)

    225

  • Inhoud koelcompartiment

    37

BEDIENING & DISPLAY

  • Intern LED-scherm

    LED Display

  • Express Freeze

    Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakkingsgewicht (kg)

    81

  • Productgewicht (kg)

    74

  • Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)

    2 030

  • Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)

    2 030

  • Diepte met handvat (mm)

    674

  • Diepte zonder deur (mm)

    608

  • Productafmetingen (BxHxD, mm)

    597 x 2 030 x 674

KENMERKEN

  • DoorCooling+

    Ja

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nee

IJS- EN WATERSYSTEEM

  • Ijsmaker_Handleiding

    Normale ijsbak

  • Dispenser voor alleen water

    Nee

  • Automatische ijsmaker

    Nee

MATERIAAL & AFWERKING

  • Deur (materiaal)

    VCM

  • Afwerking (deur)

    Essence Zwart Staal

  • Vlak metaal (Metal Fresh)

    Nee

  • Type handvat

    Horizontale pocket

PRESTATIES

  • Compressor type

    BMK110NAMV

  • Energieverbruik (kWh/jaar)

    175

  • Klimaatklasse

    T

  • Geluidsvermogen (dB)

    34

  • Geluidsvermogen (gradering)

    B

KOELKAST GEDEELTE

  • Deurmand_transparant

    4

  • Koelkastlicht

    LED bovenkant

  • Schap_Gehard glas

    2

  • Groentecompartiment

    Ja (2)

  • Flessenrek (wijn)

    vol

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Opklapbaar legplateau

    2-stap inklapsysteem

  • Pure N Fresh

    Nee

  • Groentelade (Fresh Zone)

    Nee

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096626924

VRIEZER GEDEELTE

  • Lade_vriezer

    3 transparant

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 