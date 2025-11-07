465L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

*Om een goede werking van de deur te garanderen, is een minimale afstand van 4 mm tussen de zijkanten van de koelkast en de muur vereist.

*Als de speling minder dan 4 mm is, kan de deur mogelijk niet volledig openen of de muur hinderen, wat de productprestaties kan beïnvloeden.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.