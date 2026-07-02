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375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL
375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL
GBBS524APY.GBBS001
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Belangrijkste functies
- DoorCooling+™ voor snellere en gelijkmatige koeling tot aan de deur
- LinearCooling™ voor stabiele temperaturen zodat eten langer vers blijft
- Fresh Balancer™ voor de juiste luchtvochtigheid voor groenten en fruit
- Fresh Converter+™ voor instelbare temperatuur zodat vlees, vis of groenten langer vers blijven
- Smart Inverter Compressor voor stille, energiezuinige en duurzame prestaties
1 bundels met dit product
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*Een minimale ruimte van 4 mm tussen de zijden van de koelkast en muur is nodig om de deur goed te kunnen gebruiken.
*Als de ruimte minder is dan 4 mm, opent de deur mogelijk niet volledig of kan problemen opleveren met de muur, wat mogelijk invloed heeft op de prestaties van het product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
Premium Flat Door
Strakke en moderne look die perfect past
Geniet van een premium en strak design met ruime binnenkant dat volledig geïntegreerd is in je keuken. Zo krijgt je keuken een strakke en moderne uitstraling en profiteer je van optimaal gebruiksgemak.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
AI-functies
Slimmer koelen voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™ ¹⁾
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*In het geval de temperatuur in de ruimte van de koelkast is ingesteld op 1℃ of 2℃, zal deze niet worden geactiveerd.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*Gebaseerd op interne test van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer op -18°C, koelkast op 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
FRESHConverter+™
Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen
Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de temperatuur met FRESHConverter™ 4) kun je de instellingen eenvoudig aanpassen aan verschillende soorten voedsel.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
Maximale opslagefficiëntie
Maximale capaciteit, slim georganiseerd
Maximaliseer de opslagefficiëntie met slimme, nette oplossingen die uw voedsel vers houden.
*Afbeeldingen en filmpjes zijn slechts ter illustratie en kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
Disclaimer
1)LG ThinQ™
-Als je gebruik wilt maken van de ThinQ-functies, moet je de 'LG ThinQ'-app installeren via de Google Play Store of de Apple App Store op je smartphone en verbinding maken met wifi. De LG ThinQ™-app is verkrijgbaar op geschikte smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.
-De LG ThinQ-functies kunnen per product en land verschillen.
2)AI-besparingsstand
-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.
-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt: 1.Testmodel: gbbs726cpy
2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen
3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%
4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.
5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.
6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.
3)DoorCooling+™
-Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van de interne testmethode van LG die de afkoelingsverhouding van een watercontainer in het bovenvak van 25 °C tot 6 °C meet. DoorCooling+™ had een 15,1% snellere afkoelingsverhouding bij open in vergelijking met gesloten.
-DoorCooling+™ stopt wanneer de deur wordt geopend.
-De resultaten kunnen variëren bij het werkelijke gebruik. Alleen toepasselijke modellen.
4)FRESHConverter™
-De temperatuurinstelling kan worden aangepast met de selecteerknop. Er zijn drie verschillende standen: vlees (-3°C), vis (0°C) en kaas (2°C)
-Gebaseerd op interne testresultaten van LG op basis van de interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurschommeling in het FRESHConverter+™-vak zonder belading en een instelling van 25°C.
-De resultaten kunnen verschillen op basis van veranderingen in de buitentemperatuur of de ingestelde temperatuur binnen.
5)Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.
- 375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)
375
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)
597 x 2 030 x 674
PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)
112
BASIS SPECIFICATIE - Energielabel
A
PRESTATIES - Compressor type
BMK110NAMV
KENMERKEN - InstaView
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)
Prime Zilver
Alle specificaties
CAPACITEIT
Inhoud koelcompartiment
37
Totaal inhoud (L)
375
Inhoud koelkast (L)
225
Inhoud diepvriezer (L)
113
AFMETINGEN & GEWICHT
Productafmetingen (BxHxD, mm)
597 x 2 030 x 674
Productgewicht (kg)
97
Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)
2 030
Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)
2 030
Verpakkingsgewicht (kg)
104
Diepte met handvat (mm)
674
Diepte zonder deur (mm)
608
BEDIENING & DISPLAY
Express Freeze
Ja
Intern LED-scherm
LED Display
MATERIAAL & AFWERKING
Vlak metaal (Metal Fresh)
R Metaal
Deur (materiaal)
VCM
Afwerking (deur)
Prime Zilver
Type handvat
Horizontale pocket
KENMERKEN
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nee
DoorCooling+
Ja
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
VRIEZER GEDEELTE
Lade_vriezer
3 transparant
BARCODE
Barcode
8806096627662
BASIS SPECIFICATIE
Energielabel
A
Type product
B/Vriezer
Standaard/Blad Diepte
Bladdiepte
PRESTATIES
Geluidsvermogen (dB)
29
Geluidsvermogen (gradering)
A
Klimaatklasse
T
Compressor type
BMK110NAMV
Energieverbruik (kWh/jaar)
112
IJS- EN WATERSYSTEEM
Ijsmaker_Handleiding
Normale ijsbak
Automatische ijsmaker
Nee
Dispenser voor alleen water
Nee
KOELKAST GEDEELTE
Flessenrek (wijn)
vol
Deurmand_transparant
4
Multi-Air Flow
Ja
Pure N Fresh
Nee
Koelkastlicht
LED bovenkant
Opklapbaar legplateau
Inklapbaar plateau
Schap_Gehard glas
3
Groentecompartiment
Ja (2)
Groentelade (Fresh Zone)
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
Reviews van andere gebruikers
Veelgestelde vragen
Q.
Waar moet je op letten bij het kopen van een koelkast met vriesvak?
A.
*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.
Q.
Welke maat koelkast met vriesvak heb ik nodig?
A.
De juiste maat koelkast met vriesvak hangt af van uw huishouden en opslagbehoeften. Als algemene richtlijn:
-Hoge koelkasten met vriesvak, met een inhoud van 304-387 liter, zijn ideaal voor 1-2 personen.
-Slanke modellen met meerdere deuren, met 506-530 liter, geschikt voor gezinnen van 3-4 personen.
-Voor grotere huishoudens zijn modellen met meerdere deuren of modellen in Amerikaanse stijl, met 635-750 liter opslagruimte, een goede keuze.
Bedenk hoe vaak u winkelt, hoeveel vers versus diepvriesvoedsel u bewaart en uw beschikbare keukenruimte bij het selecteren van de juiste capaciteit.
Q.
Hoe wijzig ik de temperatuurinstelling op mijn LG koelkast met vriesvak?
A.
Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriezer in te stellen. Op ondersteunde modellen kunt u ook de LG ThinQ-app op uw smartphone gebruiken om de temperatuurinstelling op afstand te wijzigen.
Q.
Wat betekent het voor een koelkast met vriesvak om vorstvrij te zijn?
A.
Vorst ontstaat wanneer waterdamp ijskoude koelspiralen raakt en vervolgens condenseert tot water, dat onmiddellijk bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspiraal rond de koelspiraal in te schakelen om het ijs te smelten, waardoor vorstvorming automatisch wordt voorkomen.
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