Tech hub

LG Slimme AI Wasmachines: De Ultieme Gids voor Efficiënt en Zorgvuldig Wassen

  

AI wasmachine

Met slimme functies zoals AI DD™, TurboWash™, ThinQ™ en ezDispense™ wordt jouw wasroutine sneller, zuiniger en makkelijker. Deze slimme wasmachines passen zich automatisch aan je was aan, besparen water, energie en tijd, en zorgen dat je kleding langer mooi blijft

De Kracht van LG’s Slimme AI Wasmachines

LG’s volledige assortiment AI-wasmachines combineert moderne technologie met eenvoudig gebruiksgemak. Dankzij een intuïtieve interface en een helder bedieningsscherm met draaiknop, is het instellen van jouw wasprogramma nog nooit zo simpel geweest. 

Ontdek de Slimme AI-Wasfuncties

AI DD™ :Technologie voor Optimale Wasresultaten

Met AI DD™ technologie analyseert de wasmachine automatisch het gewicht en de zachtheid van je kleding. Op basis van een uitgebreide databank met stofsoorten en waspatronen past de machine het ideale wasprogramma toe. Zo wordt je was perfect verzorgd en bespaar je kostbare tijd.

TurboWash™: Snel en Grondig Schoon

Dankzij de innovatieve TurboWash™ technologie verkort LG de wasduur aanzienlijk. Kleine, krachtige 3D-sproeikoppen zorgen ervoor dat elk kledingstuk in een kort programma van slechts 30 minuten grondig wordt gereinigd. Ideaal voor mensen met een drukke agenda!

ThinQ™: Naadloze Verbinding met je Slimme Leven

ThinQ™ technologie maakt van je LG wasmachine een echt smart home apparaat. Met de ThinQ-app kun je je wasmachine op afstand bedienen, monitoren en zelfs extra, gespecialiseerde wasprogramma’s downloaden. Met spraakbesturing wordt het beheren van je wasroutine nog eenvoudiger.

 

Zo verbind je eenvoudig je wasmachine:

 

  1. Download de ThinQ-app in de App Store of Google Play.
  2. Scan de QR-code op je LG wasmachine of voer het serienummer in.
  3. Volg de eenvoudige installatie-instructies in de app en start direct slim wassen!

ezDispense™: Altijd de Perfecte Dosis Wasmiddel

Met ezDispense™ technologie doseert jouw wasmachine automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. Dit voorkomt verspilling, levert optimale reinigingsresultaten en maakt het meten van doseringen overbodig.

De Ideale Centrifugeercyclus: Snel, Zorgzaam en Efficiënt

Een goede centrifugeercyclus is cruciaal voor zowel het eindresultaat als de bescherming van je kleding. Hier lees je hoe LG’s slimme wasmachines jouw centrifugeerervaring optimaliseren:

 

Optimale Waterverwijdering: Met hoge centrifugeersnelheden wordt overtollig water uit de kleding verwijderd, wat de droogtijd aanzienlijk verkort en nare geurtjes voorkomt.

 

Zorgvuldige Stoffenbehandeling: Verschillende stoffen vragen om aangepaste centrifugeersnelheden. Dankzij LG’s Direct Drive Motor™ worden delicate stoffen zoals zijde en wol op de juiste manier behandeld, terwijl stevige materialen zoals denim volle kracht krijgen.

 

Aanpasbare Cyclustijden en Belading: Kies voor een kort programma bij lichte was of een langere cyclus voor zware, vuile was. Een gelijkmatige belading van de trommel garandeert bovendien een stabiele werking en voorkomt beschadigingen.

Waarom Kiezen voor LG’s Slimme AI-Wasmachines?

Met LG’s slimme AI wasmachines haal je een hightech apparaat in huis dat zich aanpast aan jouw behoeften. De combinatie van AI DD™, TurboWash™, ThinQ™ en ezDispense™ zorgt voor:

 

  • Efficiënt Wassen: Optimaliseer de wascyclus voor elke lading en bespaar tijd en energie.

  • Kledingbescherming: Zorgvuldig afgestemde programma’s verlengen de levensduur van je favoriete kledingstukken.

  • Eenvoudig Bedienen: Reguleer je wasmachine via de intuïtieve interface of vanaf je smartphone, waar je ook bent.
     

Verhoog jouw wascomfort en stap over op de toekomst van wassen met de baanbrekende technologie van LG.

 

 

Ontdek vandaag nog de voordelen van een LG slimme AI wasmachine en ervaar een nieuwe standaard in efficiënt en zorgzaam wassen!

Ontdek nu

