LG 32" 4K UHD IPS Smart Monitor met webOS

front view with webcam and remote control
front view with webcam
Front view with closed webcam
Front view
-15 degree side view
-15 degree side view with webcam
+15 degree side view
+15 degree side view with webcam
perspective view
side view
rear view with webcam
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
vertical right side view
Belangrijkste functies

  • 32” 4K UHD (3840x2160) IPS display
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 3xUSB-C (PD 90W), 2xHDMI
  • ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
  • Verstelbare standaard met kantel-, hoogte- en pivotfunctie (bi-directioneel)
Meer

Bekroonde topkwaliteit

Een afbeelding van het logo van de CES 2025 Honoree Award

CES Innovation Awards - Eregast

webOS Re: Nieuw programma

in Cyberbeveiliging

Een afbeelding van het logo van AV Forums

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

"webOS 24 biedt een gestroomlijnde, snelle en gebruiksvriendelijke slimme ervaring die fris en overzichtelijk aanvoelt"

Een afbeelding van de if design award

iF Design Award - Winnaar

webOS 24 UX

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvend materiaal dat aan de jury is voorgelegd. CTA heeft de juistheid van de inzendingen of de beweringen niet gecontroleerd en heeft het item waaraan de prijs is toegekend niet getest.

LG Smart Monitor-logo.

LG Smart Monitor-logo.

Eén scherm. Eindeloze mogelijkheden.

Past zich moeiteloos aan elke taak of omgeving aan, met eindeloos veel mogelijkheden. Dankzij webOS beheer je je home office zonder pc en heb je toegang tot een wereld aan content. Zo combineer je werk en entertainment naadloos op één scherm. Geniet van een ruim 32" display en verbluffende 4K-beeldkwaliteit, gewoon in je eigen ruimte.

Op de foto staat een LG Smart Monitor op het bureau, met daarop werken en spelen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Bovenstaand toetsenbord en muis zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).

Het toont een kleurrijk abstract beeld met levendige 4K UHD-kleuren.

32” 4K UHD IPS display

Een foto die de spiegelfunctie van een slimme monitor laat zien.

Stream vanaf je apparaat

Een foto van een slimme monitor die via USB-C is verbonden met een laptop. De monitor laadt op en stuurt gegevens over.

Maximaliseer productiviteit

Een foto van LG Smart Monitors op kantoor en thuis.

webOS Werk & Spelen

32” 4K UHD IPS Display

Geweldig scherm voor zowel werk als entertainment

Het 4K UHD (3840x2160) IPS-scherm met HDR 10 en tot 95% DCI-P3 kleurdekking biedt een hoog contrast en nauwkeurige kleuren. Zo ervaar je een visuele beleving die zowel bij entertainment als bij je werk tot zijn recht komt.

Het toont een kleurrijk abstract beeld met levendige 4K UHD-kleuren.

Het toont een kleurrijk abstract beeld met levendige 4K UHD-kleuren.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Helderheid: 400 nits (typisch), kleurengamma: DCI-P3 95% (typisch)

webOS

Naadloos zappen

Dankzij webOS heb je naadloos toegang tot een wereld aan content via apps zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV en gratis LG Channels. Ontvang persoonlijke aanbevelingen, ontdek apps zoals Sport, Game en LG Fitness, en bedien alles eenvoudig met de afstandsbediening. Het driezijdig randloze ontwerp van de slanke witte behuizing versterkt de beleving, terwijl 2 x 5W stereoluidsprekers kristalhelder geluid leveren voor de ultieme kijkervaring.

Een foto die verschillende soorten content op WebOS laat zien.

Een foto die verschillende soorten content op WebOS laat zien.

"*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Ingebouwde streamingdiensten en apps kunnen per land verschillen.

*Een internetverbinding en abonnementen op streamingdiensten zijn vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, aangezien deze niet zijn inbegrepen en een apart abonnement vereisen.

*Biedt een scala aan aangepaste apps en diensten, waaronder muziek, sport, thuiskantoor en cloudgaming voor elk geregistreerd account."

webOS

Klaar voor je home office – zonder pc

Met webOS krijg je op afstand toegang tot je pc en Cloud-pc via Remote PC. Zo maak je gebruik van allerlei home office-diensten, zoals videobellen en cloudapplicaties, helemaal zonder fysieke pc.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Het hierboven getoonde toetsenbord, de muis, headset, gamecontroller en webcam (Pogo-type) zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).

*Remote PC is alleen beschikbaar op pc’s met Windows 10 Pro of nieuwer.

*Voor gebruik van streamingdiensten is een internetverbinding en een geldig abonnement vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten gelden; deze zijn niet inbegrepen en vereisen een apart abonnement.

*De Remote PC-functie wordt ondersteund op Windows 10 Pro of nieuwer en is compatibel met externe pc’s die verbinding via Remote PC ondersteunen, waaronder gram.

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

Game

Spring direct in de game

Geen gameconsole nodig: speel games via de LG Smart Monitor. Krijg direct vanuit Home toegang tot cloudgames en maak snel verbinding met streaming-apps voor gamecontent.

Muziek

Afgestemd op jouw muzieksmaak

Geniet van persoonlijke muziek, meeslepend afgespeeld via 2 x 5W stereoluidsprekers.

Zoek eenvoudig naar je favoriete nummers en krijg snel toegang tot recent afgespeelde muziek via je streamingdiensten.

Bovendien ontvang je aanbevelingen van populaire nummers die passen bij jouw smaak.

Sport

Volg je sportteams

Moedig je team aan met persoonlijke updates.

Je krijgt actuele informatie over je favoriete sportteam op basis van je profiel.

LG Fitness

Gepersonaliseerde thuisfitness

Verander je woonkamer in een persoonlijke gym met LG Fitness.

Kies uit een breed aanbod aan workouts, volg je voortgang en bereik je doelen, gewoon vanuit je eigen woonkamer.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Het hierboven getoonde toetsenbord, de muis, headset en gamecontroller zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).

*Voor streamingdiensten is een internetverbinding en een geldig abonnement vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten gelden; deze zijn niet inbegrepen en vereisen een apart abonnement.

*De beschikbaarheid van de Gaming Portal kan per regio verschillen. In niet-ondersteunde regio’s worden gebruikers doorgestuurd naar de bestaande Gaming Hub.

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

Helderheidsregeling

Slimme helderheid in elk licht

Brightness Control detecteert de lichtbronnen in je omgeving en past de schermhelderheid automatisch aan. Zo geniet je altijd van een scherp en helder beeld – overdag én 's avonds.

De afbeelding links toont de weergave overdag met de functie voor helderheidsaanpassing, terwijl de afbeelding rechts de weergave 's nachts toont met dezelfde functie.

 
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Dynamische toonmapping

Ervaar beeld dat tot leven komt met helderheid en contrast

Zie content zoals het bedoeld is. Dynamic Tone Mapping past helderheid en contrast automatisch aan voor optimale details en realistische weergave. Films en games komen tot leven met rijke beleving en constante beeldkwaliteit, bij alles wat je kijkt of speelt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Alleen beschikbaar bij invoer van een HDR-videosignaal.

Eenvoudig design

Optimaliseer je ruimte, versterk je stijl

Het driezijdig randloze ontwerp en de slanke witte behuizing met vlakke, minimalistische voet passen moeiteloos in je werkplek of interieur. Dankzij de handige kantelverstelling geniet je altijd van een comfortabele kijkervaring.

Stijlvol ruimtebesparend ontwerp.

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-5 ~ 15˚

Hoogteverstelbaar pictogram.

Hoogte

110 mm

Instelbaar draaipuntpictogram.

Pivot

90˚

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

USB-C

Productiviteitshub met eenvoudige connectiviteit

De USB-C-poort maakt het mogelijk om het beeldscherm en de gegevensoverdracht te gebruiken en het aangesloten apparaat op te laden (tot 65 W), zodat u uw laptop kunt ondersteunen, en dat allemaal tegelijk via één enkele kabel.

Een laptop is via USB-C verbonden met een LG Smart Monitor. Deze wordt via USB-C opgeladen en geeft tegelijkertijd hetzelfde scherm weer.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Alleen de bovenste USB-C-poort ondersteunt PD (Power Delivery) en DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode).

Ingebouwde Full HD-webcam.

Ingebouwde Full HD-webcam

Direct klaar voor videogesprekken

Houd je virtuele meetings strak en professioneel met een magnetische, afneembare webcam. Het slanke ontwerp past in elke werkruimte en met één beweging dek je hem af voor extra privacy.

*De afbeeldingen zijn bedoeld om de functionaliteit te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Internetverbinding en een abonnement op gerelateerde videobeldiensten zijn vereist. Voor afzonderlijke diensten kan een abonnementsbedrag vereist zijn, maar dit wordt niet meegeleverd (apart verkrijgbaar).

Privacycamera-cover

Privacy in een handomdraai

Met de privacy-slider bedek je de cameralens direct met één simpele beweging, zodat je je privacy beschermt wanneer jij dat wilt.

Ingebouwde dubbele microfoon

Laat je stem niet missen

De ingebouwde dubbele microfoon vangt je stem helder en duidelijk op tijdens videogesprekken – helemaal zonder extra apparatuur.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Op het scherm van de LG Smart Monitor wordt de interface van het ThinQ Home Dashboard weergegeven.

ThinQ Home Dashboard

Bedien je apparaten eenvoudig

Met het ThinQ Home Dashboard wordt het leven een stuk makkelijker. Controleer en beheer de status van je LG-apparaten en -devices op één overzichtelijk scherm - gewoon met de afstandsbediening.

*Om ThinQ-functies te gebruiken, installeer je de 'LG ThinQ'-app vanuit de Google Play Store of Apple App Store op je smartphone en maak je verbinding met wifi. Raadpleeg de helpsectie van de app voor gedetailleerde instructies.

*Een draadloze internetverbinding thuis is vereist om apparaten te registreren in de LG ThinQ-app.

*De beschikbare functies van de LG ThinQ-app kunnen variëren per product en model.

*Dit product wordt in de LG ThinQ-app geregistreerd als een tv. Je kunt de naam van het geregistreerde apparaat aanpassen in de app.

*Via de LG ThinQ-app kun je onder andere het volume regelen, de aanwijzer gebruiken en het apparaat in- of uitschakelen.

Spraakbesturing met Magic Remote

Met de ThinQ-app bedien je het scherm eenvoudig op afstand via spraakopdrachten met Alexa.

Zo is de smart monitor veel meer dan alleen een display – het wordt het centrale punt voor al je entertainment en productiviteit. En dat alles met slechts de Magic Remote.

Een vrouw zet het volume van de LG Smart Monitor hoger met behulp van een Magic Remote.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Voor een correcte werking moet de LG Smart Monitor verbonden zijn met de ThinQ-app.

*Afbeeldingen op het scherm kunnen afwijken van de werkelijke app-weergave. Beschikbare diensten kunnen variëren per regio, land of app-versie.

*Je kunt de taal- en regiovoorkeuren instellen voor 22 talen in 146 landen, waaronder: Engels / Koreaans / Spaans / Frans / Duits / Italiaans / Portugees / Russisch / Pools / Turks / Japans / Arabisch (Saoedi-Arabië/VAE) / Vietnamees / Thais / Zweeds / Taiwanees / Indonesisch / Deens / Nederlands / Noors / Grieks / Hebreeuws (bijv. VS/Engels).

**De standaard afstandsbediening is inbegrepen.

**De Magic Remote is apart verkrijgbaar en de beschikbaarheid kan per land verschillen.

**Alexa-functionaliteit is beschikbaar. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Spiegel direct vanaf je apparaat

Deel moeiteloos content van je smartapparaat op het scherm van de monitor via AirPlay 2* (voor Apple-apparaten) of Screen Share** (voor Android-apparaten). Verbind in een paar tikken en geniet van een naadloze kijk- en luisterervaring op een groter scherm.

*Apple en bijbehorende merknamen en logo’s zijn handelsmerken van Apple Inc. Beschikbare functies kunnen per land en regio verschillen.

*Voor het gebruik van AirPlay en HomeKit met deze monitor wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Apple, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s. Het ‘Works with Apple Home’-logo is een handelsmerk van Apple Inc.

*Screen Share: Ondersteund op Android of Windows 10 en hoger.

*Verbind je apparaat met hetzelfde netwerk als je monitor.

Meerdere poorten

Veelzijdige aansluitmogelijkheden

Onze smart monitor is uitgerust met 2x HDMI-, 2x USB- en een USB-C-poort en is compatibel met diverse apparaten voor een soepele weergave. Zo creëer je een opgeruimde werkplek en maak je optimaal gebruik van je ruimte.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Alleen de bovenste USB-C-poort ondersteunt PD (Power Delivery) en DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode).

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

Printen

Belangrijkste specs

  • Maat (Inch)

    32

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

Alle specificaties

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y25

SMART FEATURES

  • Wi-Fi

    Ja

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    32

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90%

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1

  • Color Bit

    700:1

  • Maat (cm)

    92.71

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Auto Helderheid

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea) 2.0

  • USB-C

    Ja(3ea)

  • Headphone out

    Ja (alleen geluid)

  • USB Downstream Port

    Ja (USB-C, 2ea)

  • USB Upstream Port

    Ja (USB-C, 1ea)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    2.2

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    22W (Typ.)

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    944 x 545 x 141

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    714 x 608.2 x 217

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    714 x 420.2 x 23.5

  • Gewicht in doos [kg]

    10.8kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    7.7kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5.5kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

