LG 32" 4K UHD IPS Smart Monitor met webOS

Bekroonde topkwaliteit
*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvend materiaal dat aan de jury is voorgelegd. CTA heeft de juistheid van de inzendingen of de beweringen niet gecontroleerd en heeft het item waaraan de prijs is toegekend niet getest.
Eén scherm. Eindeloze mogelijkheden.
Past zich moeiteloos aan elke taak of omgeving aan, met eindeloos veel mogelijkheden. Dankzij webOS beheer je je home office zonder pc en heb je toegang tot een wereld aan content. Zo combineer je werk en entertainment naadloos op één scherm. Geniet van een ruim 32" display en verbluffende 4K-beeldkwaliteit, gewoon in je eigen ruimte.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Bovenstaand toetsenbord en muis zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).
32” 4K UHD IPS Display
Geweldig scherm voor zowel werk als entertainment
Het 4K UHD (3840x2160) IPS-scherm met HDR 10 en tot 95% DCI-P3 kleurdekking biedt een hoog contrast en nauwkeurige kleuren. Zo ervaar je een visuele beleving die zowel bij entertainment als bij je werk tot zijn recht komt.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Helderheid: 400 nits (typisch), kleurengamma: DCI-P3 95% (typisch)
webOS
Naadloos zappen
Dankzij webOS heb je naadloos toegang tot een wereld aan content via apps zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV en gratis LG Channels. Ontvang persoonlijke aanbevelingen, ontdek apps zoals Sport, Game en LG Fitness, en bedien alles eenvoudig met de afstandsbediening. Het driezijdig randloze ontwerp van de slanke witte behuizing versterkt de beleving, terwijl 2 x 5W stereoluidsprekers kristalhelder geluid leveren voor de ultieme kijkervaring.
"*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Ingebouwde streamingdiensten en apps kunnen per land verschillen.
*Een internetverbinding en abonnementen op streamingdiensten zijn vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, aangezien deze niet zijn inbegrepen en een apart abonnement vereisen.
*Biedt een scala aan aangepaste apps en diensten, waaronder muziek, sport, thuiskantoor en cloudgaming voor elk geregistreerd account."
webOS
Klaar voor je home office – zonder pc
Met webOS krijg je op afstand toegang tot je pc en Cloud-pc via Remote PC. Zo maak je gebruik van allerlei home office-diensten, zoals videobellen en cloudapplicaties, helemaal zonder fysieke pc.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Het hierboven getoonde toetsenbord, de muis, headset, gamecontroller en webcam (Pogo-type) zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).
*Remote PC is alleen beschikbaar op pc’s met Windows 10 Pro of nieuwer.
*Voor gebruik van streamingdiensten is een internetverbinding en een geldig abonnement vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten gelden; deze zijn niet inbegrepen en vereisen een apart abonnement.
*De Remote PC-functie wordt ondersteund op Windows 10 Pro of nieuwer en is compatibel met externe pc’s die verbinding via Remote PC ondersteunen, waaronder gram.
*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.
Game
Spring direct in de game
Geen gameconsole nodig: speel games via de LG Smart Monitor. Krijg direct vanuit Home toegang tot cloudgames en maak snel verbinding met streaming-apps voor gamecontent.
Muziek
Afgestemd op jouw muzieksmaak
Geniet van persoonlijke muziek, meeslepend afgespeeld via 2 x 5W stereoluidsprekers.
Zoek eenvoudig naar je favoriete nummers en krijg snel toegang tot recent afgespeelde muziek via je streamingdiensten.
Bovendien ontvang je aanbevelingen van populaire nummers die passen bij jouw smaak.
Sport
Volg je sportteams
Moedig je team aan met persoonlijke updates.
Je krijgt actuele informatie over je favoriete sportteam op basis van je profiel.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Het hierboven getoonde toetsenbord, de muis, headset en gamecontroller zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).
*Voor streamingdiensten is een internetverbinding en een geldig abonnement vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten gelden; deze zijn niet inbegrepen en vereisen een apart abonnement.
*De beschikbaarheid van de Gaming Portal kan per regio verschillen. In niet-ondersteunde regio’s worden gebruikers doorgestuurd naar de bestaande Gaming Hub.
*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.
Helderheidsregeling
Slimme helderheid in elk licht
Brightness Control detecteert de lichtbronnen in je omgeving en past de schermhelderheid automatisch aan. Zo geniet je altijd van een scherp en helder beeld – overdag én 's avonds.
De afbeelding links toont de weergave overdag met de functie voor helderheidsaanpassing, terwijl de afbeelding rechts de weergave 's nachts toont met dezelfde functie.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Dynamische toonmapping
Ervaar beeld dat tot leven komt met helderheid en contrast
Zie content zoals het bedoeld is. Dynamic Tone Mapping past helderheid en contrast automatisch aan voor optimale details en realistische weergave. Films en games komen tot leven met rijke beleving en constante beeldkwaliteit, bij alles wat je kijkt of speelt.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Alleen beschikbaar bij invoer van een HDR-videosignaal.
Eenvoudig design
Optimaliseer je ruimte, versterk je stijl
Het driezijdig randloze ontwerp en de slanke witte behuizing met vlakke, minimalistische voet passen moeiteloos in je werkplek of interieur. Dankzij de handige kantelverstelling geniet je altijd van een comfortabele kijkervaring.
Stijlvol ruimtebesparend ontwerp.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
USB-C
Productiviteitshub met eenvoudige connectiviteit
De USB-C-poort maakt het mogelijk om het beeldscherm en de gegevensoverdracht te gebruiken en het aangesloten apparaat op te laden (tot 65 W), zodat u uw laptop kunt ondersteunen, en dat allemaal tegelijk via één enkele kabel.
Een laptop is via USB-C verbonden met een LG Smart Monitor. Deze wordt via USB-C opgeladen en geeft tegelijkertijd hetzelfde scherm weer.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Alleen de bovenste USB-C-poort ondersteunt PD (Power Delivery) en DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode).
*De afbeeldingen zijn bedoeld om de functionaliteit te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Internetverbinding en een abonnement op gerelateerde videobeldiensten zijn vereist. Voor afzonderlijke diensten kan een abonnementsbedrag vereist zijn, maar dit wordt niet meegeleverd (apart verkrijgbaar).
Privacycamera-cover
Privacy in een handomdraai
Met de privacy-slider bedek je de cameralens direct met één simpele beweging, zodat je je privacy beschermt wanneer jij dat wilt.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om ThinQ-functies te gebruiken, installeer je de 'LG ThinQ'-app vanuit de Google Play Store of Apple App Store op je smartphone en maak je verbinding met wifi. Raadpleeg de helpsectie van de app voor gedetailleerde instructies.
*Een draadloze internetverbinding thuis is vereist om apparaten te registreren in de LG ThinQ-app.
*De beschikbare functies van de LG ThinQ-app kunnen variëren per product en model.
*Dit product wordt in de LG ThinQ-app geregistreerd als een tv. Je kunt de naam van het geregistreerde apparaat aanpassen in de app.
*Via de LG ThinQ-app kun je onder andere het volume regelen, de aanwijzer gebruiken en het apparaat in- of uitschakelen.
Spraakbesturing met Magic Remote
Met de ThinQ-app bedien je het scherm eenvoudig op afstand via spraakopdrachten met Alexa.
Zo is de smart monitor veel meer dan alleen een display – het wordt het centrale punt voor al je entertainment en productiviteit. En dat alles met slechts de Magic Remote.
Een vrouw zet het volume van de LG Smart Monitor hoger met behulp van een Magic Remote.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Voor een correcte werking moet de LG Smart Monitor verbonden zijn met de ThinQ-app.
*Afbeeldingen op het scherm kunnen afwijken van de werkelijke app-weergave. Beschikbare diensten kunnen variëren per regio, land of app-versie.
*Je kunt de taal- en regiovoorkeuren instellen voor 22 talen in 146 landen, waaronder: Engels / Koreaans / Spaans / Frans / Duits / Italiaans / Portugees / Russisch / Pools / Turks / Japans / Arabisch (Saoedi-Arabië/VAE) / Vietnamees / Thais / Zweeds / Taiwanees / Indonesisch / Deens / Nederlands / Noors / Grieks / Hebreeuws (bijv. VS/Engels).
**De standaard afstandsbediening is inbegrepen.
**De Magic Remote is apart verkrijgbaar en de beschikbaarheid kan per land verschillen.
**Alexa-functionaliteit is beschikbaar. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Spiegel direct vanaf je apparaat
Deel moeiteloos content van je smartapparaat op het scherm van de monitor via AirPlay 2* (voor Apple-apparaten) of Screen Share** (voor Android-apparaten). Verbind in een paar tikken en geniet van een naadloze kijk- en luisterervaring op een groter scherm.
*Apple en bijbehorende merknamen en logo’s zijn handelsmerken van Apple Inc. Beschikbare functies kunnen per land en regio verschillen.
*Voor het gebruik van AirPlay en HomeKit met deze monitor wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Apple, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s. Het ‘Works with Apple Home’-logo is een handelsmerk van Apple Inc.
*Screen Share: Ondersteund op Android of Windows 10 en hoger.
*Verbind je apparaat met hetzelfde netwerk als je monitor.
Meerdere poorten
Veelzijdige aansluitmogelijkheden
Onze smart monitor is uitgerust met 2x HDMI-, 2x USB- en een USB-C-poort en is compatibel met diverse apparaten voor een soepele weergave. Zo creëer je een opgeruimde werkplek en maak je optimaal gebruik van je ruimte.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Alleen de bovenste USB-C-poort ondersteunt PD (Power Delivery) en DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode).
Key Feature
- 32” 4K UHD (3840x2160) IPS display
- webOS
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
- 3xUSB-C (PD 90W), 2xHDMI
- ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
- Verstelbare standaard met kantel-, hoogte- en pivotfunctie (bi-directioneel)
Belangrijkste specs
Maat (Inch)
32
Resolutie
3840 x 2160
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
SMART FEATURES
Wi-Fi
Ja
DISPLAY
Maat (Inch)
32
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90%
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
320
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Color Bit
700:1
Maat (cm)
92.71
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Auto Helderheid
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.0
USB-C
Ja(3ea)
Headphone out
Ja (alleen geluid)
USB Downstream Port
Ja (USB-C, 2ea)
USB Upstream Port
Ja (USB-C, 1ea)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Max. Resolution at Hz)
2.2
USB-C (Power Delivery)
90W
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
22W (Typ.)
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
944 x 545 x 141
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
714 x 608.2 x 217
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
714 x 420.2 x 23.5
Gewicht in doos [kg]
10.8kg
Gewicht met Stand [kg]
7.7kg
Gewicht zonder Stand [kg]
5.5kg
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Reviews van andere gebruikers
