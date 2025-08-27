Skip to contentSkip to accessibility help
LG 37” 4K UHD IPS Smart Monitor met webOS
37U730SA EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

Functies

Galerij

Specs

Recensies

Ondersteuning

LG 37” 4K UHD IPS Smart Monitor met webOS

37U730SA EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

LG 37” 4K UHD IPS Smart Monitor met webOS

37U730SA-W
Belangrijkste functies

  • 37” 4K UHD (3840x2160) IPS display
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
  • Kantelbare standaard
Meer

Prijswinnende excellentie

Een afbeelding van het witte Honoree Award-logo van CES 2025

CES Innovation Awards - Eregast

webOS Re: Nieuw programma

in Cyberbeveiliging

Een afbeelding van het logo van AV Forums

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

"webOS 24 biedt een gestroomlijnde, snelle en gebruiksvriendelijke slimme ervaring die fris en overzichtelijk aanvoelt"

Een afbeelding van de if design award

iF Design Award - Winnaar

webOS 24 UX

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvend materiaal dat aan de jury is voorgelegd. CTA heeft de juistheid van de inzendingen of de beweringen niet gecontroleerd en heeft het artikel waaraan de prijs is toegekend niet getest.

LG Smart Monitor-logo.

LG Smart Monitor-logo.

Eén scherm. Eindeloze mogelijkheden.

Pas je aan elke taak of omgeving aan met talloze mogelijkheden. Dankzij webOS beheer je thuiskantoortaken zonder pc en geniet je van een overvloed aan content, waardoor werk en entertainment naadloos in balans zijn. Geniet van een groot 37" scherm en verbluffende 4K-beeldkwaliteit in je eigen ruimte.

Op de foto staat een LG Smart Monitor op het bureau, met daarop werken en spelen.

LG Smart Monitor-logo.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Bovenstaand toetsenbord en muis zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).

Het toont een astronaut en een kleurrijk abstract beeld met levendige 4K UHD-kleuren.

37" 4K UHD IPS-scherm

Een foto die de spiegelfunctie van een slimme monitor laat zien.

Stream vanaf je apparaat

Een foto van een slimme monitor die via USB-C is verbonden met een laptop. De monitor laadt op en stuurt gegevens over.

Maximaliseer productiviteit

Een foto van LG Smart Monitors op kantoor en thuis.

webOS voor werk én plezier

37” 4K UHD IPS Display

Geweldig scherm voor zowel werk als entertainment

Het 4K UHD (3840x2160) IPS-scherm met HDR 10 en tot 90% DCI-P3 kleurdekking biedt een hoog contrast en nauwkeurige kleuren.

Zo ervaar je een visuele beleving die zowel bij entertainment als bij je werk tot zijn recht komt.

Het toont een astronaut en een kleurrijk abstract beeld met levendige 4K UHD-kleuren.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te tonen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Helderheid: 300 nits (typ.), Color Gamut: DCI-P3 90% (typ.)

webOS

Naadloos zappen

Dankzij webOS heb je naadloos toegang tot een wereld aan content via apps zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV en gratis LG Channels.Ontvang persoonlijke aanbevelingen, ontdek apps zoals Sport, Game en LG Fitness, en bedien alles eenvoudig met de afstandsbediening.

 

Het slanke witte design met driezijdig randloos scherm versterkt de beleving, terwijl de 2 x 5W stereoluidsprekers zorgen voor kristalhelder geluid, voor een ultieme kijkervaring.

Een foto die verschillende soorten content op WebOS laat zien.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Ingebouwde streamingdiensten en apps kunnen per land verschillen.

*Een internetverbinding en abonnementen op streamingdiensten zijn vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, aangezien deze niet zijn inbegrepen en een apart abonnement vereisen.

*Biedt een scala aan aangepaste apps en diensten, waaronder muziek, sport, thuiskantoor en cloudgaming voor elk geregistreerd account.

webOS

Klaar voor je home office – zonder pc

Met webOS krijg je op afstand toegang tot je pc en Cloud-pc via Remote PC. Zo maak je gebruik van allerlei home office-diensten, zoals videobellen en cloudapplicaties, helemaal zonder fysieke pc.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Het hierboven getoonde toetsenbord, de muis, headset, gamecontroller en webcam (Pogo-type) zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).

*Remote PC is alleen beschikbaar op pc’s met Windows 10 Pro of nieuwer.

*Voor gebruik van streamingdiensten is een internetverbinding en een geldig abonnement vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten gelden; deze zijn niet inbegrepen en vereisen een apart abonnement.

*De Remote PC-functie wordt ondersteund op Windows 10 Pro of nieuwer en is compatibel met externe pc’s die verbinding via Remote PC ondersteunen, waaronder gram.

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

Game

Spring direct in de game

Geen gameconsole nodig: speel games via de LG Smart Monitor. Krijg direct vanuit Home toegang tot cloudgames en maak snel verbinding met streaming-apps voor gamecontent.

Muziek

Afgestemd op jouw muzieksmaak

Geniet van persoonlijke muziek, meeslepend afgespeeld via 2 x 5W stereoluidsprekers.

Zoek eenvoudig naar je favoriete nummers en krijg snel toegang tot recent afgespeelde muziek via je streamingdiensten.

Bovendien ontvang je aanbevelingen van populaire nummers die passen bij jouw smaak.

Sport

Volg je sportteams

Moedig je team aan met persoonlijke updates.

Je krijgt actuele informatie over je favoriete sportteam op basis van je profiel.

LG Fitness

Gepersonaliseerde thuisfitness

Verander je woonkamer in een persoonlijke gym met LG Fitness.

Kies uit een breed aanbod aan workouts, volg je voortgang en bereik je doelen, gewoon vanuit je eigen woonkamer.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Het hierboven getoonde toetsenbord, de muis, headset en gamecontroller zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).

*Voor streamingdiensten is een internetverbinding en een geldig abonnement vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten gelden; deze zijn niet inbegrepen en vereisen een apart abonnement.

*De beschikbaarheid van de Gaming Portal kan per regio verschillen. In niet-ondersteunde regio’s worden gebruikers doorgestuurd naar de bestaande Gaming Hub.

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

Helderheidsregeling

Slimme helderheid in elk licht

Brightness Control detecteert de lichtbronnen in je omgeving en past de schermhelderheid automatisch aan. Zo geniet je altijd van een scherp en helder beeld – overdag én 's avonds.

De afbeelding links toont de weergave overdag met de functie voor helderheidsaanpassing, terwijl de afbeelding rechts de weergave 's nachts toont met dezelfde functie.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.

Dynamische toonmapping

Ervaar beeld dat tot leven komt met helderheid en contrast

Zie content zoals het bedoeld is. Dynamic Tone Mapping past helderheid en contrast automatisch aan voor optimale details en realistische weergave. Films en games komen tot leven met rijke beleving en constante beeldkwaliteit, bij alles wat je kijkt of speelt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Alleen beschikbaar bij invoer van een HDR-videosignaal.

Eenvoudig design

Optimaliseer je ruimte, versterk je stijl

Het driezijdig randloze ontwerp en de slanke witte behuizing met vlakke, minimalistische voet passen moeiteloos in je werkplek of interieur. Dankzij de handige kantelverstelling geniet je altijd van een comfortabele kijkervaring.

Stijlvol ruimtebesparend ontwerp.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Kantelhoek: -5-15˚

USB-C

Productiviteitshub met eenvoudige connectiviteit

De USB-C-poort maakt het mogelijk om het beeldscherm en de gegevensoverdracht te gebruiken en het aangesloten apparaat op te laden (tot 65 W), zodat u uw laptop kunt ondersteunen, en dat allemaal tegelijk via één enkele kabel.

Een laptop is via USB-C verbonden met een LG Smart Monitor. Deze wordt via USB-C opgeladen en geeft tegelijkertijd hetzelfde scherm weer.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.

Op het scherm van de LG Smart Monitor wordt de interface van het ThinQ Home Dashboard weergegeven.

ThinQ Home Dashboard

Bedien je apparaten eenvoudig

Met het ThinQ Home Dashboard wordt het leven een stuk makkelijker. Controleer en beheer de status van je LG-apparaten en -devices op één overzichtelijk scherm – gewoon met de afstandsbediening.

*Om ThinQ-functies te gebruiken, installeer je de 'LG ThinQ'-app vanuit de Google Play Store of Apple App Store op je smartphone en maak je verbinding met wifi. Raadpleeg de helpsectie van de app voor gedetailleerde instructies.

*Een draadloze internetverbinding thuis is vereist om apparaten te registreren in de LG ThinQ-app.

*De beschikbare functies van de LG ThinQ-app kunnen variëren per product en model.

*Dit product wordt in de LG ThinQ-app geregistreerd als een tv. Je kunt de naam van het geregistreerde apparaat aanpassen in de app.

*Via de LG ThinQ-app kun je onder andere het volume regelen, de aanwijzer gebruiken en het apparaat in- of uitschakelen.

Spraakbesturing met Magic Remote

Met de ThinQ-app bedien je het scherm eenvoudig op afstand via spraakopdrachten met Alexa.

Zo is de smart monitor veel meer dan alleen een display – het wordt het centrale punt voor al je entertainment en productiviteit. En dat alles met slechts de Magic Remote.

Een vrouw zet het volume van de LG Smart Monitor hoger met behulp van een Magic Remote.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Voor een correcte werking moet de LG Smart Monitor verbonden zijn met de ThinQ-app.

*Afbeeldingen op het scherm kunnen afwijken van de werkelijke app-weergave. Beschikbare diensten kunnen variëren per regio, land of app-versie.

*Je kunt de taal- en regiovoorkeuren instellen voor 22 talen in 146 landen, waaronder: Engels / Koreaans / Spaans / Frans / Duits / Italiaans / Portugees / Russisch / Pools / Turks / Japans / Arabisch (Saoedi-Arabië/VAE) / Vietnamees / Thais / Zweeds / Taiwanees / Indonesisch / Deens / Nederlands / Noors / Grieks / Hebreeuws (bijv. VS/Engels).

**De standaard afstandsbediening is inbegrepen.

**De Magic Remote is apart verkrijgbaar en de beschikbaarheid kan per land verschillen.

**Alexa-functionaliteit is beschikbaar. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Spiegel direct vanaf je apparaat

Deel moeiteloos content van je smartapparaat op het scherm van de monitor via AirPlay 2* (voor Apple-apparaten) of Screen Share** (voor Android-apparaten). Verbind in een paar tikken en geniet van een naadloze kijk- en luisterervaring op een groter scherm.

*Apple en bijbehorende merknamen en logo’s zijn handelsmerken van Apple Inc. Beschikbare functies kunnen per land en regio verschillen.

*Voor het gebruik van AirPlay en HomeKit met deze monitor wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Apple, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s. Het ‘Works with Apple Home’-logo is een handelsmerk van Apple Inc.

*Screen Share: Ondersteund op Android of Windows 10 en hoger.

*Verbind je apparaat met hetzelfde netwerk als je monitor.

LG Switch-app

Eenvoudig en moeiteloos optimaliseren met LG Switch

Met de LG Switch-app haal je het maximale uit je monitor – voor zowel werk als ontspanning. Navigeer snel en gebruik slimme functies met je toetsenbord en muis, en schakel moeiteloos tussen je pc en webOS via sneltoetsen.

Je kunt het scherm eenvoudig opdelen in maximaal 6 vensters, het thema aanpassen of met één druk op de knop een videogesprek starten via een toegewezen sneltoets.

Quick Control

Ontdek het gemak van Quick Control op de LG Smart Monitor. Met eenvoudige acties via je toetsenbord en muis krijg je snel toegang tot menu’s. Daarnaast schakel je moeiteloos tussen je pc en webOS met handige sneltoetsen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De LG Switch-app is een pc-applicatie.

*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

Meerdere poorten

Veelzijdige aansluitmogelijkheden

Onze smart monitor is uitgerust met 2x HDMI-, 2x USB- en een USB-C-poort en is compatibel met diverse apparaten voor een soepele weergave. Zo creëer je een opgeruimde werkplek en maak je optimaal gebruik van je ruimte.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikerservaring.

Printen

Alle specificaties

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y25

SMART FEATURES

  • Wi-Fi

    Ja

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    37

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2104x0.2104

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90%

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 80%

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1​

  • Color Bit

    800:1​

  • Maat (cm)

    92.71

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Auto Helderheid

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(1ea) 1.4

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    Ja (alleen geluid)

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    22W (Typ.)

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    823.7 x 483.8 x 52.1

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    1081 x 583 x 197

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    823.7 x 640.1 x 242

  • Gewicht in doos [kg]

    11.7kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    16.2kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    14.75kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

