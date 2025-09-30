Skip to contentSkip to accessibility help
LG 40" UltraFine 5K2K 40U990A met Thunderbolt 5 en NANO IPS Black
LG 40" UltraFine 5K2K 40U990A met Thunderbolt 5 en NANO IPS Black

LG 40" UltraFine 5K2K 40U990A met Thunderbolt 5 en NANO IPS Black

40U990A-W
LG 40" UltraFine 5K2K 40U990A met Thunderbolt 5 en NANO IPS Black, 40U990A-W
LG 40" UltraFine 5K2K 40U990A met Thunderbolt 5 en NANO IPS Black, 40U990A-W

Belangrijkste functies

  • Nano IPS Black
  • 5K2K 5120x2160
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
Display
LG UltraFine Monitor-logo.

's Werelds eerste Thunderbolt™5 5K2K-scherm* Gemaakt voor precisie

Vooraanzicht van de UltraFine-monitor met daarop een afbeelding van een meisje. Hierop is te zien hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven.

Vooraanzicht van de UltraFine-monitor met daarop een afbeelding van een meisje. Hierop is te zien hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

5 verschillende afbeeldingen met tekst die de belangrijkste kenmerken van UltraFine impliceren

5 verschillende afbeeldingen met tekst die de belangrijkste kenmerken van UltraFine impliceren

5K2K Display. Scherper, breder, helderder.

Het 5K2K Nano IPS1) Black-display (5120x2160) biedt 33% meer pixels2) dan standaard 4K UHD (3840x2160). Zo krijg je een ruimer canvas waarop je meer content tegelijk kunt bekijken en minder vaak hoeft te wisselen tussen programma’s. Dankzij de hoge resolutie zie je haarscherpe beelden en uiterst precieze details, ideaal voor professionele videobewerking, grafisch ontwerp en al het visuele werk waar nauwkeurigheid telt. De levendige helderheid zorgt ervoor dat zelfs de kleinste details zichtbaar worden, zonder dat je voortdurend hoeft in te zoomen of te schuiven.

In een videoclip wordt de breedte van het 5K2K-scherm vergeleken met de schermgrootte van een 4K UHD-scherm.

Vooraanzicht van UHD 4K-gamingmonitor met IPS-scherm.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

1) Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometerkleine deeltjes op de LED van het scherm.

2) Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resolutie te vermenigvuldigen: 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD en 11,05 miljoen pixels voor 5K2K.

Professionele display.
Professionele prestaties.

Voor taken zoals color grading, muziekproductie en programmeren biedt het 40" 5K2K-display de helderheid en schermruimte die nodig zijn voor optimale focus en precisie.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Nano IPS* Black Display

Nano IPS Black-technologie regelt het licht voor diepere zwarttinten en een filmische helderheid.

DCI-P3 99%

Nauwkeurige en levendige kleurruimte, ideaal voor videobewerking en fotoretouchering.

VESA DisplayHDR™ 600

Gecertificeerd volgens de VESA DisplayHDR™ 600-standaarden en verbeterd in helderheid en kleurnauwkeurigheid, voor levensechte beelden die trouw zijn aan de bron.

2000:1 Contrast

Een hoog contrastniveau dat schaduwen verdiept en highlights verfijnt, zelfs bij wisselende lichtomstandigheden.

*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometergrote deeltjes op de LED van het scherm.

Vooraanzicht van de UltraFine-monitor met daarop een afbeelding van een meisje. Hierop is te zien hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven.

Vooraanzicht van de UltraFine-monitor met daarop een afbeelding van een meisje. Hierop is te zien hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven.

Elke kleurnuance,
volledig tot leven gebracht

VESA DisplayHDR™ 600 levert heldere highlights, diepe schaduwen en een nauwkeurige kleurweergave voor creatieve professionals. Het versterkt texturen, details en het natuurlijke samenspel van licht en schaduw.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Het volledige kleurenspectrum dat u zich had voorgesteld

99% (typisch) van het DCI-P3-kleurengamma biedt een 25% breder kleurengamma dan sRGB, waardoor vrijwel alle kleuren in gedrukte, digitale en uitgezonden content worden gedekt. ​​Van levendige tot subtiele tinten, nauwkeurige kleurweergave, wat zorgt voor een realistische video- en foto-output.

Een afbeelding op volledig scherm met een ontwerpprogramma dat levendige kleuren laat zien.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Helderheid: 450 nits (Typ.), Kleurruimte: DCI-P3 99% (Typ.)

*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometerkleine deeltjes op de LED van het scherm.

Een afbeelding van de kop van een zebra vanaf de zijkant laat zien hoe een contrastverhouding van 2000:1 een diepere zwarte kleur kan weergeven dan een contrastverhouding van 1000:1.

Contrast 2000:1

Een afbeelding van de kop van een zebra vanaf de zijkant laat zien hoe een contrastverhouding van 2000:1 een diepere zwarte kleur kan weergeven dan een contrastverhouding van 1000:1.

Contrast 1000:1

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometerkleine deeltjes op de LED van het scherm.

2000:1 dieper zwart en rijke schaduwen

Omdat de contrastratio van invloed is op een nauwkeurige kleurweergave, verhoogt Nano IPS Black de contrastratio van de standaard IPS 1000:1 naar 2000:1. Dit levert levendige kleuren en scherpere details in objecten, schaduwen en achtergronden. Ervaar diepere zwarttinten en rijkere schaduwen die over het hele scherm consistent blijven, met een versterkt gevoel van realisme dat je visuele werk op natuurlijke wijze tot uitdrukking brengt.

Bescherm je ogen, behoud elk detail

Dit display is gecertificeerd met de 5-sterren Eye Comfort-classificatie van TÜV Rheinland: Eye Comfort 3.0, dat voldoet aan de hoogste normen voor oogcomfort. Het combineert een hoge refreshrate, nauwkeurige kleurweergave en geïntegreerde Low Blue Light-technologie. Dankzij de combinatie van RGB-hardware en software-aanpassingen worden schadelijke emissies verminderd, zonder concessies te doen aan kleur.

*TÜV Rheinland-certificerings-ID (oogcomfort): 1111298743

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van kenmerken te verbeteren.

's Werelds eerste Thunderbolt™5 5K2K-scherm**

Thunderbolt™ 5 maakt de productie mogelijk van commerciële outputs zoals documentaires, speelfilms en gametitels op een indrukwekkend 5K2K-display. Daarnaast biedt het tweemaal snellere gegevensoverdracht naar aangesloten apparaten in vergelijking met Thunderbolt™ 4 en ondersteunt het het opladen van je laptop (tot 96W) via één enkele kabel, met gegarandeerde stabiliteit, schaalbaarheid en veiligheid.

2x snellere* overdracht

2x snellere* overdracht

(Tot 80 Gbps)

96W Power Delivery

96W Power Delivery

5K2K-scherm

5K2K-scherm

Een UltraFine-monitor wordt met het programmascherm erop naast een kleinere monitor, een pc en een opslag geplaatst, die met kabels met elkaar zijn verbonden, wat de multiconnectiviteit laat zien.

Een UltraFine-monitor wordt met het programmascherm erop naast een kleinere monitor, een pc en een opslag geplaatst, die met kabels met elkaar zijn verbonden, wat de multiconnectiviteit laat zien.


**https://www.thunderbolttechnology.net/products

* Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

* Voor correct gebruik is de meegeleverde Thunderbolt 5-kabel vereist om de Thunderbolt 5-poort met de monitor te verbinden.

* Voor volledige functionaliteit, inclusief 96W-opladen en 5120×2160 @120Hz-output, moet je apparaat Thunderbolt 5 of DisplayPort 2.1 ondersteunen.

* DP-, HDMI-, USB-C- en Thunderbolt-kabels zijn inbegrepen in de verpakking.

※ Opmerking ※

1. Windows: Het beeldscherm werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de Intel-processor en de versie van het Windows-besturingssysteem.

*Minimale vereisten: Intel 12e generatie of hoger, Windows 11 of hoger.

2. macOS: Het beeldscherm werkt mogelijk niet goed op apparaten die niet van Apple zijn, afhankelijk van de macOS-versie.

*Minimale vereisten: macOS Sequoia (versie 15) of hoger.

Het productieve werkstation

Thunderbolt™ 5 en DisplayPort maken 5K2K Daisy Chain mogelijk voor een strak en efficiënt setup. Verbind eenvoudig twee monitoren en een laptop voor maximale productiviteit.

Twee UltraFine-monitoren staan ​​naast elkaar en zijn met elkaar verbonden via een laptop. Het werkstation laat zien hoe naadloos alle apparaten met elkaar verbonden zijn.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De kabels DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Power cordx1 en Thunderboltx1 zijn inbegrepen in het pakket.

Close-upbeeld van de poorten van de UltraFine-monitor om de verschillende kabelaansluitingen te tonen.

Meerdere setups met meerdere poorten

Sluit je laptop, camera, tablet of externe opslag eenvoudig aan via veelzijdige poorten zoals Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 en USB-C. Geniet van vloeiende en stabiele prestaties, zonder extra adapters of splitters.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Een UltraFine-monitor wordt in een virtuele ruimte geplaatst, waarbij geluidsgolven vanuit het onderste deel van de monitor naar voren bewegen. Op het scherm staat een vrouw in een rood ruimtepak met haar gezicht naar voren.

Voel elke beat en elke scène

Ga helemaal op in je content en laat de actie je omringen. De dubbele 10W ingebouwde speakers met Rich Bass en AMD FreeSync-technologie zorgen voor krachtiger geluid en vloeiende beelden, waardoor elke scène tot leven komt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

AMD FreeSync Premium

Met FreeSync Premium-technologie geniet je van naadloze, vloeiende bewegingen bij het mixen van audio, het bekijken van snelle games of hoge-resolutiefilms. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verminderen van screen tearing en stotteren.

*TÜV Rheinland-certificerings-ID (oogcomfort): 1111298743

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van kenmerken te verbeteren.

Snel schakelen tijdens het creëren

Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor voor zowel werk als ontspanning. Pas moeiteloos je voorkeursinstellingen voor beeldkwaliteit en helderheid aan met de gepersonaliseerde Picture Wizard. Daarnaast kun je het scherm opdelen in 11 indelingen en je videocall-platform direct starten, nóg handiger.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com

Slank design, meer ruimte voor creativiteit

Het vrijwel randloze 3-zijdige ontwerp en de elegante L-stand creëren een opgeruimde werkplek. Dankzij de volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte-instellingen werk je comfortabel en efficiënt, terwijl je langer gefocust blijft bij het editen en retoucheren.

Randloos ontwerp

Randloos ontwerp

Draaibaar

Draaibaar

(-20° ~ 20°)

Kantelen

Kantelen

(-5° ~ 20°)

Hoogte

Hoogte

(130 mm)

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Printen

Belangrijkste specs

  • Maat (Inch)

    40

  • Resolutie

    5120 x 2160

  • Panel Type

    IPS Black

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Ronding

    2500R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    40

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    IPS Black

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    5120 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1815 x 0.1815 mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.06B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Ronding

    2500R

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    2000:1

  • Color Bit

    1400:1

  • Maat (cm)

    100.859cm

VERBINDING

  • Ingebouwde KVM

    Ja

  • HDMI

    Ja(1ea) 2.1

  • Daisy Chain

    Ja (UHD/120Hz)

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • Thunderbolt

    Ja

  • USB-C

    Ja (1Up / 4Down)

  • Headphone out

    4-pole (mic + geluid)

  • LAN (RJ-45)

    Ja

  • Thunderbolt (Data overdracht)

    Ja

  • Thunderbolt (Stroom overdracht)

    96w

  • USB Downstream Port

    "USB-C *4EA(15W*1EA, 4.5W*3EA) 10Gbps USB-A *2EA 10Gbps"

  • USB Upstream Port

    Ja (via Thunderbolt & USB-C 10Gbps)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Auto Helderheid Sensor

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    Ja (2Camera)

  • PBP

    Ja (2PBP)

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Overige (Kenmerken)

    Ja (2Overige (Kenmerken))

  • Reader Mode

    Ja

  • VRR

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Nano IPS™ Technology

    Ja

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Rich Bass

    Ja

  • Speaker

    10W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    1206 * 534 * 201 mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    947.7 * 614.3 * 260 mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    947.7 * 419.8 * 106.3 mm

  • Gewicht in doos [kg]

    17.8 kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    14.1 kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    9.2 kg

INFO

  • Product naam

    PC Monitor

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Max.)

    45W

  • Power Consumption (Energy Star)

    40W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 1.2W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Built-in Power

  • Power Consumption (On-Mode)

    45W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    40W

ACCESSOIRES

  • Calibratie Rapport (Document)

    Ja (2Calibratie Rapport (Document))

  • Display Port

    Ja (2.1)

  • HDMI

    Ja

  • Thunderbolt

    Ja

  • USB-C

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ja

  • LG UltraGear™ Control Center

    Ja (2LG UltraGear™ Control Center)

  • LG UltraGear™ Studio

    Ja (2LG UltraGear™ Studio)

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Ja (2OnScreen Control (LG Screen Manager))

INFORMATIE OVER NALEVING

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

