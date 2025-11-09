We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 27" 144Hz Overclock FHD IPS Gaming Monitor | 27G411A met NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)
LG UltraGear™ G4 27" 144Hz Overclock FHD IPS Gaming Monitor | 27G411A met NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)
Belangrijkste functies
- 27" FHD IPS (1920x1080) display
- 144Hz (overclock) (native 120Hz) refreshrate / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® compatible / AMD FreeSync™
Voel de strijd in levendige kleuren
Deze monitor ondersteunt HDR10 en biedt 99% sRGB-dekking voor een breed kleurspectrum en natuurgetrouwe kleuren dankzij het IPS-display. Zo beleef je een meeslepende game-ervaring en ervaar je slagvelden precies zoals de ontwikkelaars het bedoeld hebben.
Gecertificeerd met de beste technologieën
Aangedreven door AMD FreeSync™ en gevalideerde NVIDIA G-SYNC®-compatibiliteit levert deze monitor tear-free, ultrasoepele visuals en lage latency – voor ongeëvenaarde precisie en vloeiende gameplay.
Dynamic Action Sync
Door input lag te verminderen met Dynamic Action Sync kunnen gamers cruciale momenten in real-time vastleggen en razendsnel reageren.
Black Stabilizer
Black Stabilizer helpt gamers sluipschutters op te sporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en laat je snel reageren op felle explosies.
LG Switch-app
Schakel snel en slim
Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor voor werk én dagelijks gebruik. Deel je scherm eenvoudig op in maximaal 6 vensters, pas het themaontwerp aan of start direct je videocall-platform via een toegewezen sneltoets.
Bijna randloos design en slanke standvoet
Ultraslank design. Bijna zwevend.
Ervaar meer scherm en minder afleiding dankzij de ultraslanke bezel en de minimalistische standvoet met vrijwel randloos design. De bijna zwevende standaard versterkt de strakke, lichte uitstraling, terwijl het naadloze schermgevoel zorgt voor een meeslepende kijkervaring, ideaal voor dual setups of minimalistische werkplekken.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
1920 x 1080
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
SMART FEATURES
Wi-Fi
Ja
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Maat (cm)
68.5
Resolutie
1920 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.3114 x 0.3114 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Color Bit
1050:1
Contrast Ratio (Min.)
1500:1
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
Ja
Nano IPS™ Technology
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Auto Helderheid
Ja
Flicker Safe
Ja
Reader Mode
Ja
Color Weakness
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
Zwart stabilizatie
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
FPS Counter
Ja
OverClocking
Ja
User Defined Key
Ja
Smart Energy Saving
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Dual Controller
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
STROOM
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Max.)
16W
Power Consumption (Energy Star)
14W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
Power Consumption (On-Mode)
16W
MECHANISCH
OneClick Stand
Ja
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
611.5 x 452.4 x 220mm
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
690 x 141 X 430mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
611.5 x 357.8 X 38.5mm
Gewicht met Stand [kg]
3.8kg
Gewicht zonder Stand [kg]
2.9kg
Gewicht in doos [kg]
5.3kg
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Onze keuze
