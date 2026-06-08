32-inch UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32" 4K OLED Gaming Monitor

*De opschalingprestaties kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de invoerbron. Er is geen GPU-upgrade nodig voor de AI-opschalingfunctionaliteit. Een compatibel extern apparaat (pc/GPU/console) is vereist voor het spelen van de game.

**De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.