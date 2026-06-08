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32-inch UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32" 4K OLED Gaming Monitor
32-inch UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32" 4K OLED Gaming Monitor
32GX870B-B
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Belangrijkste functies
- 32" 4K (3840 x 2160) OLED display met 140 PPI
- 4e generatie Tandem OLED met piekhelderheid tot 1500 nits
- VESA DisplayHDR™ True Black 500 met DCI‑P3 99,5% (typ.)
- Dual‑Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz) met 0,03 ms (GtG) reactietijd
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- AI Sound & AI Scene Optimization
Award-winning excellence
*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen die zijn ingediend bij de jury. CTA heeft de juistheid van de inzendingen of gemaakte claims niet gecontroleerd en heeft het bekroonde product niet getest.
*Op basis van gepubliceerde specificaties van gaming monitoren per december 2025 is de LG 32GX870B de eerste 32" 4K OLED gaming monitor met ondersteuning voor AI Upscaling-technologie.
**Beelden zijn gesimuleerd om functies beter weer te geven en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De 32GX870B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden. De daadwerkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
**De 32GX870B ondersteunt Dual-Mode met een refreshrate van 240Hz bij 4K UHD en 480Hz bij FHD.
Ontdek een nieuw niveau van immersie met het 39" 5K2K-scherm (5120×2160). Dankzij het 21:9 UltraWide-formaat en de 1500R curved display word je volledig in de actie gezogen. Met ongeveer 33% meer pixels dan een 32" 4K-scherm geniet je van extra schermruimte en indrukwekkende details. De haarscherpe 5K2K-resolutie zorgt voor diepe contrasten en een scherp beeld, zodat iedere scène helder, meeslepend en vol detail blijft in allerlei soorten games.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
4K AI-upscaling.
Geen GPU-upgrade vereist.*
De ingebouwde processor van UltraGear evo™ ondersteunt 4K AI Upscaling en schaalt content van ieder apparaat slim op naar 4K-resolutie. Zonder extra GPU of hardware-upgrades geniet je van scherpere details en een verbeterde beeldkwaliteit.*
with AI Upscaling
without AI Upscaling
*De opschalingprestaties kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de invoerbron. Er is geen GPU-upgrade nodig voor de AI-opschalingfunctionaliteit. Een compatibel extern apparaat (pc/GPU/console) is vereist voor het spelen van de game.
**De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
4e generatie Tandem OLED.
Extreem hoge helderheid van 1500 nits.*
De LG 32GX870B, aangedreven door de 4e generatie Tandem OLED-technologie, levert helderdere beelden met een piekhelderheid tot wel 1500 nits voor zichtbaar scherpere gameplay. Zo kun je beelden op het scherm zelfs in heldere omgevingen nauwkeurig zien.
*De 32GX870B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden (@HDR, 1,5% APL). De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Triple Perfect Visuals, geverifieerd door UL,
zelfs bij fel licht
*Onder de OLED-gamingmonitoren. De afbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
**De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Heldere accenten en duidelijke details in het donker
Ervaar meer diepte en levendige realisme met VESA DisplayHDR™ True Black 500. Het verhoogde contrast laat zowel heldere highlights als verfijnde details in donkere scènes beter tot hun recht komen. Heldere effecten ogen intenser en scherper gedefinieerd, terwijl donkere beelden detail en structuur behouden. Dankzij de DCI‑P3 99,5% (typ.) kleurruimte worden kleuren natuurgetrouw weergegeven, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke intentie.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Met een pixeldichtheid van 140 PPI levert deze monitor een nauwkeurige en heldere weergave voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Tijdens het spelen worden teksten, UI‑elementen en fijne details scherper en beter gedefinieerd weergegeven, waardoor HUD’s, menu’s en on‑screen informatie makkelijker leesbaar zijn. Ook bij taken met veel tekst, zoals documentbewerking, browsen of coderen, zorgt dit voor extra helderheid en comfort.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Geoptimaliseerde refreshrates voor elk genre met Dual‑Mode
Stem je game moeiteloos af op de ideale refreshrate met VESA‑gecertificeerde Dual‑Mode. Schakel eenvoudig tussen 240Hz in 4K UHD voor AAA‑titels zoals RPG’s en adventures, en 480Hz in FHD voor snelle games zoals FPS en racing.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
0,03 ms (GtG) voor razendsnelle gameplay
Met een reactietijd van 0,03 ms (GtG) wordt ghosting tot een minimum beperkt en blijven overgangen op het scherm helder en vloeiend. Zo reageert elke beweging direct en nauwkeurig, zelfs tijdens de snelste gameplay.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Vloeiende beweging die je volledig in de actie meesleept.
Minimise tears and lags with NVIDIA® G-SYNC® compatible and AMD FreeSync™ Premium Pro technology. Experience significantly reduced screen tearing and stuttering for smooth visuals with minimised motion blur and ghosting.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Nieuwste aansluitingen voor je krachtige, toekomstbestendige gaming setup
LG UltraGear evo AI 32GX870B features the latest port selection, including DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W), and HDMI 2.1—seamlessly connected to a wide range of gaming devices and bringing your ultimate gaming station. Equipped with DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI provides the high bandwidth required for high-resolution, high-refresh-rate gaming on high-performance GPUs—delivering clean visuals and smooth gameplay. USB Type-C supports display output, data transfer, and up to 90W device charging simultaneously via a single cable. HDMI 2.1 provides stable connections with consoles and other devices.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
AI Sound voor helder en gericht gamen
AI Sound scheidt automatisch stemmen, effecten en achtergrondgeluid en past zich aan de gameplay aan. Dit zorgt voor meer controle en een virtuele 7.1.2‑kanaals geluidservaring.
Via de ingebouwde 2 x 7W speakers of een headset blijven stemmen helder en belangrijke geluiden, zoals voetstappen, goed hoorbaar tijdens het spelen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
AI Scene Optimization voor optimale beeldinstellingen
AI Scene Optimization herkent wat er op het scherm wordt weergegeven en past automatisch belangrijke beeldinstellingen aan, zoals kleurtemperatuur, kleurversterking en scherpte. Zo wordt de weergave afgestemd op het type content, waaronder Office, Animation, Movie, Game en Sports.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Bescherm je display met OLED Care
OLED Care features designed to help reduce the risk of image retention and burn-in that can occur when static high-contrast images are displayed for extended periods.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*Gebaseerd op de los verkrijgbare prijs van de garantie zoals die beschikbaar is op LG.com.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Alle specificaties
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
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