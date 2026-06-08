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32-inch UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32" 4K OLED Gaming Monitor

32GX870B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
32GX870B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

32-inch UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32" 4K OLED Gaming Monitor

32GX870B-B
Vooraanzicht van 32-inch UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32" 4K OLED Gaming Monitor 32GX870B-B
Right side view of 32GX870B
Rear view of 32GX870B
LG UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32-inch 4K OLED 240Hz Gaming Monitor
FHD 1920x1080 vs 4K 3840x2160 gaming graphics comparison showing sharper detail and clearer visuals in 4K
UltraGear gaming monitor (32GX870B) with 4K AI upscaling for sharper visuals without a GPU upgrade
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivering sharp gameplay with 1,500 nits peak brightness and 4th Gen Tandem OLED
LG UltraGear 32GX870B gaming monitor in a desk setup, showing a side-by-side comparison with non-OLED, highlighting deeper blacks, accurate colors, and enhanced visual performance verified by UL.
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivers bright highlights and detailed dark scenes with DisplayHDR 500 and 99.5% DCI-P3
UltraGear gaming monitor (32GX870B) with 140 PPI for precision and clarity in gaming compared to 70 PPI
Less eye strain with UL-verified eye comfort features including flicker-free, low blue light, and glare reduction.
UltraGear gaming monitor (32GX870B) with Dual-Mode, supporting 240Hz at UHD and 480Hz at FHD for games from RPG to FPS
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivers smooth racing gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro
UltraGear gaming monitor (32GX870B) connected to a PC, laptop, and console via DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivers clear, immersive gaming audio with AI Sound
Vooraanzicht van 32-inch UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32" 4K OLED Gaming Monitor 32GX870B-B
Right side view of 32GX870B
Rear view of 32GX870B
LG UltraGear evo GX8, World's First AI Upscaling 32-inch 4K OLED 240Hz Gaming Monitor
FHD 1920x1080 vs 4K 3840x2160 gaming graphics comparison showing sharper detail and clearer visuals in 4K
UltraGear gaming monitor (32GX870B) with 4K AI upscaling for sharper visuals without a GPU upgrade
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivering sharp gameplay with 1,500 nits peak brightness and 4th Gen Tandem OLED
LG UltraGear 32GX870B gaming monitor in a desk setup, showing a side-by-side comparison with non-OLED, highlighting deeper blacks, accurate colors, and enhanced visual performance verified by UL.
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivers bright highlights and detailed dark scenes with DisplayHDR 500 and 99.5% DCI-P3
UltraGear gaming monitor (32GX870B) with 140 PPI for precision and clarity in gaming compared to 70 PPI
Less eye strain with UL-verified eye comfort features including flicker-free, low blue light, and glare reduction.
UltraGear gaming monitor (32GX870B) with Dual-Mode, supporting 240Hz at UHD and 480Hz at FHD for games from RPG to FPS
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivers smooth racing gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro
UltraGear gaming monitor (32GX870B) connected to a PC, laptop, and console via DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1
UltraGear gaming monitor (32GX870B) delivers clear, immersive gaming audio with AI Sound

Belangrijkste functies

  • 32" 4K (3840 x 2160) OLED display met 140 PPI
  • 4e generatie Tandem OLED met piekhelderheid tot 1500 nits
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500 met DCI‑P3 99,5% (typ.)
  • Dual‑Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz) met 0,03 ms (GtG) reactietijd
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization
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Award-winning excellence

Een afbeelding van het witte Honoree-logo van CES 2026.

CES Innovation Awards - Winnaar 2026

In gaming & eSports

Een afbeelding van het witte Honoree-logo van CES 2026.

CES Innovation Awards - Winnaar 2026

Beeldkwaliteit

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen die zijn ingediend bij de jury. CTA heeft de juistheid van de inzendingen of gemaakte claims niet gecontroleerd en heeft het bekroonde product niet getest.

Het UltraGear™ evo AI-logo in een futuristische, neonverlichte ruimte.

Het UltraGear™ evo AI-logo in een futuristische, neonverlichte ruimte.

LG UltraGear evo GX8, 's werelds eerste 32-inch 4K OLED 240Hz gamingmonitor met AI-upscaling (32GX870B)

LG UltraGear evo GX8, 's werelds eerste 32-inch 4K OLED 240Hz gamingmonitor met AI-upscaling (32GX870B)

*Op basis van gepubliceerde specificaties van gaming monitoren per december 2025 is de LG 32GX870B de eerste 32" 4K OLED gaming monitor met ondersteuning voor AI Upscaling-technologie.

**Beelden zijn gesimuleerd om functies beter weer te geven en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

UltraGear 32-inch 4K Tandem OLED gamingmonitor (32GX870B) met AI-upscaling, 140 PPI, 480Hz bij FHD en HDR 500

UltraGear 32-inch 4K Tandem OLED gamingmonitor (32GX870B) met AI-upscaling, 140 PPI, 480Hz bij FHD en HDR 500

*De 32GX870B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden. De daadwerkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

**De 32GX870B ondersteunt Dual-Mode met een refreshrate van 240Hz bij 4K UHD en 480Hz bij FHD.

Ontdek een nieuw niveau van immersie met het 39" 5K2K-scherm (5120×2160). Dankzij het 21:9 UltraWide-formaat en de 1500R curved display word je volledig in de actie gezogen. Met ongeveer 33% meer pixels dan een 32" 4K-scherm geniet je van extra schermruimte en indrukwekkende details. De haarscherpe 5K2K-resolutie zorgt voor diepe contrasten en een scherp beeld, zodat iedere scène helder, meeslepend en vol detail blijft in allerlei soorten games.

Vergelijking van FHD 1920x1080 versus 4K 3840x2160 gaming graphics: 4K toont scherpere details en duidelijkere beelden.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

4K AI-upscaling.
Geen GPU-upgrade vereist.*

De ingebouwde processor van UltraGear evo™ ondersteunt 4K AI Upscaling en schaalt content van ieder apparaat slim op naar 4K-resolutie. Zonder extra GPU of hardware-upgrades geniet je van scherpere details en een verbeterde beeldkwaliteit.*

UltraGear gaming monitor (32GX870B) with 4K AI upscaling for sharper visuals without a GPU upgrade

with AI Upscaling

UltraGear gaming monitor (32GX870B) with 4K AI upscaling for sharper visuals without a GPU upgrade

without AI Upscaling

*De opschalingprestaties kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de invoerbron. Er is geen GPU-upgrade nodig voor de AI-opschalingfunctionaliteit. Een compatibel extern apparaat (pc/GPU/console) is vereist voor het spelen van de game.

 

**De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

4e generatie Tandem OLED.
Extreem hoge helderheid van 1500 nits.*

De LG 32GX870B, aangedreven door de 4e generatie Tandem OLED-technologie, levert helderdere beelden met een piekhelderheid tot wel 1500 nits voor zichtbaar scherpere gameplay. Zo kun je beelden op het scherm zelfs in heldere omgevingen nauwkeurig zien.

De UltraGear gamingmonitor (32GX870B) levert scherpe gameplay met een piekhelderheid van 1500 nits en 4e generatie Tandem OLED.

De UltraGear gamingmonitor (32GX870B) levert scherpe gameplay met een piekhelderheid van 1500 nits en 4e generatie Tandem OLED.

*De 32GX870B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden (@HDR, 1,5% APL). De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Triple Perfect Visuals, geverifieerd door UL,
zelfs bij fel licht

Perfect Black

Perfect Black is UL-gecertificeerd en levert perfecte zwartwaarden om de waargenomen helderheid en het contrast te verbeteren, ongeacht of het om u heen licht of donker is.

Perfecte kleuren en 100% kleurgetrouwheid

Perfect colour and 100% colour Fidelity deliver accurate colour expression even under varying lighting conditions, from low light to bright ambient environments.

Perfecte kleuren en 100% kleurgetrouwheid zorgen voor nauwkeurige kleurweergave, van weinig licht tot fel verlichte omgevingen.
Perfecte reproductie

UL-verified Perfect Reproduction ensures games and content appear as intended, with accurate colour, luminance, and detail in both dark and bright environments.

UL-gecertificeerde Perfect Reproduction garandeert dat games en content eruitzien zoals bedoeld, met nauwkeurige kleuren, helderheid en details in zowel donkere als lichte omgevingen.
UltraGear gamingmonitor (32GX870B) met UL-gecertificeerde drievoudige perfecte beeldkwaliteit, waaronder perfect zwart, perfecte kleur, 100% kleurechtheid en perfecte reproductie.

UltraGear gamingmonitor (32GX870B) met UL-gecertificeerde drievoudige perfecte beeldkwaliteit, waaronder perfect zwart, perfecte kleur, 100% kleurechtheid en perfecte reproductie.

De UltraGear gamingmonitor (32GX870B) met 4e generatie Tandem OLED levert perfecte zwarttinten en kleuren in vergelijking met schermen zonder WOLED.

De UltraGear gamingmonitor (32GX870B) met 4e generatie Tandem OLED levert perfecte zwarttinten en kleuren in vergelijking met schermen zonder WOLED.

*Onder de OLED-gamingmonitoren. De afbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

**De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Heldere accenten en duidelijke details in het donker

Ervaar meer diepte en levendige realisme met VESA DisplayHDR™ True Black 500. Het verhoogde contrast laat zowel heldere highlights als verfijnde details in donkere scènes beter tot hun recht komen. Heldere effecten ogen intenser en scherper gedefinieerd, terwijl donkere beelden detail en structuur behouden. Dankzij de DCI‑P3 99,5% (typ.) kleurruimte worden kleuren natuurgetrouw weergegeven, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke intentie.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Met een pixeldichtheid van 140 PPI levert deze monitor een nauwkeurige en heldere weergave voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Tijdens het spelen worden teksten, UI‑elementen en fijne details scherper en beter gedefinieerd weergegeven, waardoor HUD’s, menu’s en on‑screen informatie makkelijker leesbaar zijn. Ook bij taken met veel tekst, zoals documentbewerking, browsen of coderen, zorgt dit voor extra helderheid en comfort.

Hoge PPI-precisie voor gaming

Helderheid met hoge PPI voor productiviteit

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Geoptimaliseerde refreshrates voor elk genre met Dual‑Mode

Stem je game moeiteloos af op de ideale refreshrate met VESA‑gecertificeerde Dual‑Mode. Schakel eenvoudig tussen 240Hz in 4K UHD voor AAA‑titels zoals RPG’s en adventures, en 480Hz in FHD voor snelle games zoals FPS en racing.

UltraGear gamingmonitor (32GX870B) met dual-mode, ondersteunt 240Hz bij UHD en 480Hz bij FHD voor games van RPG tot FPS.

UltraGear gamingmonitor (32GX870B) met dual-mode, ondersteunt 240Hz bij UHD en 480Hz bij FHD voor games van RPG tot FPS.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

0,03 ms (GtG) voor razendsnelle gameplay

Met een reactietijd van 0,03 ms (GtG) wordt ghosting tot een minimum beperkt en blijven overgangen op het scherm helder en vloeiend. Zo reageert elke beweging direct en nauwkeurig, zelfs tijdens de snelste gameplay.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Vloeiende beweging die je volledig in de actie meesleept.

Minimise tears and lags with NVIDIA® G-SYNC® compatible and AMD FreeSync™ Premium Pro technology. Experience significantly reduced screen tearing and stuttering for smooth visuals with minimised motion blur and ghosting.

Minimaliseer tearing en haperingen met NVIDIA® G‑SYNC® Compatible en AMD FreeSync™ Premium Pro. Geniet van merkbaar minder screen tearing en stuttering voor soepele beelden, met minimale motion blur en ghosting.
De UltraGear gamingmonitor (32GX870B) levert vloeiende racegameplay dankzij NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium Pro.

De UltraGear gamingmonitor (32GX870B) levert vloeiende racegameplay dankzij NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium Pro.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Nieuwste aansluitingen voor je krachtige, toekomstbestendige gaming setup

LG UltraGear evo AI 32GX870B features the latest port selection, including DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W), and HDMI 2.1—seamlessly connected to a wide range of gaming devices and bringing your ultimate gaming station. Equipped with DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI provides the high bandwidth required for high-resolution, high-refresh-rate gaming on high-performance GPUs—delivering clean visuals and smooth gameplay. USB Type-C supports display output, data transfer, and up to 90W device charging simultaneously via a single cable. HDMI 2.1 provides stable connections with consoles and other devices.

De LG UltraGear evo AI 32GX870B beschikt over de nieuwste aansluitingen, waaronder DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type C (PD 90W) en HDMI 2.1. Zo verbind je moeiteloos een breed scala aan gamingapparaten en bouw je een complete en toekomstbestendige setup.
Met DisplayPort 2.1 (UHBR 20) biedt deze monitor de bandbreedte die nodig is voor high‑resolution en high‑refresh‑rate gaming op krachtige GPU’s, voor scherpe beelden en vloeiende gameplay. USB Type C ondersteunt beeld, data en opladen tot 90W via één kabel. HDMI 2.1 zorgt voor stabiele verbindingen met consoles en andere apparaten.
UltraGear gamingmonitor (32GX870B) aangesloten op een pc, laptop en console via DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1.

UltraGear gamingmonitor (32GX870B) aangesloten op een pc, laptop en console via DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

AI Sound voor helder en gericht gamen

AI Sound scheidt automatisch stemmen, effecten en achtergrondgeluid en past zich aan de gameplay aan. Dit zorgt voor meer controle en een virtuele 7.1.2‑kanaals geluidservaring.

Via de ingebouwde 2 x 7W speakers of een headset blijven stemmen helder en belangrijke geluiden, zoals voetstappen, goed hoorbaar tijdens het spelen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

AI Scene Optimization voor optimale beeldinstellingen

AI Scene Optimization herkent wat er op het scherm wordt weergegeven en past automatisch belangrijke beeldinstellingen aan, zoals kleurtemperatuur, kleurversterking en scherpte. Zo wordt de weergave afgestemd op het type content, waaronder Office, Animation, Movie, Game en Sports.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Bescherm je display met OLED Care

OLED Care features designed to help reduce the risk of image retention and burn-in that can occur when static high-contrast images are displayed for extended periods.

OLED Care is ontworpen om het risico op beeldretentie en inbranden te verminderen, wat kan ontstaan wanneer statische beelden met hoog contrast langdurig worden weergegeven.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

De UltraGear gamingmonitor (32GX870B) is voorzien van OLED Care Screen Saver, een functie die het risico op beeldretentie en inbranden helpt verminderen.
2 jaar garantie voor de UltraGear OLED gamingmonitor (32GX870B)

2-YEAR WARRANTY

2 years from the date of original retail purchase and internal and functional parts only, including OLED Display Panel.

*Gebaseerd op de los verkrijgbare prijs van de garantie zoals die beschikbaar is op LG.com.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Printen

Alle specificaties

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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