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34-inch UltraWide, WQHD Curved (1800R) 120Hz Monitor

34U601B_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
34U601B_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

34-inch UltraWide, WQHD Curved (1800R) 120Hz Monitor

34U601B-B
Vooraanzicht van 34-inch UltraWide, WQHD Curved (1800R) 120Hz Monitor 34U601B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 120Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.
Vooraanzicht van 34-inch UltraWide, WQHD Curved (1800R) 120Hz Monitor 34U601B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 120Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.

Belangrijkste functies

  • 34" 21:9 WQHD (3440x1440) Curved Display
  • 3-zijdig vrijwel randloos design
  • sRGB 99% (Typ.)
  • HDR 10
  • 120Hz Refreshrate, 5ms (GtG at Faster)
  • Kantelbaar (-5~20°)
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Fixed Bottom Left Button

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Door Readers’ Choice verkozen tot beste monitorserie voor gamers die topprestaties eisen

LG UltraWide Monitor Curved-logo.

LG UltraWide Monitor Curved-logo.

Zie meer, doe meer

De LG UltraWide Curved Monitor op een modern bureau, die meeslepende first-person gaming op een breed gebogen scherm weergeeft, gecombineerd met een multitasking-interface. Dit zorgt voor weidse beelden, vloeiende gameplay en verhoogde productiviteit in een thuiskantooromgeving.

De LG UltraWide Curved Monitor op een modern bureau, die meeslepende first-person gaming op een breed gebogen scherm weergeeft, gecombineerd met een multitasking-interface. Dit zorgt voor weidse beelden, vloeiende gameplay en verhoogde productiviteit in een thuiskantooromgeving.

*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring. 

*Bovenstaand toetsenbord en muis zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht.

Overzicht van de functies van de LG UltraWide Curved Monitor: een gebogen 34-inch WQHD-scherm, HDR10 met 99% sRGB-kleurnauwkeurigheid, een vloeiende vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, AMD FreeSync-ondersteuning en een slanke standaard met kantelverstelling voor een meeslepende game-ervaring en efficiënt multitasken.

Overzicht van de functies van de LG UltraWide Curved Monitor: een gebogen 34-inch WQHD-scherm, HDR10 met 99% sRGB-kleurnauwkeurigheid, een vloeiende vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, AMD FreeSync-ondersteuning en een slanke standaard met kantelverstelling voor een meeslepende game-ervaring en efficiënt multitasken.

Indrukwekkend displayGame-ervaringVerbeterd comfortEssentiële connectiviteit

21:9 WQHD Curved Display

De UltraWide™ WQHD-resolutie (3440 × 1440) met 21:9 beeldverhouding biedt extra schermruimte om meerdere programma’s tegelijk te gebruiken en efficiënter te werken. De 1800R curve volgt je natuurlijke kijkhoek voor minder vervorming, terwijl het 3-zijdig vrijwel randloze scherm zorgt voor een breed en meeslepend beeld zonder afleiding.

De LG UltraWide-monitor toont meerdere applicaties op een 34-inch scherm met een beeldverhouding van 21:9. Een vergelijking met een standaard 27-inch scherm met een beeldverhouding van 16:9 laat de extra horizontale ruimte zien.

De LG UltraWide-monitor toont meerdere applicaties op een 34-inch scherm met een beeldverhouding van 21:9. Een vergelijking met een standaard 27-inch scherm met een beeldverhouding van 16:9 laat de extra horizontale ruimte zien.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

HDR10 met 99% sRGB

Levensechte kleuren met geavanceerde kleurnauwkeurigheid

HDR10-ondersteuning en 99% dekking van het sRGB-kleurspectrum zorgen voor nauwkeurige kleurweergave en realistische HDR-beelden.

De LG UltraWide Curved Monitor toont levendige, creatieve content op een breed, gebogen scherm met HDR10-ondersteuning en 99% sRGB-kleurdekking. Dit zorgt voor een rijke kleurnauwkeurigheid, verbeterd contrast en precieze visuele details voor creatief werk en een meeslepende kijkervaring.

De LG UltraWide Curved Monitor toont levendige, creatieve content op een breed, gebogen scherm met HDR10-ondersteuning en 99% sRGB-kleurdekking. Dit zorgt voor een rijke kleurnauwkeurigheid, verbeterd contrast en precieze visuele details voor creatief werk en een meeslepende kijkervaring.

*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring. 

*99% sRGB is een typische waarde. Het kleurbereik kan per model verschille

Futuristisch ogende motorrijders racen door een neonverlichte stadsstraat, met bewegingsonscherpte op de achtergrond en een uitgelicht gedeelte dat scherpe, heldere beelden toont om de vloeiende prestaties en helderheid van een verversingsfrequentie van 120 Hz te demonstreren.

Vloeiende game-ervaring met 120Hz refreshrate

Ervaar soepele en responsieve gameplay dankzij de 120Hz refreshrate. Geniet van vloeiende beelden en scherpere bewegingen voor snellere reacties en een competitief voordeel tijdens het gamen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

AMD FreeSync™ Premium

Vloeiende gameplay zonder afleiding

Dankzij AMD FreeSync™ Premium geniet je van vloeiende beelden zonder tearing, met lage input lag en responsieve gameplay voor maximale precisie tijdens het gamen.

De LG UltraWide Curved Monitor demonstreert de AMD FreeSync Premium-technologie met een vergelijking van de uitgeschakelde en ingeschakelde modus. Dit toont minder screen tearing en vloeiendere bewegingen voor een responsievere en meeslepende game-ervaring.

De LG UltraWide Curved Monitor demonstreert de AMD FreeSync Premium-technologie met een vergelijking van de uitgeschakelde en ingeschakelde modus. Dit toont minder screen tearing en vloeiendere bewegingen voor een responsievere en meeslepende game-ervaring.

*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring. 

*De prestaties van deze functie zijn vergeleken met modellen zonder sync-technologie. 

*Daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving. 

*Afhankelijk van de netwerkverbinding kunnen vertragingen of storingen optreden.

Dynamic Action Sync

Dankzij Dynamic Action Sync wordt input lag verminderd, zodat je sneller kunt reageren op belangrijke momenten in realtime.

Black Stabilizer

Black Stabilizer verbetert de zichtbaarheid in donkere scènes, zodat verborgen details beter zichtbaar worden en je sneller kunt reageren in schaduwrijke omgevingen of plotselinge lichtwisselingen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Verbeterd comfort in elk detail.

LG Switch app

Slimmere bediening met LG Switch

Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor eenvoudig voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Pas moeiteloos beeldkwaliteit en helderheid aan naar jouw voorkeur en activeer instellingen direct via hotkeys. Daarnaast kun je het scherm indelen in 11 verschillende layouts en met één klik je videogesprekplatform openen voor extra gebruiksgemak.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, ga naar het ondersteuningsmenu op LG.com.

Reader Mode

Past de kleurtemperatuur en helderheid aan om vermoeide ogen te helpen verminderen tijdens langdurig werken met documenten.

Flicker Safe

Minimaliseert onzichtbare schermflikkering om vermoeide ogen te helpen verminderen en langdurig kijkcomfort te verbeteren 

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.

Opgeruimd design met slanke standvoet

Ervaar het 3-zijdig vrijwel randloze design met een verstelbare standvoet die kantelen ondersteunt. De slanke standvoet neemt minimale bureauruimte in beslag en zorgt voor een strakke, opgeruimde setup met minder afleiding.

Bovenaanzicht van een LG UltraWide Curved Monitor op een bureau met een koffiekopje, draadloos toetsenbord en muis, en een close-up van de slanke, vierkante monitorvoet die is ontworpen voor stabiliteit en een opgeruimde werkplek.

Bovenaanzicht van een LG UltraWide Curved Monitor op een bureau met een koffiekopje, draadloos toetsenbord en muis, en een close-up van de slanke, vierkante monitorvoet die is ontworpen voor stabiliteit en een opgeruimde werkplek.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Het bovenstaande toetsenbord en de muis zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).

*Kantelhoek: -5~+20º

Connectiviteit

Essentiële aansluitmogelijkheden

Dankzij HDMI 2.0 en DisplayPort 1.4 verbind je eenvoudig verschillende apparaten voor een efficiënte en overzichtelijke bureau-setup.

De LG UltraWide Curved Monitor beschikt over meerdere aansluitmogelijkheden, waaronder DisplayPort en HDMI, en kan worden aangesloten op een laptop voor uitgebreidere bewerkingsmogelijkheden en multitasking op een breed scherm. Dit ondersteunt flexibele apparaatconfiguraties en efficiënte professionele workflows.

De LG UltraWide Curved Monitor beschikt over meerdere aansluitmogelijkheden, waaronder DisplayPort en HDMI, en kan worden aangesloten op een laptop voor uitgebreidere bewerkingsmogelijkheden en multitasking op een breed scherm. Dit ondersteunt flexibele apparaatconfiguraties en efficiënte professionele workflows.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Printen

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    34

  • Display - Resolutie

    3440 x 1440

  • Display - Panel Type

    VA

  • Display - Aspect Ratio

    21:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen

Alle specificaties

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    900.0 x 443.0 x 160.0 mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    808.5 x 457.7 x 240.0 mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    808.5 x 363.4 x 92.5 mm

  • Gewicht in doos [kg]

    8.4kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    6.2kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5.0kg

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    34

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    VA

  • Oppervlak Behandeling

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2318 x 0.2318

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Contrast Ratio (Typ.)

    3000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Contrast Ratio (Min.)

    2400:1

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Maat (cm)

    86.42cm

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • VRR

    YES

  • Super Resolution+

    Ja

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y26

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    JA

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja

  • HDMI

    Ja

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    45W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    32.4W

  • Power Consumption (On-Mode) (KR)

    40W

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea)

  • DP Version

    1.4

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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