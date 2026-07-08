34-inch UltraWide, WQHD Curved (1800R) 120Hz Monitor

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Prijswinnende kwaliteit
Digitale trends 2025
Door Readers’ Choice verkozen tot beste monitorserie voor gamers die topprestaties eisen
Zie meer, doe meer
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Bovenstaand toetsenbord en muis zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht.
21:9 WQHD Curved Display
De UltraWide™ WQHD-resolutie (3440 × 1440) met 21:9 beeldverhouding biedt extra schermruimte om meerdere programma’s tegelijk te gebruiken en efficiënter te werken. De 1800R curve volgt je natuurlijke kijkhoek voor minder vervorming, terwijl het 3-zijdig vrijwel randloze scherm zorgt voor een breed en meeslepend beeld zonder afleiding.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
HDR10 met 99% sRGB
Levensechte kleuren met geavanceerde kleurnauwkeurigheid
HDR10-ondersteuning en 99% dekking van het sRGB-kleurspectrum zorgen voor nauwkeurige kleurweergave en realistische HDR-beelden.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*99% sRGB is een typische waarde. Het kleurbereik kan per model verschille
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
AMD FreeSync™ Premium
Vloeiende gameplay zonder afleiding
Dankzij AMD FreeSync™ Premium geniet je van vloeiende beelden zonder tearing, met lage input lag en responsieve gameplay voor maximale precisie tijdens het gamen.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De prestaties van deze functie zijn vergeleken met modellen zonder sync-technologie.
*Daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
*Afhankelijk van de netwerkverbinding kunnen vertragingen of storingen optreden.
Dynamic Action Sync
Dankzij Dynamic Action Sync wordt input lag verminderd, zodat je sneller kunt reageren op belangrijke momenten in realtime.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Verbeterd comfort in elk detail.
LG Switch app
Slimmere bediening met LG Switch
Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor eenvoudig voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Pas moeiteloos beeldkwaliteit en helderheid aan naar jouw voorkeur en activeer instellingen direct via hotkeys. Daarnaast kun je het scherm indelen in 11 verschillende layouts en met één klik je videogesprekplatform openen voor extra gebruiksgemak.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, ga naar het ondersteuningsmenu op LG.com.
Reader Mode
Past de kleurtemperatuur en helderheid aan om vermoeide ogen te helpen verminderen tijdens langdurig werken met documenten.
Flicker Safe
Minimaliseert onzichtbare schermflikkering om vermoeide ogen te helpen verminderen en langdurig kijkcomfort te verbeteren
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
Opgeruimd design met slanke standvoet
Ervaar het 3-zijdig vrijwel randloze design met een verstelbare standvoet die kantelen ondersteunt. De slanke standvoet neemt minimale bureauruimte in beslag en zorgt voor een strakke, opgeruimde setup met minder afleiding.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Het bovenstaande toetsenbord en de muis zijn niet inbegrepen (apart verkrijgbaar).
*Kantelhoek: -5~+20º
Connectiviteit
Essentiële aansluitmogelijkheden
Dankzij HDMI 2.0 en DisplayPort 1.4 verbind je eenvoudig verschillende apparaten voor een efficiënte en overzichtelijke bureau-setup.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
34
Display - Resolutie
3440 x 1440
Display - Panel Type
VA
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
900.0 x 443.0 x 160.0 mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
808.5 x 457.7 x 240.0 mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
808.5 x 363.4 x 92.5 mm
Gewicht in doos [kg]
8.4kg
Gewicht met Stand [kg]
6.2kg
Gewicht zonder Stand [kg]
5.0kg
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
VA
Oppervlak Behandeling
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.2318 x 0.2318
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
3000:1
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Contrast Ratio (Min.)
2400:1
Brightness (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Maat (cm)
86.42cm
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VRR
YES
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y26
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
JA
ACCESSOIRES
Display Port
Ja
HDMI
Ja
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
45W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
32.4W
Power Consumption (On-Mode) (KR)
40W
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
Ja(1ea)
DP Version
1.4
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
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