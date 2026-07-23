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LG UltraWide™ 34 Inch 144Hz WQHD Curved (1800R) Monitor 34U640B with USB-C, HDR 10, and sRGB 99% (Typ.)
Prijswinnende kwaliteit
Digitale trends 2025
Door Readers’ Choice verkozen tot beste monitorserie voor gamers die topprestaties eisen
Zie meer, doe meer
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en afwijkend van de werkelijke gebruikservaring.
*Het bovenstaande toetsenbord en de muis zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).
21:9 WQHD Curved Display
De UltraWide™ WQHD-resolutie (3440 × 1440) met 21:9 beeldverhouding biedt extra schermruimte om meerdere programma’s tegelijk te gebruiken en efficiënter te werken. De 1800R-curving volgt je natuurlijke kijkhoek voor minder vervorming, terwijl het 3-zijdig vrijwel randloze scherm zorgt voor een breed en meeslepend beeld zonder afleiding.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
HDR10 met 99% sRGB
Levensechte kleuren met geavanceerde kleurnauwkeurigheid
HDR10-ondersteuning en 99% dekking van het sRGB-kleurspectrum zorgen voor nauwkeurige kleurweergave en realistische HDR-beelden.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*99% sRGB is een typische waarde. Het kleurenbereik kan per model verschillen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
AMD FreeSync™ Premium
Vloeiende beweging die je volledig in de actie meesleept.
Dankzij de AMD FreeSync™ Premium-certificering biedt deze monitor beeld zonder tearing en met een lage latency, voor ongeëvenaarde precisie en vloeiendheid tijdens het gamen.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De prestaties van deze functie zijn vergeleken met modellen zonder sync-technologie.
*Daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
*Afhankelijk van de netwerkverbinding kunnen vertragingen of storingen optreden.
Dynamic Action Sync
Dankzij Dynamic Action Sync wordt input lag verminderd, zodat je sneller kunt reageren op belangrijke momenten in realtime.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
USB Type-C® met 65W Power Delivery
All-in-one USB-C-connectiviteit
Deze monitor beschikt over USB Type-C®, DisplayPort, twee HDMI-poorten en twee USB-A-poorten voor eenvoudige aansluiting op verschillende apparaten.
De USB Type-C®-poort ondersteunt zowel beeldweergave als dataoverdracht, zodat je jouw laptop eenvoudig met één kabel kunt verbinden.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Dual Controller (KVM* Switch)
Bedien meerdere apparaten met één monitor
Werk moeiteloos met twee pc’s via één monitor, toetsenbord en muis. Sleep eenvoudig bestanden tussen apparaten met Dual Controller.
*De meegeleverde kabels zijn USB-C, HDMI en DP.
*KVM staat voor Keyboard, Video en Mouse
*Met de KVM Switch bedien je meerdere apparaten met één toetsenbord, muis en monitor.
*Beschikbaarheid van functies kan per model en regio verschillen.
*Beelden zijn gesimuleerd om productfeatures beter te tonen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Verbeterd comfort in elk detail.
LG Switch app
Slimmere bediening met LG Switch
Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor eenvoudig voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Pas moeiteloos beeldkwaliteit en helderheid aan naar jouw voorkeur en activeer instellingen direct via hotkeys. Daarnaast kun je het scherm indelen in 11 verschillende layouts en met één klik je videogesprekplatform openen voor extra gebruiksgemak.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, ga naar het ondersteuningsmenu op LG.com.
Reader Mode
Past de kleurtemperatuur en helderheid aan om vermoeide ogen te helpen verminderen tijdens langdurig werken met documenten.
Flicker Safe
Minimaliseert onzichtbare schermflikkering om vermoeide ogen te helpen verminderen en langdurig kijkcomfort te verbeteren
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
Opgeruimd design met slanke standvoet
Ervaar het 3-zijdig vrijwel randloze design met een verstelbare standvoet die kantelen ondersteunt. De slanke standvoet neemt minimale bureauruimte in beslag en zorgt voor een strakke, opgeruimde setup met minder afleiding.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Het bovenstaande toetsenbord en de muis zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
34
Display - Resolutie
3440 x 1440
Display - Panel Type
VA
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte
Alle specificaties
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
986 x 470 x 188 mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
809.1 x 464.4 x 220 mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
809.1 X 359 X 91.5 mm
Gewicht in doos [kg]
10.4kg
Gewicht met Stand [kg]
7.7kg
Gewicht zonder Stand [kg]
5.6kg
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
VA
Oppervlak Behandeling
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.23175 x 0.23175
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
4000:1
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Contrast Ratio (Min.)
3000:1
Brightness (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Maat (cm)
86.42cm
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja
PBP
Ja (2PBP)
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VRR
YES
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y26
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
JA
ACCESSOIRES
Display Port
Ja
HDMI
Ja
USB-C
Ja
STROOM
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
45W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
32.4W
Power Consumption (On-Mode) (KR)
40W
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
Ja(1ea)
DP Version
1.4
USB-C
Ja (1Up)
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
USB Downstream Port
Ja (2ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Power Delivery)
65W
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
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