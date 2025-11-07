We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
49-inch UltraWide monitor & 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
49U950A.27US550
()
2 bundels met dit product
49" Dual QHD Curved Monitor met 144 Hz
Een moderne thuiskantooropstelling met een groot ultragroothoekscherm van LG waarop dashboards met gegevens en grafieken worden weergegeven, met een draadloos toetsenbord en muis op een houten bureau.
UltraWide Dual QHD (5120x1440)
Groter. Scherper. Breder.
Ervaar de kracht van twee QHD-schermen, naadloos gecombineerd in één 49-inch display. De 49" UltraWide 32:9 Dual QHD-monitor (5120x1440) biedt hetzelfde schermoppervlak als twee 27" QHD-schermen (16:9), maar dan in één breed, overzichtelijk geheel. Met ongeveer 70% meer pixels dan een 32:9 Full HD-resolutie (3840x1080) geniet je van haarscherpe details en indrukwekkende helderheid.
Vergelijkende afbeelding van een 49-inch 32:9 ultrabreedbeeldmonitor versus een 34-inch 21:9-scherm, ter illustratie van de grotere horizontale werkruimte. Het scherm toont creatieve applicaties naast elkaar.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Bij sommige Mac-modellen met een Intel grafische kaart wordt de maximale resolutie niet ondersteund bij gebruik van USB-C.
*Het aantal getoonde tracks en clips kan variëren afhankelijk van je instellingen.
*Standaarden en beugels voor verticale montage zijn niet inbegrepen en dienen apart te worden aangeschaft.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De afgebeelde dubbele monitorstandaard is ter illustratie en kan afwijken van het werkelijke product. Deze is apart verkrijgbaar.
Premium beeldkwaliteit
Precisie in elke pixel, helderheid vanuit elke hoek.
Geniet van professionele kleurnauwkeurigheid en constante scherpte, zelfs bij een brede kijkhoek.
Nano IPS™ Display
Het LG Nano IPS™-scherm levert een uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid met een brede kijkhoek.
DCI-P3 98%
Met 98% dekking van het DCI-P3-spectrum is dit een geweldige oplossing voor nauwkeurige kleurweergave.
VESA-scherm HDR™ 400
HDR400 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
USB Type-C™ met 90W Power Delivery
Alles-in-één USB-C-connectiviteit
De USB Type-C™-poort maakt beeldweergave, gegevensoverdracht en het opladen van je laptop mogelijk, allemaal via één enkele kabel. Met een stroomvoorziening tot 90W kan de poort je laptop opladen terwijl hij tegelijkertijd de monitor van stroom voorziet.
Een monitor die via één USB Type-C-kabel met een laptop is verbonden en een vermogen van 90 W levert, voor weergave, gegevensoverdracht en opladen. De visuele weergave benadrukt alles-in-één connectiviteit met een overzichtelijke desktopopstelling.
*Voor een goede werking is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort op de monitor aan te sluiten.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het werkelijke gebruik.
Stereoluidsprekers met Rich Bass
Meeslepend geluid zonder extra luidsprekers
De monitor is uitgerust met ingebouwde 2 x 10W stereoluidsprekers, die zorgen voor meeslepend geluid bij films, muziek en andere multimediacontent. Ook stemmen klinken helder tijdens video- en conference calls – zonder dat je externe speakers nodig hebt.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
49" met 144 refreshrate
Ga breder. Speel sneller.
Het indrukwekkende 49-inch scherm met DQHD-resolutie (5120×1440) biedt een ultrabrede kijkhoek – perfect voor een meeslepende game-ervaring. Dankzij Nano IPS-technologie en een refreshrate tot 144Hz geniet je van levendige kleuren en vloeiende bewegingen, elk moment van het spel.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Snel scherm, soepele gameplay
Geniet van soepele en stabiele gameplay met een refreshrate van 144Hz, NVIDIA G-SYNC®-compatibiliteit, AMD FreeSync™ en diverse in-game ondersteuningsfuncties.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Dualcontroller (KVM-switch)
Bedien meerdere apparaten met één monitor
Werk naadloos op twee pc's met één monitor, toetsenbord en muis. Versleep bestanden eenvoudigweg met de Dual Controller.
*De meegeleverde kabels zijn USB-C, HDMI en DP.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
1ms MBR
Helder bewegend beeld dankzij 1ms Motion Blur Reduction
1ms MBR vermindert motion blur en ghosting, waardoor snelle scènes vloeiender worden weergegeven en beelden scherper blijven, ideaal voor intensieve gameplay.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, zoek je op 49U950A in het ondersteuningsmenu op LG.com.
Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit
Adaptieve helderheid
Past de schermhelderheid automatisch aan op basis van het omgevingslicht dankzij een ingebouwde sensor.
Dit helpt om vermoeide ogen te verminderen en het kijkcomfort te verbeteren.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Levende kleur, weinig blauw licht
LG’s Live Color Low Blue Light met TÜV Rheinland Display-certificering helpt je ogen te beschermen tegen blauw licht.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van RGB-hardware- en softwareaanpassingen, terwijl de levendige kleurkwaliteit behouden blijft.
*TÜV Rheinland-certificering (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356
Strakke standaard met een slanke basis
Overzichtelijk met een strakke standaard
De slanke L-vormige standaard is ontworpen voor ergonomisch comfort en efficiënt ruimtegebruik.
Hij zorgt voor een comfortabele gebruikservaring en een opgeruimde werkplek. De standaard is in hoogte verstelbaar, kantelbaar en draaibaar, en compatibel met 100×100 VESA-wandmontage.
- 49-inch UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS Display at 144Hz
- 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
49
Display - Resolutie
5120 x 1440
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
32:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Ronding
3800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
SMART FEATURES
Wi-Fi
Ja
DISPLAY
Maat (Inch)
49
Maat (cm)
124.46cm
Resolutie
5120 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
32:9
Pixel Pitch [mm]
0.234 x 0.234 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Color Bit
700:1
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ronding
3800R
KENMERKEN
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
Ja
Nano IPS™ Technology
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Auto Helderheid
Ja
Flicker Safe
Ja
Reader Mode
Ja
Color Weakness
Ja
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Auto Input Switch
Ja
Smart Energy Saving
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Data overdracht)
YES
USB-C (Power Delivery)
90W
USB Upstream Port
YES(1ea/ver2.0)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
Ingebouwde KVM
Ja
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
DP Version
1.4
AUDIO
Speaker
10W x 2
Rich Bass
Ja
STROOM
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Max.)
103W
Power Consumption (Energy Star)
45W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
Power Consumption (On-Mode)
22W (Typ.)
MECHANISCH
OneClick Stand
Ja
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Gewicht met Stand [kg]
17.3 kg
Gewicht zonder Stand [kg]
12.6 kg
Gewicht in doos [kg]
22.0 kg
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
Thunderbolt
Ja
USB-C
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.1554(H) * 0.1554(V)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Maat (cm)
68.4 cm
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Flicker Safe
Ja
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Reader Mode
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Speaker
5W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
690x447x167
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5x539.2x253.2
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5x363.5x45.4
Gewicht in doos [kg]
7.3
Gewicht met Stand [kg]
6.8
Gewicht zonder Stand [kg]
4.2
INFO
Product naam
UHD
Jaar
Y24
STROOM
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
ACCESSOIRES
HDMI
Ja(2.1)
INFORMATIE OVER NALEVING
