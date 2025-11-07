49-inch UltraWide monitor & 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor

About Cookies on This Site

Belangrijkste functies

  • 49" 21:9 DQHD (5120x1440) Curved Nano IPS Display
  • 144Hz Refresh Rate, 1ms MBR
  • sRGB 98% (typ.), in de fabriek gekalibreerde kleuren
  • 400nits (Typ.) helderheid / VESA DisplayHDR™ 400
  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS display
  • HDR10, DCI-P3 90% (Typ.)
Meer
2 bundels met dit product
Front view

49U950A-W

49-inch UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS Display at 144Hz
49U950A EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
/content/dam/master/bs/it/monitor/2024/ultrafine-monitor/ultrafine_mcp/product-images/product-image_27us500_ultrafine_2024/0-infill-image

27US550-W

27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
27US550_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Indrukwekkende beeldkwaliteitHandige functiesUltieme game-ervaringVerbeterd comfort
LG UltraWide Monitor-logo.

LG UltraWide Monitor-logo.

49" Dual QHD Curved Monitor met 144 Hz

Een moderne thuiskantooropstelling met een groot ultragroothoekscherm van LG waarop dashboards met gegevens en grafieken worden weergegeven, met een draadloos toetsenbord en muis op een houten bureau.

Een moderne thuiskantooropstelling met een groot ultragroothoekscherm van LG waarop dashboards met gegevens en grafieken worden weergegeven, met een draadloos toetsenbord en muis op een houten bureau.

49" DQHD
Nano IPS
met gebogen scherm

Snelle gamescène met vloeiende, scheurvrije bewegingen op de LG UltraWide-monitor met een gecertificeerde vernieuwingsfrequentie van 144 Hz

Soepele 144Hz gameplay, officieel gecertificeerd

Kleurrijke sciencefictionscène met astronauten, zeer helder weergegeven met DisplayHDR 400 op de LG UltraWide-monitor.

Levendige helderheid met DisplayHDR™ 400

Een USB Type-C-kabel aangesloten tussen een laptop en een ultragroothoekmonitor van LG met een interface voor videobewerking, met een close-up van de USB-C-poort op de monitor.

Eén enkele USB-C-aansluiting voor beeld, data en stroom

Visuele weergave die een meeslepend geluid met twee 10W-luidsprekers en rijke bastonen benadrukt.

Meeslepend geluid
Rijke bas 10W x 2

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

Groter. Scherper. Breder.

Ervaar de kracht van twee QHD-schermen, naadloos gecombineerd in één 49-inch display. De 49" UltraWide 32:9 Dual QHD-monitor (5120x1440) biedt hetzelfde schermoppervlak als twee 27" QHD-schermen (16:9), maar dan in één breed, overzichtelijk geheel. Met ongeveer 70% meer pixels dan een 32:9 Full HD-resolutie (3840x1080) geniet je van haarscherpe details en indrukwekkende helderheid.

Vergelijkende afbeelding van een 49-inch 32:9 ultrabreedbeeldmonitor versus een 34-inch 21:9-scherm, ter illustratie van de grotere horizontale werkruimte. Het scherm toont creatieve applicaties naast elkaar.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Bij sommige Mac-modellen met een Intel grafische kaart wordt de maximale resolutie niet ondersteund bij gebruik van USB-C.

*Het aantal getoonde tracks en clips kan variëren afhankelijk van je instellingen.

*Standaarden en beugels voor verticale montage zijn niet inbegrepen en dienen apart te worden aangeschaft.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De afgebeelde dubbele monitorstandaard is ter illustratie en kan afwijken van het werkelijke product. Deze is apart verkrijgbaar.

Premium beeldkwaliteit

Precisie in elke pixel, helderheid vanuit elke hoek.

Geniet van professionele kleurnauwkeurigheid en constante scherpte, zelfs bij een brede kijkhoek.

Nano IPS™ Display

Het LG Nano IPS™-scherm levert een uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid met een brede kijkhoek.

DCI-P3 98%

Met 98% dekking van het DCI-P3-spectrum is dit een geweldige oplossing voor nauwkeurige kleurweergave.

VESA-scherm HDR™ 400

HDR400 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus.

Kleur gekalibreerd

Zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave.

LG UltraWide gebogen monitor met een levendige afbeelding van een sciencefiction-astronaut in een fotobewerkingsinterface, met de nadruk op levendige kleuren en een hoge resolutie.

LG UltraWide gebogen monitor met een levendige afbeelding van een sciencefiction-astronaut in een fotobewerkingsinterface, met de nadruk op levendige kleuren en een hoge resolutie.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

USB Type-C™ met 90W Power Delivery

Alles-in-één USB-C-connectiviteit

De USB Type-C™-poort maakt beeldweergave, gegevensoverdracht en het opladen van je laptop mogelijk, allemaal via één enkele kabel. Met een stroomvoorziening tot 90W kan de poort je laptop opladen terwijl hij tegelijkertijd de monitor van stroom voorziet.

Een monitor die via één USB Type-C-kabel met een laptop is verbonden en een vermogen van 90 W levert, voor weergave, gegevensoverdracht en opladen. De visuele weergave benadrukt alles-in-één connectiviteit met een overzichtelijke desktopopstelling.

*Voor een goede werking is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort op de monitor aan te sluiten.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het werkelijke gebruik.

Stereoluidsprekers met Rich Bass

Meeslepend geluid zonder extra luidsprekers

De monitor is uitgerust met ingebouwde 2 x 10W stereoluidsprekers, die zorgen voor meeslepend geluid bij films, muziek en andere multimediacontent. Ook stemmen klinken helder tijdens video- en conference calls – zonder dat je externe speakers nodig hebt.

Een video-loop toont twee scènes die de ingebouwde luidsprekers van de monitor demonstreren: één met een filmische drakenscène voor meeslepende multimedia-audio, en een andere met een interface voor videoconferentiegesprekken, met de nadruk op heldere spraakcommunicatie zonder externe luidsprekers. Omringende geluidsgolven geven visueel de stereo-uitvoer weer.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

49" met 144 refreshrate

Ga breder. Speel sneller.

Het indrukwekkende 49-inch scherm met DQHD-resolutie (5120×1440) biedt een ultrabrede kijkhoek – perfect voor een meeslepende game-ervaring. Dankzij Nano IPS-technologie en een refreshrate tot 144Hz geniet je van levendige kleuren en vloeiende bewegingen, elk moment van het spel.

Vergelijking toont een uitgebreid gezichtsveld met een DQHD-resolutie van 5120×1440. Boven: standaardbeeld met zichtbare randen; onder: ultrabreed, meeslepend beeld zonder onderbreking door de randen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Snel scherm, soepele gameplay

Geniet van soepele en stabiele gameplay met een refreshrate van 144Hz, NVIDIA G-SYNC®-compatibiliteit, AMD FreeSync™ en diverse in-game ondersteuningsfuncties.

Logo's van NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync en AMD FreeSync Premium Pro.

Logo's van NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync en AMD FreeSync Premium Pro.

Split-screen-afbeelding waarin schermscheuren en haperingen aan de linkerkant worden vergeleken met een vloeiende, heldere gameplay aan de rechterkant, waarbij het effect van adaptieve synchronisatie en een hoge vernieuwingsfrequentie wordt getoond

Split-screen-afbeelding waarin schermscheuren en haperingen aan de linkerkant worden vergeleken met een vloeiende, heldere gameplay aan de rechterkant, waarbij het effect van adaptieve synchronisatie en een hoge vernieuwingsfrequentie wordt getoond

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Dualcontroller (KVM-switch)

Bedien meerdere apparaten met één monitor

Werk naadloos op twee pc's met één monitor, toetsenbord en muis. Versleep bestanden eenvoudigweg met de Dual Controller.

*De meegeleverde kabels zijn USB-C, HDMI en DP.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

1ms MBR

Helder bewegend beeld dankzij 1ms Motion Blur Reduction

1ms MBR vermindert motion blur en ghosting, waardoor snelle scènes vloeiender worden weergegeven en beelden scherper blijven, ideaal voor intensieve gameplay.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, zoek je op 49U950A in het ondersteuningsmenu op LG.com.

Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit

Adaptieve helderheid

Past de schermhelderheid automatisch aan op basis van het omgevingslicht dankzij een ingebouwde sensor.

Dit helpt om vermoeide ogen te verminderen en het kijkcomfort te verbeteren.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Levende kleur, weinig blauw licht

LG’s Live Color Low Blue Light met TÜV Rheinland Display-certificering helpt je ogen te beschermen tegen blauw licht.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van RGB-hardware- en softwareaanpassingen, terwijl de levendige kleurkwaliteit behouden blijft.

*TÜV Rheinland-certificering (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356

Strakke standaard met een slanke basis

Overzichtelijk met een strakke standaard

De slanke L-vormige standaard is ontworpen voor ergonomisch comfort en efficiënt ruimtegebruik.

Hij zorgt voor een comfortabele gebruikservaring en een opgeruimde werkplek. De standaard is in hoogte verstelbaar, kantelbaar en draaibaar, en compatibel met 100×100 VESA-wandmontage.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

Hoogteverstelbaar pictogram.

Hoogte

Printen

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

49

Display - Resolutie

5120 x 1440

Display - Panel Type

IPS

Display - Aspect Ratio

32:9

Display - Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Display - Ronding

3800R

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Draaien

Alle specificaties

INFO

Product naam

UltraWide

Jaar

Y25

SMART FEATURES

Wi-Fi

Ja

DISPLAY

Maat (Inch)

49

Maat (cm)

124.46cm

Resolutie

5120 x 1440

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

32:9

Pixel Pitch [mm]

0.234 x 0.234 mm

Brightness (Min.) [cd/m²]

320 cd/m²

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Color Gamut (Min.)

DCI-P3 90% (CIE 1976)

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Color Depth (Number of Colors)

16.7M

Color Bit

700:1

Contrast Ratio (Min.)

1000:1

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Ronding

3800R

KENMERKEN

HDR 10

Ja

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

HDR Effect

Ja

Nano IPS™ Technology

Ja

Kleur gekalibreerd in Fabriek

Ja

Auto Helderheid

Ja

Flicker Safe

Ja

Reader Mode

Ja

Color Weakness

Ja

Super Resolution+

Ja

Motion Blur Reduction Tech.

Ja

Zwart stabilizatie

Ja

Dynamic Action Sync

Ja

Crosshair

Ja

Auto Input Switch

Ja

Smart Energy Saving

Ja

SW APPLICATIE

Dual Controller

Ja

VERBINDING

HDMI

Ja(1ea) 2.1

DisplayPort

Ja(1ea) 1.4

USB-C

YES(1ea)

USB-C (Data overdracht)

YES

USB-C (Power Delivery)

90W

USB Upstream Port

YES(1ea/ver2.0)

USB Downstream Port

YES(2ea/ver3.0)

Ingebouwde KVM

Ja

Headphone out

3-pole (alleen geluid)

DP Version

1.4

AUDIO

Speaker

10W x 2

Rich Bass

Ja

STROOM

Type

External Power(Adapter)

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (Max.)

103W

Power Consumption (Energy Star)

45W

Power Consumption (Slaap Modus)

Minder dan 0.5W

Power Consumption (DC Off)

Minder dan 0.3W

Power Consumption (On-Mode)

22W (Typ.)

MECHANISCH

OneClick Stand

Ja

Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Draaien

Wall Mountable [mm]

100 x 100 mm

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

1330 x 298 x 490 mm

Gewicht met Stand [kg]

17.3 kg

Gewicht zonder Stand [kg]

12.6 kg

Gewicht in doos [kg]

22.0 kg

ACCESSOIRES

HDMI

Ja

Thunderbolt

Ja

USB-C

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(49U950A-W)
extensie
EU Energy label 2019(49U950A-W)
extensie
Product information sheet (49U950A-W)
extensie
GPSR Safety Information(49U950A-W)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

27

Display - Resolutie

3840 x 2160

Display - Panel Type

IPS

Display - Aspect Ratio

16:9

Display - Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

27

Aspect Ratio

16:9

Panel Type

IPS

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Resolutie

3840 x 2160

Pixel Pitch [mm]

0.1554(H) * 0.1554(V)

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Color Gamut (Min.)

DCI-P3 86% (CIE1976)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Brightness (Min.) [cd/m²]

240

Contrast Ratio (Min.)

700:1

Maat (cm)

68.4 cm

VERBINDING

HDMI

Ja(2ea) 2.1

DisplayPort

Ja(1ea) 1.4

DP Version

1.4

Headphone out

3-pole (alleen geluid)

KENMERKEN

HDR 10

Ja

Color Weakness

Ja

Smart Energy Saving

Ja

Kleur gekalibreerd in Fabriek

Ja

Flicker Safe

Ja

HW Calibration

HW Calibration Ready

Dynamic Action Sync

Ja

Reader Mode

Ja

HDR Effect

Ja

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien

Wall Mountable [mm]

100 x 100 mm

OneClick Stand

Ja

AUDIO

Speaker

5W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

690x447x167

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

613.5x539.2x253.2

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

613.5x363.5x45.4

Gewicht in doos [kg]

7.3

Gewicht met Stand [kg]

6.8

Gewicht zonder Stand [kg]

4.2

INFO

Product naam

UHD

Jaar

Y24

STROOM

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Type

External Power(Adapter)

ACCESSOIRES

HDMI

Ja(2.1)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(27US550-W)
extensie
ENERGY LABEL(27US550-W)
extensie
EU Energy label 2019(27US550-W)
extensie
Product Environmental Report(27US550-W)
extensie
External Power supply ErP(27US550-W)
extensie
EU Energy Label 2025(27US550-W)
extensie
EU Product information sheet 2025(27US550-W)
extensie
PRODUCT FICHE(27US550-W)
extensie
Product information sheet (27US550-W)
extensie
GPSR Safety Information(27US550-W)
extensie
WEB INFO(27US550-W)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

