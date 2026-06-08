3.5 kW ARTCOOL™ AI Matt Black Single Split Inverter Air Conditioner - AA12SB

*De bovenstaande afbeeldingen en video’s zijn in scène gezet en uitsluitend ter illustratie gemaakt om het begrip te verbeteren. Afhankelijk van de daadwerkelijke installatieomgeving van het product kunnen er verschillen optreden.

1)AI Air

– AI Air kan worden bediend via de afstandsbediening of via LG ThinQ.

– AI Air is beschikbaar in zowel de koel‑ als verwarmingsmodus.

– Tijdens het gebruik van AI Air worden de ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting automatisch aangepast aan de situatie. AI Air wordt uitgeschakeld wanneer de luchtstroomrichting handmatig wordt gewijzigd.

– Voor gebruik van AI Air wordt aanbevolen een foto van de ruimte te maken met LG ThinQ of de locatie van de airconditioner en de positie van de gebruiker in de ruimte in te stellen.

– Wanneer AI Air is geactiveerd, detecteert de Human Detecting Sensor de positie van de gebruiker en schakelt automatisch tussen directe en indirecte luchtstroom.

– Het detectiebereik van de Human Detecting Sensor is tot 5 m. Afhankelijk van de installatie en de gebruiksomgeving van het product kunnen er verschillen zijn in het detectiebereik.

2)Human Detecting Sensor

– Deze functie kan via de afstandsbediening of via LG ThinQ worden in‑ en uitgeschakeld.

– De functie ‘Human Detecting Sensor’ werkt alleen in de koel‑ en verwarmingsmodus.

– Het detectiebereik van de Human Detecting Sensor is tot 5 m. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het detectiebereik worden verkort.

– De tijdsduur waarna afwezigheid van personen wordt gedetecteerd, kan via LG ThinQ worden ingesteld van 20 tot 120 minuten (standaard 20 minuten).

3)Soft Air

– In de Soft Air‑modus is de onderste luchtuitlaat gesloten en zorgt de voorste luchtuitlaat voor een indirecte luchtstroom.

– Deze functie is alleen toepasbaar in de modi Koelen / Ventileren / AI Air.

– Bij gebruik van de AI Air‑modus wordt de Soft Air‑functie automatisch geactiveerd op basis van de omgevingscondities in de ruimte.

– Als je de Soft Air‑functie afzonderlijk wilt gebruiken, kan deze handmatig worden geactiveerd via de afstandsbediening of LG ThinQ.

– De luchtstroomtemperatuur kan alleen via LG ThinQ worden ingesteld wanneer uitsluitend de Soft Air‑modus wordt gebruikt, niet tijdens de AI Air‑modus.

– Bij gebruik van alleen de Soft Air‑modus is de laagst instelbare kamertemperatuur 24 °C.

4)DUAL Vane

– Datum: 2023.10.

– Testomstandigheden: LG‑airconditioner testkamer in een huishoudelijke omgeving, 20,9㎡ / 50,1㎥, Jet Mode.

Binnen DB (33±0,3)℃ / RH (60±5)%, buiten DB (35±0,3)℃ / RH (50±5)%, instelling 18℃ in koelmodus.

Binnen DB (12±0,3)℃ / RH (60±5)%, buiten DB (7±0,3)℃ / RH (87±5)%, instelling 30℃ in verwarmingsmodus.

– Testmethode: Meting van de tijd die nodig is om de temperatuur met 5℃ te laten dalen (koelen) of met 5℃ te laten stijgen (verwarmen), vanaf de gemiddelde begintemperatuur van de ruimte.

– Testmodel: S3‑M12KL2MB (LG vorig platform – single vane), S3‑M121L1C0 (LG nieuw platform – DUAL Vane).

– Testresultaat: Het LG nieuwe platform (DUAL Vane) is onder de testomstandigheden tot 23% sneller in koelmodus en 6% sneller in verwarmingsmodus dan het LG vorige platform (single vane).

– De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

5)22% groter bereik

– Datum: 2024.12, meetresultaten vastgesteld in het LG Air Conditioner R&D Center.

– Testomstandigheden: Installatiehoogte van het product 2,0 m, luchtstroom in ventilatiestand, vane‑hoek P1.

– Testmethode: Met behulp van een luchtstroommeetsonde zijn metingen uitgevoerd met intervallen van 0,2 m, op hoogtes van 0,1 m tot 1,7 m. Het maximale luchtstroombereik werd bepaald door op elk meetpunt de luchtsnelheid gedurende 180 seconden te meten. De luchtstroom werd geacht het punt te hebben bereikt wanneer de snelheid gedurende meer dan 50% van de tijd hoger was dan 0,25 m/s.

– Testmodel: S3‑Q24121D0 (LG nieuw platform – DUAL Vane).

– Testresultaat: Onder de voorgestelde testomstandigheden werd een maximaal luchtstroombereik van meer dan 22 m bevestigd.

– Het luchtstroombereik van het LG vorige platform met single vane (S3‑W18KL33A) bedraagt maximaal 18 m.

– De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

6)Comfort Humidity Control

– De luchtstroom past zich automatisch aan op basis van de gebruiksomgeving.

– Deze functie kan worden gebruikt via de afstandsbediening of via LG ThinQ.

– Bij deze functie stel je alleen de gewenste temperatuur in; de luchtvochtigheid wordt automatisch geregeld.

7)Sleep Timer+

– Sleep Timer+ past automatisch de temperatuur aan door je gebruikspatronen te analyseren tijdens gebruik in slaapstand.

– Om de Sleep Timer+‑functie te gebruiken, moet deze eenmalig worden ingesteld via LG ThinQ.

– Sleep Timer+ kan alleen worden gebruikt in de koelmodus.

– De luchtstroomsterkte wordt automatisch ingesteld op basis van analyse van gebruikspatronen en kan via LG ThinQ worden aangepast.

– Het instelbare temperatuurbereik van Sleep Timer+ is 22~28 °C.

8)kW Manager

– De functie ‘kW Manager’ is beschikbaar in alle bedrijfsmodi, waaronder koelen, ontvochtigen, slaapstand en zelfs jet mode, met uitzondering van de verwarmingsmodus.

– Tijdens de ingestelde periode wordt het cumulatieve elektriciteitsverbruik gemonitord en wordt voor de resterende periode een prestatie‑ (energieverbruiks)beperkende werking toegepast.

– Als het cumulatieve elektriciteitsverbruik toeneemt doordat de dagelijkse gebruiksduur wordt overschreden, wordt het resterende elektriciteitsbudget opnieuw berekend per dag voor het gebruik van het product.

– Deze functie kan uitsluitend via LG ThinQ worden gebruikt.

– Als het cumulatieve elektriciteitsverbruik binnen de ingestelde periode het doelverbruik overschrijdt, wordt de functie gedeactiveerd en schakelt het apparaat over naar de algemene bedrijfsmodus, met een melding via LG ThinQ.

9)Window open detection

– De oorspronkelijke instelling staat bij levering van het product uitgeschakeld. Deze functie kan uitsluitend via LG ThinQ worden ingesteld.

– De functie ‘Detectie van open raam’ is alleen beschikbaar in de koel‑ en verwarmingsmodus.

– Deze functie werkt door plotselinge veranderingen in de kamertemperatuur binnen korte tijd te detecteren (bij een stijging van 1,5 ℃ of een daling van 2,5 ℃ binnen 5 minuten).

– De standaard werkingstijd van de energiebesparende modus is 10 minuten en kan via LG ThinQ worden ingesteld tot maximaal 60 minuten.

10)All Cleaning

– All Cleaning kan uitsluitend via LG ThinQ worden bediend.

– Bij gebruik van de All Cleaning‑functie volgen het genereren van condenswater, Freeze Cleaning en Auto Clean+ elkaar automatisch op.

– Modellen met een UV‑functie activeren tijdens de All Cleaning‑werking de UV‑LED.

– De functie kan worden uitgeschakeld door de werking te stoppen of door de modus of instellingen te wijzigen met de afstandsbediening.

– De werkingstijd van de All Cleaning‑functie kan variëren afhankelijk van omgevings‑ en gebruiksomstandigheden.

11)Auto Clean+

– Auto Clean+ start automatisch de droogfunctie nadat de koelwerking is beëindigd. Dit wordt aangegeven door de resterende aanduiding op het product.

– Afhankelijk van het gebruikspatroon van de vorige koelcyclus kan Auto Clean+ automatisch tot 20 minuten in ventilatiestand werken om vocht uit de warmtewisselaar te helpen verwijderen.

– De interne droogcondities kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden van de binnenlucht.

– Via LG ThinQ kun je de luchtstroomsterkte selecteren om de luchtstroom en droogtijd aan te passen.

– Auto Clean+ is bij levering van het product geactiveerd en kan zonder aanvullende instellingen worden gebruikt.

12)Freeze Cleaning

– TÜV Rheinland Korea bevestigt op basis van testresultaten onder de voorgestelde testomstandigheden dat de verdamper‑Freeze‑Cleaning‑modus van LG‑airconditioners beschikt over bacteriereducerende prestaties. Rapportnrs.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

– Uit deze testresultaten blijkt een reductiepercentage van tot 99,0% van Pseudomonas aeruginosa, bevestigd door een internationaal erkend laboratorium. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

– Testinstelling: TÜV Rheinland

– Testperiode: 2023.04–05

– Testmodellen: SQ07EDETHN (SE), SQ06BDAWAJ (SA), SQ07SDJBAN (SJ), SQ09MDKWAN (SK)

– Testbacterie: Tot 99,0% reductie van Pseudomonas aeruginosa bevestigd

– Deze functie kan uitsluitend via ThinQ worden bediend.

– Afhankelijk van de omgeving kan de werkingstijd van de Freeze‑Cleaning‑modus oplopen tot 65 minuten.

13)Plasmaster™ Ionizer++

– TÜV Rheinland heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de hechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30 m³. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie van bacterieverwijdering in de airconditioner zelf gemeten en de effectiviteit kan verschillen van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

– Intertek heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de hechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30 m³. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie van bacterieverwijdering in de airconditioner zelf gemeten en de effectiviteit kan verschillen van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

14)Allergiefilter

– Het door BAF gecertificeerde allergiefilter verwijdert allergieveroorzakende stoffen, zoals huisstofmijt, die in de lucht zweven.

[BAF‑certificering]

– Certificerende instantie: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

– Certificeringscategorie: Vermindering van blootstelling aan allergenen van huisstofmijt

– Triggers: Schimmels, huisstofmijt, meeldauw

– Licentienr.: 397, geldig tot: 31 december 2025

15) LG ThinQ

– LG SmartThinQ heet nu LG ThinQ.

– Slimme functies en producten met spraakassistent kunnen per land en model verschillen. Informeer bij je lokale retailer of bij LG naar de beschikbaarheid van de service.

– Google en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC.

– Amazon, Alexa, Echo en alle bijbehorende logo’s en woordmerken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar gelieerde ondernemingen.

– Een spraakgestuurde slimme speaker is niet inbegrepen.