43 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

1)*HDR10 Pro is geen formaat, maar LG's eigen Dynamic Tone Mapping paste frame voor frame toe voor HDR10-content.

6)*AI Picture Pro werkt met alle auteursrechtelijk beschermde content op OTT-diensten.

*Beelden worden opgeschaald tot 4K-achtige kwaliteit. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de bronresolutie.

7)*Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

8)*AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn uitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist, en partner-AI-diensten kunnen wijzigen of een abonnement vereisen.

*Deze functie kan per regio en model variëren en is niet beschikbaar in landen waar LLM-ondersteuning niet wordt geboden.

9)*Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio's of modellen.

*De weergegeven menu's kunnen bij de release anders zijn.

*Zoekwoordaanbevelingen variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*'On Now'-kaart is niet beschikbaar op Netflix en andere CP (Content Provider) apps, dus de kaart wordt niet weergegeven.

*'Generative AI'-kaart is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

10)*Verminderde of beperkte inhoud kan worden getoond, afhankelijk van regio en netwerkconnectiviteit.

*Voice ID-ondersteuning kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED, QNED, NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn uitgebracht, evenals op MRGB- en FHD-tv's die vanaf 2026 zijn uitgebracht.

*Het werkt alleen met apps die het Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem, en als de stem verandert door gezondheidsredenen of andere factoren, werkt herkenning mogelijk niet effectief.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*Mijn pagina geldt voor 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD tv's.

11)*Internetverbinding vereist.

*Het is mogelijk om de AI-chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is spraakgebaseerde app-toegang en -gebruik mogelijk niet beschikbaar.

12)*Netwerkupdate vereist.

13)*webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op geselecteerde modellen. Het aantal upgrades en de duur van de ondersteuning van Re:New kan variëren per product, model of regio.

*Het upgradeschema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen variëren per model en regio.

*Beschikbare functies, inhoud en diensten kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen variëren per product, model of regio.

14)*Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en functies van AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Sommige functies vereisen mogelijk een internetverbinding.

*AI spraakherkenning wordt alleen aangeboden in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

15)*Ondersteuning voor bepaalde LG-kanalen verschilt per regio.

16)*LG ondersteunt 'Matter' Wi-Fi-apparaten. De door 'Matter' ondersteunde diensten en functies kunnen variëren afhankelijk van de aangesloten apparaten. De eerste verbinding voor ThinQ en Matter zou via de ThinQ mobiele app moeten zijn.

24)*De grootte van de bezel verschilt per serie en grootte.

26)*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De reikwijdte van de ondersteuning kan per land verschillen.

*Informatie verstrekt door AI Concierge is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en kan niet accuraat zijn. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die worden genomen op basis van dergelijke informatie.

28)*60Hz is de maximale verversingssnelheid gebaseerd op de variabele verversingssnelheid (VRR) en werkt alleen met ingangen die 60Hz ondersteunen.

*HGiG is een vrijwilligersgroep van bedrijven uit de game- en tv-display-industrie die bijeenkomt om richtlijnen te specificeren en beschikbaar te stellen voor het publiek om de game-ervaring van consumenten in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

29)*Bluetooth Ultra Low Latency geldt alleen voor geselecteerde LG-tv's uit 2026. ULL-controllerfunctionaliteit wordt alleen ondersteund wanneer deze is verbonden met compatibele apparaten.

*In ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden beïnvloed.

*Voor de beste prestaties wordt een Ethernet- of 5GHz Wi-Fi-verbinding aanbevolen.

*Gamecontroller wordt apart verkocht.

30)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Sommige gamingdiensten vereisen mogelijk een abonnement en een gamepad.

*Gamepad wordt apart verkocht.

31)*FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en de Amazon Prime video-app.

32)*Soundbar kan apart worden gekocht.

*Geluidsmodusregeling kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de dienst mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor updates is een netwerkverbinding vereist.

*Het gebruik van LG TV-afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.