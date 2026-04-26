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50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

50NU850B6LA_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
50NU850B6LA_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

50NU850B6LA
Vooraanzicht van 50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 50NU850B6LA
50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
LG NANO 4K UHD AI NU85, weergegeven in voor- en zijaanzichten, benadrukt een 50-inch scherm met een scherm van 1112 mm breed, 649 mm schermhoogte, 711 mm hoogte met standaard, een profieldiepte van 70,8 mm en een standaardvoetafdruk van 902 bij 230 mm.
50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
LG NANO 4K UHD AI NU85 met Nano Detail Enhancer toont een veerbeeld, aangedreven door de alpha AI Processor die fijne texturen detecteert om het contrast en de diepte te verbeteren en een helderder, meer driedimensional 4K-beeld te leveren.
LG NANO 4K UHD AI NU85 belicht HDR10 Pro in een gesplitst landschapsbeeld dat SDR en HDR10 Pro vergelijkt, waardoor helderdere hooglichten, diepere schaduwen en verbeterd contrast zichtbaar worden in een zonsondergang-meerscène voor rijkere details en helderheid.
LG NANO 4K UHD AI NU85's alpha 7 AI Processor 4K Gen9 gloeit in het midden van een gele printplaat, wat slimmere, krachtigere AI-verwerking benadrukt die de 4K-beeldhelderheid verbetert met verbeterd contrast en diepte.
LG NANO 4K UHD AI NU85 maakt 4K Super Upscaling mogelijk met Dynamic Tone Mapping, waarbij een close-up portret met bloemen wordt getoond terwijl AI elk frame verfijnt om huidtextuur, fijne details en natuurlijke kleuren tot 4K-resolutie te verbeteren.
LG Shield, toegepast op LG QNED evo AI QNED85, is weergegeven met een LG Shield-logo in het midden, beveiligingsiconen eronder, en een 2026 CES Innovation Awards Honoree badge, die gegevens- en systeembescherming symboliseert.
Het CES Innovation Awards Erebadge 2026 in de categorie Kunstmatige Intelligentie erkent Multi-AI zoeken met Google Gemini en Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 beschikt over een AI Hub voor personalisatie, met een AI-icoon boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Conciërge, AI Voice ID met Mijn Pagina, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.
Het startscherm van LG NANO 4K UHD AI NU85 navigeert naar de LG Channels-interface, met gratis live tv-kanalen, films en exclusieve content. Het benadrukt directe toegang tot honderden entertainmentopties zonder betaling, zonder abonnement en zonder set-topbox.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast door AI Concierge toont een live voetbalwedstrijd met een AI-paneel op het scherm dat voorspellingen, wedstrijdinzichten en league-gegevens presenteert, waarmee wordt voorgesteld hoe AI gameplay analyseert om de uitkomst van de wedstrijd te voorspellen.
LG NANO 4K UHD AI NU85 voor Ultimate Gameplay toont een snelle actiegame-scène met een vergelijkingsinzet die vloeiendere bewegingen benadrukt, terwijl het tot 60Hz, VRR, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is van achteren te zien, waarbij een metalen achterpaneel zichtbaar is met gelijkmatig verdeelde horizontale ribbels die zorgen voor een strakke, gestructureerde uitstraling en het Linear Flow Design over het hele oppervlak benadrukken.
Vooraanzicht van 50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 50NU850B6LA
50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
LG NANO 4K UHD AI NU85, weergegeven in voor- en zijaanzichten, benadrukt een 50-inch scherm met een scherm van 1112 mm breed, 649 mm schermhoogte, 711 mm hoogte met standaard, een profieldiepte van 70,8 mm en een standaardvoetafdruk van 902 bij 230 mm.
50 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
LG NANO 4K UHD AI NU85 met Nano Detail Enhancer toont een veerbeeld, aangedreven door de alpha AI Processor die fijne texturen detecteert om het contrast en de diepte te verbeteren en een helderder, meer driedimensional 4K-beeld te leveren.
LG NANO 4K UHD AI NU85 belicht HDR10 Pro in een gesplitst landschapsbeeld dat SDR en HDR10 Pro vergelijkt, waardoor helderdere hooglichten, diepere schaduwen en verbeterd contrast zichtbaar worden in een zonsondergang-meerscène voor rijkere details en helderheid.
LG NANO 4K UHD AI NU85's alpha 7 AI Processor 4K Gen9 gloeit in het midden van een gele printplaat, wat slimmere, krachtigere AI-verwerking benadrukt die de 4K-beeldhelderheid verbetert met verbeterd contrast en diepte.
LG NANO 4K UHD AI NU85 maakt 4K Super Upscaling mogelijk met Dynamic Tone Mapping, waarbij een close-up portret met bloemen wordt getoond terwijl AI elk frame verfijnt om huidtextuur, fijne details en natuurlijke kleuren tot 4K-resolutie te verbeteren.
LG Shield, toegepast op LG QNED evo AI QNED85, is weergegeven met een LG Shield-logo in het midden, beveiligingsiconen eronder, en een 2026 CES Innovation Awards Honoree badge, die gegevens- en systeembescherming symboliseert.
Het CES Innovation Awards Erebadge 2026 in de categorie Kunstmatige Intelligentie erkent Multi-AI zoeken met Google Gemini en Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 beschikt over een AI Hub voor personalisatie, met een AI-icoon boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Conciërge, AI Voice ID met Mijn Pagina, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.
Het startscherm van LG NANO 4K UHD AI NU85 navigeert naar de LG Channels-interface, met gratis live tv-kanalen, films en exclusieve content. Het benadrukt directe toegang tot honderden entertainmentopties zonder betaling, zonder abonnement en zonder set-topbox.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast door AI Concierge toont een live voetbalwedstrijd met een AI-paneel op het scherm dat voorspellingen, wedstrijdinzichten en league-gegevens presenteert, waarmee wordt voorgesteld hoe AI gameplay analyseert om de uitkomst van de wedstrijd te voorspellen.
LG NANO 4K UHD AI NU85 voor Ultimate Gameplay toont een snelle actiegame-scène met een vergelijkingsinzet die vloeiendere bewegingen benadrukt, terwijl het tot 60Hz, VRR, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is van achteren te zien, waarbij een metalen achterpaneel zichtbaar is met gelijkmatig verdeelde horizontale ribbels die zorgen voor een strakke, gestructureerde uitstraling en het Linear Flow Design over het hele oppervlak benadrukken.

Belangrijkste functies

  • Nano Detail Enhancer verfijnt textuur en diepte voor een levensgetrouwer 4K-beeld
  • Linear Flow Design beschikt over een verfijnde en solide afwerking die perfect aansluit bij uw ruimte
  • Het bekroonde webOS brengt geavanceerde AI-ervaringen—aangedreven door Google Gemini en Microsoft Copilot
  • AI Hub ontgrendelt een slimme, gepersonaliseerde ervaring, beveiligd door LG Shield
  • Toegang tot een breed scala aan live en on demand-content die naadloos beschikbaar is via LG Channels
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Waarom LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 met Nano Detail Enhancer toont een afbeelding van een veer, aangedreven door de alpha AI Processor die texturen en kleurvolume detecteert om microdetails te versterken en helderdere, levendigere 4K-beeldkwaliteit te leveren.

Nano Detailversterker

LG NANO 4K UHD AI NU85 met Linear Flow Design wordt weergegeven in een multi-angle view, met een achterpaneel bovenaan, een aan de muur gemonteerde woonkamerscène linksonder en een close-up van de geribbelde metalen achterkant rechtsonder.

Lineair stromingsontwerp

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingsiconen, die webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit benadrukken.

Beveiligd door LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 met bekroonde Multi AI webOS wordt gepresenteerd op een donkere achtergrond met Microsoft Copilot- en Google Gemini-logo's, wat ondersteuning geeft voor AI-gerelateerde diensten die via de tv-interface toegankelijk zijn.

Bekroond Multi AI webOS

LG NANO 4K UHD AI NU85 beschikt over een AI Hub voor personalisatie, met een AI-symbool boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Conciërge, AI Voice ID met Mijn Pagina, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

AI Hub voor personalisatie

LG NANO 4K UHD AI NU85 met LG-kanalen biedt eindeloze gratis entertainment, waaronder live tv-kanalen, films en exclusieve content, met directe toegang tot een breed scala aan kijkopties.

LG Channels - Eindeloos Entertainment gratis

Hoe verhoogt LG NANO 4K UHD de helderheid en details?

LG NANO 4K UHD is ontworpen om in elke scène rijke details te tonen. De Nano Detail Enhancer analyseert elk frame om contrast, detail en helderheid op nanoniveau te verbeteren. Geavanceerde upscaling-algoritmen brengen de resolutie naar 4K. Bekijk je favoriete content in scherpere, betere kwaliteit.

Nano Detailversterker

Verfijnt contrast voor meer levensechte diepgang

Aangedreven door de alpha AI Processor analyseert je tv beelden om nanodetails te onthullen, waardoor het contrast en de diepte worden verhoogd en meer driedimensionale scènes worden geleverd.

LG NANO 4K UHD AI NU85 met Nano Detail Enhancer toont een veerbeeld, aangedreven door de alpha AI Processor die fijne texturen detecteert om het contrast en de diepte te verbeteren en een helderder, meer driedimensional 4K-beeld te leveren.

HDR10 Pro

Levendige details, dieper contrast in elke scène

Ons HDR10 Pro-formaat brengt helderdere hooglichten en diepere schaduwen. Duik in helderdere scènes met rijkere details.1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 belicht HDR10 Pro in een gesplitst landschapsbeeld dat SDR en HDR10 Pro vergelijkt, waardoor helderdere hooglichten, diepere schaduwen en verbeterd contrast zichtbaar worden in een zonsondergang-meerscène voor rijkere details en helderheid.

LG NANO 4K UHD AI NU85 belicht HDR10 Pro in een gesplitst landschapsbeeld dat SDR en HDR10 Pro vergelijkt, waardoor helderdere hooglichten, diepere schaduwen en verbeterd contrast zichtbaar worden in een zonsondergang-meerscène voor rijkere details en helderheid.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Geüpgraded voor slimmere, krachtigere verwerking

Aangedreven door verbeterde GPU- en CPU-kracht voert de alpha 7 AI-processor nanoschaal beeldoptimalisatie uit om 4K-helderheid te leveren met verbeterde caontrast en driedimensionale diepte.

LG NANO 4K UHD AI NU85's alpha 7 AI Processor 4K Gen9 gloeit in het midden van een gele printplaat, wat slimmere, krachtigere AI-verwerking benadrukt die de 4K-beeldhelderheid verbetert met verbeterd contrast en diepte.

LG NANO 4K UHD AI NU85's alpha 7 AI Processor 4K Gen9 gloeit in het midden van een gele printplaat, wat slimmere, krachtigere AI-verwerking benadrukt die de 4K-beeldhelderheid verbetert met verbeterd contrast en diepte.

Waarom LG AI TV?

LG AI TV optimaliseert beeld en geluid en maakt elke dag slimmer met een gepersonaliseerde AI Hub

Ontdek meer over LG AI TV

Ontdek 3 opvallende voordelen van AI Hub

Geavanceerde Multi-AI-zoekopdracht met Google Gemini en Microsoft Copilot

Zeg simpelweg wat je zoekt en kies dan het AI-model dat het beste bij je past. Het systeem verbindt zich met meerdere AI-modellen om bredere, relevantere resultaten te leveren.8)

Ontvang gepersonaliseerde contentaanbevelingen en informatie

AI Concierge stelt content en updates voor die zijn afgestemd op jouw interesses. In This Scene biedt relevante aanbevelingen en informatie op basis van wat je bekijkt, terwijl Generatieve AI het mogelijk maakt om te zoeken en afbeeldingen te maken.9)

LG AI TV herkent je stem en leidt je naar My Page die speciaal voor jou is afgestemd!

Op Mijn Pagina kun je alles in één oogopslag zien, van het weer, de kalender en widgets tot je favoriete sportuitslagen.10)

Het CES Innovation Awards 2026 Erebadge wordt getoond op een donkere achtergrond. Multi-AI Architectuur wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Het CES Innovation Awards 2026 Erebadge wordt getoond op een donkere achtergrond. Multi-AI Architectuur wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Bekroond Multi AI webOS

Bekroond webOS nu veiliggesteld door LG Shield

Het AVForums Editor's Choice-badge wordt getoond op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, uitgeroepen tot Beste Smart TV System 2025/2026.

Het AVForums Editor's Choice-badge wordt getoond op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, uitgeroepen tot Beste Smart TV System 2025/2026.

8 jaar als het beste slimme tv-systeem

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingsiconen, die webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit benadrukken. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026 Erebadge getoond.

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingsiconen, die webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit benadrukken. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026 Erebadge getoond.

LG Schild

Beveiliging die je kunt vertrouwen

De 7 kerntechnologieën van LG Shield zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig blijven met veilige opslag en beheer, veilige cryptografische algoritmen, gegarandeerde softwareintegriteit, gebruikersauthenticatie en toegangscontrole, veilige gegevensoverdracht, detectie en respons op beveiligingsgebeurtenissen, en veilig updatebeheer.

Beveiliging die je kunt vertrouwen Ontdek meer over LG Shield

webOS Re:Nieuw Programma

Upgrade je tv gratis tot 5 jaar13)

LG Quad Protection wordt weergegeven door vier beschermingsiconen op een gele achtergrond. Elk icoon bevat Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection en webOS Protection met LG Shield.

LG Quad Protection wordt weergegeven door vier beschermingsiconen op een gele achtergrond. Elk icoon bevat Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection en webOS Protection met LG Shield.

LG Quad Protection

Je LG-tv is gebouwd om lang mee te gaan met LG Quad Protection

Van hardware tot software, je LG-tv is beschermd. Ingebouwde condensatoren beschermen tegen hoge spanningen, waaronder blikseminslagen, terwijl halfgeleiders zijn uitgerust met overspanningsbeveiliging. Siliciumgel en beschermende coatings beschermen chipsets tegen vocht en zelfs je data blijft veilig en beschermd met LG Shield.

AI Magische Afstandsbediening

Ontgrendel elke AI-ervaring met één enkele AI-knop

Eén AI-knop is genoeg om toegang te krijgen tot en alle AI-gestuurde interacties te bedienen. Met een scrollwiel en directe spraakcommando's voelt elke besturing moeiteloos aan.14)

LG NANO 4K UHD AI NU85 beschikt over een AI Hub voor personalisatie, met een AI-icoon boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Conciërge, AI Voice ID met Mijn Pagina, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

Het startscherm van LG NANO 4K UHD AI NU85 navigeert naar de LG Channels-interface, met gratis live tv-kanalen, films en exclusieve content. Het benadrukt directe toegang tot honderden entertainmentopties zonder betaling, zonder abonnement en zonder set-topbox.

LG-kanalen

Eindeloos gratis entertainment

LG Channels brengt diverse content van verschillende platforms gratis samen in één hub, waardoor het makkelijker dan ooit is om content te vinden waar je van houdt. Begin met kijken zonder verborgen kosten of het installeren van een topbox.15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 met Smart Connectivity toont de Home Hub-interface op het scherm, met verbindingen naar LG ThinQ, met panelen voor tv, apparaten en apps in één bedieningsindeling.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Slimme connectiviteit

Home Hub, jouw alles-in-één smart home-platform

Home Hub brengt al je slimme apparaten samen. Maak naadloos verbinding met, beheer en interactie met je IoT-apparaten thuis via ondersteunde slimme ecosystemen.16)

Ontwerp, gemaakt om je ruimte te verheffen

Lineair stromingsontwerp

Verfijnde, solide afwerking die je ruimte aanvult

Je tv heeft een moderne metallic afwerking met echt gewicht en een smaakvol lineair ontwerp dat je ruimte naar een hoger niveau tilt.24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 met Linear Flow Design wordt weergegeven in een multi-angle view, met een achterpaneel bovenaan, een aan de muur gemonteerde woonkamerscène linksonder en een close-up van de geribbelde metalen achterkant rechtsonder.

Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd

Sportvoorspelling door AI Concierge

Ontvang wedstrijdvoorspellingen met AI

AI analyseert de statistieken en prestaties van je team om wedstrijdvoorspellingen te geven. Moedig harder en geniet ervan om je team te steunen met deze door AI gegenereerde inzichten.26)

TruMotion

Motion smoothing die zich aanpast aan elk genre

AI Genre Selection identificeert contentgenres en TruMotion past de schokniveaus aan om de juiste hoeveelheid smoothing toe te passen voor een natuurlijke kijkervaring van films, sport en meer.

Sportalert

Stel alerts in en mis nooit een moment

Vang elk moment van de actie. Stel je alerts in en ontvang meldingen over de wedstrijdschema's, scores en meer van je team.

Stap een wereld binnen die is afgestemd op winnen

Ultieme Gameplay

Wedstrijd om te winnen met soepele prestaties

Heb een geweldige game-ervaring met VRR tot 60Hz. Met de allereerste BT ULL-gecertificeerde controller gecombineerd met een snelle verversingssnelheid wordt elk gamemoment leuker.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 voor Ultimate Gameplay toont een snelle actiegame-scène met een vergelijkingsinzet die vloeiendere bewegingen benadrukt, terwijl het tot 60Hz, VRR, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.

LG NANO 4K UHD AI NU85 met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label "Razer Wolverine V3 Bluetooth" op het scherm, wat wijst op geoptimaliseerde Bluetooth-controllerondersteuning voor responsief spel.
LG NANO 4K UHD AI NU85 beschikt over het LG Gaming Portal met een gaminghub-indeling, waarin de uitgelichte content en gametegels worden gecombineerd in een uniforme interface die uitbreidt om toegang te bieden tot Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en webOS game-apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 met Game Dashboard en Optimizer toont naast elkaar spelschermen en een menu op het scherm om gameplay-instellingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi in realtime aan te passen.
LG NANO 4K UHD AI NU85 met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label "Razer Wolverine V3 Bluetooth" op het scherm, wat wijst op geoptimaliseerde Bluetooth-controllerondersteuning voor responsief spel.
LG NANO 4K UHD AI NU85 beschikt over het LG Gaming Portal met een gaminghub-indeling, waarin de uitgelichte content en gametegels worden gecombineerd in een uniforme interface die uitbreidt om toegang te bieden tot Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en webOS game-apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 met Game Dashboard en Optimizer toont naast elkaar spelschermen en een menu op het scherm om gameplay-instellingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi in realtime aan te passen.
Bluetooth Ultra Lage Latentie

s Werelds eerste tv die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt.

Ervaar ultra-lage latency, high-performance cloudgaming met Bluetooth Ultra Low Latency Controller-ondersteuning, waardoor de inputvertraging wordt verminderd tot minder dan 2,5 ms. Geniet van naadloze, responsieve besturing die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs wanneer je in de cloud speelt.29)

LG Gaming Portaal

Jouw one-stop-hub voor gamen

Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en meer. Je vindt gemakkelijk spellen voor remote of gamepad en kunt zelfs concurreren met andere spelers via Challenge Mode.30)

Game Dashboard & Optimizer

Je kunt de spelinstellingen eenvoudig fijn afstemmen op jouw speelstijl

Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime besturing en Game Optimizer om je voorkeursinstellingen fijn af te stellen. Pas verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke spelsessie gemakkelijk te optimaliseren.

True Cinema, tot in detail bewaard gebleven

LG NANO 4K UHD AI NU85 wordt getoond in een studio terwijl een regisseur een film monteert via een bedieningspaneel, met het FILMMAKER MODE-logo linksonder.

LG NANO 4K UHD AI NU85 wordt getoond in een studio terwijl een regisseur een film monteert via een bedieningspaneel, met het FILMMAKER MODE-logo linksonder.

FILMMAKERSMODUS

Bekijk films zoals de regisseur het bedoeld heeft

Filmmaker Mode schakelt extra verwerking uit en behoudt de door de regisseur gekozen kleur, beweging en beeldverhouding. Films worden afgespeeld met dezelfde uitstraling en gevoel als bedoeld in de studio.31)

LG Soundbar tilt elke scène naar een hoger niveau met vollere surround sound

WOW Orkest

Volledig surround soundsysteem van LG TV en soundbar synchroon

Door de tv en soundbar als één te synchroniseren, vergroot het systeem diepte en richting voor een vollere surround-ervaring.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 met WOW Orchestra toont een orkestdirigent die een uitvoering leidt op het scherm, terwijl gelaagde geluidsgolven van de tv en soundbar eronder de ruimte vullen om een gesynchroniseerde surround sound-ervaring te creëren.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer, met een afstandsbediening terwijl ze tv kijken.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer, met een afstandsbediening terwijl ze tv kijken.

Toegankelijkheid

Ondersteunende functies maken kijken inclusiever

LG-tv's zijn ontworpen met toegankelijkheid in gedachten, met functies zoals Color Adjustment Filter, een Gebarentaalgids en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Disclaimer

 

*De bovenstaande afbeeldingen op deze productdetailpagina zijn uitsluitend ter illustratie. Zie de galerijafbeeldingen voor een nauwkeurigere weergave.

*Specificaties en functies verschillen per regio, model en grootte.

*De beschikbaarheid van diensten verschilt per regio en land.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van de beleidsregels van de derde partij-applicatie.

*LG-account en acceptatie van relevante Algemene Voorwaarden zijn vereist om toegang te krijgen tot netwerkgebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streamingapps. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/over-the-air tv (alleen voor tv's met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.

1)*HDR10 Pro is geen formaat, maar LG's eigen Dynamic Tone Mapping paste frame voor frame toe voor HDR10-content.

 

 

6)*AI Picture Pro werkt met alle auteursrechtelijk beschermde content op OTT-diensten.

*Beelden worden opgeschaald tot 4K-achtige kwaliteit. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de bronresolutie.

 

 

7)*Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

 

 

8)*AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn uitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist, en partner-AI-diensten kunnen wijzigen of een abonnement vereisen.

*Deze functie kan per regio en model variëren en is niet beschikbaar in landen waar LLM-ondersteuning niet wordt geboden.

 

 

9)*Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio's of modellen.

*De weergegeven menu's kunnen bij de release anders zijn.

*Zoekwoordaanbevelingen variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*'On Now'-kaart is niet beschikbaar op Netflix en andere CP (Content Provider) apps, dus de kaart wordt niet weergegeven.

*'Generative AI'-kaart is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

 

 

10)*Verminderde of beperkte inhoud kan worden getoond, afhankelijk van regio en netwerkconnectiviteit.

*Voice ID-ondersteuning kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED, QNED, NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn uitgebracht, evenals op MRGB- en FHD-tv's die vanaf 2026 zijn uitgebracht.

*Het werkt alleen met apps die het Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem, en als de stem verandert door gezondheidsredenen of andere factoren, werkt herkenning mogelijk niet effectief.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*Mijn pagina geldt voor 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD tv's.

 

 

11)*Internetverbinding vereist.

*Het is mogelijk om de AI-chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is spraakgebaseerde app-toegang en -gebruik mogelijk niet beschikbaar.

 

 

12)*Netwerkupdate vereist.

 

 

13)*webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op geselecteerde modellen. Het aantal upgrades en de duur van de ondersteuning van Re:New kan variëren per product, model of regio.

*Het upgradeschema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen variëren per model en regio.

*Beschikbare functies, inhoud en diensten kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen variëren per product, model of regio.

 

 

14)*Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en functies van AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Sommige functies vereisen mogelijk een internetverbinding.

*AI spraakherkenning wordt alleen aangeboden in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

 

 

15)*Ondersteuning voor bepaalde LG-kanalen verschilt per regio.

 

 

16)*LG ondersteunt 'Matter' Wi-Fi-apparaten. De door 'Matter' ondersteunde diensten en functies kunnen variëren afhankelijk van de aangesloten apparaten. De eerste verbinding voor ThinQ en Matter zou via de ThinQ mobiele app moeten zijn.

 

 

 

24)*De grootte van de bezel verschilt per serie en grootte.

 

 

26)*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De reikwijdte van de ondersteuning kan per land verschillen.

*Informatie verstrekt door AI Concierge is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en kan niet accuraat zijn. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die worden genomen op basis van dergelijke informatie.

 

28)*60Hz is de maximale verversingssnelheid gebaseerd op de variabele verversingssnelheid (VRR) en werkt alleen met ingangen die 60Hz ondersteunen.

*HGiG is een vrijwilligersgroep van bedrijven uit de game- en tv-display-industrie die bijeenkomt om richtlijnen te specificeren en beschikbaar te stellen voor het publiek om de game-ervaring van consumenten in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

 

 

29)*Bluetooth Ultra Low Latency geldt alleen voor geselecteerde LG-tv's uit 2026. ULL-controllerfunctionaliteit wordt alleen ondersteund wanneer deze is verbonden met compatibele apparaten.

*In ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden beïnvloed.

*Voor de beste prestaties wordt een Ethernet- of 5GHz Wi-Fi-verbinding aanbevolen.

*Gamecontroller wordt apart verkocht.

 

 

30)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Sommige gamingdiensten vereisen mogelijk een abonnement en een gamepad.

*Gamepad wordt apart verkocht.

 

 

31)*FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en de Amazon Prime video-app.

 

 

32)*Soundbar kan apart worden gekocht.

*Geluidsmodusregeling kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de dienst mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor updates is een netwerkverbinding vereist.

*Het gebruik van LG TV-afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

Printen

Belangrijkste specs

  • AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

    1 112 x 649 x 70,8

  • AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)

    8,2

Alle specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

  • VESA-montage (BxH mm)

    300 x 200

  • Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

    1 215 x 750 x 114

  • Gewicht verpakking (kg)

    10,5

  • TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

    1 112 x 649 x 70,8

  • TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

    1 112 x 711 x 230

  • TV-standaard (BxD mm)

    902 x 230

  • TV-gewicht zonder standaard (kg)

    8,2

  • TV-gewicht met standaard (kg)

    8,3

BARCODE

  • BARCODE

    8806096744680

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
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FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
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