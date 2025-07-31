Skip to content Skip to accessibility help
77 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV & DS70TR 5.1.1-kanaals
OLED77B56LA EU.pdf
Energieklasse : NL
77 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV & DS70TR 5.1.1-kanaals

OLED77B56LA EU.pdf
Energieklasse : NL
77 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV & DS70TR 5.1.1-kanaals

OLED77B56LA.DS70TR
  • Close-up van een LG OLED TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.
  • Sci-fi-content wordt afgespeeld op een LG TV-scherm. Op het scherm staat de AI Chatbot-interface. De gebruiker stuurde een bericht naar de chatbot dat het scherm te donker is. De chatbot bood oplossingen voor het verzoek. De hele scène is ook in tweeën gesplitst. De ene kant is donkerder, de andere kant lichter, wat laat zien hoe de AI Chatbot het probleem voor de gebruiker automatisch heeft opgelost. Tekst legt uit dat Al Chatbot de gebruikersintentie niet begrijpt en geeft mogelijkheden voor het oplossen van het probleem.
Belangrijkste functies

  • 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 8 AI Processor Gen2
  • Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
  • 100% kleurechtheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
  • Helderdere beelden dankzij de nieuwe lichtgevende structuur van Brightness Booster
  • Volledige Soundbar gemaakt voor het versterken van LG TV’s en de handige LG QNED Synergy Bracket
  • Allesomhullend geluid van Dolby Atmos, de centrale naar boven gerichte luidspreker
Meer
2 bundels met dit product
Vooraanzicht van LG OLED AI C5 4K Smart TV. 12 jaar nummer 1 OLED-embleem ter wereld en het LG OLED AI 2025-logo staan ​​op het scherm.

OLED77B56LA

77 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
OLED77B56LA EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Vooraanzicht van de LG Soundbar S70TR, subwoofer en achterluidsprekers

DS70TR

5.1.1-kanaals LG Home Theater Soundbar met Dolby Atmos en luidsprekers achter S70TR

Op het scherm van een LG OLED AI TV is een abstracte afbeelding met indrukwekkend detail, kleur en contrast. Een uitvergrote versie van de alpha 8 AI Processor Gen2 staat achter de tv. Deze gloeit met licht, dat de microchipcircuits eromheen oplicht. De titel is LG OLED AI. De tekst die wordt weergegeven is powered by LG alpha 8 AI processor Gen2 (aangedreven door de LG alpha 8 AI processor Gen2). Er verschijnt een gouden logo met sterren in de hoek met de tekst world's number one OLED TV for 12 years (‘s werelds beste OLED TV voor 12 jaar.

Zie de details van alle
licht en donker

*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.

Beeldkwaliteit webOS voor AI Geluidskwaliteit Design Entertainment

De slimmere en snellere alpha 8 AI Processor Gen2 van een decennium vol innovatie

De AI-engine van onze processor kan inhoud op basis van genre herkennen. Op basis van deze informatie, zorgt het voor de meest optimale beeldkwaliteitsinstellingen voor de beste diepte en detail.

De alpha 8 AI Processor Gen2 licht oranje en roze op en er komen kleurrijke lichtstralen uit. De titel vertelt hoe de processor 4K-kwaliteit, verbluffende kleuren en helderheid levert. In de afbeelding staat ongeveer 1,7 keer grotere neurale verwerking (met Neural Processing Unit, NPU) met AI en 1,4 keer snellere werking van CPU.

*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.

De titel luidt: Ervaar Perfect zwart OLED; alleen met LG OLED.

Perfect zwart,
zelfs in heldere en donkere ruimtes

Perfect zwart is UL-geverifieerd en levert true black-niveaus om de waargenomen helderheid en het contrast te verbeteren,
of het nu helder of donker om je heen is.

Woonkamer met een aan de muur gemonteerde LG OLED TV. Op de tv is een gebergte te zien tegen een zwarte avondhemel gevuld met sterren. De scene is in het midden gesplitst. Eén zijde heeft een doffere, grijzere versie van het landschap met het label: Niet perfect zwarte weergave. Aan de andere kant is een plezieriger beeld te zien, met een groter dynamisch bereik van zwart en wit. Dit heeft het label: Perfect zwarte weergave. De logocertificering is ook zichtbaar: Perfect zwart-technologie levert zwartniveaus die minder dan of gelijk zijn aan 0,24 nit tot maximaal 500 lux. We zien een tekstballon met de tekst: Controleer het Perfect zwart-keurmerk.

*LG OLED-display is door UL geverifieerd op perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 ring-licht reflectie, gebaseerd op een typische omgeving voor binnenverlichting (200 tot 500 lux).
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

Perfecte kleur

100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van accurate, levendige kleuren, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.

Kleurrijke papegaai in ultrahoge definitie tegen een zwarte achtergrond. Rondom zweven waterdruppels in de lucht. De afbeelding laat Perfecte kleur zien omdat elke verschillende tint op het lichaam van de papegaai helder en levendig is. De donkere achtergrond met de gedetailleerde waterspetters laat ook zien hoe reflectievrij het scherm is. Verschillende logocertificaten van UL en Intertek zijn zichtbaar. Deze verwijzen naar 100% kleurgetrouwheid, 100% kleurvolume en reflectievrije claim. Tekst is ook zichtbaar: Controleer het Perfecte kleur-keurmerk.

*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ geldt voor 2025 OLED TV’s.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
*100% kleurvolume wordt gedefinieerd als de prestaties van weergave die gelijk is aan of groter dan het formaat van het DCI-P3 standaard kleurvolume zoals onafhankelijk bevestigd door Intertek.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

AI Picture Pro brengt elk frame tot leven

AI Super Opschalen en OLED Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.

*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.

De volgende generatie van LG AI TV

Meer informatie

AI Magic Remote maakt de
AI experience compleet

Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

AI Voice ID

LG AI Voice ID herkent de unieke stem van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.

*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

Close-up van een LG OLED TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.

AI Search

Vraag alles aan je tv. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel persoonlijke aanbevelingen op je verzoeken. Je kunt ook extra resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.

*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.

Sci-fi-content wordt afgespeeld op een LG OLED TV-scherm. Op het scherm staat de AI Chatbot-interface. De gebruiker stuurde een bericht naar de chatbot dat het scherm te donker is. De chatbot bood oplossingen voor het verzoek. De hele scène is ook in tweeën gesplitst. De ene kant is donkerder, de andere kant lichter, wat laat zien hoe de AI Chatbot het probleem voor de gebruiker automatisch heeft opgelost.

AI Chatbot

Communiceer met AI Chatbot via AI Magic Remote en beantwoord alle vragen, van instellingenconfiguratie tot problemen oplossen. AI kan intentie van gebruikers begrijpen en direct oplossingen bieden.

*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

LG AI Magic Remote voor een LG TV-scherm. Op het scherm staat een persoonlijke begroeting van de LG AI met aangepaste trefwoorden op basis van de zoek- en kijkgeschiedenis van de gebruiker. Bij de afstandsbediening staat een pictogram en een label die aangeven dat de AI Concierge-functie eenvoudig toegankelijk is door kort op de AI-knop te drukken.

AI Concierge

Een korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis.

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

AI Picture Wizard

Geavanceerde algoritmes leren jouw voorkeuren door 1,6 miljard afbeeldingsmogelijkheden door te nemen. Je tv selecteert een persoonlijke afbeelding speciaal voor jou,  

gebaseerd op je keuzes.

AI Sound Wizard

Kies de audio die je het liefst hoort uit verschillende geluidsclips. AI maakt een op maat gemaakt geluidsprofiel afgestemd op je voorkeuren op basis van 40 miljoen parameters.

WebOS Re:New Program-logo en -naam met de CES Innovation Awards 2025 Honoree-badge er vlakbij.

5 jaar lang nieuwe upgrades met het webOS Re:New-Program

Krijg upgrades en voordelen van de nieuwste functies en software. Met een CES Innovation Award in de categorie cyberbeveiliging weet je zeker dat webOS je privacy en

gegevens veilig bewaart.

 

*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.

Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Home Hub, het alles-in-één platform voor je woning

Beheer naadloos je huishoudelijke apparaten van LG, naast je Google Home-apparaten en nog veel meer. Ervaar het ultieme comfort van het bedienen van je hele huis via één intuïtief dashboard. 

*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.

AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact

Een man die gitaar speelt, een vrouw die in een microfoon zingt en een man die de piano speelt zijn in beeld. Geluidsgolven komen uit ze, een reflectie van geluidsuitstoot en hoe de geluidskwaliteit wordt verbeterd met AI Clear Sound.

AI Clear Sound

Exacte tooncorrectie verbetert geluidhelderheid voor een uitzonderlijke audio-ervaring.

LG OLED TV heeft een man in beeld op een motor met paarse abstracte cirkels die uit zijn wiel komen, een visuele reflectie van het geluid dat wordt gemaakt.

Dynamische geluidsversterker aangedreven door AI-processor

AI-verwerking verbetert het tv-geluid voor een krachtigere geluidservaring.

Woonkamer met een wall mounted LG TV. Geluidsgolven worden grafisch weergegeven om de ruimte te vullen en te laten zien hoe virtuele 9.1.2 kanalen een surround sound-ervaring creëren voor de gebruiker.

Allesomvattende surround sound met virtuele 9.1.2 kanalen

Krijg de surround sound ervaring met alleen maar je LG TV. AI maakt gebruik van dieplerende algoritmen om het geluid te laten lijken alsof het uit 9.1.2 kanalen om je heen komt.

*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.

*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

Verrijk je geluid met LG TV en
LG Soundbar

Een woonkamer met een LG OLED TV en LG Soundbar met afbeeldingen die laten zien hoe beide apparaten de ruimte met multi-surroundgeluid vullen.

WOW Orchestra, meeslepend geluid door perfecte synergie

LG OLED TV’s en LG Soundbars zijn de perfecte combinatie, ontworpen om harmonieus samen te werken en multi-surroundgeluid te creëren.

LG Soundbar staat onder een LG OLED TV. Op het TV-scherm staat de gebruikersinterface voor de soundbar en de volumeregeling van de tv.

Met WOW Interface kun je het geluid gemakkelijker regelen vanaf je TV

*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de soundbar-modus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.  
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.

Vind de beste LG Soundbars voor je TV

Dun ontwerp

Voeg een moderne touch tot met een slank ontwerp dat op een sierlijke manier opgaat in je ruimte.

Woonkamer met een LG OLED TV en een LG Soundbar die op de wand is gemonteerd. Het perspectief is vanuit een hoek die het slanke frame van de tv tegen de muur laat zien.

Close-up vanuit een hoek van een LG OLED TV in een woonruimte. Hij staat op een standaard en het is duidelijk zichtbaar hoe het slanke silhouet goed past in de ruimte.

*Randmaat verschilt per serie en formaat.

Een persoon in een woonkamer die een telefoon vasthoudt. Op de telefoon staat een zendpictogram dat aangeeft dat het telefoonscherm wordt gespiegeld op de TV. Op de tv is een basketbalwedstrijd te zien en aan de zijkant staat een gespiegeld scherm met spelersstatistieken.

Maak plezier met Multi View met meerdere schermen

Haal alles uit je TV met Multi View. Spiegel je apparaten via Google Cast en AirPlay. Splits je scherm in twee aparte weergaven voor naadloos entertainment op meerdere schermen.

*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.

Stream diverse content. Gratis.

De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis binnen handbereik. 

*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen. 

Drie pictogrammen tonen hoe LG Channels gebruikt kan worden zonder abonnement, zonder te betalen en zonder decoder.

Gratis. Zonder contract.
Zonder kabel.

Het enige wat u hoeft te doen is aanzetten en beginnen met kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over verborgen kosten of het installeren van een set-top box. 

Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub

Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.

*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

Ultieme gameplay

Ervaar de best mogelijke gameplay met G-Sync-compatibiliteit, 0,1 ms pixelresponstijd en AMD FreeSync Premium. Gamen zonder vertraging en bewegingsvervaging.

Twee afbeeldingen van een auto in een videogame naast elkaar. Eén vertoont veel bewegingsvervaging. De andere is scherp en laat de hoge beeldsnelheid van LG OLED TV zien. Nvidia G-Sync-logo en andere relevante certificeringen worden weergegeven.


*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

Beste OLED TV voor films

Films komen tot leven in jouw thuisbioscoop met FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgevingsverlichting voor beeldkwaliteit volgens de normen van de beste filmmakers.

Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE

Beleef films zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt. 

Dolby Atmos

Je voelt het levensechte geluid om je heen bewegen, waardoor je het gevoel krijgt alsof je in het middelpunt van de actie staat.

*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

Keurmerk voor efficiënt gebruik van hulpbronnen van Intertek.

Ontworpen met het milieu in gedachten

Betrouwbare internationale instellingen hebben de milieubewuste inspanningen van LG TV erkend. Nu gecertificeerd voor efficiënt gebruik van hulpbronnen door Intertek.

*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.

*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.

Grote witte ruimte gevuld met OLED TV's die laten zien hoe LG al meer dan tien jaar baanbrekende innovaties introduceert. Het embleem ‘World’s number 1 OLED TV for 12 Years’ (’s werelds beste OLED TV voor 12 jaar) is ook te zien.

LG OLED

Ontdek de eindeloze innovatie

Ontdek de eindeloze innovatie Meer informatie

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.

Belangrijkste specs

Schermtype

4K OLED

Verversingssnelheid

Standaard 100Hz

Kleurengamma

OLED Color

Beeld processor

α8 AI-processor 4K Gen2

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

Audio-vermogen

20W

Luidsprekersysteem

2.0 Kanaal

Dolby Atmos

Ja

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 719 x 989 x 50,9

TV-gewicht zonder standaard (kg)

22,9

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

Schermtype

4K OLED

Schermresolutie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Verversingssnelheid

Standaard 100Hz

Kleurengamma

OLED Color

BEELD (VERWERKING)

Beeld processor

α8 AI-processor 4K Gen2

AI Upscaling

α8 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selectie

Ja (SDR/HDR)

AI Helderheidsregeling

Ja

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming Technologie

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Beeldmodus

10 modi

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Beeld Pro

Ja

Auto Calibratie

Ja

QMS (Quick Media Switching)

Ja

GAMING

Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

HGIG Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (tot 120 Hz)

Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)

Ja

Reactietijd

Minder dan 0.1ms

TOEGANKELIJKHEID

Hoog contrast

Ja

Grijswaarden

Ja

Kleuren omkeren

Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 719 x 989 x 50,9

TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

1 719 x 1 057 x 319

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

1 839 x 1 130 x 200

TV-standaard (BxD mm)

1 403 x 319

TV-gewicht zonder standaard (kg)

22,9

TV-gewicht met standaard (kg)

23,5

Gewicht verpakking (kg)

33,5

VESA-montage (BxH mm)

300 x 200

BARCODE

BARCODE

8806096345955

AUDIO

Dolby Atmos

Ja

AI Geluid

α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ja (Auto Volume Leveling)

Geschikt voor WiSA

Ja (Tot 2.1 Kanaal)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Gelijktijdige audio-uitvoer

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja (2-Way Playback)

Audio-vermogen

20W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

Luidsprekerrichting

Neerwaarts

Luidsprekersysteem

2.0 Kanaal

WOW Orchestra

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.3)

Ethernet Ingang

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

1x

CI ingang

1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)

HDMI Ingang

4x (ondersteunt 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 poort))

RF Ingang (Antenne/Kabel)

2x

USB Ingang

2x (v 2.0)

Wi-Fi

Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

Werkt met Apple Airplay2

Ja

Besturingssysteem (OS)

webOS 25

Geschikt voor USB Camera

Ja

AI-chatbot

Ja

Always Ready

Ja

Volledige webbrowser

Ja

Google Cast

Ja

Google Home/Hub

Ja

Thuishub

Ja

Intelligente spraakherkenning

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote afstandsbediening

Meegeleverd

Multi View

Ja

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

Spraak-ID

Ja

Werkt met Apple Home

Ja

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)

Stroomkabel

Ja (bijgevoegd)

UITZENDING

Analoge TV-ontvangst

Ja

Digitale TV-ontvangst

DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)

INFORMATIE OVER NALEVING

Belangrijkste specs

Dolby Atmos

Ja

DTS:X

Ja

WOW Orchestra

Ja

Main

950 x 63 x 115 mm

Rear Speaker

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Alle specificaties

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Music

Ja

Cinema

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Sports

Ja

Game

Ja

Bass Blast / Bass Blast +

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

DTS:X

Ja

DTS Digital Surround

Ja

AAC

Ja

CONNECTIVITEIT

Optisch

1

HDMI In

1

HDMI Uit

1

USB

1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

Wireless Rear Ready

Ja

HDMI SUPPORTED

Pass-through

Ja

Pass-through (4K)

Ja

VRR / ALLM

Ja

120Hz

Ja

HDR10

Ja

Dolby Vision

Ja

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

TV Sound Mode Share

Ja

WOW Orchestra

Ja

WOW Interface

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

950 x 63 x 115 mm

Rear Speaker

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

GEWICHT

Main

3,0 kg

Rear Speaker (2EA)

2,1 kg

Subwoofer

5,7 kg

Bruto Gewicht

15,4 kg

ACCESSOIRE

Optische Kabel

Ja

HDMI kabel

Ja

Muurbeugel

Ja

Remote Control

Ja

Garantiebewijs

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

