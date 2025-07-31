77 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV & DS70TR 5.1.1-kanaals

Woonkamer met een aan de muur gemonteerde LG OLED TV. Op de tv is een gebergte te zien tegen een zwarte avondhemel gevuld met sterren. De scene is in het midden gesplitst. Eén zijde heeft een doffere, grijzere versie van het landschap met het label: Niet perfect zwarte weergave. Aan de andere kant is een plezieriger beeld te zien, met een groter dynamisch bereik van zwart en wit. Dit heeft het label: Perfect zwarte weergave. De logocertificering is ook zichtbaar: Perfect zwart-technologie levert zwartniveaus die minder dan of gelijk zijn aan 0,24 nit tot maximaal 500 lux. We zien een tekstballon met de tekst: Controleer het Perfect zwart-keurmerk.